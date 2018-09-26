Записки Колорадского Таракана. Знает даже идиот: тот, кто в маске, - ПАТРИОТ!
Приветствую всех, кто помнит старика Таракана, и тех, кто тараканов давит. Мы понимаем, у каждого своя работа. Кому-то нравится искать и наказывать. Кому-то просто по должности положено. А кто-то из идейных соображений борется. Но пробуйте дальше: как там в песне: "На границе тучи ходят хмуро…" Вот пусть и ходят…
Ладно, приветствую вас, дорогие мои читатели! Простите, что не к вам первым обратился. Просто надоело смотреть за шевелением вокруг норки. Суетятся, суетятся. Вот ничему история человеков не учит. Ищешь по углам, а я на потолке сижу и на дурака гляжу. Ищешь на потолке, я на подоконнике... Это же элементарно. Папа твой искал, дед, прадед...
А начну я сегодня с рассказа о том, как Маэстро, тот самый командир "стариков", придуркам по ушам надавал. В буквальном смысле. Скажете, такого не бывает. На Украине бывает всё!
Итак, Краматорск, праздничный концерт возле ДК им. Л. Быкова. Вместе со всеми концерт "смотрит" и бюст артиста. Да, вот этот самый:
И вот, парочка онижедетей, 28 и 29 лет, решают залезть артисту на шею. Залез один. Бюст валится на землю и давит скалолаза. Второй в шоке стоит на месте. Итог: один в больнице, второй в полиции! Ай да Маэстро. Бюст цел.
А вот в Сумах, когда подростки помочились на Памятник героям майдана, все прошло без ответки. Наверное, герои у нас разные. Одни могут ответить, а вторые нет. Или люди потеряли что-то человеческое. Это я без какой-либо политики. просто размышляю.
Я часто в разговорах употребляю выражение: "наше правительство просто клад". Естественно, это вызывает некоторые вопросы и недопонимание моей позиции по отношению к этому самому правительству.
Да просто все! Вы, уважаемые читатели виноваты! Сколько раз уже читал: "Где вы только такое правительство (президента) нашли?". Вооот! Нашли — значит, они спрятаны были. Соответственно — клад!
Если бы не были кладом, то как бы вы объяснили наше массовое рытьё будущей могилы для Нэньки? Я об отказе от большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Плачем, но могилку копаем. Вот такие мы упорные. Или упоротые?
И ведь понимаем, что сразу после отказа получим столько проблем, что мокрица не горюй. Даже наверху это понимают. Вот Климкин высказался на Евроатлантическом форуме:
"Нормативно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана... У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах... Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой "трешки Януковича".
И знаете с какого места пойдет разрыв? С Азовского моря. Статус внутреннего моря нас сегодня не устраивает. Потому и рвать будем именно здесь. В надежде, что море станет международным. И тогда в него можно будет американские авианосцы ввести... Мечта любого свидомита! А фарватер для него мы выкопаем! Нам не привыкать.
А ведь и мокрице понятно, что Азовское море будет ещё одним Охотским в России. Хотят русские — пускают японцев порыбачить. Не хотят — не пускают. А на Азовском будем мы сидеть в своей 12-мильной зоне.
Кстати, проход наших "военных кораблей" под Крымским мостом из этой же серии. Пропустили ваши пограничники корабли — перемога великая! Не пропустили бы — агрессор показал свои клыки. А смысл этих старых посудин в Азовском море даже морякам не понятен. "Основа новой военно-морской базы"...
Вы, главное, хорошо шукайте наши корабли. Для некоторых поясню: они не подписаны.
Хотя, о чем я. Вспоминается старый случай на Привозе. Два приятеля разговаривают о семейной жизни. "Представляешь, Петро, моя где-то вычитали, что сыроедение полезно». — «Дааа... Моя тоже не любит готовить". Очень, я вам скажу, показательный разговор. Как женщины умеют своё нежелание завуалировать.
Я это не просто так рассказал. Я подводку для вас сделал к обучающей части моего повествования. Буду учить вас как правильно делать перемогу из ничего! А то пишу-пишу, а вы так ничему и не учитесь. Итак, новость:
"Украина осталась на 64 месте по уровню социального развития. Об этом свидетельствуют итоги исследования Индекс социального развития, разработанного американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке Deloitte".
