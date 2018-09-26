Миномёт 2Б25 «Галл». Без шума и вспышки
В определенных ситуациях бойцы нуждаются в вооружении, производящем минимальный шум. Различные средства и способы сокращения громкости выстрела получили достаточно широкое распространение в сфере стрелкового оружия, а параллельно ведется работа над системами иных классов. В ответ на особые требования армии несколько лет назад в нашей стране был создан специальный бесшумный миномет 2Б25 «Галл». Вместе с ним войскам предлагается особая минометная мина, за счет которой достигаются желаемые характеристики.
По известным данным, разработка специального легкого миномета, имеющего особые боевые возможности, началась в середине прошлого десятилетия. Разработкой этого изделия занимался Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», имеющий большой опыт в деле создания разнообразных артиллерийских систем. Первый этап опытно-конструкторских работ завершился к 2008 году, когда впервые были опубликованы данные о проекте. Через несколько лет общественности показали готовый миномет и выстрел для него.
Первый вариант миномета "Супермодель". Фото Russianarms.ru
Разработка нового оружия осуществлялась в рамках опытно-конструкторской работы с забавным названием «Супермодель». Впоследствии готовый миномет получил более серьезное имя – «Галл». По системе индексов Главного ракетно-артиллерийского управления его обозначили как 2Б25. Широкую известность новая разработка получила под двумя последними обозначениями.
Изделие 2Б25 предназначается для поражения живой силы или иных незащищенных целей на поле боя либо в неперекрытых укрытиях. С точки зрения боевого применения, в целом, к нему предъявлялись те же требования, что и к другим минометам. В то же время, в техническом задании присутствовали особые пункты. В первую очередь, требовалось сократить габариты и массу оружия для упрощения его транспортировки. Кроме того, следовало исключить вспышку выстрела и уменьшить его шум до минимально возможных значений.
Задача облегчения транспортировки была решена очевидным способом. В конструкции миномета использовали узлы и агрегаты сокращенных габаритов и, соответственно, уменьшенной массы. Ряд деталей выполнили из легких сплавов, позволивших сохранить приемлемую прочность. Вторая цель проекта была достигнута за счет разработки совершенно нового боеприпаса и определенного изменения конструкции ствола. Фактически «Галл» совмещал в себе конструкцию ствольного миномета и принцип действия шточного. При этом он мог использовать только определенные мины.
Следует отметить, что известны два варианта «Галла», имеющие определенные отличия. Так, самая первая версия этого оружия, о существовании которой стало известно в конце прошлого десятилетия, отличалась сравнительно длинным стволом и упрощенной конструкцией опорной плиты. В дальнейшем длина ствола сократилась, и с ним было предложено использовать иную усиленную плиту. Также были переработаны некоторые другие устройства комплекса.
Миномет 2Б25 не отличается особой сложностью конструкции и, в целом, основывается на стандартных для такого оружия решениях. Конструктивно он разделяется на ствол, двуногу-лафет, опорную плиту и прицел. Предусмотрена возможность частичной разборки миномета для укладки в транспортировочный ящик. Также обеспечивается переноска миномета и боеприпасов для него при помощи ремней и сумок либо рюкзаков соответствующих габаритов.
Наиболее крупным элементом миномета «Галл» является гладкий ствол калибром 82 мм. Он имеет длину около 600 мм и является основной деталью оружия, с которой соединяются все прочие агрегаты. Ствол выполнен в виде трубы с открытым передним торцом. Казенная часть этой детали закрывается плиткой, на которой помещен кожух стреляющего механизма. Хвостовик последнего имеет крепления для соединения с опорной плитой. В связи с применением особого боеприпаса ствол не испытывает большие нагрузки, и это позволило сделать его максимально тонким и легким.
Внутри ствола располагается продольный направляющий шток, выполняющий несколько функций. В первую очередь, он используется в качестве направляющей для вывода мины на требуемую траекторию и в этом отношении берет на себя часть задач ствола. Кроме того, он выполняет функции ударника стреляющего механизма, отвечающий за воспламенение метательного заряда. Управление ударником осуществляется при помощи рычага, выведенного наружу кожуха механизма.
