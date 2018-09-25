Франция собирается продать Азербайджану боевые корабли
На выставке ADEX-2018, которая стартовала сегодня в Азербайджане, французская судостроительная компания Naval Group представила проект патрульного корабля морской зоны Offshore Patrol Vessel (OPV) 90. Об этом сообщает издание Naval Today. Эти корабли французы пытаются продать ВМС Азербайджана для "каспийских нужд".
Как информируют местные СМИ, азербайджанские власти начали вести переговоры с некоторыми французскими оборонными подрядчиками по вопросу приобретения военно-морской техники и вооружения. В частности, Азербайджан планирует закупить корабли, ракеты и оборудование для противоминной обороны.
Компания Naval Group пытается убедить официальные лица Азербайджана в необходимости приобретения патрульного корабля OPV90, поскольку с его помощью азербайджанские ВМС "смогут выполнить ряд ключевых задач как гражданского, так и военного характера", в том числе осуществление контроля морского движения, поисково-спасательных операций, а также охрану морских ресурсов и оказание гуманитарной помощи.
Морской патрульный корабль прибрежной зоны «L'Adroit», являющийся первым в своём классе OPV 90 Naval Group (а такая модификация используется не только французами), с 2012 года находится на вооружении ВМС Франции.
По данным Naval Group, представленный на выставке сторожевой корабль Offshore Patrol Vessel (OPV) 90, длина которого более 80 м, имеет сегмент палубы, который позволит вертолёту весом 5-10 тонн или беспилотному летательному аппарату осуществить посадку. Также кормовая рампа этого судна способна разместить два относительно небольших плавсредства (лодки). Кроме того, на корабле планируется установка разработанной сотрудниками компании Naval Group боевой системы Polaris.
Как информируют местные СМИ, азербайджанские власти начали вести переговоры с некоторыми французскими оборонными подрядчиками по вопросу приобретения военно-морской техники и вооружения. В частности, Азербайджан планирует закупить корабли, ракеты и оборудование для противоминной обороны.
Компания Naval Group пытается убедить официальные лица Азербайджана в необходимости приобретения патрульного корабля OPV90, поскольку с его помощью азербайджанские ВМС "смогут выполнить ряд ключевых задач как гражданского, так и военного характера", в том числе осуществление контроля морского движения, поисково-спасательных операций, а также охрану морских ресурсов и оказание гуманитарной помощи.
Морской патрульный корабль прибрежной зоны «L'Adroit», являющийся первым в своём классе OPV 90 Naval Group (а такая модификация используется не только французами), с 2012 года находится на вооружении ВМС Франции.
По данным Naval Group, представленный на выставке сторожевой корабль Offshore Patrol Vessel (OPV) 90, длина которого более 80 м, имеет сегмент палубы, который позволит вертолёту весом 5-10 тонн или беспилотному летательному аппарату осуществить посадку. Также кормовая рампа этого судна способна разместить два относительно небольших плавсредства (лодки). Кроме того, на корабле планируется установка разработанной сотрудниками компании Naval Group боевой системы Polaris.
- Использованы фотографии:
- DCNS
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