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Нетаньяху: обсудим с Москвой дальнейшие шаги в Сирии. А иранцев будем бомбить

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Представители ЦАХАЛа и Минобороны РФ в ближайшее время обсудят координацию дальнейших шагов в Сирии, приводит ресурс NEWSru.co.il заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед отлетом в США для участия в очередной сессии Генассамблеи ООН.



По словам премьера, об этом он договорился с президентом Владимиром Путиным.


Он отметил, что за последние 3 года Израиль добился значительных успехов в деле пресечения военных поставок «Хесболле» и в препятствовании расширению иранского присутствия в Сирии.

По словам Нетаньяху, всё делалось в координации с Москвой. Премьер также напомнил, что после трагедии с Ил-20 он дважды беседовал с Путиным и выражал ему «самые искренние соболезнования».

Он также провел перед отлетом заседание военно-политического кабинета, на котором, в том числе обсуждалось решение России поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Совет постановил выразить российскому народу соболезнование в связи с крушением самолета Ил-20 и предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии.

По итогам заседания высокопоставленный источник сообщил изданию, что у израильских военных нет никакого желания вести медийные баталии с Минобороны РФ – ЦАХАЛ не изменит своей позиции. При этом он отметил, что Израиль ценит отношения с Россией, которые выстраивались десятки лет, и скрупулезно придерживается всех договоренностей по координации между военными с двух стран.

Источник также повторил официальную версию правительства: ответственность за гибель российских военнослужащих полностью лежит на сирийской армии, «которая действовала безответственно и непрофессионально».

Накануне российский эксперт поделился с «Московским Комсомольцем» своим мнением о том, способны ли С-300 создать противоракетный зонтик в Сирии.

По словам экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева, у ЗРК С-300 время включения – 6 минут. Об этом знают все, в том числе и Израиль. Постоянно включенными их держать невозможно – это приведет к быстрой выработке ресурса комплекса. При этом у израильской армии есть уникальная возможность не задерживаться над территорией САР – самолеты подходят на малых высотах со стороны Голанских высот, делают маневр «горка» (резкий набор высоты), выскакивают над грядой, выпускают ракету и уходят обратно.

Поэтому одни ЗРК С-300 проблемы не решат, нужно выстраивать целую систему, в которую будут входить и средства РЭБ, и дежурство российских самолетов в воздухе, и создание сплошного радиолокационного поля, сказал Бижев, добавив, что вся эта система должна быть под единым руководством.

И пока будут разворачиваться силы ПВО, вся нагрузка по патрулированию САР будет лежать на истребителях.

Эксперт выразил надежду, что система будет сделано грамотно, поскольку Генштаб, скорее всего, уже всё рассчитал.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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34 комментария
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  1. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 18:08
    +9
    Да евреи засуетились ! Страшно однако ! Сами виноваты с этим беспределом.
    1. Дряхлый Онлайн
      Дряхлый Сегодня, 18:14
      0
      По словам премьера, об этом он договорился с президентом Владимиром Путиным.

      Ну как мужики вам это ? Плевать на погибших наших и сирийцев (ведь там их очень много погибло после таких ударов ..)
      Я так и знал что так будет ..Радуйтесь "товаищи из израиля" !
      Сейчас набегут с ехидными коментариями, живее всех живых
      1. Владимир Тер-Одиянц Онлайн
        Владимир Тер-Одиянц Сегодня, 18:24
        +2
        Цитата: Дряхлый
        Ну как мужики вам это ?

        Михан! С реинкорнацией (дай Господь Бог ! Не последней)
    2. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:15
      -16
      Цитата: Rusj
      Да евреи засуетились ! Страшно однако ! Сами виноваты с этим беспределом.

      В ООН поехал Биби. И не бойтесь Вы. По поводу "засуетились". Наши СМИ этот инцидент уже проехали. Это ВО суетится и в день по 3 новости об Израиле выкладывает. Дабы срач не угасал.
      1. genisis Онлайн
        genisis Сегодня, 18:22
        +2
        А то прям в сегодняшнем Haaretz об этом ни слова?
        Сказки не рассказывайте.
        Вот сегодняшняя https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/russia-providing-assad-with-up-to-eight-s-300-systems-to-defend-all-of-syria-report-says-1.6501969
        Вот еще сегодняшняя https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-would-trump-save-israel-in-the-next-war-1.6509295
        Олег, а как вы думаете, спасёт Трамп Израиль в следующей войне?
        Вот ваши же рисуют карикатурки
      2. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 18:23
        +5
        Это ВО суетится и в день по 3 новости об Израиле выкладывает. Дабы срач не угасал.

