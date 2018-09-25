Корпус морской пехоты США начал замену снайперских винтовок
Корпус морской пехоты США начал процесс замены стоящих на вооружении снайперских винтовок. Вместо М40 различных модификаций времен Вьетнамской войны, корпус получил новые снайперские винтовки Mk13 Mod 7 калибра 7,62×67 мм, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на marinecorpstimes.com.
Решение о замене снайперских винтовок было принято командованием КМП в апреле этого года, о чем ранее сообщало "Военное обозрение" . По имеющейся информации винтовки будут поставлены в пехотные и разведывательные батальоны, а также школы подготовки снайперов Корпуса морской пехоты.
Винтовка сделана под патрон калибра .300 Winchester Magnum и по своим боевым качествам значительно превосходит М40А6, стоявшую на вооружении КМП США до этого. Патрон .300 Win Mag обладает значительно большей убойностью, чем стандартный патрон НАТО калибра 7,62 мм, а также увеличивает убойную дистанцию на 300 метров. Винтовки Mk 13 Mod 7 имеют продольно-скользящий затвор и очень мощный дневной оптический прицел и предназначены для высокоточной стрельбы на расстояние свыше 1 км, тогда как M40 предназначена для работы по целям на дистанции до 1 км.
Винтовка М40, состоящая на вооружении с 1966 года, будет продолжать использоваться в учебных целях для подготовки новобранцев.
Решение о замене снайперских винтовок было принято командованием КМП в апреле этого года, о чем ранее сообщало "Военное обозрение" . По имеющейся информации винтовки будут поставлены в пехотные и разведывательные батальоны, а также школы подготовки снайперов Корпуса морской пехоты.
Винтовка сделана под патрон калибра .300 Winchester Magnum и по своим боевым качествам значительно превосходит М40А6, стоявшую на вооружении КМП США до этого. Патрон .300 Win Mag обладает значительно большей убойностью, чем стандартный патрон НАТО калибра 7,62 мм, а также увеличивает убойную дистанцию на 300 метров. Винтовки Mk 13 Mod 7 имеют продольно-скользящий затвор и очень мощный дневной оптический прицел и предназначены для высокоточной стрельбы на расстояние свыше 1 км, тогда как M40 предназначена для работы по целям на дистанции до 1 км.
Винтовка М40, состоящая на вооружении с 1966 года, будет продолжать использоваться в учебных целях для подготовки новобранцев.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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