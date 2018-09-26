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Минобороны России показало кадры уничтожения корабля ракетой Х-35У

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Накануне на «ВО» вышел новостной материал о том, что российские бомбардировщики Су-34 во время учений применили новейшие авиационные ракеты Х-35У. Теперь министерство обороны РФ публикует официальное видео применения новейших авиационных боеприпасов.

Удар наносился группе кораблей условного противника. Максимальная заявленная дальность этих противокорабельных ракет 250 км.

Отмечается, что ракета Х-35У способна уничтожить боевой корабль класса корвет. При этом самолёт не входит в зону огневого поражения средств ПВО корабля.


На видео демонстрируется точное попадание противокорабельной ракеты авиационного базирования в центральную часть цели, имитирующей боевой корабль условного противника.



Противокорабельные ракеты Х-35У поставляются на вооружение в России с 2014 года. При этом производитель отмечает, что их можно использовать в качестве вооружений не только бомбардировщиков, но и других современных и перспективных классов самолётов оперативно-тактической авиации ВКС РФ.

Минобороны России показало кадры уничтожения корабля ракетой Х-35У


На фото видно расположение противокорабельной ракеты Х-35У на одном из поддвигательных пилонов истребителя Су-35С.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, Википедия
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2 комментария
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  1. Невский_ЗУ Офлайн
    Невский_ЗУ Сегодня, 06:00
    0
    250 км возможно мало в силу современных ПВО боевых кораблей.
    1. BoomAndroid Онлайн
      BoomAndroid Сегодня, 06:11
      0
      Цитата: Невский_ЗУ
      250 км возможно мало в силу современных ПВО боевых кораблей.

      Вы серьезно? Даже я не служивший в вмф, прекрасно понимаю на сколько тяжело ей будет искать корабли в море!