        Подносрать еще пришел? Что в таком случае вас тут держит?
      3. Prjanik Онлайн
        Prjanik Сегодня, 18:24
        +8
        Я тут как раз подумал про Биби и вообще накой Израилю это было нужно, стрелять себе в ногу. Понятно, что не за просто так Израиль кормится со звёздно-полосатой руки, то выделили 38 млрд. американских денег, то Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, Нетаньяху наверняка пообещали всяческую поддержку в вопросе Палестины и Ирана на этой Генассамблее и в будущих выборах, вобщем любофф до гроба. Пустячок в качестве ответной услуги - плюнуть в Россию, на радость всем, видимо гешефт Биби того стоит. Без его обобрения такая операция невозможна, тогда бы Норкин уже разделил судьбу главкома турецких ВВС, своему же электорату можно лапшу на уши вешать про "невиноватые мы, они сами себя сбили", иранскую агрессию и мы уже на аэродроме были пока тупые сирийцы с С-200 по птичкам стреляли, доказательства необязательны, не будем же мы своих, евреев, за последних гоев держать. Ну и мировой олигархат, ясное дело, не без профита - невтерпёж подпалить БВ, отправить Израиль уже на нормальную войну с Ираном, а там эти русские всё палки в колёса втыкают. Ну а до простых смертных евреев или персов какое дело, если на войнушке можно как следует навариться.
      4. Чертков Олег Онлайн
        Чертков Олег Сегодня, 18:26
        +1
        Не стройте планов перед богом, "особый" хомо.
        Время нас рассудит и покажет кто прав. 15 героев вам ни кто не простит.
        Из Библии: 13 Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль";
        14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.
        15 Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое", -
        16 вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло.
        (Иак. 4:13-16)
      5. Владимир Тер-Одиянц Онлайн
        Владимир Тер-Одиянц Сегодня, 18:28
        +5
        Цитата: профессор
        И не бойтесь Вы.

        Г-н,Соколов! Скажу Вам по большому секрету.Русских,когда прижмёт Океан по колено! Если Их (русских)довести,могут громко дверью хлопнуть.Это даже в Ваших Сев.Амер.Колон.,знают.А Ваше Рук. всё продолжает Судьбу,испытывать?!
      6. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 18:29
        +6
        В ООН поехал Биби. И не бойтесь Вы. По поводу "засуетились". Наши СМИ этот инцидент уже проехали. Это ВО суетится и в день по 3 новости об Израиле выкладывает. Дабы срач не угасал.

        Куда уехал ваш Биби и на какой би-би- по-барабану! Ваши СМИ предназначены для исключительно внутриеврейского потребления, и все Ваши придыхания об их непорочной правдивости оставьте своим соотечественникам, глядишь оценят! А насчёт срача,так там где евреи-там вечный срач, в нём вы свои гешефты ловите, тут вы вне конкуренции! negative
      7. purple Офлайн
        purple Сегодня, 18:30
        0
        Цитата: профессор
        Наши СМИ этот инцидент уже проехали.

        кто бы сомневался... на до замять же... а то ведь правда то вскроется
      8. Дряхлый Онлайн
        Дряхлый Сегодня, 18:39
        0
        Цитата: профессор
        Цитата: Rusj
        Да евреи засуетились ! Страшно однако ! Сами виноваты с этим беспределом.

        В ООН поехал Биби. И не бойтесь Вы. По поводу "засуетились". Наши СМИ этот инцидент уже проехали. Это ВО суетится и в день по 3 новости об Израиле выкладывает. Дабы срач не угасал.

        Ну после ваших провакационных комментов и особенно ваши фото в 2013 г. о мощи армии США и Израиля ..
        Этот "срач" как вы выражаетесь (форумчане просто высказывают свое мнение) будет только нарастать ..
        Вы иногда такую гадость тут пишите про Россию ..(я все помню) Можете стучать хе хе
      9. фигвам Онлайн
        фигвам Сегодня, 18:39
        0
        Нетаньяху: мы обсудим с Москвой дальнейшие шаги в Сирии

        Бомбить хочется!? А низяяя...
      10. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:51
        0
        профессор,можете вообще всё хорошее в этой жизни проехать,и заедите в глухой тупик.а по поводу срача-вы его спровоцировали,а совести сознаться не хватает.
    3. самый главный Онлайн
      самый главный Сегодня, 18:27
      +2
      Цитата: Rusj
      Да евреи засуетились !

      Особо то и не суетятся... Надеются, что всё будет, как было. Самомнение им не позволяет признать свою глупость. Единственный для них выход это снять министра обороны, а всю верхушку ВВС отправить под суд. Но эта логическая мысль не сможет проникнуть в их головы без результативных залпов С-300.
    4. НЕКСУС Офлайн
      НЕКСУС Сегодня, 18:34
      +4
      Цитата: Rusj
      Да евреи засуетились ! Страшно однако ! Сами виноваты с этим беспределом.

