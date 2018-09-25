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Трамп: Социализм и коммунизм - зло на планете, с ними нужно бороться

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Президент США Дональд Трамп во время своего выступления с трибуны Организации Объединённых Наций сделал заявление, которое вызвало, мягко говоря, противоречивую реакцию. По словам Трампа, необходимо решительно бороться с социализмом. В качестве примера того, для чего это нужно делать, американский президент привёл пример Венесуэлы, где, по его словам, миллионы людей испытывают страдание.

Трамп: Социализм и коммунизм - зло на планете, с ними нужно бороться


Дональд Трамп:
Социалистический режим Мадуро и его кубинские спонсоры принесли страдания народу Венесуэлы. Около 2 млн человек были вынуждены бежать из страны. Совсем недавно Венесуэла входила в число самых богатых стран мира. Социализм сделал из неё банкрота, несмотря на нефтяное изобилие. Он ввергает народ в нищету. Социализм и коммунизм повсюду несут страдания, коррупцию и упадок. Жажда власти социалистов приводит к экспансии, вторжениям и подавлению.



Если руководствоваться исключительно последними заявлениями Трампа из этой тирады, то, выходит, что главным социалистическим (коммунистическим) государством в мире являются... сами Соединённые Штаты. Ведь именно эта страна осуществила наибольшее число вторжений за всю новейшую историю, поучаствовала в тысячах подавлений протестов внутри и довела коррупцию под покровительством ФРС до астрономических масштабов, подсадив граждан на нескончаемые кредиты. Американские корпорации банкротят одну страну за другой, навязывая свою волю и получая доступ к их ресурсам. Если страна сопротивляется, в дело вступает американская армия и вассалы из НАТО и других стран.

Трамп в своей речи объявил, что призывает страны, собравшиеся на Генассамблее ООН, "принять участие в восстановлении демократии в Венесуэле".
Использованы фотографии:
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97 комментариев
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  1. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 18:57
    +48
    Капитализм абсолютное зло. И именно с ним нужно бороться.
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 19:09
      +24
      Трамп допрыгается до того, что Зюганов лишит его партбилета, и останется Дональд только с комсомольским значком, выданным Анпиловым smile
      1. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 19:17
        +5
        Цитата: Тралл
        Трамп допрыгается до того, что Зюганов лишит его партбилета, и останется Дональд только с комсомольским значком, выданным Анпиловым smile


        Угу,.....
        Маленький мальчик рыбку удил,
        Сзади неслышно подплыл крокодил,
        Долго кряхтел крокодил-старичок,
        В горле застрял комсомольский значок! wassat
      2. Zubr Офлайн
        Zubr Сегодня, 19:25
        +3
        Тсссссс.....СМЕРШа на вас нет. Вы чего наших агентов в прямом эфире рассекречиваете ?! laughing
      3. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 20:23
        +4
        Акак вы думали под прикрытием работать?
        – Ты где вчера был?
        – Я работал.
        – я знаю, что ты бухал в баре.
        – Я там работал под прикрытием. Зашёл туда под прикрытием. Зашёл туда под видом алкоголика. Напился под видом алкоголика. И ушёл оттуда под видом алкоголика.
    2. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 19:09
      +16
      Американская демократия абсолютное зло, от нее народу погибло больше
      1. фигвам Онлайн
        фигвам Сегодня, 20:22
        +3
        Трамп: Социализм и коммунизм - зло на планете, с ними нужно бороться

        Трамп всё напутал...
      2. Урал-4320 Офлайн
        Урал-4320 Сегодня, 20:27
        +2
        Может уже пора создать "Лигу государств неамериканской демократии"?
    3. Дряхлый Офлайн
      Дряхлый Сегодня, 19:21
      +20
      Цитата: vladimirvn
      Капитализм абсолютное зло. И именно с ним нужно бороться.

      Китай социалистическая страна и Компартия там все регулирует и руководит..Рост экономики уже обгоняет все кап . страны..Вьетнам тоже !
      Вот СССР завалили и что дальше господа , смута ? Жиреют просто олигархи пока ..

      Если бы не евреи захватившие все же власть в кабинетах Кремля СМИ СССР и власти в регионах ..Долго ждали они этого момента и всякие их приспешники ворье и уголовщина..фарцовщики
      Ну еще не вечер мужики , главное понять все это , а там легче будет .. soldier
    4. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 19:22
      +10
      Цитата: vladimirvn
      Капитализм абсолютное зло. И именно с ним нужно бороться.

