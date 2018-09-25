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Корпус морской пехоты США начал замену снайперских винтовок

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Корпус морской пехоты США начал процесс замены стоящих на вооружении снайперских винтовок. Вместо М40 различных модификаций времен Вьетнамской войны, корпус получил новые снайперские винтовки Mk13 Mod 7 калибра 7,62×67 мм, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на marinecorpstimes.com.

Корпус морской пехоты США начал замену снайперских винтовок


Решение о замене снайперских винтовок было принято командованием КМП в апреле этого года, о чем ранее сообщало "Военное обозрение" . По имеющейся информации винтовки будут поставлены в пехотные и разведывательные батальоны, а также школы подготовки снайперов Корпуса морской пехоты.


Винтовка сделана под патрон калибра .300 Winchester Magnum и по своим боевым качествам значительно превосходит М40А6, стоявшую на вооружении КМП США до этого. Патрон .300 Win Mag обладает значительно большей убойностью, чем стандартный патрон НАТО калибра 7,62 мм, а также увеличивает убойную дистанцию на 300 метров. Винтовки Mk 13 Mod 7 имеют продольно-скользящий затвор и очень мощный дневной оптический прицел и предназначены для высокоточной стрельбы на расстояние свыше 1 км, тогда как M40 предназначена для работы по целям на дистанции до 1 км.

Винтовка М40, состоящая на вооружении с 1966 года, будет продолжать использоваться в учебных целях для подготовки новобранцев.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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2 комментария
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 18:44
    +1
    Оптика у них отличная..ничего не скажешь..
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:59
      0
      это не их оптика а карла цейса hi у них зато станок есть фантикоштамповочный,что не сделают,купят или украдут.интересна цена этой винтовки.