Сможете одной строкой превратить эту новость в перемогу? То-то же. Учитесь, пока Таракан с вами: "Но в прошлом году в рейтинге было 128 стран, а в этом — 146". Одним усиком пошевелил, и всё. Народ счастлив. Страна развивается. Все наши передряги заканчиваются.
Но вы особо этому рейтингу не радуйтесь. Россия недалеко от нас. На 60-м месте. А вот Беларусь на 46-м, Армения на 55-м. Особенно интересно с Арменией, где 2/3 населения в России работают. А вам ещё одну перемогу Украины оттуда же. Мы опередили Таджикистан! Он вообще на 106-м месте!
Думал не касаться темы будущих выборов. Да и вообще спуститься с небес на землю. О Киеве больше рассказывать. Но не получается. Так что терпите. Тем более что у меня сразу две "хорошие" новости.
Прежде всего ошарашу вас численностью украинцев на Украине. Думаете мы разбежались в разные стороны? Зря. Мы все дома! И про смертность тоже ерунда. Украинцы не умирают!
"По состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн. человек. Численность населения Украины за семь месяцев (с января по июль 2018 года) сократилась на 138,3 тысяч лиц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины".
И вторая новость из той же серии. Избирательная комиссия разрешает жителям оккупированных территорий голосовать на территории континентальной Украины! Вот она демократия в действии! Донбасс и Крым массово кинется на Украину голосовать!
Представили наше голо сование? Только вот что и куда совать будут? Три (а то и больше) миллиона голосов, которые якобы прибыли с Донбасса и Крыма в активе "кого надо". Я это рассказал в надежде на то, что потом, когда произойдет что-то из ряда вон выходящее, вроде избрания на второй срок Гидранта, вы не особо верили крикам "Сами виноваты! Сами выбрали!"
Сейчас для разрядки обстановки расскажу о ваших очередных идеологических диверсиях. В смысле, расскажу о книгах, которые у нас запретили в последнее время. Сегодня в списке уже больше 70-ти книг.
Кстати, вы диверсанты уже оттого, что не пишут ваши политологи книг об Украине. А что нам тогда запрещать? Классиков? Но выход есть всегда.
Под раздачу попали 2 детектива Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, вышедшие в издательстве "Эксмо", так как в них "героизируются силовые структуры РФ". Это вы читаете о российских ментах и уголовниках и их противостоянии. А мы понимаем, что какой-либо майор угро на самом деле показывает украинцам превосходство ваших полицейских над нашими! Нас не обманешь!
Неугодной оказалось изданная в "АСТ" книга "Все, что должен знать каждый образованный мальчик". По мнению эксперта, энциклопедия навязывает читателю идею "русского мира" и "объединение народов вокруг государства-агрессора".
"Большая книга нумерологии" Александра Александрова также не будет больше продаваться в Украине. В ней есть глава про Путина, а также содержатся "ложные данные по истории Украины".
Но самое страшное издания для Украины — произведение Андрея Филимонова "Головастик и святые". Представляете, Филимонов пишет "в стиле российской пропаганды в адрес украинцев".
И это еще не все! После просмотра нашего телевизора Филимонов употребляет ненормативную лексику! Оно конечно, если бы он матерился на мове, то все было бы нормально. Но он-то кроет всех на русском!
У нас выпал первый снег. Не в Киеве, на высокогорье в Карпатах. Но выпал. А значит, пора посмотреть в закрома. В смысле, газохранилища. Тем более что стоимость газа резко выросла. На 25-30 $ за 1000 кубов. Уже далеко за 300...
"Согласно данным Укртрангаза, с 1 сентября по 15 сентября в хранилища было закачано 802 млн куб. м газа. По состоянию на 15 сентября запасы газа в ПХГ составляют 15,43 млрд куб. м, что на 1,3%, или на 201 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (15,63 млрд куб. м)".