      Конечно.. что может сказать этот индивид и ему подобные.. Капитализм провоцирует все мировые войны, вместо того, что бы эти колоссальные деньги, которые выделяются на войну, тратить на науку, медицину..
      Капитализм- делает из людей животных..Ибо система та же, кто сильнее, хитрее, быстрее тот и сыт. Капитализм порождает все возможные пороки и пропагандирует бесконечное потребление, что приводит к истощению ресурсов, ухудшению экологии и в конечном итоге приведет к гибели всего живого..
      Не может капитализм родить идею или миссию , которая будет объединять, потому что в основе капитализма- эгоизм.
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 19:29
        +7
        Действительно эгоизм и безнаказанность, запустить руку в чужой карман, на правах сильнейшего, проще пареной репы.
        1. To be or not to be Онлайн
          To be or not to be Сегодня, 20:49
          0
          Это уже много раз видели в истории
          .Причина -общий кризис системы .системный кризис.
          "2 ноября 1933 года, Гитлер и его партия, используя пропаганду, страхи народа и богатых промышленников, уничтожили Веймарскую республику. Были отняты все гражданские права и свободы, ни о какой системе сдержек и противовесов и речи быть не могло. К осени 1933-го у немцев в бюллетене была только одна партия, которая ещё полгода назад получила лишь около 33%."
          https://diletant.media/articles/37954364/
          " Маккарти́зм (англ. McCarthyism — по фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти) — движение в общественной жизни США, имевшее место в период с 1950 по 1957 год и сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных» граждан."
    5. НЕКСУС Офлайн
      НЕКСУС Сегодня, 19:51
      +1
      Цитата: vladimirvn
      Капитализм абсолютное зло. И именно с ним нужно бороться.

      Учитывая,что весь мир практически в этом капитализме по уши,то борьба эта,о которой вы говорите,это борьба с ветряными мельницами.
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 20:22
        0
        А как же рыжий собрался бороться со "шведским социализмом"?
        1. bessonov932 Офлайн
          bessonov932 Сегодня, 20:31
          0
          А шибко умные будут грузить чугуняку!
    6. Vladimir 5 Офлайн
      Vladimir 5 Сегодня, 20:24
      0
      Ни капитализм ни социализм, ни комунизм не являются определённым явлением, они, как правило, только разношёрстные теории, практика,- главный критерий фактических состояний дел. Вот с практикой как повезёт, Имели И.В.Сталина, вождя всех времён и народов...были у Китая и прочих стран вожди, короли , императоры, которые в истории значились, как создатели золотых периодов государств. Сегодня правит всем финансовая олигархия (главными США) вот они и главные рулевые и виновники бед...Венесуэлла, Куба, Ангола, Ливия ... начинают свой путь независимого развития как государства общенародного достояния, так их экономику сразу гробят извне, начинаются блокады, диверсии разного плана и тд, так о чём речь, о сегодняшней плутократической власти финанасовых кланов, подмявших посредством 2 мировых войн весь земной мир... И социализм, это только слово о равенстве, содержание может быть любое, от нацистского социализма, кампучийского, шведского народного социализма и тд...А что хотел выразить Д.Трам,-. политические конюктурные намерения от правительства США по соседней Венесуэлле....
      1. bessonov932 Офлайн
        bessonov932 Сегодня, 20:35
        0
        Упал, отжался, равнясь. смирно! Команда - оправиться. Вы в каком полку служили? Модальная логика здесь не пройдёт. И в этом прелесть данного форума)
      2. Урал-4320 Офлайн
        Урал-4320 Сегодня, 20:35
        -1
        Миру засрали мозг, что первоочередно торговать между государствами. Да фиг с морковкой - создайте изобилие своими товарами в стране, а потом о внешних рынках думайте. Но зачем внутренний рынок со своей деньгой, когда за бугор можно за валюту пихать товар?
    7. Saburov Офлайн
      Saburov Сегодня, 20:45
      +5
      Трамп: Социализм и коммунизм - зло на планете, с ними нужно бороться


      Тогда пусть бомбит Данию, Швецию, Исландию, Норвегию...у них вообще то и есть социализм (Скандинавская модель).
      А Китай как раз идёт по пути назад к капитализму. Так как многие путают капиталистическую финансовую систему с социалистической системой распределения.

      По настоящему, социализм удалось построить только одной стране СССР (впервые в истории человечества) и причём поднять свою экономику до уровня США.

