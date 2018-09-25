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В США начали разработку бомб с регулируемой мощностью взрыва

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Большинство американских бомб, стоящие в настоящее время на вооружении ВВС США, являются слишком мощными для применения в локальных конфликтах ,заявили в командовании американской авиации. Поэтому было принято решение о начале разработки "умных" бомб с регулируемой мощностью взрыва, передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com.

В США начали разработку бомб с регулируемой мощностью взрыва


Впервые о "регулируемых" бомбах заявили в 2015 году в Германии, где немецкая компания TDW начала разработку "умного" боеприпаса, имеющего регулируемую мощность от 10 до 100%. В США же долгое время регулируемыми оставались только ядерные боеприпасы. Но в условиях современной войны, заявили в Исследовательской лаборатории ВВС США, американская армия придерживается доктрины минимизации жертв среди мирного населения. Поэтому бомбы, разработанные ранее, не могут применяться, так как не обеспечивают "точечного" поражения, особенно в городских условиях.


На данный момент в США уже ведутся работы по созданию бомб с "управляемой мощностью", заявил Гэрри Хаасе - директор подразделения боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС США. Разрабатываются боеприпасы калибра 2000 фунтов (907 кг) и 250 фунтов (113 кг). В итоге должен получится боеприпас, способный как поразить точечную цель, так и накрыть целый район. Создание бомбы с регулируемой мощностью взрыва позволит пилотам самолетов выполнять различные задачи, используя единый тип боеприпаса, заявили в командовании ВВС США.

Использованы фотографии:
U.S. Air Force
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34 комментария
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  1. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 17:19
    +9
    Бред какой-то... Бомбы с регулируемой мощностью для нанесения "точечных" ударов при ПОСТОЯННОМ применении матрасами тактики ковровых бомбардировок.
    Шик с мадерой просто. Стоит поздравить ВПК матрасии с новой удачной придумкой распила.
    1. СРЦ П-15 Офлайн
      СРЦ П-15 Сегодня, 17:24
      +5
      Бомбы с регулируемой мощностью распила? wink
      1. Стройбат запаса Онлайн
        Стройбат запаса Сегодня, 17:25
        +4
        Мощность распила у них нерегулируемая. Всегда максимальная.
        1. СРЦ П-15 Офлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 17:27
          +1
          Цитата: Стройбат запаса
          Мощность распила у них нерегулируемая. Всегда максимальная.

          Ну значит появилась новая норма - супермаксимальная! hi
      2. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 17:30
        +1
        Ну не только нашим пилить
    2. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 17:26
      +1
      Цитата: Стройбат запаса
      для нанесения "точечных" ударов при ПОСТОЯННОМ применении матрасами тактики ковровых бомбардировок.

      дык стратеги же, пару бомб с регулируемой мощностью, а потом фосфором, фосфором, фосфором
      1. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 17:30
        0
        Напалмом лучше
  2. Дряхлый Онлайн
    Дряхлый Сегодня, 17:20
    +2
    И для кого это все США разрабатывают ?..Израиль в разработке явно учавствует..
    1. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 17:29
      +1
      Виталий,дело не в евреях...Просто нонсенс-"минимизировать потери среди мирного населения"..Где заштатники,а где забота о населении?
      1. Дряхлый Онлайн
        Дряхлый Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: 210окв
        Виталий,дело не в евреях...Просто нонсенс-"минимизировать потери среди мирного населения"..Где заштатники,а где забота о населении?

        Эх Дмитрий, эти могут "минимизировать " потери среди гражданских, десятилетиями в "демократизированных" странах ...Что и делается в Ираке, Ливии , Сирии, Ливане ,Палестине..В будущем могут и бандеровцам поставить это "точечное оружие"..
        Так что думай Дмитрий на перспективу и что нас ждет .. hi
    2. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 17:35
      +2
      Знакомое лицо и без погон, операция реинкарнация? request
      1. Ингвар 72 Онлайн
        Ингвар 72 Сегодня, 17:59
        +1
        Цитата: Злой543
        Знакомое лицо и без погон, операция реинкарнация? request

