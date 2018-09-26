Минобороны России показало кадры уничтожения корабля ракетой Х-35У

Накануне на «ВО» вышел новостной материал о том, что российские бомбардировщики Су-34 во время учений применили новейшие авиационные ракеты Х-35У. Теперь министерство обороны РФ публикует официальное видео применения новейших авиационных боеприпасов.Удар наносился группе кораблей условного противника. Максимальная заявленная дальность этих противокорабельных ракет 250 км.Отмечается, что ракета Х-35У способна уничтожить боевой корабль класса корвет. При этом самолёт не входит в зону огневого поражения средств ПВО корабля.На видео демонстрируется точное попадание противокорабельной ракеты авиационного базирования в центральную часть цели, имитирующей боевой корабль условного противника.Противокорабельные ракеты Х-35У поставляются на вооружение в России с 2014 года. При этом производитель отмечает, что их можно использовать в качестве вооружений не только бомбардировщиков, но и других современных и перспективных классов самолётов оперативно-тактической авиации ВКС РФ.На фото видно расположение противокорабельной ракеты Х-35У на одном из поддвигательных пилонов истребителя Су-35С.