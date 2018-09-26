Репосты в соцсетях: сажать или лупить?

Знаете ли вы, что за репост в соцсетях можно получить вполне реальный уголовный срок? Более того, уголовное преследование со стороны российской Фемиды можно заполучить даже в том случае, если кто-то, размещая не вполне законный материал, отметил вас в своей публикации, а та отобразилась затем на вашей странице!Как известно, законы в России особой продуманностью не отличаются. Когда речь идет о бизнесе, делопроизводстве, торговле и тому подобных вещах, смириться с этим ещё как-то можно. Но иногда речь заходит о уголовном праве, где неправильная трактовка не совсем адекватно прописанного закона запросто может сломать человеку жизнь. Тут уже не до философского спокойствия и стоического терпения.Одним из примеров такого странного законодательства является недавно вскрывшаяся проблема уголовного преследования за репосты (и даже лайки!) в соцсетях. В первом полугодии 2016 года по статье 282 УК РФ было вынесено 168 приговоров. За аналогичный период 2017 – уже 205. То есть правоприменительная практика имела тенденцию к усилению преследования.Разумеется, когда мы говорим о 282 статье, речь идет не только о преследовании за лайки и репосты. Но надо понимать, что есть множество других статей УК, по которым человек вполне может быть оштрафован, приговорен к исправительным работам, а то и посажен в тюрьму. Эксперты насчитывают не менее девяти оснований, по которым суд может признать нас виновными и приговорить к какой-то мере наказания, опираясь только на нашу активность в соцсетях.(ст. 280 УК РФ). Репост любого материала, который был (или будет) признан судом как экстремистский, грозит максимально лишением свободы на срок до 4 лет тюрьмы. Среди таких материалов, например, некоторые ролики известного оппозиционера Навального, которые безудержно постят в ВК его малолетние адепты.(ст. 280 УК РФ). Сесть можно за репост видео какого-нибудь террориста, идеолога какого-нибудь религиозного «государства», запрещенного в РФ, или очередного «имарата». Также до 4 лет.(ст. 205 УК РФ). Продолжение и конкретизация предыдущего пункта. До 5 лет лишения свободы.. Штраф до 500 тыс. рублей, или до 160 часов обязательных работ.(ст. 137 УК РФ). Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы.(ст. 354.1 УК РФ). Нужно быть аккуратнее с любыми материалами, хоть как-то оправдывающими нацизм, отрицающими преступления нацизма или вводящими в заблуждение относительно подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. Максимальное наказание – до трех лет тюрьмы.(ст. 202 УК РФ). Если вас призывают прийти на несанкционированный митинг, распространитель этой информации может рассчитывать на срок до двух лет тюрьмы.(ст. 20.3 КоАП РФ). Можно получить до 15 суток ареста.(ст. 280.1 УК РФ). Максимальное наказание – до 4 лет лишения свободы.(ст. 148 УК РФ). Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. До трех лет лишения свободы.Вероятно, этот список нельзя назвать окончательным. Но и его вполне достаточно, чтобы понять: проблема достаточно широка и при некотором желании может привести буквально к массовым репрессиям, особенно среди нашей молодежи. Понимая это, общественность все активнее ставит вопрос перед президентом и Госдумой об отмене данных статей УК, или, по меньшей мере, о глубокой их переработке с целью исключения впредь вероятности получить реальный тюремный срок лицами, не совершавшими каких-то целенаправленных противозаконных действий.Но нужно понимать и то, что проблема довольно сложна, и простой отменой статей можно добиться весьма негативного для общества результата. Например, представьте себе ситуацию, когда преследование за репост становится по закону невозможным. Поверьте, моментально активизируются все экстремисты, которым достаточно будет запостить материал, нарушающий закон, с какого-нибудь нового аккаунта, не имеющего никакой ценности, и потом свободно и массово распространять его в виде репостов.