      Они может и засуетились...да только когда они подставляли наш ИЛ,им было глубоко плевать и на наши Искандеры,и на ЗРК и даже на всю армаду кораблей наших в акватории Сирии...Может им и страшно стало,но кишка у евреев явно толще чем у нас,что надо признать. Например,мы не решаемся залететь на территорию скажем той же Польши и сровнять с землей ,под носом НАТОвских сил базу с радаром и ЗРК ,которые стоят там по нашу душу.
      Это так,мысли в слух о толщине кишки нашей и про то,кто чего забоялся и тд.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 18:54
        0
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: Rusj
        Да евреи засуетились ! Страшно однако ! Сами виноваты с этим беспределом.

        Они может и засуетились...да только когда они подставляли наш ИЛ,им было глубоко плевать и на наши Искандеры,и на ЗРК и даже на всю армаду кораблей наших в акватории Сирии...Может им и страшно стало,но кишка у евреев явно толще чем у нас,что надо признать. Например,мы не решаемся залететь на территорию скажем той же Польши и сровнять с землей ,под носом НАТОвских сил базу с радаром и ЗРК ,которые стоят там по нашу душу.
        Это так,мысли в слух о толщине кишки нашей и про то,кто чего забоялся и тд.

        Да к сожалению это так..
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:54
      0
      они похоже так и толком не поняли,что сделали,и за что мы на них ополчились,ибо делать гадости во сто крат легче,чем доброе дело.
  2. РядовойСА Онлайн
    РядовойСА Сегодня, 18:13
    +4
    самолеты подходят на малых высотах со стороны Голанских высот, делают маневр «горка» (резкий набор высоты), выскакивают над грядой, выпускают ракету и уходят обратно.

    А вот хотелось , что бы этот "умник/экспЕрд" ответил на простой вопрос:
    - Если все так просто, ты готов сесть в самолет, который все это сделает?

    А би би обычная лживая/жидо*ская ......... не получается подобрать слово чтоб не забанили.
    1. alexleony Онлайн
      alexleony Сегодня, 18:24
      +2
      Сделает.И не раз.И не один самолёт. А вот если бы они знали,что в случае повторения подобного приземляться некуда будет,тогда и риторика бы изменилась.А так все это словоблудие,мол сожалеем и т.д. бесит больше.
    2. Владимир Тер-Одиянц Онлайн
      Владимир Тер-Одиянц Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: РядовойСА
      А би би обычная лживая/жидо*ская .

      Он (Нетаньяху),прежде всего еврей»Президент»патриот,страны которая избрала его.И он (Нетаньяху),прежде всего отстаивает,интересы страны,народа который выразил доверие.А уж каким способом?То дело десятое.Тем более перед Нами (гоями),ему (Нетаньяху) глубоко переламутрово какое впечатление оставит Он !
  3. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 18:22
    +1
    Нетаньяху: мы обсудим с Москвой дальнейшие шаги в Сирии

    Я надеюсь у нашего руководства ума по прибавилось, как с евреями что то обсуждать...
    1. Дряхлый Онлайн
      Дряхлый Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: MoJloT
      Нетаньяху: мы обсудим с Москвой дальнейшие шаги в Сирии

      Я надеюсь у нашего руководства ума по прибавилось, как с евреями что то обсуждать...

      Это лучше у "друга Путина " Ротенберга и прочих "тихушниках в кабинетах Кремля" спросить ..
      Вот это меня поражает больше всего..
      Он отметил, что за последние 3 года Израиль добился значительных успехов в деле пресечения военных поставок «Хесболле» и в препятствовании расширению иранского присутствия в Сирии.

      Так нагло заявлять , с честными честными глазками бегающими..
      Очередное унижение России и особенно наших военных в Сирии ,типо все там израиль с сша добиваются..
    2. СЕРГОЛА Онлайн
      СЕРГОЛА Сегодня, 18:49
      0
      Да и вообще, кто такой главный еврей, нам условия диктовать
  4. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 18:23
    -1
    А я бы не отказывался от мысли о проведении в Сирии референдума по вхождению в состав России. Опыт решения внутренних противоречий у нас есть. Экономику восстановить там не долго за счёт ресурсов самой Сирии. Улучшением ПВО конечно можно принудить Израиль к миру на какое то время, но проблему снятия напряжения в регионе должна решать третья сторона. Никто кроме нас с этой задачей не справиться
  5. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 18:34
    +2
    Нетаньяху: мы обсудим с Москвой дальнейшие шаги в Сирии

    А нечего евреям в Сирии делать. Не мешайте им страну после бадерлогов восстанавливать.
    Премьер также напомнил, что после трагедии с Ил-20 он дважды беседовал с Путиным и выражал ему «самые искренние соболезнования».