Подслушал тут разговор молодежи о предстоящей зиме и перспективах борьбы с морозами. "Сиротской зимы", наверное, в этом году не будет. Позволю себе процитировать народное творчество. Не моё:
"Запасай хохол кизяк! В зиму будет все ништяк! (Прошу меня простить, я это слово для обозначения несколько другого понятия знаю. А тут, наверное, подразумевается в значении "хорошо".) И не будешь у корыта ты отбрасывать копыта!"
Жесткая у нас выросла молодежь. Хотя, а какая она должна быть? Если в больнице им. Павлова на Фрунзе День открытых настежь дверей уже пятый год... Они же тоже интернет читают. Знают, что с 1 октября цена на газ для населения увеличится на 23,5%. Так нам МВФ приказал...
А тут ещё и лафа с субсидиями заканчивается.
"Проект государственного бюджета на 2019 год, который был представлен кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн — до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год".
Да и 14 сентября, во время презентации проекта госбюджета на 2019 год, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет проведена монетизация субсидий и осовременивание пенсий. Что это такое не ясно. Но ничего хорошего мы уже не ждем.
Понятно, что драть шкуру будут с простых украинцев.
Но самое интересное, правительство и тут изобрело перемогу. по той же схеме, которую я вам описал выше. И. О. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила:
"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, зачем Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов будет следить. Последние несколько лет мы активно занимаемся обеспечением субсидиантов всем необходимым, а с другой стороны — верификацией, чтобы субсидии получали действительно те, кому они нужны".
Я тут арифметикой занялся. Благо калькулятор под рукой. Это получается, что в среднем на семью минус 18 000 гривен. Нормально так озаботились о нас. На фоне винницких барыг Федорович с Яновичем начинают казаться милыми добрыми филантропами... А ведь я слышал, что правительство уже снизило субсидии в 4 раза!
Мда...уж. А тут ещё соседи стали что-то подозревать. Венгры, румыны, поляки, про вас и писать не буду. А теперь ещё и белорусы.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал экстренный приказ об укреплении государственной границы с Украиной и увеличении количества пограничников".
Лукашенко указал на случаи контрабанды, рассказав о задержании человека, у которого в арсенале были пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее.
"Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность — нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом — туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Их должно быть по минимуму".
Дураков нет. Все понимают, что разговоры об оружии больше для обывателей. На самом деле белорусский президент прекрасно понимает, что скоро, практически сразу после разрыва договора между Россией и Украиной, к нему кинется достаточно мощный украинский десант заробитчан.
Деваться-то некуда. Поляки уже "наелись" нашими заробитчанами. Да и Европа тоже. Из России придется уезжать. Прибалтика? Тоже уже туалетов не хватает для всех желающих их помыть. Остается Белоруссия. Ох и хитер бобёр...
Кстати, кто не знает, Лукашенко уже сказал о мгновенном закрытии границы в случае такого решения России.
Ладно. Теперь точно ухожу в обычную жизнь простого украинца. Как сказал мой дедушка, когда на вопрос о свадьбе с моей будущей бабушкой, его будущая теща ответила, что "только через мой труп": "Заманчиво, конечно. Но два банкета я не потяну"...
Как-то незаметно мы деградировали. Я не про политику, я про человечность, про мораль, про совесть. Вот как такое могло быть ещё недавно?
Полицейские в Херсоне задержали подполковника СБУ, который мастурбировал на детской площадке на глазах у детей. При попытке убежать от полиции СБУшник потерял удостоверение и был задержан. Кстати, сотрудник СБУ ваш, крымский. В смысле, служит в СБУ АРК...
А знаете, как объясняют нам это событие в СБУ? Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН отрицает мастурбацию подполковника, хотя признает, что "хулиганство" с его стороны все же было:
"Информация не соответствует действительности. Там было действительно мелкое хулиганство (не такое, как пишут) и мы сотрудничаем с полицией".
Совершенно не удивлюсь, если завтра узнаю, что эти действия были всего лишь условным знаком для тайного агента о готовности встретиться. Вроде все в порядке, слежки нет. А может, это и вовсе была рука Москвы! Для дискредитации СБУ!