        Не в первый раз, и как мне кажется, не в последний. Ну не может он без сайта, ну никак. Поэтому есть предложение администрации сайта - дайте Михану сразу маршала, и не придирайтесь к нему строго! laughing
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 18:02
          +1
          Поддерживаю good
          1. Неплохой Офлайн
            Неплохой Сегодня, 18:19
            +1
            Правильно, за настойчивость и любовь к сайту. hi
        2. bk316 Онлайн
          bk316 Сегодня, 18:19
          0
          Почетного маршала!. Как с профессорами .
        3. Дряхлый Онлайн
          Дряхлый Сегодня, 18:28
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: Злой543
          Знакомое лицо и без погон, операция реинкарнация? request

          Не в первый раз, и как мне кажется, не в последний. Ну не может он без сайта, ну никак. Поэтому есть предложение администрации сайта - дайте Михану сразу маршала, и не придирайтесь к нему строго! laughing

          Товаищи из Израиля ,этого никогда не допустят , у профессора(консультанта сайта) спросите.. lol soldier
          А пишу я здесь каждый день и каждый день банят , зато свобода ..
          Вот такие дела в танковых войсках САР..
  3. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 17:20
    +1
    По свадьбам и похоронным процессиям уже потренировались, теперь можно и взрывы регулировать среди толпы.
    1. Дряхлый Онлайн
      Дряхлый Сегодня, 17:26
      +2
      Цитата: Неплохой
      По свадьбам и похоронным процессиям уже потренировались, теперь можно и взрывы регулировать среди толпы.

      И я про это подумал...
      способный как поразить точечную цель, так и накрыть целый район.

      Сейчас США начали компанию "наезда" на Гаагский международный суд (санкциями грозят и блокировкой счетов и т.) Знаете почему ? Они начали расследования о военных преступления военных США в Афганистане и их главного союзника Израиля на БВ..
      Инфа прверенная и не особо в "мировых СМИ " афишируется ..
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:22
    +1
    таким макаром мы придем к созданию многоразовой самозврывающейся бомбы,способной взорватся скажем,при тумане,и не взрывающейся в хороших погодных условиях,хоть и не проси. wassat
    1. Стройбат запаса Онлайн
      Стройбат запаса Сегодня, 17:26
      +1
      "резиновая бомба продолжает прыгать" Анекдот ОЧЕНЬ старый, но начинает играть новыми красками
      1. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 17:32
        -1
        Почитайте про прыгающие бомбы, я раньше думал бред, оказалось нет
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 18:04
          0
          Ну , вчера срач был, раз минус ставите , обоснуйте. Я что красная тряпка , а Вы бык?
  5. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 17:28
    +1
    В общем задумка хороша. Но что будет с оставшейся частью ВВ?
    В узких восточных кварталах применив МК82, не говоря о 84 без сторонних жертв не обойтись. А GBU-39 слишком дорогое удовольствие зачастую.
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 17:38
      +1
      . А GBU-39 слишком дорогое удовольствие зачастую.
      Так и проектируемый боеприпас должен быть корректируемым и высокоточным , а значит дорогим ( в американском исполнении тем паче) . В ином случае вся его регулируемость теряет смысл . Поэтому не думаю , что они будут много дешевле планирующих корректируемых бомб .
      1. Vadim851 Офлайн
        Vadim851 Сегодня, 17:46
        +1
        Как вариант если более продвинутая система полруливания будет у боеприпаса, КВО 1м сейчас вполне достижимо. Но опять же да, цена какая будет. Цену собьет лишь серийность и экспорт как у JDAM. Также придется бомбить только с больших высот, многочисленные полруливания понятно как влияют на дальность.
  6. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 17:32
    +1
    американская армия придерживается доктрины минимизации жертв среди мирного населения.


    - в это поверит только тот, кто вместо новостей американские фильмы смотрит. Когда это американцам было дело до мирного населения.

    Ещё У. Черчилль Ф.Д. Рузвельту писал про "недопустимость массовых убийств" - гибели мирного населения, которое, предполагалось, будет освобождено союзниками. Ф.Д. Рузвельт считал проблему надуманой: "Бомбить коммуникации врага надо - значит будем бомбить, чтоб пехоте потом легче было".

    Самая честная книга - воспоминания Артура Харриса (командующего бомбардировочной авиацией). Он открыто называет вещи своими именами и восхищается воздушным террором (термин Харриса), устроенным союзниками во Франции, Италии, Германии и т.д. Ничего с той поры не поменялось, кроме риторики.