      Вообще надо понимать что можно быть и капиталистической успешной страной, но только в их экономической системе. С сформировавшимися лидерами в виде США, где всё и вся завязано на одном экономическом центре и доходы стран делятся по принципу сверхприбыли - за счет сверхэксплуатации менее развитых стран и их рабочей силы. И за счет этой сверхприбыли, в свою очередь, подкармливать уже западный рабочий класс, создавая в нем рабочую аристократию, приручая рабочую бюрократию. Иными словами, формируя колониальные империи. По К. Марксу это называется "Колониальный Капитализм".

      А социализм - это социально-экономическая доктрина, которая призывает к общественной собственности или общественному контролю над собственностью и природными ресурсами. Общество, в котором нет антагонистических классов, нет эксплуатации человека человеком, а рабочая сила перестает быть товаром. Где общественный продукт распределяется пропорционально труду, что является применением равной меры к неравным индивидам. Поэтому на данной стадии ещё не может быть осуществлено полное социальное равенство. Вместе с исчезновением классовых антагонизмов внутри общества исчезают и антагонизмы между нациями и народами, что устанавливает новые по своей природе отношения дружбы и сотрудничества.
      Обязательное условие для существования социализма - это Диктатура Пролетариата. В марксистской теории форма политической власти, выражающая интересы Рабочего Класса.

      А уничтожение СССР началось с XXII съезда КПСС (1961 год). Когда "прародитель" всех начальников - самодуров и покровитель номенклатурного ворья товарищ Хрущёв, объявил, что в результате завершения строительства социализма диктатура пролетариата в СССР выполнила свою историческую роль и с точки зрения внутреннего развития перестала быть необходимой. И всё! С этого года в СССР начал расти дефицит, стало плодиться ворьё (хотя ещё не так активно), появились Партмагазины для "своих", сынки партработников, стали занимать высокие должности и так далее. Правила существования социально-экономической системы, были нарушены. Но даже, не смотря на это, понадобилось ещё 30 лет паразитирования и прямого предательства на самом верху, чтобы уничтожить страну. В 1986 году в Рекьявике, Горбачёв сдаёт страны Варшавского договора. Начинается парад антисоветчины. В 1989 году Горбачёв вместе с товарищем Яковлевым (один из главных идеологов, «архитекторов» перестройки) сдают СССР полностью.

      В 1998 году Яковлев, вспоминая о своей деятельности, говорил: «После XX съезда (1956 год), в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. Надо было с системой как-то кончать. Есть разные пути, например, диссидентство. Но оно бесперспективно. Надо было действовать изнутри. У нас был единственный путь — подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы своё дело сделали. На первых порах перестройки нам пришлось частично лгать, лицемерить, лукавить — другого пути не было. Мы должны были — и в этом специфика перестройки тоталитарного строя — сломать тоталитарную коммунистическую партию. Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность, тоталитарную дисциплину партии и создание напряжения в советском обществе (дефицит), прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика — механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала».

      Видео в тему:


      То есть, социалистическая система была настолько грамотно построенной, что изменить её было невозможно (чтобы воровать и паразитировать на народных богатствах), её можно было только уничтожить. В СССР не было ни одного чиновника или министра, который бы имел яхты и виллы за рубежом. Система не позволяла красть, тем более в крупных размерах. Да и потратить и вывести за рубеж эти деньги, система тоже не давала.

      И слова Трампа, лишь подтверждают слова К. Маркса:

      «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы»

      P.S. Так что и Трамп и наши Кремлёвские "Благодетели" будут из кожи вон лезть, лишь бы убедить всех что социализм это "зло". Дабы со своим награбленным не расставаться.

      С уважением.
      1. Orkraider Офлайн
        Orkraider Сегодня, 21:23
        +2
        слова К. Маркса:

        «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы»


        Это сказал не Маркс. Маркс лишь повторил цитату в своем Капитале. Цитата принадлежит Т.Д.Даннингу, британский публицист и профсоюзный деятель.
        А в целом, Вы правы. Именно модель потребления, быстрыми шагами приближает Землю и человечество к печальному концу.
        1. Saburov Офлайн
          Saburov Сегодня, 21:33
          0
          Цитата: Orkraider
          Это сказал не Маркс. Маркс лишь повторил немного изменив цитату в своем Капитале. Цитата принадлежит Т.Д.Даннингу, британский публицист и профсоюзный деятель.