А если вот так...В Чугуеве Харьковской области группа неизвестных в масках и с битами избила шестерых человек. Об этом в воскресенье, 16 сентября, пишет УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
"В то же время в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что 16 сентября в 1:00 в службу 103 поступил вызов о том, что в Чугуеве в районе автовокзала молодому парню нанесены повреждения. По словам пострадавшего, на него напали около 15 человек в балаклавах с бейсбольными битами и жестоко его избили. Свидетели нападения сразу вызвали скорую помощь".
Думаете, Дикое поле? Нет, у нас порядок как у немцев во Вторую мировую. Если напали на активиста — это происки агентов Путина. Тут и Гидрант, и Главполицай с Главпрокурором вопить будут и подчиненных пинками гнать на раскрытие. А если кого-то другого битой отоварят — активисты чистят социум от ненужного элемента! В Чугуеве как раз второй случай.
Вот, смотрите результат. В Харькове главу Союза ветеранов АТО отпустили под домашний арест после обвинений в вымогательстве. Киевский районный суд Харькова посадил под домашний арест 31-летнего организатора банды, занимавшейся вымогательством под прикрытием ассоциации ветеранов АТО. Его подельника застрелили при задержании.
Наверное, хватит уже вас отвлекать от важных дел. Поэтому расскажу об... украинском воровстве. В киевском парке Сырецкий неизвестные украли туи. Деревья были посажены на прошлой неделе в рамках реконструкции парка. Их выкопали уже на следующий день.
Я специально поинтересовался стоимостью туи сегодня. Хорошее, уже достаточно большое дерево стоит 450 гривен. Так зачем воровать? Да ещё и массово? Нет, к воровству кустов и цветов мы привыкли. Но туи...
"Киевзеленстрой сообщил, что с начала года в столице украли 1045 кустов и 1078 цветов. Еще 273 куста и 41 дерево были уничтожены".
Пользуясь тем, что большинство читателей россияне, опять приведу образчик творчества нашей молодежи. Они по многим вопросам высказываются: "Только не сажайте пихту — ведь засунут её в пихву". Хорошо шкодить, когда мало кто понял, что ты нашкодил...
А вообще, если рассматривать ситуацию в комплексе, что-то стало все больше и больше пахнуть большим шухером. Давно я вас не радовал нашими песнями. Теми, из прошлой жизни. Сегодня решил напомнить.
Всем удачной недели. Здоровья и доброты. Не теряйте человечности. Вы же венец творения. Соответствуйте! И будем жить!
Ладно, приветствую вас, дорогие мои читатели! Простите, что не к вам первым обратился. Просто надоело смотреть за шевелением вокруг норки. Суетятся, суетятся. Вот ничему история человеков не учит. Ищешь по углам, а я на потолке сижу и на дурака гляжу. Ищешь на потолке, я на подоконнике... Это же элементарно. Папа твой искал, дед, прадед...
А начну я сегодня с рассказа о том, как Маэстро, тот самый командир "стариков", придуркам по ушам надавал. В буквальном смысле. Скажете, такого не бывает. На Украине бывает всё!
Итак, Краматорск, праздничный концерт возле ДК им. Л. Быкова. Вместе со всеми концерт "смотрит" и бюст артиста. Да, вот этот самый:
И вот, парочка онижедетей, 28 и 29 лет, решают залезть артисту на шею. Залез один. Бюст валится на землю и давит скалолаза. Второй в шоке стоит на месте. Итог: один в больнице, второй в полиции! Ай да Маэстро. Бюст цел.
А вот в Сумах, когда подростки помочились на Памятник героям майдана, все прошло без ответки. Наверное, герои у нас разные. Одни могут ответить, а вторые нет. Или люди потеряли что-то человеческое. Это я без какой-либо политики. просто размышляю.
Я часто в разговорах употребляю выражение: "наше правительство просто клад". Естественно, это вызывает некоторые вопросы и недопонимание моей позиции по отношению к этому самому правительству.
Да просто все! Вы, уважаемые читатели виноваты! Сколько раз уже читал: "Где вы только такое правительство (президента) нашли?". Вооот! Нашли — значит, они спрятаны были. Соответственно — клад!
Если бы не были кладом, то как бы вы объяснили наше массовое рытьё будущей могилы для Нэньки? Я об отказе от большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Плачем, но могилку копаем. Вот такие мы упорные. Или упоротые?
