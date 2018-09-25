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Франция собирается продать Азербайджану боевые корабли

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На выставке ADEX-2018, которая стартовала сегодня в Азербайджане, французская судостроительная компания Naval Group представила проект патрульного корабля морской зоны Offshore Patrol Vessel (OPV) 90. Об этом сообщает издание Naval Today. Эти корабли французы пытаются продать ВМС Азербайджана для "каспийских нужд".

Франция собирается продать Азербайджану боевые корабли


Как информируют местные СМИ, азербайджанские власти начали вести переговоры с некоторыми французскими оборонными подрядчиками по вопросу приобретения военно-морской техники и вооружения. В частности, Азербайджан планирует закупить корабли, ракеты и оборудование для противоминной обороны.


Компания Naval Group пытается убедить официальные лица Азербайджана в необходимости приобретения патрульного корабля OPV90, поскольку с его помощью азербайджанские ВМС "смогут выполнить ряд ключевых задач как гражданского, так и военного характера", в том числе осуществление контроля морского движения, поисково-спасательных операций, а также охрану морских ресурсов и оказание гуманитарной помощи.

Морской патрульный корабль прибрежной зоны «L'Adroit», являющийся первым в своём классе OPV 90 Naval Group (а такая модификация используется не только французами), с 2012 года находится на вооружении ВМС Франции.

По данным Naval Group, представленный на выставке сторожевой корабль Offshore Patrol Vessel (OPV) 90, длина которого более 80 м, имеет сегмент палубы, который позволит вертолёту весом 5-10 тонн или беспилотному летательному аппарату осуществить посадку. Также кормовая рампа этого судна способна разместить два относительно небольших плавсредства (лодки). Кроме того, на корабле планируется установка разработанной сотрудниками компании Naval Group боевой системы Polaris.
Использованы фотографии:
DCNS
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36 комментариев
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  1. Владыка Ситх Офлайн
    Владыка Ситх Сегодня, 16:04
    +4
    Правильное решение!
    1. Shurik70 Офлайн
      Shurik70 Сегодня, 16:28
      +1
      На Каспий из Франции французы перегонять будут?
      Или отдадут на верфи заказчику, и доставляйте сами, как обычно делается?
      laughing
      1. Lek3338 Офлайн
        Lek3338 Сегодня, 16:42
        +1
        В Аз-не есть верфи для строительства кораблей этого класса .Например корабли Израильской разработки строятся на наших верфях .При нужде можно и большие корабли строить ,но пока ВМФ не приоритет для страны .
        1. neri73-r Офлайн
          neri73-r Сегодня, 16:52
          +1
          Цитата: Lek3338
          но пока ВМФ не приоритет для страны .

          С кем вам там воевать? Армении нет, с Россией (объективно) не потянете, да и нам не надо, с остальными так же нечего делить, договор подписали. Главное гегемона и его прихвостней туда не пускать, что бы раздор не сеял. request
          1. Lek3338 Офлайн
            Lek3338 Сегодня, 16:57
            0
            Цитата: neri73-r
            С кем вам там воевать? Армении нет, с Россией (объективно) не потянете, да и нам не надо, с остальными так же нечего делить, договор подписали. Главное гегемона и его прихвостней туда не пускать, что бы раздор не сеял.

            Не с кем! и с Ираном не потянем ,мы строим прибрежную флотилию для обороны нефтепромыслов .
            БАЛ-Э купили у РФ ,ждём ратификацию ,на боевые корабли установили УРАН-Э производства РФ ,40 км Спайками вооружили сторожевые корабли .Чисто для обороны эта флотилия вне своей береговой акватории не сможет воевать .А вот оборонять и огрызаться сможет .
            1. neri73-r Офлайн
              neri73-r Сегодня, 17:00
              0
              Так я же не против, просто Вы утверждаете что -
              пока ВМФ не приоритет для страны .
              , а я написал, что правильно, зачем деньги палить, если острой необходимости нет! fellow
              1. Shurik70 Офлайн
                Shurik70 Сегодня, 17:06
                0
                Цитата: Lek3338
                В Аз-не есть верфи для строительства кораблей этого класса

                О чём и вопрос.
                У Азербайджана есть свои верфи. По железной дороге такое не перевезёшь.
                ТАК ПРИ ЧЁМ ТУТ ФРАНЦИЯ ?
                1. Piramidon Офлайн
                  Piramidon Сегодня, 17:49
                  0
                  Цитата: Shurik70
                  У Азербайджана есть свои верфи. По железной дороге такое не перевезёшь.
                  ТАК ПРИ ЧЁМ ТУТ ФРАНЦИЯ ?

                  Кораблики небольшие. Можно по воздуху (и по той же Ж/Д) по частям доставить и на имеющихся верфях собрать. ИМХО.
              2. Bakht Офлайн
                Bakht Сегодня, 17:12
                +1
                Деньги пилить есть острая необходимость всегда....
          2. Borik Офлайн
            Borik Сегодня, 17:02
            0
            С кем вам там воевать?

            А чтоб было.
          3. shark Офлайн
            shark Сегодня, 17:12
            +3
            Ну зря Вы так. Аз-джан самодостаточное, крепкое государство. В дрязги не лезет, поднимает свою экономику, слюной о советской аккупации не брызжет. И этим самым вызывает уважение. А то ,что ищут , сравнивают, выбирают - так это же прекрасно. Так,наверное и надо.
    2. den3080 Онлайн
      den3080 Сегодня, 18:57
      0
      вот НАТО(американцы) без мыла в ж.. хотят проникнуть.
      а там обслуживание, дальномеры какие-нибудь окажутся американскими и при этом требующими примерно батальона обслуживающего персонала для... непрерывного обслуживания.
  2. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 16:04
    +4
    И как они их планируют туда доставить?
    По воздуху?
    1. д^Амир Офлайн
      д^Амир Сегодня, 16:06
      +2
      они не планируют ничего никуда доставлять!!!! мистраль форева!!!!
    2. Romario_Argo Офлайн
      Romario_Argo Сегодня, 16:15
      0
      И как они их планируют туда доставить?
      По воздуху?