          Да, я в курсе. К. Маркс в "Капитале" процитировал Даннинга.
      2. Плотник 2329 Онлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 22:50
        0
        Сабуров!
        Замечательный пост!
        Грамотно, взвешенно, чётко.
        hi
    8. Константин Шевченко Офлайн
      Константин Шевченко Сегодня, 22:34
      0
      Согласен, только Трамп социализму и коммунизму противопоставляет демократию wassat
  2. Урал-4320 Офлайн
    Урал-4320 Сегодня, 18:58
    +8
    Паноптикум какой-то...
  3. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 19:01
    +22
    А что он еще мог сказать? Признать, что социализм - экономический строй, до которого их капитализму и тем более, империализму, не подняться никогда? Естественно, что для него социализм, а там более коммунизм (которого еще никому не удалось достичь) - главные враги, так как не дают грабить людей "по закону", а при попытке грабить "как всегда" могут и к стеночке прислонить. (Хорошо бы...)
    1. Sovetskiy Онлайн
      Sovetskiy Сегодня, 19:15
      +12
      Цитата: Стройбат запаса
      Естественно, что для него социализм, а там более коммунизм (которого еще никому не удалось достичь) - главные враги, так как не дают грабить людей "по закону", а при попытке грабить "как всегда" могут и к стеночке прислонить.

      "Пересмотра итогов приватизации 90-х не будет." Президент РФ Путин В.В.
      Еще мечты есть? lol
      1. teron Офлайн
        teron Сегодня, 19:28
        +1
        Этот самый "пересмотр итогов" запросто может получиться в рамках существующего капитализма.
        1. Sovetskiy Онлайн
          Sovetskiy Сегодня, 19:33
          +1
          Цитата: teron
          Этот самый "пересмотр итогов" запросто может получиться в рамках существующего капитализма.

          Каким образом? Через выкуп того что было отдано бесплатно? Али рейдерский захват предпочитаете? lol
          1. Дирижер Офлайн
            Дирижер Сегодня, 19:41
            0
            Предпочтем легализацию короткоствола .
        2. ПалБор Офлайн
          ПалБор Сегодня, 20:31
          0
          Может. В виде мягкой, законной национализации. Не в полном отъёме собственности(упаси Господь), а в контрольных пакетах акций компаний сырьевого, перерабатывающего, машиностроительного, оборонного и т. д. секторов.
          А штаны пусть шьют, вино хорошее производят, отели строят...
      2. Стройбат запаса Офлайн
        Стройбат запаса Сегодня, 19:31
        +3
        Мечты есть. Жаль, что их воплощения не предвидится. Хотя "министров-капиталистов" и прочую грязь давно пора отправить в клоаку. (Трампа и иже с ним тоже)
        1. Sovetskiy Онлайн
          Sovetskiy Сегодня, 19:45
          0
          Цитата: Стройбат запаса
          Мечты есть. Жаль, что их воплощения не предвидится.

          О том и речь. Так что привыкаем к фанеркам на Мавзолее и информационной диарее типа к/ф "Троцкий". Ведь народ то у нас стабильно, регулярно, большинством голосов разве не за это голосует на выборах? lol А как радовались победе Трампа на выборах в США? Трамп же наш!!! laughing
          1. Стройбат запаса Офлайн
            Стройбат запаса Сегодня, 20:40
            +1
            А кто радовался? Насколько я помню, все мои друзья и знакомые, что "коммунисты", что "демократы", что либерасты, говорили одно и то же: Трамп, хилари, бабка сидорова - разницы нет. Это просто вывески олигархата.
            Империализма, если угодно.
            1. Sovetskiy Онлайн
              Sovetskiy Сегодня, 20:55
              +1
              Цитата: Стройбат запаса
              А кто радовался? Насколько я помню, все мои друзья и знакомые, что "коммунисты", что "демократы", что либерасты, говорили одно и то же: Трамп, хилари, бабка сидорова - разницы нет.

