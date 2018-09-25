В США начали разработку бомб с регулируемой мощностью взрыва



Впервые о "регулируемых" бомбах заявили в 2015 году в Германии, где немецкая компания TDW начала разработку "умного" боеприпаса, имеющего регулируемую мощность от 10 до 100%. В США же долгое время регулируемыми оставались только ядерные боеприпасы. Но в условиях современной войны, заявили в Исследовательской лаборатории ВВС США, американская армия придерживается доктрины минимизации жертв среди мирного населения. Поэтому бомбы, разработанные ранее, не могут применяться, так как не обеспечивают "точечного" поражения, особенно в городских условиях.



На данный момент в США уже ведутся работы по созданию бомб с "управляемой мощностью", заявил Гэрри Хаасе - директор подразделения боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС США. Разрабатываются боеприпасы калибра 2000 фунтов (907 кг) и 250 фунтов (113 кг). В итоге должен получится боеприпас, способный как поразить точечную цель, так и накрыть целый район. Создание бомбы с регулируемой мощностью взрыва позволит пилотам самолетов выполнять различные задачи, используя единый тип боеприпаса, заявили в командовании ВВС США.

Большинство американских бомб, стоящие в настоящее время на вооружении ВВС США, являются слишком мощными для применения в локальных конфликтах ,заявили в командовании американской авиации. Поэтому было принято решение о начале разработки "умных" бомб с регулируемой мощностью взрыва, передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com.