Вблизи дульного среза на стволе закрепляется хомут, на котором находится двунога. С ее помощью образуется система по типу т.н. мнимого треугольника. Выступ хомута ствола соединяется с винтовым механизмом горизонтальной наводки, позволяющим отклонять ствол на 4° вправо и влево от нейтрального положения. U-образная опора механизма горизонтальной наводки соединена с устройством вертикального наведения. Допустимые углы вертикальной наводки – от +45° до +85°. Механизм вертикальной наводки закреплен между разводными сошками. Двунога может складываться для транспортировки. При этом опоры сводятся вместе, а все изделие укладывается вдоль ствола.
Миномет на стрельбище. Фото Bastion-karpenko.ru
На задней части кожуха стреляющего механизма имеется шаровая опора для соединения с плитой, передающей отдачу на грунт. При этом плита фактически состоит из двух частей. Первая из них представляет собой диск с несколькими отверстиями, в центре которого помещается стакан для шара, оснащенный прижимным винтом. Вторая деталь – собственно опорная плита. Ее выполнили в виде диска большего диаметра с крупным центральным отверстием, над которым находится невысокий цилиндр. Две эти плоскости соединяются треугольными подкосами. Диск, установленный на стволе, предлагается помещать внутрь опорной плиты. Плита, в зависимости от характеристик грунта, может устанавливаться одной или другой стороной вниз, обеспечивая эффективную передачу нагрузки.
Рядом с хомутом для установки двуноги на стволе располагается схожее крепление для прицела. В базовой комплектации «Галл» оснащается оптическим прицелом МПМ-44М, рассчитанным для ведения огня с закрытых позиций. Прицел имеет пару уровней для горизонтирования и один для вертикальной наводки. Также предусматриваются шкалы для грубого и точного наведения. Шкалы и прицельная сетка оснащаются подсветкой для стрельбы в темное время суток.
С минометом 2Б25 предлагается использовать специальные бесшумные осколочные мины типа 3ВО35Е. При их создании были использованы особые инженерные решения, что позволило обеспечить боевые качества на уровне существующих 82-мм минометных мин, но при этом резко сократить громкость выстрела.
Новая мина получила головную часть характерного вида, вмещающую заряд взрывчатого вещества и сферические готовые поражающие элементы. В выступающей передней части этого устройства помещен контактный взрыватель. По данным разработчика, боевая часть мины 3ВО35Е при собственной массе 1,9 кг образует поле осколков с параметрами поражения не хуже, чем у серийных 82-мм мин. Одновременно с этим перспективное изделие отличается от серийных размерами боевой части и параметрами корпуса.
Мина нового типа имеет длинный трубчатый хвостовик, на заднем торце которого помещается стабилизатор с большим числом перьев. Внутри хвостовика имеется трубчатый канал необходимого диаметра. Метательный заряд помещается в передней части хвостовика, и за ним в канале находится специальный поршень. В хвостовике мины 3ВО35Е реализован принцип сокращения шума выстрела за счет т.н. запирания пороховых газов. При выстреле поршень обеспечивает разгон мины, но затем останавливается и не позволяет газам выйти из хвостовика.
Миномет 2Б25 и его боекомплект отличаются малыми размерами и массой. Само оружие в боеготовом положении весит всего 13 кг, а также занимает минимальное место. Бесшумная мина имеет общую длину 60 см. Масса изделия – 3,3 кг, из которых 1,9 кг приходится на боевую часть с зарядом взрывчатого вещества и готовыми осколками.
Ограниченный метательный заряд внутри мины позволяет вести огонь по навесным траекториям на дальность от 100 до 1200 м. Конструкция оружия обеспечивает стрельбу в любом направлении – при перестановке двуноги. Без ее перемещения возможна стрельба только в секторе шириной 8°. Максимальная скорострельность «Галла» достигает 15 выстрелов в минуту, однако необходимость восстановления наводки может резко сокращать этот параметр.
Организация-разработчик предлагает транспортировать миномет 2Б25 и мины 3ВО35Е при помощи стандартных ящиков-укупорок. С миномета перед транспортировкой снимаются прицел и опорная плита, тогда как двунога складывается вдоль ствола. Далее все компоненты оружия укладываются в ящик. Мины изначально поставляются в деревянных ящиках с удерживающими ложементами.
