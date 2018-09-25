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Т-72Б3 получит активную защиту

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Уральское КБ транспортного машиностроения на сайте госзакупок опубликовало заявку на обслуживание опытно-конструкторской работы «Совершенствование-А», сообщает Российская газета.



Данный шифр означает оснащение танков Т-72Б3 комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена». Работы проводятся в рамках Государственного оборонного заказа.


Заявка не предполагает проведение тендера – это договор с единственным исполнителем. Согласно документации, подрядчик должен поставить Уральскому КБ необходимые комплектующие, а также оказать ряд услуг производственного характера: от металлообработки до покраски. Кроме того, подрядчик обязан следить за качеством продукции на всех этапах ее изготовления.

Стоимость сделки составила около 5 млн. рублей.

Напомним, комплекс «Арена» предназначен для защиты бронемашины от кумулятивных боеприпасов. В его состав входит радар, вычислитель и сами активные средства защиты, размещаемые в специальных шахтах. При возникновении угрозы радар определяет ее направление и активирует входящий в комплекс боеприпас, который в свою очередь ликвидирует угрозу на подлете к танку.

Сообщается, что КАЗ «Арена» модернизировали с учетом опыта боевых действий в САР. В частности оптимизировано расположение боеприпасов комплекса на башне. Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков отмечал, что обновленная «Арена» способна успешно противостоять американскому ПТРК TOW. В настоящее время система проходит госиспытания.

Уральское КБ уже не раз демонстрировало Т-72Б3 с комплексом активной защиты, однако это был выставочный экземпляр, ориентированный на зарубежного заказчика. Теперь, видимо, дело дошло и до российской армии.
Использованы фотографии:
https://www.vitalykuzmin.net
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24 комментария
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 16:09
    +11
    Надеюсь и в Российской армии Т-72Б3 будет не в единственном экземпляре, а парк ОБТ полностью оснащен Ареной.
    1. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 16:10
      +11
      Планируется, все модернизируемые Т-72Б3 оснастить Ареной. Это не только правильное, но даже перезревшее решение, учитывая, что даже американцы ставят на свои танки израильскую систему активной защиты, а на Донбасс уже поставлены ПТРК третьего поколения Джавелин.
      1. 210окв Онлайн
        210окв Сегодня, 16:25
        +1
        То то и оно.Перезрело до такой степени,что элементы комплекса оказались в руках врага(не "партнёров).Во всяком случае такие сообщения были ещё лет десять назад
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 17:08
          -1
          Цитата: 210окв
          То то и оно.Перезрело до такой степени,что элементы комплекса оказались в руках врага(не "партнёров).Во всяком случае такие сообщения были ещё лет десять назад

          экспортный продукт однако
        2. Старый булка Офлайн
          Старый булка Сегодня, 17:59
          +3
          Лучше поздно, чем никогда.
          Но хочу прочитать новость, что оснащено столько-то танков и столько то будет оснащено в следующем году.
          Новость о том, что будет только установлено, планируют к установке - печалит безмерно.
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: Alexey-74
      Надеюсь и в Российской армии Т-72Б3 будет не в единственном экземпляре, а парк ОБТ полностью оснащен Ареной.

      По логике серия нормальная удешевляет продукцию, резонно серийно выпускать данный девайс. Ну надежда такая вот появилась. what
    3. MooH Офлайн
      MooH Сегодня, 16:33
      +2
      противостоять американскому ПТРК TOW

      А чему-то по серьезней? Если это все та-же арена, а не новая версия, то она как бы немного устарела уже.
      1. фигвам Онлайн
        фигвам Сегодня, 18:09
        +1
        Если КАЗ Арена будет на Т-72, то живучесть танка и экипажа вырастет в разы, но к сожалению есть один минус, Арена против бронебойных подкалиберных (БОПС)не работает, получается при встрече с танком противника надеется можно только на основную броню.
        1. mvg Офлайн
          mvg Сегодня, 18:40
          0
          (БОПС)не работает

          Открою секрет, ни одна КАЗ по БОПС не работает. Ни Трофи, ни Арена, ни там Iron First, как бы там ее не позиционировали. Сбить БОПС на 2000 м/с - это фантастика.
    4. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 17:57
      0
      Как обычно в количестве необходим для парада.
  2. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 16:09
    +7
    автор хотя бы фотки поставил, я люблю когда картинок много
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 16:41
      +2
      Да пожалуйста..Что б не скучно было и пальцы об клаву не натирать.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:11
    +4
    и сколько боевых коней осчастливят,при стоимости контракта всего 5 миллионов рублей,и какую именно версию Арены установят-ноль информации,но как всегда есть слово 'установят',а о сроках тоже ничего никому неизвестно...
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 16:23
      +2
      Даже если это будет 100-200 машин постоянной готовности - уже хорошо. Надеюсь Т-90 войдут в это количествою
    2. tech3030 Офлайн
      tech3030 Сегодня, 16:55
      +1
      Может это стоимость одного комплекта ?
  4. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 16:20
    -1
    Это лучшая новость недели.....КАЗ пошел в массы. А значит , потом можно ждать и на БМП-3 и на перспективных машинах. Только почему Арена, а не Афганит?
    1. major071 Офлайн
      major071 Сегодня, 16:36
      +2
      Zaurbek (Zaur)
      Только почему Арена, а не Афганит?

      Афганиту якобы не хватает места на башне, поэтому его будут ставить на "Армату", а все Т-72, Т-80 и Т-90 получат модернизированную "Арену" hi
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:43
        +2
        майор 71- hi просто Афганит стоит дороже ,а Т72Б3 как бы бюджетный танк,этот комплекс не для него.
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 16:55
          -1
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          майор 71- hi просто Афганит стоит дороже ,а Т72Б3 как бы бюджетный танк,этот комплекс не для него.

          арена идёт на экспорт, тч бренд, а дальше как зарекомендует, конкурировать придется с трофи
  5. МЮД Офлайн
    МЮД Сегодня, 16:43
    0
    Стоимость сделки составила около 5 млн. рублей.

    Стоимость 2-3х комнатной квартиры.
    Какая то сума не реальная.
  6. tech3030 Офлайн
    tech3030 Сегодня, 16:53
    +2
    Как меня раздражает убогая заслонка на прицеле которая крепится болтами и её надо откручивать вручную. Любые осколки могут вывести прицел из строя ! А возможности управлять закрытием нет ! Там много до чего можно докопаться но вот это бесит конкретно!
  7. Lesorub Офлайн
    Lesorub Сегодня, 17:22
    0
    Стоимость сделки составила около 5 млн. рублей.

    Интересно сколько комплексов на такую сумму?
    1. Henderson Офлайн
      Henderson Сегодня, 18:43
      0
      С откатами на ведро краски хватит
  8. Antidote Онлайн
    Antidote Сегодня, 18:34
    0
    С 60х годов обещания, будем посмотреть