Наверное, отчасти эту проблему можно было бы решить, обязав владельцев соцсетей в обязательном порядке перманентно банить аккаунты, распространяющие экстремистскую, противозаконную или клеветническую информацию. Как минимум это отбило бы охоту репостить всякую мерзость у крупных блогеров, политиков, «звезд» и прочих «селебрити». Если репостить друг друга будут только «боты» и люди с тремя подписчиками, большой проблемы это, наверное, не создаст. Но беда том, что руководству некоторых соцсетей российские законы не указ, и они не только не будут банить за репосты призывов Навального, но и, скорее всего, сами поставят его в «рекомендованные».Не стоит забывать и о том, что иногда «невинно пострадавшие от репрессий» на самом деле не кажутся такими уж милыми овечками. Когда у какой-нибудь великовозрастной «девочки» аккаунт забит ссылками на материалы, откровенно порочащие РПЦ и оскорбляющие чувства верующих, невольно задумаешься: а действительно ли к ней не стоит применять соответствующие уголовные статьи, или все-таки пусть пару лет отдохнет в лагере, перчатки шить поучится? Понимаете, шуточки в духе «Бабки молятся – яхты строятся!» с соответствующими антиклерикальными карикатурами кажутся смешными только до тех пор, пока ты не дорастаешь до понимания, что, если твои дети не будут православными, то твои внуки будут мусульманами. И лучшее тому подтверждение – сами мусульмане, которые за подобные карикатуры на свою религию просто отрежут «карикатуристке» голову.Проблема действительно сложна, и пока трудно сказать, есть ли какой-то универсальный способ её решения. Возможно, помогло бы строительство «великого русского файервола», ограничивающего доступ к иностранным соцсетям. Да, тогда можно было бы ограничиться обязательными банами экстремистских и прочих противозаконных материалов вместе с их распространителями. Но пока, похоже, речь об этом не идет: мы ведь, как известно, демократию любим больше, чем своих детей…Честно говоря, сам я давний и уверенный сторонник возвращения телесных наказаний. Их отмена, на мой взгляд, была одной из крупнейших цивилизационных ошибок человечества. Да и посудите сами: сейчас часто можно услышать то о случаях жестокого избиения школьниц своими подружками, то о детском или подростковом садизме и сожженных, выпотрошенных котятах или щенках. И общество в таких случаях находится перед сложнейшим этическим выбором: сажать в тюрьму жалко, потому что она вряд ли кого-то исправит, а скорее, испортит ещё больше, но и без внимания оставить такие преступления нельзя. Вот и отделываемся дискуссиями в соцсетях да условными сроками, которые тоже, в общем, вряд ли адекватны содеянному.А как было бы здорово, согласитесь, если бы хабаровские садистки на своей шкуре испытали, что такое боль, которую они так любят причинять другим… Суд, адвокат, приговор (я за цивилизацию во всех её проявлениях!), а потом, пардон, резиновым шлангом вдоль спины и пониже, чтобы какашки внутри запеклись…По моему скромному мнению, в некоторых случаях это было бы хорошей альтернативой тюремному сроку за репосты. Любишь рассказывать, как попы на яхтах катаются, но не можешь привести ни одного факта владения церковью хоть какой-нибудь завалящей маломерной яхтой? Ну что же, сейчас господин экзекутор расскажет тебе, что клевета – это не только плохо (ты и так знал!), но и весьма больно.Но все это, конечно, мечты, мечты. В Госдуму направлен законопроект, отменяющий уголовную ответственность за репосты. И все поспешили обрадоваться, тем более что нет сомнений: его примут.Но не получится ли у нас, по меткому выражению одного бывшего дипломата: хотели, как лучше, а получилось, как всегда? Трудно предсказывать. Но одно можно сказать наверняка: сложные проблемы обычно требуют комплексного подхода к их решению, а шараханье из стороны в сторону (вполне в наших национальных традициях) редко приводит к желаемому результату.