              Как бы это объяснить...
              Народ выбирает власть, которая через подконтрольные СМИ доводит до этого самого народа, что в США победил "наш человек", заливая этот "счастливый момент" реками шампанского...
              Разве народ не рад за им же выбранную и горячо любимую власть, что она рада победе Трампа? Если это не так, зачем выбирали? lol
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:03
    +2
    нужно венесуэлу к северной корее присоеденить,нефть есть, голова в лице ына тоже-это будет самым кошмарным сном трампа.
    1. Дормидонт2 Офлайн
      Дормидонт2 Сегодня, 19:09
      +4
      надо разместить в Венесуэле росс базу, чтобы американцы не думали на неё нападать
      1. Angel_and_Demon Офлайн
        Angel_and_Demon Сегодня, 19:12
        +5
        Цитата: Дормидонт2
        надо разместить в Венесуэле росс базу, чтобы американцы не думали на неё нападать

        Это хорошая мысль, на либерасты этого делать не будут
      2. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 19:36
        +1
        И останется эта база, без возможности снабжения, со стороны России, в случае боевых действий США
      3. Плотник 2329 Онлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 19:50
        0
        Не... Всё равно они, озорники, будут думать!
      4. лис Офлайн
        лис Сегодня, 20:06
        0
        Цитата: Дормидонт2
        надо разместить в Венесуэле росс базу, чтобы американцы не думали на неё нападать

        ога ...в Сирии уже разместили...
  5. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 19:04
    +10
    Я не думаю, что этот веселый джентельмен понимает смысл этих терминов.
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 19:26
      +2
      Этот веселый джентльмен удивится, когда узнает, что например в Норвегии или в Дании есть признаки социализма, особенно социальная политика. Хоть и называют это скандинавской моделью развития.
      1. Васян1971 Офлайн
        Васян1971 Сегодня, 19:42
        +2
        Цитата: Azim77
        Этот веселый джентльмен удивится, когда узнает, что например в Норвегии или в Дании

        Этот весёлый джентльмен наверняка имеет очень смутное представление о существовании этих государств.
  6. Комментарий был удален.
    1. Sovetskiy Онлайн
      Sovetskiy Сегодня, 19:23
      +2
      Цитата: Vol4ara
      Разумеется зло, если он наступит этим же жирным жопам придётся вкалывать, как всем нам сейчас, у них же на труд аллергия, они же от труда дохнут

      Странный вы однако. А чего вы от них хотите? Вы хоть раз в жизни видели балерона с бревном на субботнике? Правда балерон хоть ногами работает, а политики исключительно языком... lol
  7. Дормидонт2 Офлайн
    Дормидонт2 Сегодня, 19:08
    +1
    Трамп забыл что долг США 114 трлн , и это несмотря на грабеж стран
  8. Урал-4320 Офлайн
    Урал-4320 Сегодня, 19:08
    +1
    Цитата: Кокарев Михаил
    Я не думаю, что этот веселый джентельмен понимает смысл этих терминов.

    Да все он понимает. Он военный человек, службу проходил, а потому в голову вбито, что правильно для США, а что нет.
  9. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 19:11
    +2
    Охота на ведьм, а за ними конкретные страны и лица.
  10. Dart2027 Офлайн
    Dart2027 Сегодня, 19:11
    +5
    Да плевали США на то какой там строй. Просто Мадуро не желает плясать под их дудку, а остальное демагогия.
  11. bessonov932 Офлайн
    bessonov932 Сегодня, 19:11
    +1
    Дожили православные))) Начинаем говорить о серьёзных вещах. Хотя статья 13 нашей конституции это не предусматривает. Плюрализм, однако)
  12. bessonov932 Офлайн
    bessonov932 Сегодня, 19:13
    +1
    Как бы убрать Коротченко с информационных лент. Ну стыдно же!
  13. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 19:14
    +3
    Да уж..."Трамп наш же" smile Запел в унисон с неоконами и троцкистами smile ..Вот до чего, их издевательства "нашегожеТрампаже довели"...
    Жажда власти социалистов приводит к экспансии, вторжениям и подавлению.
    ..Ну да, ну да, Куба с КНДР,правят миром..всех подавили..США, в лакеях у этих стран ходят, пятки вылизывают..
  14. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 19:14
    +4
    Тут Дональд Фредович совсем не прав. Достал нас ваш капитализм.
  15. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 19:15
    +6
    Да,ему походу кто-то из пресс-службы старую речь Рейгана подсунул,вставив для новизны фамилию социалиста Мадуро! wassat
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 19:25
      +2
      кто-то из пресс-службы старую речь Рейгана подсунул
      ....Нет, это вечная песня, со времен Трумена..так иногда переделывают, заготовка старая, порой обновляют.. smile
  16. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 19:15
    +7
    Неужели социализм сделал банкротом Грецию или может Аргентина подалась к социалистам ? Внешний долг США говорит о том что страна живет в долг у половины мира и это считается эталон западной экономической политики .
    А была еще Ливия ,где социализмом даже не пахло ,но люди получали пособие по безработице в районе 900 евро ,что в Европе не везде получают.
    1. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 19:31
      +4
      А была еще Ливия ,где социализмом даже не пахло ,но люди получали пособие по безработице в районе 900 евро ,что в Европе не везде получают.