В полевых условиях миномет можно транспортировать при помощи простого ремня для переноски: ствол имеет антабки для его крепления. Также возможно размещение миномета в рюкзаках соответствующих размеров. Для переноски нескольких мин предлагается использовать крупный текстильный подсумок. Таким образом, расчет миномета из двух человек может с приемлемым удобством переносить и само оружие, и достаточный боекомплект для него.
Принцип работы бесшумного миномета достаточно прост. Для производства выстрела предлагается поместить мину в ствол, надев ее хвостовик на продольный шток. Нажатие на спусковой рычаг приводит к перемещению ударника и воспламенению метательного заряда внутри мины. Пороховые газы, расширяясь, заставляют поршень двигаться по каналу хвостовика и давить на шток. За счет этого осуществляется разгон мины – как в минометах шточного типа. Отличие от традиционной схемы с штоком заключается в наличии движущегося поршня, который блокируется в задней части хвостовика и не позволяет газам выходить наружу, создавая вспышку, ударную волну и шум.
Впрочем, подобная конструкция оружия и боеприпаса не исключает образование некоторых звуков. Детали стреляющего механизма издают лязг, и схожим звуком сопровождается движение мины по направляющему штоку. В то же время, миномет «Галл» оказывается гораздо тише других 82-мм систем. По громкости выстрел специальной миной сравнивают со стрельбой из автомата с прибором бесшумной стрельбы.
Еще одним характерным преимуществом «Галла» перед другими минометами своего калибра оказываются сокращенные габариты и масса, упрощающие транспортировку. Впрочем, за такие преимущества приходится расплачиваться уменьшением дальности стрельбы.
***
Первые сведения о существовании перспективного бесшумного миномета появились еще в конце прошлого десятилетия. В 2011 году ЦНИИ «Буревестник» впервые показал новую разработку на одной из международных выставок вооружений и техники. Впоследствии 2Б25 «Галл» неоднократно становился выставочным экспонатом и неизменно привлекал внимание специалистов. Вскоре после этого опытные изделия отправили на испытания в интересах российского военного ведомства.
Несколько лет назад организация-разработчик рассказала о своих планах относительно дальнейшего совершенствования имеющейся конструкции. Для повышения боевых и эксплуатационных характеристик планировалось разработать новый вариант опорной плиты, новые средства переноски и т.д. При этом, насколько известно, доработка боеприпаса и принципов его работы не планировалась. Также не сообщалось о намерениях создать новые мины с иной боевой частью.
Переноска и тара для миномета и его боеприпасов. Фото ЦНИИ "Буревестник" / burevestnik.com
Согласно сообщениям прошлых лет, миномет «Галл» может быть интересен отечественным спецподразделениям, на вооружении которых должно состоять особое оружие с характерными возможностями. Однако до определенного времени информация о закупках этих изделий отсутствовала. Новые сведения о перспективном миномете появились сравнительно недавно – в августе, по результатам военно-технического форума «Армия-2018».
Издание Jane's со ссылкой на неназванный источник с выставки сообщило, что российское министерство обороны намерено закупать различные минометы ряда моделей. Среди прочего, запланирована поставка нескольких десятков изделий 2Б25. Такие минометы предназначаются для Сил специальных операций. Точное количество запланированных к закупке минометов и мин, сроки выполнения контрактов и т.д. пока не сообщались.
Еще несколько лет назад «Галл» был предложен зарубежным покупателям. По сообщениям «Рособорнэкспорта», несколько иностранных армий уже заинтересовались бесшумным минометом, и в ближайшем будущем могут появиться контракты на поставку такого оружия. Впрочем, пока не уточняется, кто именно может стать новыми заказчиками.
Есть основания полагать, что на международном рынке миномет 2Б25 может показать весьма неплохие результаты. Он призван решать особые задачи и относится к специфическому классу оружия, пока не получившему широкого распространения. Таким образом, в борьбе даже за малочисленные контракты «Галлу» не придется сталкиваться с множеством конкурентов, что упростит получение заказов.
Для решения особых задач может быть необходимо специальное оружие с необычными возможностями. Перспективный российский миномет 2Б25 «Галл» способен обстреливать цель даже с минимальных дистанций, не демаскируя себя шумом и вспышкой выстрела. Согласно последним данным, в ближайшем будущем такое оружие может поступить в российские спецподразделения. Вместе с необычными минометами спецназ получит новые возможности и преимущества перед вероятным противником.