    Сзади себе плашмя забей эти соболезнования!!! Детям нужны отцы, матерям сыновья, а жёнам мужья, а не твои "соболезнования"!!!! am
  6. Комментарий был удален.
  7. Vita VKO Онлайн
    Vita VKO Сегодня, 18:40
    +3
    Эксперт выразил надежду, что система будет сделано грамотно, поскольку Генштаб, скорее всего, уже всё рассчитал.

    Настораживает подобная формулировка. Сначала Ген.штаб все сделал для того, что бы Су-24 оказался у турецкой границы без прикрытия истребителя и это после многократных предупреждений Турции. А сейчас вообще у самой российской военно-морской базы, буквально в паре десятков км, "внезапно" отбомбились израильские Ф-16 по пустым складам и опять российский Ил-20 оказался один на один с истребителем и ракетой, причем у российского С-400 на такой дистанции была 100% возможность сбить ракету 5В21. Автоматика ЗРК и АСУ наверняка выдала предупреждение об угрозе.
    Может быть для начала нужна разогнать тех офицеров Ген.штаба которые хоть и косвенно, но виновны в гибели людей, а уже потом делать новые расчеты системы воздушного контроля и безопасности в Сирии. Иначе не о какой "грамотности" и речи быть не может. В ЦАХАЛ и Моссад дураков не держат и 99% всех боевых уставов и инструкций они знают не хуже наших офицеров. Поэтому и при построении системы ПВО и ПРО в Сирии нужно исходить и главного положения в области криптографии и информационной безопасности, а именно "враг о вашей системе защиты знает все"! Следовательно и система обороны должна не только на правильных теоретических расчетах, но и иметь целый набор непредсказуемых факторов внезапности, которые по определению не доступны противнику.
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 18:45
      0
      Согласен с вами. Но возникло сомнение, и вопрос, не слишком ли сложная цель для с-400(малоразмерная и скоростная)?
  8. Ян Сергеев Онлайн
    Ян Сергеев Сегодня, 18:44
    0
    А вот на самом деле, против кого эти С-300 должны работать? По израильским, американским, турецким и прочим партнерам нельзя, а у ИГ и всяких противостоящих Асаду сирийских вооруженных формирований самолётов нет. Снова остаются одни инопланетяне?
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:46
    0
    нетаньяху извенился перед путиным, а просить прощения у родных погибших выше его достоинства,надо полагать.потерять доверие израильтяне смогли очень быстро,а вот заслужить его назад,для них это проблема...
  10. Shelest2000 Онлайн
    Shelest2000 Сегодня, 18:51
    0
    По словам премьера, об этом он договорился с президентом Владимиром Путиным.

    Что и ожидалось. Будет так же ,как и с Турцией после уничтожения нашего самолёта и убийства лётчиков. Грозные заявления в стиле "помидорами(зачеркнуто) мацой не отделаетесь" от Шойгу и ВВП уже звучали.Теперь,вынув очередной "нож из спины" ,ВВП опять забудет о наших убитых офицерах и бойцах и предложит продолжать "дружить семьями" с евреями. Ничего личного - просто бизнес. На крови. Увы...
  11. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 18:53
    0
    Совет постановил выразить российскому народу соболезнование в связи с крушением самолета Ил-20 и предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии
    .    ...."Честно говоря, это папа только у нас от джаза с ума сходит. А ребятам до фени"(с)...Летали и будут летать, бомбили и будут бомбить..И по фиг на зенитно-ракетные комплексы С-300...которые будут поставлены..Видимо нашли методы..как с этим справиться..
  12. tkoh Онлайн
    tkoh Сегодня, 18:55
    0
    Цитата: Sadko88
    А я бы не отказывался от мысли о проведении в Сирии референдума по вхождению в состав России. Опыт решения внутренних противоречий у нас есть. Экономику восстановить там не долго за счёт ресурсов самой Сирии. Улучшением ПВО конечно можно принудить Израиль к миру на какое то время, но проблему снятия напряжения в регионе должна решать третья сторона. Никто кроме нас с этой задачей не справиться

    Хорошая мысль! Только в таком случае нам пенсионный возраст лет до 100 поднимать придется....
  13. alstr Онлайн
    alstr Сегодня, 18:57
    0
    Мда. Кого то ждёт сюрприз.
    Вывод конечно сделан правильный, что одними с300 сыт не будешь. А вот в остальном - как у Шерлока Холмса в 20 век начинается.