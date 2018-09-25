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ВВС США определились с новым вертолётом для охраны МБР

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На замену вертолетов Bell UH-1N Huey, используемых для обеспечения безопасности американских наземных стратегических ракетных комплексов шахтного базирования, придут машины МН-139, предложенные корпорацией «Боинг», сообщает bmpd.



Всего планируется приобрести 84 вертолета MH-139 (вариант итальянского вертолета Leonardo AW139). Стоимость сделки вместе с техподдержкой и обучением летного состава оценивается в $2,4 млрд.


Одно из требований ВВС – обеспечение ежегодного налета каждой машины не менее 480 часов при жизненном цикле не менее 30 лет.

Вертолеты будут поставляться с производственного предприятия Leonardo в Филадельфии, где находится американская сборочная линия AW139. Затем на предприятии «Боинга» они будут переоборудоваться в вариант МН-139. Поставки планируется начать в 2020 году.



В настоящее время стратегические ракетные комплексы охраняют 62 вертолета Bell UH-1N, возраст которых уже превысил 40 лет.

В конкурсе на поставку новых вертолетов участвовали также компания Sikorsky с НН-60U и корпорация Sierra Nevada с капитально отремонтированными и модернизированными машинами UH-60A (выводятся из состава армейской авиации США).

Выбор в пользу МН-139 обусловила его более низкая цена (особенно в части поддержания жизненного цикла).
Использованы фотографии:
Boeing
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7 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:18
    +1
    итальянцы неплохой вертолет сделали,интересно,почему его сразу не переоборудуют в процессе сборки,а готовый борт ещё погонят на завод боинга,явно или ума мало,или денег дуром.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 17:34
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      ,почему его сразу не переоборудуют в процессе сборки,а готовый борт ещё погонят на завод боинга,

      Два варианта, либо нет допуска к устанавливаемому оборудованию, либо нет возможностей его утсановки и отладки (то как соответствующие стенды и т.п.) Не понятно, что там за заморочки при охране МРБ. request
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 17:49
        0
        Не понятно, что там за заморочки
        Ну во первых , как Вы сказали в устанавливаемом оборудовании , а во вторых , что закупать - определяет с определённой степенью свободы соответствующая структура вооружённых сил . В данном случае стратегическое командование ВВС (или как они там называются ...В общм по большому счёту все заморочки в том , чьи интересы успешней пролоббирует тот или иной причастный генерал ..
  2. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 17:24
    0
    я думал старичек Хьюи уже снят у амеров с вооружения..., он же старше наших Ми-8...
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: faiver
      я думал старичек Хьюи уже снят у амеров с вооружения..., он же старше наших Ми-8...

      Как же, снимут его с вооружения. Пока жива морская пехота США - она будет заказывать "Хьюи" (пусть даже и под именем "Веном") и "Кобры". smile
  3. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 17:33
    0
    Стоимость сделки вместе с техподдержкой и обучением летного состава оценивается в $2,4 млрд.

    Какие мелочи. Скорость печатного станка чуток повысить, очередные фантики мир расхватает, и, вот вам вертолеты.
  4. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 18:11
    0
    hi Boeing MH-139 выигрывает конкурс ВВС США на замену вертолета UH-1N
    Компания должна поставить 84 вертолета MH-139, учебные тренажеры и необходимое вспомогательное оборудование. Контракт также включает эксплуатацию, техническое обслуживание вертолетов. Вся программа оценивается в 2,4 миллиарда долларов США.