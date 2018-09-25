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США поставят вооружения Тайваню. В Китае назвали сделку незаконной

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Соединенные Штаты поставят необходимое оружие Тайваню. Госдеп уже одобрил сделку с Тайбэйем на сумму 330 млн. долларов, сообщает Reuters.

США поставят вооружения Тайваню. В Китае назвали сделку незаконной


Как сообщили в Госдепартаменте США, Вашингтон готов поставить Тайваню запчасти для стоящих на вооружении самолетов, таких как: истребители F-5 и F-16, военно-транспортные С-130, а также многоцелевые истребители AIDC F-CK-1 "Цзинго" совместной разработки США и Тайваня. Пентагон назвал эту сделку необходимой для поддержания оборонного флота острова и никаким образом не влияющей на расстановку политических сил в регионе, так как она "поможет улучшить потенциал в сфере безопасности и обороны получателя, который был и продолжает оставаться важной силой для политической стабильности, военного равновесия и экономического прогресса в регионе".


Тайваньское правительство поблагодарило Вашингтон за поддержку и заявило о планах дальнейшего сотрудничества с США.

Между тем в Пекине назвали сделку нарушающей международное право и китайский суверенитет и призвали Вашингтон отказаться от сделки на фоне обострения отношений с КНР. Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Тайвань является неделимой частью Китая и все вопросы надо решать с Пекином.

Отмечается, что Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая, а Тайбэй не признает принцип "единого и неделимого Китая" и стремится к независимости.
Использованы фотографии:
http://watchbus.com/index.php
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13 комментариев
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  1. d1975 Офлайн
    d1975 Сегодня, 16:35
    +1
    Рано или поздно , но китайцы вломят таваньцам по самое не могу . американцы ,как всегда подлевают масло в огонь .
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:39
      -1
      если бы за спиной тайваня не стояли янки,тайвань давно бы был частью китая.китайцы от терреторий,которые они считают своими не откажутся никогда,это кстати,и наших земель касается.
      1. NEOZ Офлайн
        NEOZ Сегодня, 16:50
        +2
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        и наших земель касается.

        не касается! все споры урегулированы... бумаги подписаны..
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 17:07
      0
      Китаю тоже нужно, нет нет , клизму вставлять , для облегчения давления .
    3. den3080 Онлайн
      den3080 Сегодня, 17:39
      0
      Китай должен теперь ввести санкции против США. Для соблюдения драматургии сюжета.
  2. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 16:40
    +3
    " США поставят вооружения Тайваню. В Китае назвали сделку незаконной."
    Большой болт положили американеры на все законы, кроме своих собственных. А нагадить Китаю - святое дело!
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 16:50
    +1
    Небольшая кость в горле Китая - Тайвань. Хоть базы матрасной там нет,и то хорошо.
    Но технику ремонтировать надо,и тут кроме штатов - никто. Или идти сразу на поклон к дяде СИ....
  4. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 16:53
    +2
    опять разделение на наших разведчиков и их шпионов laughing есть плохие сепаратисты а есть хорошие soldier еще американцев в двойных стандартах обвиняют
  5. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 17:05
    0
    А насчет единой и не делимой Сербии Китай молчал , Косово оттяпали , а Тайвань, вишь ты, не признают .
  6. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 17:05
    +2
    и заявило о планах дальнейшего сотрудничества с США.
    Как будто у них есть выбор... что в ремонте , что в закупках новья ..
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 17:12
      +1
      Это точно, выбора нет, только обреченное сотрудничество.
  7. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 17:26
    0
    вот как то вааще фиалетово...
  8. kefan Онлайн
    kefan Сегодня, 18:50
    0
    Матрасники везде суются как затычки.