И ведь понимаем, что сразу после отказа получим столько проблем, что мокрица не горюй. Даже наверху это понимают. Вот Климкин высказался на Евроатлантическом форуме:
"Нормативно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана... У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах... Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой "трешки Януковича".
И знаете с какого места пойдет разрыв? С Азовского моря. Статус внутреннего моря нас сегодня не устраивает. Потому и рвать будем именно здесь. В надежде, что море станет международным. И тогда в него можно будет американские авианосцы ввести... Мечта любого свидомита! А фарватер для него мы выкопаем! Нам не привыкать.
А ведь и мокрице понятно, что Азовское море будет ещё одним Охотским в России. Хотят русские — пускают японцев порыбачить. Не хотят — не пускают. А на Азовском будем мы сидеть в своей 12-мильной зоне.
Кстати, проход наших "военных кораблей" под Крымским мостом из этой же серии. Пропустили ваши пограничники корабли — перемога великая! Не пропустили бы — агрессор показал свои клыки. А смысл этих старых посудин в Азовском море даже морякам не понятен. "Основа новой военно-морской базы"...
Вы, главное, хорошо шукайте наши корабли. Для некоторых поясню: они не подписаны.
Хотя, о чем я. Вспоминается старый случай на Привозе. Два приятеля разговаривают о семейной жизни. "Представляешь, Петро, моя где-то вычитали, что сыроедение полезно». — «Дааа... Моя тоже не любит готовить". Очень, я вам скажу, показательный разговор. Как женщины умеют своё нежелание завуалировать.
Я это не просто так рассказал. Я подводку для вас сделал к обучающей части моего повествования. Буду учить вас как правильно делать перемогу из ничего! А то пишу-пишу, а вы так ничему и не учитесь. Итак, новость:
"Украина осталась на 64 месте по уровню социального развития. Об этом свидетельствуют итоги исследования Индекс социального развития, разработанного американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке Deloitte".
Сможете одной строкой превратить эту новость в перемогу? То-то же. Учитесь, пока Таракан с вами: "Но в прошлом году в рейтинге было 128 стран, а в этом — 146". Одним усиком пошевелил, и всё. Народ счастлив. Страна развивается. Все наши передряги заканчиваются.
Но вы особо этому рейтингу не радуйтесь. Россия недалеко от нас. На 60-м месте. А вот Беларусь на 46-м, Армения на 55-м. Особенно интересно с Арменией, где 2/3 населения в России работают. А вам ещё одну перемогу Украины оттуда же. Мы опередили Таджикистан! Он вообще на 106-м месте!
Думал не касаться темы будущих выборов. Да и вообще спуститься с небес на землю. О Киеве больше рассказывать. Но не получается. Так что терпите. Тем более что у меня сразу две "хорошие" новости.
Прежде всего ошарашу вас численностью украинцев на Украине. Думаете мы разбежались в разные стороны? Зря. Мы все дома! И про смертность тоже ерунда. Украинцы не умирают!
"По состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн. человек. Численность населения Украины за семь месяцев (с января по июль 2018 года) сократилась на 138,3 тысяч лиц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины".
И вторая новость из той же серии. Избирательная комиссия разрешает жителям оккупированных территорий голосовать на территории континентальной Украины! Вот она демократия в действии! Донбасс и Крым массово кинется на Украину голосовать!
Представили наше голо сование? Только вот что и куда совать будут? Три (а то и больше) миллиона голосов, которые якобы прибыли с Донбасса и Крыма в активе "кого надо". Я это рассказал в надежде на то, что потом, когда произойдет что-то из ряда вон выходящее, вроде избрания на второй срок Гидранта, вы не особо верили крикам "Сами виноваты! Сами выбрали!"
Сейчас для разрядки обстановки расскажу о ваших очередных идеологических диверсиях. В смысле, расскажу о книгах, которые у нас запретили в последнее время. Сегодня в списке уже больше 70-ти книг.
Кстати, вы диверсанты уже оттого, что не пишут ваши политологи книг об Украине. А что нам тогда запрещать? Классиков? Но выход есть всегда.
