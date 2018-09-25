Нетаньяху: обсудим с Москвой дальнейшие шаги в Сирии. А иранцев будем бомбить
Представители ЦАХАЛа и Минобороны РФ в ближайшее время обсудят координацию дальнейших шагов в Сирии, приводит ресурс NEWSru.co.il заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед отлетом в США для участия в очередной сессии Генассамблеи ООН.
По словам премьера, об этом он договорился с президентом Владимиром Путиным.
Он отметил, что за последние 3 года Израиль добился значительных успехов в деле пресечения военных поставок «Хесболле» и в препятствовании расширению иранского присутствия в Сирии.
По словам Нетаньяху, всё делалось в координации с Москвой. Премьер также напомнил, что после трагедии с Ил-20 он дважды беседовал с Путиным и выражал ему «самые искренние соболезнования».
Он также провел перед отлетом заседание военно-политического кабинета, на котором, в том числе обсуждалось решение России поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Совет постановил выразить российскому народу соболезнование в связи с крушением самолета Ил-20 и предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии.
По итогам заседания высокопоставленный источник сообщил изданию, что у израильских военных нет никакого желания вести медийные баталии с Минобороны РФ – ЦАХАЛ не изменит своей позиции. При этом он отметил, что Израиль ценит отношения с Россией, которые выстраивались десятки лет, и скрупулезно придерживается всех договоренностей по координации между военными с двух стран.
Источник также повторил официальную версию правительства: ответственность за гибель российских военнослужащих полностью лежит на сирийской армии, «которая действовала безответственно и непрофессионально».
Накануне российский эксперт поделился с «Московским Комсомольцем» своим мнением о том, способны ли С-300 создать противоракетный зонтик в Сирии.
По словам экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева, у ЗРК С-300 время включения – 6 минут. Об этом знают все, в том числе и Израиль. Постоянно включенными их держать невозможно – это приведет к быстрой выработке ресурса комплекса. При этом у израильской армии есть уникальная возможность не задерживаться над территорией САР – самолеты подходят на малых высотах со стороны Голанских высот, делают маневр «горка» (резкий набор высоты), выскакивают над грядой, выпускают ракету и уходят обратно.
Поэтому одни ЗРК С-300 проблемы не решат, нужно выстраивать целую систему, в которую будут входить и средства РЭБ, и дежурство российских самолетов в воздухе, и создание сплошного радиолокационного поля, сказал Бижев, добавив, что вся эта система должна быть под единым руководством.
И пока будут разворачиваться силы ПВО, вся нагрузка по патрулированию САР будет лежать на истребителях.
Эксперт выразил надежду, что система будет сделано грамотно, поскольку Генштаб, скорее всего, уже всё рассчитал.
По словам премьера, об этом он договорился с президентом Владимиром Путиным.
Он отметил, что за последние 3 года Израиль добился значительных успехов в деле пресечения военных поставок «Хесболле» и в препятствовании расширению иранского присутствия в Сирии.
По словам Нетаньяху, всё делалось в координации с Москвой. Премьер также напомнил, что после трагедии с Ил-20 он дважды беседовал с Путиным и выражал ему «самые искренние соболезнования».
Он также провел перед отлетом заседание военно-политического кабинета, на котором, в том числе обсуждалось решение России поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Совет постановил выразить российскому народу соболезнование в связи с крушением самолета Ил-20 и предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии.
По итогам заседания высокопоставленный источник сообщил изданию, что у израильских военных нет никакого желания вести медийные баталии с Минобороны РФ – ЦАХАЛ не изменит своей позиции. При этом он отметил, что Израиль ценит отношения с Россией, которые выстраивались десятки лет, и скрупулезно придерживается всех договоренностей по координации между военными с двух стран.
Источник также повторил официальную версию правительства: ответственность за гибель российских военнослужащих полностью лежит на сирийской армии, «которая действовала безответственно и непрофессионально».
Накануне российский эксперт поделился с «Московским Комсомольцем» своим мнением о том, способны ли С-300 создать противоракетный зонтик в Сирии.
По словам экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева, у ЗРК С-300 время включения – 6 минут. Об этом знают все, в том числе и Израиль. Постоянно включенными их держать невозможно – это приведет к быстрой выработке ресурса комплекса. При этом у израильской армии есть уникальная возможность не задерживаться над территорией САР – самолеты подходят на малых высотах со стороны Голанских высот, делают маневр «горка» (резкий набор высоты), выскакивают над грядой, выпускают ракету и уходят обратно.
Поэтому одни ЗРК С-300 проблемы не решат, нужно выстраивать целую систему, в которую будут входить и средства РЭБ, и дежурство российских самолетов в воздухе, и создание сплошного радиолокационного поля, сказал Бижев, добавив, что вся эта система должна быть под единым руководством.
И пока будут разворачиваться силы ПВО, вся нагрузка по патрулированию САР будет лежать на истребителях.
Эксперт выразил надежду, что система будет сделано грамотно, поскольку Генштаб, скорее всего, уже всё рассчитал.
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