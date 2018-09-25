Трамп: Социализм и коммунизм - зло на планете, с ними нужно бороться

Социалистический режим Мадуро и его кубинские спонсоры принесли страдания народу Венесуэлы. Около 2 млн человек были вынуждены бежать из страны. Совсем недавно Венесуэла входила в число самых богатых стран мира. Социализм сделал из неё банкрота, несмотря на нефтяное изобилие. Он ввергает народ в нищету. Социализм и коммунизм повсюду несут страдания, коррупцию и упадок. Жажда власти социалистов приводит к экспансии, вторжениям и подавлению.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления с трибуны Организации Объединённых Наций сделал заявление, которое вызвало, мягко говоря, противоречивую реакцию. По словам Трампа, необходимо решительно бороться с социализмом. В качестве примера того, для чего это нужно делать, американский президент привёл пример Венесуэлы, где, по его словам, миллионы людей испытывают страдание.Дональд Трамп:Если руководствоваться исключительно последними заявлениями Трампа из этой тирады, то, выходит, что главным социалистическим (коммунистическим) государством в мире являются... сами Соединённые Штаты. Ведь именно эта страна осуществила наибольшее число вторжений за всю новейшую историю, поучаствовала в тысячах подавлений протестов внутри и довела коррупцию под покровительством ФРС до астрономических масштабов, подсадив граждан на нескончаемые кредиты. Американские корпорации банкротят одну страну за другой, навязывая свою волю и получая доступ к их ресурсам. Если страна сопротивляется, в дело вступает американская армия и вассалы из НАТО и других стран.Трамп в своей речи объявил, что призывает страны, собравшиеся на Генассамблее ООН, "принять участие в восстановлении демократии в Венесуэле".