Под раздачу попали 2 детектива Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, вышедшие в издательстве "Эксмо", так как в них "героизируются силовые структуры РФ". Это вы читаете о российских ментах и уголовниках и их противостоянии. А мы понимаем, что какой-либо майор угро на самом деле показывает украинцам превосходство ваших полицейских над нашими! Нас не обманешь!
Неугодной оказалось изданная в "АСТ" книга "Все, что должен знать каждый образованный мальчик". По мнению эксперта, энциклопедия навязывает читателю идею "русского мира" и "объединение народов вокруг государства-агрессора".
"Большая книга нумерологии" Александра Александрова также не будет больше продаваться в Украине. В ней есть глава про Путина, а также содержатся "ложные данные по истории Украины".
Но самое страшное издания для Украины — произведение Андрея Филимонова "Головастик и святые". Представляете, Филимонов пишет "в стиле российской пропаганды в адрес украинцев".
И это еще не все! После просмотра нашего телевизора Филимонов употребляет ненормативную лексику! Оно конечно, если бы он матерился на мове, то все было бы нормально. Но он-то кроет всех на русском!
У нас выпал первый снег. Не в Киеве, на высокогорье в Карпатах. Но выпал. А значит, пора посмотреть в закрома. В смысле, газохранилища. Тем более что стоимость газа резко выросла. На 25-30 $ за 1000 кубов. Уже далеко за 300...
"Согласно данным Укртрангаза, с 1 сентября по 15 сентября в хранилища было закачано 802 млн куб. м газа. По состоянию на 15 сентября запасы газа в ПХГ составляют 15,43 млрд куб. м, что на 1,3%, или на 201 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (15,63 млрд куб. м)".
Подслушал тут разговор молодежи о предстоящей зиме и перспективах борьбы с морозами. "Сиротской зимы", наверное, в этом году не будет. Позволю себе процитировать народное творчество. Не моё:
"Запасай хохол кизяк! В зиму будет все ништяк! (Прошу меня простить, я это слово для обозначения несколько другого понятия знаю. А тут, наверное, подразумевается в значении "хорошо".) И не будешь у корыта ты отбрасывать копыта!"
Жесткая у нас выросла молодежь. Хотя, а какая она должна быть? Если в больнице им. Павлова на Фрунзе День открытых настежь дверей уже пятый год... Они же тоже интернет читают. Знают, что с 1 октября цена на газ для населения увеличится на 23,5%. Так нам МВФ приказал...
А тут ещё и лафа с субсидиями заканчивается.
"Проект государственного бюджета на 2019 год, который был представлен кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн — до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год".
Да и 14 сентября, во время презентации проекта госбюджета на 2019 год, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет проведена монетизация субсидий и осовременивание пенсий. Что это такое не ясно. Но ничего хорошего мы уже не ждем.
Понятно, что драть шкуру будут с простых украинцев.
Но самое интересное, правительство и тут изобрело перемогу. по той же схеме, которую я вам описал выше. И. О. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила:
"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, зачем Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов будет следить. Последние несколько лет мы активно занимаемся обеспечением субсидиантов всем необходимым, а с другой стороны — верификацией, чтобы субсидии получали действительно те, кому они нужны".
Я тут арифметикой занялся. Благо калькулятор под рукой. Это получается, что в среднем на семью минус 18 000 гривен. Нормально так озаботились о нас. На фоне винницких барыг Федорович с Яновичем начинают казаться милыми добрыми филантропами... А ведь я слышал, что правительство уже снизило субсидии в 4 раза!
Мда...уж. А тут ещё соседи стали что-то подозревать. Венгры, румыны, поляки, про вас и писать не буду. А теперь ещё и белорусы.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал экстренный приказ об укреплении государственной границы с Украиной и увеличении количества пограничников".
Лукашенко указал на случаи контрабанды, рассказав о задержании человека, у которого в арсенале были пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее.
"Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность — нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом — туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Их должно быть по минимуму".
Дураков нет. Все понимают, что разговоры об оружии больше для обывателей. На самом деле белорусский президент прекрасно понимает, что скоро, практически сразу после разрыва договора между Россией и Украиной, к нему кинется достаточно мощный украинский десант заробитчан.