По материалам сайтов:
http://burevestnik.com/
http://russianarms.ru/
https://defendingrussia.ru/
http://arms-expo.ru/
http://janes.com/
https://ria.ru/
http://tass.ru/
По известным данным, разработка специального легкого миномета, имеющего особые боевые возможности, началась в середине прошлого десятилетия. Разработкой этого изделия занимался Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», имеющий большой опыт в деле создания разнообразных артиллерийских систем. Первый этап опытно-конструкторских работ завершился к 2008 году, когда впервые были опубликованы данные о проекте. Через несколько лет общественности показали готовый миномет и выстрел для него.
Первый вариант миномета "Супермодель". Фото Russianarms.ru
Разработка нового оружия осуществлялась в рамках опытно-конструкторской работы с забавным названием «Супермодель». Впоследствии готовый миномет получил более серьезное имя – «Галл». По системе индексов Главного ракетно-артиллерийского управления его обозначили как 2Б25. Широкую известность новая разработка получила под двумя последними обозначениями.
Изделие 2Б25 предназначается для поражения живой силы или иных незащищенных целей на поле боя либо в неперекрытых укрытиях. С точки зрения боевого применения, в целом, к нему предъявлялись те же требования, что и к другим минометам. В то же время, в техническом задании присутствовали особые пункты. В первую очередь, требовалось сократить габариты и массу оружия для упрощения его транспортировки. Кроме того, следовало исключить вспышку выстрела и уменьшить его шум до минимально возможных значений.
Задача облегчения транспортировки была решена очевидным способом. В конструкции миномета использовали узлы и агрегаты сокращенных габаритов и, соответственно, уменьшенной массы. Ряд деталей выполнили из легких сплавов, позволивших сохранить приемлемую прочность. Вторая цель проекта была достигнута за счет разработки совершенно нового боеприпаса и определенного изменения конструкции ствола. Фактически «Галл» совмещал в себе конструкцию ствольного миномета и принцип действия шточного. При этом он мог использовать только определенные мины.
Следует отметить, что известны два варианта «Галла», имеющие определенные отличия. Так, самая первая версия этого оружия, о существовании которой стало известно в конце прошлого десятилетия, отличалась сравнительно длинным стволом и упрощенной конструкцией опорной плиты. В дальнейшем длина ствола сократилась, и с ним было предложено использовать иную усиленную плиту. Также были переработаны некоторые другие устройства комплекса.
Миномет 2Б25 не отличается особой сложностью конструкции и, в целом, основывается на стандартных для такого оружия решениях. Конструктивно он разделяется на ствол, двуногу-лафет, опорную плиту и прицел. Предусмотрена возможность частичной разборки миномета для укладки в транспортировочный ящик. Также обеспечивается переноска миномета и боеприпасов для него при помощи ремней и сумок либо рюкзаков соответствующих габаритов.
Наиболее крупным элементом миномета «Галл» является гладкий ствол калибром 82 мм. Он имеет длину около 600 мм и является основной деталью оружия, с которой соединяются все прочие агрегаты. Ствол выполнен в виде трубы с открытым передним торцом. Казенная часть этой детали закрывается плиткой, на которой помещен кожух стреляющего механизма. Хвостовик последнего имеет крепления для соединения с опорной плитой. В связи с применением особого боеприпаса ствол не испытывает большие нагрузки, и это позволило сделать его максимально тонким и легким.
Внутри ствола располагается продольный направляющий шток, выполняющий несколько функций. В первую очередь, он используется в качестве направляющей для вывода мины на требуемую траекторию и в этом отношении берет на себя часть задач ствола. Кроме того, он выполняет функции ударника стреляющего механизма, отвечающий за воспламенение метательного заряда. Управление ударником осуществляется при помощи рычага, выведенного наружу кожуха механизма.
Вблизи дульного среза на стволе закрепляется хомут, на котором находится двунога. С ее помощью образуется система по типу т.н. мнимого треугольника. Выступ хомута ствола соединяется с винтовым механизмом горизонтальной наводки, позволяющим отклонять ствол на 4° вправо и влево от нейтрального положения. U-образная опора механизма горизонтальной наводки соединена с устройством вертикального наведения. Допустимые углы вертикальной наводки – от +45° до +85°. Механизм вертикальной наводки закреплен между разводными сошками. Двунога может складываться для транспортировки. При этом опоры сводятся вместе, а все изделие укладывается вдоль ствола.