      Для них демократия, это свобода рабовладельцев. Для остальных свобода от денег... smile
    2. Васян1971 Офлайн
      Васян1971 Сегодня, 19:39
      +1
      Цитата: APASUS
      А была еще Ливия ,где социализмом даже не пахло ,но люди получали пособие по безработице в районе 900 евро ,что в Европе не везде получают.

      Вот именно. Была, да сплыла. Чтобы общую "картину" своим существованием не портить. Сплыла под насквозь демократическое клинтоновское "Вау!"
    3. Дряхлый Офлайн
      Дряхлый Сегодня, 19:59
      +2
      Цитата: APASUS
      А была еще Ливия ,где социализмом даже не пахло ,но люди получали пособие по безработице в районе 900 евро ,что в Европе не везде получают.

      Интересное высказывание...А что по вашему социализм ? Я всегда считал ,что социализм ,это прежде всего забота о народе и в Ливии не только пособия ,но и медицина, образование были на уровне (ну со своим менталитетом) Рождаемость и поддержка женщин тоже на уровне ..
      А сейчас сплошные басмачи голодранцы(группировки) на которых постоянно отрабатывают навыки бомбежек пилоты западных стран ..
      И мигранты прут в европу потоком , вот это ,кому выгодно ? Просто подумайте.. hi
      1. APASUS Офлайн
        APASUS Сегодня, 20:30
        0
        Цитата: Дряхлый
        Интересное высказывание...А что по вашему социализм ?

        А Вы сами можете ответить на этот вопрос ?
        Цитата: Дряхлый
        Я всегда считал ,что социализм ,это прежде всего забота о народе и в Ливии не только пособия ,но и медицина, образование были на уровне (ну со своим менталитетом) Рождаемость и поддержка женщин тоже на уровне ..

        Ну тогда Саудовская Аравия ,Катар,Кувейт тоже подходят под это Ваше определение социализма .
        Или не согласитесь ? А там до социализма ,ну Вы поняли .....
      2. лысова Офлайн
        лысова Сегодня, 20:31
        0
        Вит., а ведь это и мы прошли, а разве плохо было, если не считать оборзевшее парт руководство ?!!! У людей душа была. В принципе у руля - те же, только мир жёсще стал, не стоит на месте. А дерьмо, оно и будет дерьмом. а Люди - людьми.
  17. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 19:22
    +2
    Трамп в своей речи объявил, что призывает страны, собравшиеся на Генассамблее ООН, "принять участие в восстановлении демократии в Венесуэле".


    smile Обломится вам и Венесуэла.
  18. GibSoN Онлайн
    GibSoN Сегодня, 19:23
    0
    Если руководствоваться исключительно последними заявлениями Трампа из этой тирады, то, выходит, что главным социалистическим (коммунистическим) государством в мире являются... сами Соединённые Штаты. Ведь именно эта страна осуществила наибольшее число вторжений за всю новейшую историю

    Автор как то на своей волне видимо. Вот на пример в соседней теме
    https://topwar.ru/147400-kak-dollar-pobedil-istoricheskie-obidy.html
    примерно "разжевана" указанная автором проблема. Как то не сильно печалятся по указанному автором поводу эти страны, указанные автором))
  19. Дряхлый Офлайн
    Дряхлый Сегодня, 19:28
    +3
    Совсем недавно Венесуэла входила в число самых богатых стран мира.

    Та же схема была проделана ,что и с СССР.. А вот Ливию социалистическую и в социальном плане очень продвинутую ...ПРОСТО РАЗБОМБИЛИ и разграбили ! За все ответите..
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 19:39
      -3
      Причём сделали это свои граждане, а нанесение ударов с воздуха - было им в поддержку.
      1. Дряхлый Офлайн
        Дряхлый Сегодня, 19:48
        +3
        Цитата: Вадим237
        Причём сделали это свои граждане, а нанесение ударов с воздуха - было им в поддержку.

