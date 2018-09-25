ВВС США определились с новым вертолётом для охраны МБР
На замену вертолетов Bell UH-1N Huey, используемых для обеспечения безопасности американских наземных стратегических ракетных комплексов шахтного базирования, придут машины МН-139, предложенные корпорацией «Боинг», сообщает bmpd.
Всего планируется приобрести 84 вертолета MH-139 (вариант итальянского вертолета Leonardo AW139). Стоимость сделки вместе с техподдержкой и обучением летного состава оценивается в $2,4 млрд.
Одно из требований ВВС – обеспечение ежегодного налета каждой машины не менее 480 часов при жизненном цикле не менее 30 лет.
Вертолеты будут поставляться с производственного предприятия Leonardo в Филадельфии, где находится американская сборочная линия AW139. Затем на предприятии «Боинга» они будут переоборудоваться в вариант МН-139. Поставки планируется начать в 2020 году.
В настоящее время стратегические ракетные комплексы охраняют 62 вертолета Bell UH-1N, возраст которых уже превысил 40 лет.
В конкурсе на поставку новых вертолетов участвовали также компания Sikorsky с НН-60U и корпорация Sierra Nevada с капитально отремонтированными и модернизированными машинами UH-60A (выводятся из состава армейской авиации США).
Выбор в пользу МН-139 обусловила его более низкая цена (особенно в части поддержания жизненного цикла).
Всего планируется приобрести 84 вертолета MH-139 (вариант итальянского вертолета Leonardo AW139). Стоимость сделки вместе с техподдержкой и обучением летного состава оценивается в $2,4 млрд.
Одно из требований ВВС – обеспечение ежегодного налета каждой машины не менее 480 часов при жизненном цикле не менее 30 лет.
Вертолеты будут поставляться с производственного предприятия Leonardo в Филадельфии, где находится американская сборочная линия AW139. Затем на предприятии «Боинга» они будут переоборудоваться в вариант МН-139. Поставки планируется начать в 2020 году.
В настоящее время стратегические ракетные комплексы охраняют 62 вертолета Bell UH-1N, возраст которых уже превысил 40 лет.
В конкурсе на поставку новых вертолетов участвовали также компания Sikorsky с НН-60U и корпорация Sierra Nevada с капитально отремонтированными и модернизированными машинами UH-60A (выводятся из состава армейской авиации США).
Выбор в пользу МН-139 обусловила его более низкая цена (особенно в части поддержания жизненного цикла).
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- Boeing
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