Миномет на стрельбище. Фото Bastion-karpenko.ru
На задней части кожуха стреляющего механизма имеется шаровая опора для соединения с плитой, передающей отдачу на грунт. При этом плита фактически состоит из двух частей. Первая из них представляет собой диск с несколькими отверстиями, в центре которого помещается стакан для шара, оснащенный прижимным винтом. Вторая деталь – собственно опорная плита. Ее выполнили в виде диска большего диаметра с крупным центральным отверстием, над которым находится невысокий цилиндр. Две эти плоскости соединяются треугольными подкосами. Диск, установленный на стволе, предлагается помещать внутрь опорной плиты. Плита, в зависимости от характеристик грунта, может устанавливаться одной или другой стороной вниз, обеспечивая эффективную передачу нагрузки.
Рядом с хомутом для установки двуноги на стволе располагается схожее крепление для прицела. В базовой комплектации «Галл» оснащается оптическим прицелом МПМ-44М, рассчитанным для ведения огня с закрытых позиций. Прицел имеет пару уровней для горизонтирования и один для вертикальной наводки. Также предусматриваются шкалы для грубого и точного наведения. Шкалы и прицельная сетка оснащаются подсветкой для стрельбы в темное время суток.
С минометом 2Б25 предлагается использовать специальные бесшумные осколочные мины типа 3ВО35Е. При их создании были использованы особые инженерные решения, что позволило обеспечить боевые качества на уровне существующих 82-мм минометных мин, но при этом резко сократить громкость выстрела.
Новая мина получила головную часть характерного вида, вмещающую заряд взрывчатого вещества и сферические готовые поражающие элементы. В выступающей передней части этого устройства помещен контактный взрыватель. По данным разработчика, боевая часть мины 3ВО35Е при собственной массе 1,9 кг образует поле осколков с параметрами поражения не хуже, чем у серийных 82-мм мин. Одновременно с этим перспективное изделие отличается от серийных размерами боевой части и параметрами корпуса.
Мина нового типа имеет длинный трубчатый хвостовик, на заднем торце которого помещается стабилизатор с большим числом перьев. Внутри хвостовика имеется трубчатый канал необходимого диаметра. Метательный заряд помещается в передней части хвостовика, и за ним в канале находится специальный поршень. В хвостовике мины 3ВО35Е реализован принцип сокращения шума выстрела за счет т.н. запирания пороховых газов. При выстреле поршень обеспечивает разгон мины, но затем останавливается и не позволяет газам выйти из хвостовика.
Миномет 2Б25 и его боекомплект отличаются малыми размерами и массой. Само оружие в боеготовом положении весит всего 13 кг, а также занимает минимальное место. Бесшумная мина имеет общую длину 60 см. Масса изделия – 3,3 кг, из которых 1,9 кг приходится на боевую часть с зарядом взрывчатого вещества и готовыми осколками.
Ограниченный метательный заряд внутри мины позволяет вести огонь по навесным траекториям на дальность от 100 до 1200 м. Конструкция оружия обеспечивает стрельбу в любом направлении – при перестановке двуноги. Без ее перемещения возможна стрельба только в секторе шириной 8°. Максимальная скорострельность «Галла» достигает 15 выстрелов в минуту, однако необходимость восстановления наводки может резко сокращать этот параметр.
Организация-разработчик предлагает транспортировать миномет 2Б25 и мины 3ВО35Е при помощи стандартных ящиков-укупорок. С миномета перед транспортировкой снимаются прицел и опорная плита, тогда как двунога складывается вдоль ствола. Далее все компоненты оружия укладываются в ящик. Мины изначально поставляются в деревянных ящиках с удерживающими ложементами.
В полевых условиях миномет можно транспортировать при помощи простого ремня для переноски: ствол имеет антабки для его крепления. Также возможно размещение миномета в рюкзаках соответствующих размеров. Для переноски нескольких мин предлагается использовать крупный текстильный подсумок. Таким образом, расчет миномета из двух человек может с приемлемым удобством переносить и само оружие, и достаточный боекомплект для него.