        "свои " ха ха ха Бомбежка Ливии была вообще неожиданной для всех нормальных стран..
        Первые удары нанесла Франция , как потом выяснилось Саркози взял у Каддафи деньги на свою предвыборнубю программу (его даже по этому поводу вызывали в суд)..
        А самое главное ,что погубило Ливию , это заявление Кадаффи на весь мир ,что нефть он будет продавать за свою валюту ..И тут началось ! (чтобы никому не повадно было)
        Путин тоже об этом говорит ,но очень осторожно ,как и Китай .
        Вот и думайте мужики , кто и как правит миром ..
  20. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 19:28
    +1
    Это он не на Венесуэлу "наехал", это на Китай, Вьетнам, и Северную Корею наехал. У него "демократизатор" маленький, и комплекекс неполноценности из-за этого. Вот и кидается на всех...
  21. GerKlim Офлайн
    GerKlim Сегодня, 19:33
    +1
    Только при социализме у человечества есть будущее. Иначе возвращение к рабовладельческому строю перейдем неизбежно. К неоколониализму уже пришли.
  22. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 19:35
    0
    Капитализм и американизм - вот зло. Всё остальное - нормальное явление.
  23. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 19:36
    +1
    " Социализм сделал из неё банкрота, несмотря на нефтяное изобилие."
    Собственно, рекомое "изобилие" и не даёт спокойно спать демократическим "борцунам". "Ты виноват лишь в том, что хочется мне нефти". Нефть в обмен на демократию. Всё, как обычно.
  24. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 19:38
    0
    Со времён СССР в США относительно социализма - НИЧЕГО не изменилось ! am Как были вражинами, так и остались ! am negative Ничего - конец ваш близок, ройте дальше себе яму ! bully angry soldier
  25. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 19:57
    0
    Естественно каждый упырь будет брызжа слюной втирать что диета состоящая из крови младенцев единственно правильная. А людоед считает отрицающих каннибализм идиотами и злом. Как же ведь они против того чтобы он любимый кушал человечинку. Особенно нежное мясцо у беременных девочек подростков. А тут эти негодяи против!
    Кстати, на фото двойник трампа.
  26. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 19:58
    +1
    А кто при избрании Трампа в ГаДюшнике радовался ?
  27. Andrey160479 Офлайн
    Andrey160479 Сегодня, 20:02
    +2
    Капитализм - мировое зло. Надеюсь в нашей стране будут изменения в сторону социализма. А то уже сегодня наблюдается такое явление как рабочий день по 14ч. и в лучшем случае 1-3 выходных в месяц.К чёрту капитализм.
  28. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 20:06
    0
    Трамп: Социализм и коммунизм - зло на планете, с ними нужно бороться

    Так Социализм и коммунизм уже давно уничтожили предатели из правительства СССР,КГБ и советской армии.Трамп что газеты не читал, когда в начале 90х годов СССР из сверх державы превратился в американскую подстилку?
  29. zulusuluz Офлайн
    zulusuluz Сегодня, 20:10
    0
    Как демократия может допустить запрет на волеизлеяние народа, выбравшего коммунизм? Свобода выбора в США под запретом? Может и рабство вернете? Правда уже в отношении "белых"...
  30. japs Офлайн
    japs Сегодня, 20:12
    +1
    "...Трамп в своей речи объявил, что призывает страны, собравшиеся на Генассамблее ООН, "принять участие в восстановлении демократии в Венесуэле"

    Вполне ожидаемо. Еще одну страну вбомбят в каменный век? Метод "демократизации" у них один.