Деваться-то некуда. Поляки уже "наелись" нашими заробитчанами. Да и Европа тоже. Из России придется уезжать. Прибалтика? Тоже уже туалетов не хватает для всех желающих их помыть. Остается Белоруссия. Ох и хитер бобёр...
Кстати, кто не знает, Лукашенко уже сказал о мгновенном закрытии границы в случае такого решения России.
Ладно. Теперь точно ухожу в обычную жизнь простого украинца. Как сказал мой дедушка, когда на вопрос о свадьбе с моей будущей бабушкой, его будущая теща ответила, что "только через мой труп": "Заманчиво, конечно. Но два банкета я не потяну"...
Как-то незаметно мы деградировали. Я не про политику, я про человечность, про мораль, про совесть. Вот как такое могло быть ещё недавно?
Полицейские в Херсоне задержали подполковника СБУ, который мастурбировал на детской площадке на глазах у детей. При попытке убежать от полиции СБУшник потерял удостоверение и был задержан. Кстати, сотрудник СБУ ваш, крымский. В смысле, служит в СБУ АРК...
А знаете, как объясняют нам это событие в СБУ? Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН отрицает мастурбацию подполковника, хотя признает, что "хулиганство" с его стороны все же было:
"Информация не соответствует действительности. Там было действительно мелкое хулиганство (не такое, как пишут) и мы сотрудничаем с полицией".
Совершенно не удивлюсь, если завтра узнаю, что эти действия были всего лишь условным знаком для тайного агента о готовности встретиться. Вроде все в порядке, слежки нет. А может, это и вовсе была рука Москвы! Для дискредитации СБУ!
А если вот так...В Чугуеве Харьковской области группа неизвестных в масках и с битами избила шестерых человек. Об этом в воскресенье, 16 сентября, пишет УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
"В то же время в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что 16 сентября в 1:00 в службу 103 поступил вызов о том, что в Чугуеве в районе автовокзала молодому парню нанесены повреждения. По словам пострадавшего, на него напали около 15 человек в балаклавах с бейсбольными битами и жестоко его избили. Свидетели нападения сразу вызвали скорую помощь".
Думаете, Дикое поле? Нет, у нас порядок как у немцев во Вторую мировую. Если напали на активиста — это происки агентов Путина. Тут и Гидрант, и Главполицай с Главпрокурором вопить будут и подчиненных пинками гнать на раскрытие. А если кого-то другого битой отоварят — активисты чистят социум от ненужного элемента! В Чугуеве как раз второй случай.
Вот, смотрите результат. В Харькове главу Союза ветеранов АТО отпустили под домашний арест после обвинений в вымогательстве. Киевский районный суд Харькова посадил под домашний арест 31-летнего организатора банды, занимавшейся вымогательством под прикрытием ассоциации ветеранов АТО. Его подельника застрелили при задержании.
Наверное, хватит уже вас отвлекать от важных дел. Поэтому расскажу об... украинском воровстве. В киевском парке Сырецкий неизвестные украли туи. Деревья были посажены на прошлой неделе в рамках реконструкции парка. Их выкопали уже на следующий день.
Я специально поинтересовался стоимостью туи сегодня. Хорошее, уже достаточно большое дерево стоит 450 гривен. Так зачем воровать? Да ещё и массово? Нет, к воровству кустов и цветов мы привыкли. Но туи...
"Киевзеленстрой сообщил, что с начала года в столице украли 1045 кустов и 1078 цветов. Еще 273 куста и 41 дерево были уничтожены".
Пользуясь тем, что большинство читателей россияне, опять приведу образчик творчества нашей молодежи. Они по многим вопросам высказываются: "Только не сажайте пихту — ведь засунут её в пихву". Хорошо шкодить, когда мало кто понял, что ты нашкодил...
А вообще, если рассматривать ситуацию в комплексе, что-то стало все больше и больше пахнуть большим шухером. Давно я вас не радовал нашими песнями. Теми, из прошлой жизни. Сегодня решил напомнить.
Всем удачной недели. Здоровья и доброты. Не теряйте человечности. Вы же венец творения. Соответствуйте! И будем жить!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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