Принцип работы бесшумного миномета достаточно прост. Для производства выстрела предлагается поместить мину в ствол, надев ее хвостовик на продольный шток. Нажатие на спусковой рычаг приводит к перемещению ударника и воспламенению метательного заряда внутри мины. Пороховые газы, расширяясь, заставляют поршень двигаться по каналу хвостовика и давить на шток. За счет этого осуществляется разгон мины – как в минометах шточного типа. Отличие от традиционной схемы с штоком заключается в наличии движущегося поршня, который блокируется в задней части хвостовика и не позволяет газам выходить наружу, создавая вспышку, ударную волну и шум.
Впрочем, подобная конструкция оружия и боеприпаса не исключает образование некоторых звуков. Детали стреляющего механизма издают лязг, и схожим звуком сопровождается движение мины по направляющему штоку. В то же время, миномет «Галл» оказывается гораздо тише других 82-мм систем. По громкости выстрел специальной миной сравнивают со стрельбой из автомата с прибором бесшумной стрельбы.
Еще одним характерным преимуществом «Галла» перед другими минометами своего калибра оказываются сокращенные габариты и масса, упрощающие транспортировку. Впрочем, за такие преимущества приходится расплачиваться уменьшением дальности стрельбы.
***
Первые сведения о существовании перспективного бесшумного миномета появились еще в конце прошлого десятилетия. В 2011 году ЦНИИ «Буревестник» впервые показал новую разработку на одной из международных выставок вооружений и техники. Впоследствии 2Б25 «Галл» неоднократно становился выставочным экспонатом и неизменно привлекал внимание специалистов. Вскоре после этого опытные изделия отправили на испытания в интересах российского военного ведомства.
Несколько лет назад организация-разработчик рассказала о своих планах относительно дальнейшего совершенствования имеющейся конструкции. Для повышения боевых и эксплуатационных характеристик планировалось разработать новый вариант опорной плиты, новые средства переноски и т.д. При этом, насколько известно, доработка боеприпаса и принципов его работы не планировалась. Также не сообщалось о намерениях создать новые мины с иной боевой частью.
Переноска и тара для миномета и его боеприпасов. Фото ЦНИИ "Буревестник" / burevestnik.com
Согласно сообщениям прошлых лет, миномет «Галл» может быть интересен отечественным спецподразделениям, на вооружении которых должно состоять особое оружие с характерными возможностями. Однако до определенного времени информация о закупках этих изделий отсутствовала. Новые сведения о перспективном миномете появились сравнительно недавно – в августе, по результатам военно-технического форума «Армия-2018».
Издание Jane's со ссылкой на неназванный источник с выставки сообщило, что российское министерство обороны намерено закупать различные минометы ряда моделей. Среди прочего, запланирована поставка нескольких десятков изделий 2Б25. Такие минометы предназначаются для Сил специальных операций. Точное количество запланированных к закупке минометов и мин, сроки выполнения контрактов и т.д. пока не сообщались.
Еще несколько лет назад «Галл» был предложен зарубежным покупателям. По сообщениям «Рособорнэкспорта», несколько иностранных армий уже заинтересовались бесшумным минометом, и в ближайшем будущем могут появиться контракты на поставку такого оружия. Впрочем, пока не уточняется, кто именно может стать новыми заказчиками.
Есть основания полагать, что на международном рынке миномет 2Б25 может показать весьма неплохие результаты. Он призван решать особые задачи и относится к специфическому классу оружия, пока не получившему широкого распространения. Таким образом, в борьбе даже за малочисленные контракты «Галлу» не придется сталкиваться с множеством конкурентов, что упростит получение заказов.
Для решения особых задач может быть необходимо специальное оружие с необычными возможностями. Перспективный российский миномет 2Б25 «Галл» способен обстреливать цель даже с минимальных дистанций, не демаскируя себя шумом и вспышкой выстрела. Согласно последним данным, в ближайшем будущем такое оружие может поступить в российские спецподразделения. Вместе с необычными минометами спецназ получит новые возможности и преимущества перед вероятным противником.
По материалам сайтов:
http://burevestnik.com/
http://russianarms.ru/
https://defendingrussia.ru/
http://arms-expo.ru/
http://janes.com/
https://ria.ru/
http://tass.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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