    И Вы, ребята, правы, матрассный президент даже отдаленно не представляет себе разницу между капитализмом и социализмом. Рефлекторно у них при слове коммунизм отключается мозг или что-то там его замещающее...
    1. NG inform Офлайн
      NG inform Сегодня, 21:43
      0
      Ага, особенно забавно, что в плачевном состоянии Венесуэлы - США виновны самым непосредственным образом. Не скажу, что США в этом плане №1, но №2 точно.
  31. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 20:19
    -1
    Много забавных комментариев,как если бы бомжи и алкаши обсуждали жизнь богатых и здоровых людей.
  32. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 20:19
    +2
    Трампу не терпится найти маштабного врага, устроить против него крестовый поход и перевесить на "братьев по оружию" бремя триллионных долгов. Уж слишком рьяно он критикует "кандидатов во враги": """русские спецслужбы, террористов, китайских трудоголиков, марксистов""""....Пожалуй про угрозу "социализма" в современном мире - это совсем уж несерьёзно.
  33. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 20:19
    0
    Погано, когда трактование слово по ДАЛЯ, какое то дерьмо меняет своё значение - и не только слово демократия.
    1. Дачник452 Офлайн
      Дачник452 Сегодня, 20:31
      -1
      Допивай и спать,а то ДАЛЯ из-под дивана вылезет.
      1. лысова Офлайн
        лысова Сегодня, 20:51
        0
        Послушай дачник - я только что машину поставил на стоянку, приехал из своего сада ( дачи по твоему ) упахался - 20 -ть соток - осень, а ты ... да просто ни что. Ты хоть вникай в понятия, по теме, что несёт трамп про социализм и что по их делам демократия. Дачник блин.
    2. казак 471 Офлайн
      казак 471 Сегодня, 20:36
      0
      У нашего народа одна очень плохая черта есть ;вчера был никем . а сегодня чиновником стал или депутатом и всё сразу поумнел и знает лучше народа что этому народу надо . секретутка к нему не подпускает . а здороваться будто и не учили... И тут ни социализм не поможет . ни капитализм .....
      1. лысова Офлайн
        лысова Сегодня, 20:57
        -1
        Правильно говоришь, ведь идея то, да же про коммунизм нормальная, да только сырая, поворотов и не учтёнки много - вот и пошло - поехало, прям с 17-го. Тут не вера, ни идейность не поможет.
  34. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 20:30
    +1
    Лучше бы все взялись демократию в США восстанавливать. И пусть долги миру отдадут голодранцы! laughing
  35. Оператор Онлайн
    Оператор Сегодня, 20:47
    0
    Дональд Трамп: "Необходимо решительно бороться с социализмом", - неужели с КНР? laughing
    1. To be or not to be Онлайн
      To be or not to be Сегодня, 21:18
      0
      Выступление Дональда Трампа на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
  36. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 21:02
    0
    Конечно для Капиталиста, Социализм и тем более Коммунизм зло.. кто бы сомневался.
    А вот если провести демократический опрос населения???
  37. otstoy Офлайн
    otstoy Сегодня, 21:05
    0
    Зло на планете - это США, капиталистическая эксплуатация и империализм. С ними точно надо бороться до полной ликвидации.
  38. Flavius Офлайн
    Flavius Сегодня, 21:28
    0
    Прав старик Трамп
  39. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 21:37
    0
    Трампушка. Так активно борясь с сициализмом и комунизмом будь всё же осторожен-иначе увлекёшься на столько, что по запарке сам укусишь себя за задницу как это сделала Британская империя в 1930-е годы.
  40. NG inform Офлайн
    NG inform Сегодня, 21:41
    0
    Серьёзный сигнал для Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и других!
  41. Николай Р Офлайн
    Николай Р Сегодня, 21:49
    0
    Зло на планете от таких умников, которые с помощью революций и войн навязывают остальным как им жить.
  42. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 22:04
    +1
    Кроме элемента "пентагоний", встречающегося в природе в виде газа "дурачoк", в США открыли элемент "огнепуканий". Добывается из политиков США при виде нефтяных месторождений, им не принадлежащих.
    Кстати, Калифорний или там Америций - элементы радиоактивные, и неустойчивые... А вот Рутений, от слова Рутения - Россия на латыни - элемент платиновой группы, БЛАГОРОДНЫЕ металлы
  43. xayot1966 Офлайн
    xayot1966 Сегодня, 22:17
    0
    Pri sotsializme ili kommunizme chelovecheskiy rod prodaljalsya i budet sushestvovat. A naborot Amerikanakaya i Evropeyskaya politika, shitaya sebya samimi tsivilizovannimi stranami, prishli tuda, gde ix ojidaet, merzkoe obraza jizni, pod nazvaniem "Odno Poliy Brak". Vot eto i est samoe bolshoe zlo, kotoroe mojet razprostranitsya na ves mir, kak epidemiya ili chuma. Po etomu segodnichniy den, vsemu miru nujno prisoedinitsya i vmeste
    borotsya protiv eto zlo. Poka eto bolezn ne zaxvatil ves mir.
  44. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 22:20
    0
    Трамп нашел очередную "подпитку" для американской экономики в лице Венесуэлы. Вот и весь "расклад", только вот при чем здесь социализм с коммунизмом?
  45. Константин Шевченко Офлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 22:25
    0
    Зато Дональд сказал честно. "Демократия" превыше всего, а коментаторы в большинстве по Фрейду капитализм laughing