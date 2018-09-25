Т-72Б3 получит активную защиту
Уральское КБ транспортного машиностроения на сайте госзакупок опубликовало заявку на обслуживание опытно-конструкторской работы «Совершенствование-А», сообщает Российская газета.
Данный шифр означает оснащение танков Т-72Б3 комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена». Работы проводятся в рамках Государственного оборонного заказа.
Заявка не предполагает проведение тендера – это договор с единственным исполнителем. Согласно документации, подрядчик должен поставить Уральскому КБ необходимые комплектующие, а также оказать ряд услуг производственного характера: от металлообработки до покраски. Кроме того, подрядчик обязан следить за качеством продукции на всех этапах ее изготовления.
Стоимость сделки составила около 5 млн. рублей.
Напомним, комплекс «Арена» предназначен для защиты бронемашины от кумулятивных боеприпасов. В его состав входит радар, вычислитель и сами активные средства защиты, размещаемые в специальных шахтах. При возникновении угрозы радар определяет ее направление и активирует входящий в комплекс боеприпас, который в свою очередь ликвидирует угрозу на подлете к танку.
Сообщается, что КАЗ «Арена» модернизировали с учетом опыта боевых действий в САР. В частности оптимизировано расположение боеприпасов комплекса на башне. Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков отмечал, что обновленная «Арена» способна успешно противостоять американскому ПТРК TOW. В настоящее время система проходит госиспытания.
Уральское КБ уже не раз демонстрировало Т-72Б3 с комплексом активной защиты, однако это был выставочный экземпляр, ориентированный на зарубежного заказчика. Теперь, видимо, дело дошло и до российской армии.
Данный шифр означает оснащение танков Т-72Б3 комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена». Работы проводятся в рамках Государственного оборонного заказа.
Заявка не предполагает проведение тендера – это договор с единственным исполнителем. Согласно документации, подрядчик должен поставить Уральскому КБ необходимые комплектующие, а также оказать ряд услуг производственного характера: от металлообработки до покраски. Кроме того, подрядчик обязан следить за качеством продукции на всех этапах ее изготовления.
Стоимость сделки составила около 5 млн. рублей.
Напомним, комплекс «Арена» предназначен для защиты бронемашины от кумулятивных боеприпасов. В его состав входит радар, вычислитель и сами активные средства защиты, размещаемые в специальных шахтах. При возникновении угрозы радар определяет ее направление и активирует входящий в комплекс боеприпас, который в свою очередь ликвидирует угрозу на подлете к танку.
Сообщается, что КАЗ «Арена» модернизировали с учетом опыта боевых действий в САР. В частности оптимизировано расположение боеприпасов комплекса на башне. Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков отмечал, что обновленная «Арена» способна успешно противостоять американскому ПТРК TOW. В настоящее время система проходит госиспытания.
Уральское КБ уже не раз демонстрировало Т-72Б3 с комплексом активной защиты, однако это был выставочный экземпляр, ориентированный на зарубежного заказчика. Теперь, видимо, дело дошло и до российской армии.
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