    Регулируемую мощность они, может, на бомбах и изобретут, вот только вряд ли применять будут. Поднимать в воздух 500 кг бомбу, чтоб она срабатывала ка 100 кг бомба глупо и экономически нецелесообразно. А вот деньги на разработку освоить можно - но это уже другой вопрос)
  7. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 17:38
    +1
    Самое смешное тут следующее: это тупо очередной распил. Суть не в том, что бомбы "слишком мощные"... "Особенно в городах", где они бомбят свадьбы да больницы. Там какбе пофигу, прилетит каким фугасом - все одно по гражданским.
    Суть в том, что даже в условиях ВНЕ города - американцы УЖЕ в локальных конфликтах перешли на НЕ умные бомбы - слишком дорого корректируемый снаряд или бомбу на джип с пулеметом или мазанку с бармалеем. Более того, они даже винтовые древние штурмовики покупают у Бразилии для реальных БД.
    Все понятно? А-10 на вылет - дорого. Корректируемая АБ - дорого. А вот корректируемая АБ с корректируемой мощностью - НАДА lol
    Блин, пингвины... И ведь сидят тупые реднеки в штатах - и верят! Нада, ой нада! Ведь по самому телеку сказали - а там не врут, это же не русские!
  8. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 17:38
    +2
    Гуманисты! Итить .....! Аж слезу пробило от умиления. Пушистики вы наши , пол мира подожгли, и о мирном населении думают!
    1. Дряхлый Онлайн
      Дряхлый Сегодня, 18:07
      0
      Цитата: Дмитрий Потапов
      Гуманисты! Итить .....! Аж слезу пробило от умиления. Пушистики вы наши , пол мира подожгли, и о мирном населении думают!

      У самого аж зубы заскрипели.."миротворцы " блин angry
  9. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 18:02
    +1
    Впервые о "регулируемых" бомбах заявили в 2015 году в Германии, где немецкая компания TDW начала разработку "умного" боеприпаса
    Поражение различных целей одним и тем же боеприпасом с использованием технологии RADIUS
    tdw-warhead-systems.com
    Технология RADIUS позволит настраивать боеприпас на максимальную мощность поражения при нахождении цели в поле, и минимальную – при ведении боевых действий в городе, чтобы избежать повреждения соседних зданий. Кроме того, RADIUS позволяет устанавливать глубину проникновения бронебойных снарядов в цель, чтобы избежать сквозных пробитий.
    Компания TDW представила свою новую технологию 21 октября на полигоне в английском городе Оттерберн. На испытаниях один и тот же фугасный снаряд настроили на максимальную и минимальную мощность, после чего оценили масштабы разрушений. По словам представителей TDW, разница в разрушительном действии боеприпаса оказалась впечатляющей. request
    https://warspot.ru/4303-nemtsy-sozdali-boepripasy-s-nastraivaemoy-moschnostyu
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 18:22
      0
      Спасибо! hi Доступно и наглядно.
  10. Pacifist Офлайн
    Pacifist Сегодня, 18:04
    0
    Но в условиях современной войны, заявили в Исследовательской лаборатории ВВС США, американская армия придерживается доктрины минимизации жертв среди мирного населения.

    Расскажите это жителям Ливии или города Ракки, гуманные вы наши...сказочники.
  11. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 18:09
    0
    американская армия придерживается доктрины минимизации жертв среди мирного населения.
    американская армия придерживается доктрины минимизации жертв среди собственных солдат.
    Ведь широко применяя свою ударную авиацию в интенсивных конфликтах,американские солдаты неизбежно попадали под "Божий огонь".С регулируемой мощностью можно будет смелее применять удары с воздуха для поддержки пехоты.Учитывая возросшую за десятилетия точность наведения---даже взводный командир сможет ,к примеру,при бое в городе завязывать огневой контакт с противником и определив наиболее важную цель вызвать авиацию,чтобы она сровняла соседний дом откуда противник оказывает наиболее упорное сопротивление.С существующими бомбами и ракетами это делать опаснее.
  12. vit357 Онлайн
    vit357 Сегодня, 18:55
    0
    Разрабатываются боеприпасы калибра 2000 фунтов (907 кг) и 250 фунтов (113 кг). В итоге должен получится боеприпас, способный как поразить точечную цель, так и накрыть целый район.

    И я даже знаю в сторону какой мощности их отрегулируют)))