      зеркалка за УДК Мистрали
      * хотя Иран хотел канал прокапать из Каспия в Персидский залив
    3. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 16:27
      +1
      а кто сказал что фактически их туда доставлять собираются,возьмут бабки и будут мозги парафинить "изменившейся международной обстановкой")))
  3. kjhg Офлайн
    kjhg Сегодня, 16:07
    +1
    Интересно, против кого? Каспий то в этом году уже поделили и определили границы
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:07
    0
    обычная битва за рынок,интересно,что мы можем в этом сегменте предложить.
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 16:15
      +3
      мы можем предложить минные постановки у Апшерона .
  5. Otshelnik Офлайн
    Otshelnik Сегодня, 16:14
    0
    https://m.haqqin.az/news/136637
  6. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 16:18
    +1
    корабли французы пытаются продать ВМС Азербайджана для "каспийских нужд".

    Завозить эти корабли на море будут, похоже, в разобранном виде. lol
    1. Bakht Офлайн
      Bakht Сегодня, 17:15
      0
      Я не понимаю комментариев по поводу доставки. Спокойно могут пройти через волго-балт. Вопрос, нужны ли они? А доставить совсем несложно.
      1. bk316 Онлайн
        bk316 Сегодня, 18:28
        0
        Спокойно могут пройти через волго-балт.

        Через Волго-Дон laughing по Волго-Балту и далее по Волге трудновато будет.
  7. Lek3338 Офлайн
    Lek3338 Сегодня, 16:44
    +1
    Столько идиотских(кроме Владыки) комментарий ,и ни один из индивидов не удосужился заинтересоваться о верфях Азербайджана .Молчали бы Петросяны сами себя позорят .
    1. Minus Офлайн
      Minus Сегодня, 16:57
      0
      Ну я не писал ничего, я только плюсики вам ставлю) А петросяны... Да, они такие... И на ТВ достали и на юге России... Вроде бы тоже христьяне как и я, но мне татары и азербайджанцы ближе) Петросян давно стало не фамилией а оскорблением) lol
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 17:12
      0
      А минные постановки чем Вам не угодили ? Поставил вокруг и добывай нефть , команды не требуют , припасов тоже , на край можете Адмирала минной позиции назначить.
    3. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 17:14
      +1
      Кстати , а чего так азербаджанцев то много в России , чего не на верфях?
      1. Bakht Офлайн
        Bakht Сегодня, 18:16
        0
        Проблема у нас. Рождаемость высокая. Стабильно уже много лет. Уж не знаю, в чем дело... И на верфи хватает и на рынки в России.
        По официальным данным в Россию въехало более 1 млн граждан Казахстана и менее 1 млн. граждан Азербайджана.
        Про соринку и бревно говорить не буду
      2. Yeraz Онлайн
        Yeraz Сегодня, 18:41
        0
        Цитата: Дирижер
        Кстати , а чего так азербаджанцев то много в России , чего не на верфях?
        представляете Азербайджанцы тоже плодятся.Думаете приехавшие в 90-е никого не рожают в России??Миграция с Азербайджана очень сильно упала.Экономика все же более мощная,чем у соседей.
    4. Bakht Офлайн
      Bakht Сегодня, 17:15
      0
      Вообще нужно загружать свои верфи. С этим я согласен. Но, боюсь, что наши не потянут такое строительство.
      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 17:28
        0
        Опять, как с "Мистралями" понадобятся сотня разновидностей смазочных материалов.
      2. Yeraz Онлайн
        Yeraz Сегодня, 18:43
        0
        Цитата: Bakht
        Вообще нужно загружать свои верфи. С этим я согласен.

        зачем вот этим загружать??Загружать я понимаю,когда для экспорта.Нужды ВМС ограничены,Израильский катеров с лихвой для задач на Каспии хватает.Благо со всеми в норм отношениях на Каспии.А тратить деньги на французов,а потом еще этот девайс содержать не к чем.
        Обычный распил.
  8. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 16:48
    0
    Морской патрульный корабль прибрежной зоны «L'Adroit», являющийся первым в своём классе OPV 90 Naval Group.
    Водоизмещение, т: 1450;
    Длина, м: 87;
    Ширина, м: 11;
    Осадка, м: 3,3;
    Силовая установка: 2 х дизель, V12, компании «Anglo Belgian Corporation», мощностью по 7600 л.с.;
    Скорость хода, узл.: 21;
    Дальность плавания, миль: 8000 (на 12 узлах);
    Автономность плавания, суток: 30;
    Экипаж, чел.: 32 (из них 6 офицеров) +десант 29;
    Вооружение: 1 х 20-мм автоматическая пушка, 2 х пулемета калибра .50;
    На борту корабля имеется два скоростных катера длиной 9 метров типа RHIB
  9. kebeskin Офлайн
    kebeskin Сегодня, 16:48
    0
    А за Мистрали мы деньги уже получили. Или как обычно простили?
  10. igorra Офлайн
    igorra Сегодня, 17:37
    0
    А что на Мистраль денег не хватает? Как говорится: хочешь разорить страну, продай ей военный корабль.
  11. Karenius Онлайн
    Karenius Сегодня, 18:27
    0
    Могут и обменять потом... Отдать, кому он будет нужнее, и взять то, что им самим нужнее будет... В договоре наверняка будет пункт, разрешающий продажу третьей стороне...