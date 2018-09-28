Владимир Петрович Демихов – основоположник мировой трансплантологии

Источники информации:

https://rg.ru/2016/06/27/v-moskve-otkryli-pamiatnik-osnovateliu-transplantologii-vladimiru-demihovu.html

http://ehorussia.com/new/node/14668

http://rufact.org/wiki/Демихов%20Владимир%20Петрович

Материалы из открытых источников

Одним из ученых, проложивших человечеству путь к трансплантологии (раздел медицины, изучающий пересадку внутренних органов и перспективы создания искусственных органов), был наш соотечественник – Владимир Петрович Демихов. Этот ученый-экспериментатор первым в мире провел многие операции (в эксперименте). К примеру, первым создал искусственное сердце – в 1937 году и выполнил первую в мире гетеротопическую пересадку сердца в грудную полость собаки в 1946 году.Будущий знаменитый ученый родился 18 июня 1916 года на небольшом хуторе Кулики (сегодня хутор Куликовский на территории современной Волгоградской области) в обыкновенной семье русских крестьян. Отец Демихова погиб в годы Гражданской войны, а мать одна вырастила и подняла троих детей, каждый из которых в дальнейшем получил высшее образование.Первоначально Владимир Демихов учился в ФЗУ на слесаря-ремонтника. Но в 1934 году поступил в Московский государственный университет на физиологическое отделение биологического факультета, достаточно рано начав научную деятельность. В 1937 году, будучи студентом третьего курса, Демихов сконструировал и изготовил собственными руками первое в мире искусственное сердце, которое было вживлено собаке. Собака прожила с искусственным сердцем два часа.В 1940 году студент Демихов с отличием окончил МГУ и написал свою первую научную работу. Но уже через год началась Великая Отечественная война, которая отвлекла его от научной деятельности, молодой ученый ушел на фронт. С 1941 по 1945 год он служил в действующей армии. Так как у него было биологическое, а не медицинское образование, на войну он попал не врачом, а патологоанатомом. Закончил военную службу в Маньчжурии в звании старшего лейтенанта административной службы. В 1944 году был награжден медалью «За боевые заслуги», в тот момент он являлся старшим лаборантом патологоанатомической лаборатории. Работа патологоанатомов также была важна, так как могла указать на допущенные хирургом ошибки и избежать их повторения в будущем или указать на просчеты в лечении раненых бойцов.Сразу после завершения войны Демихов пришел на работу в Институт экспериментальной и клинической хирургии, где, несмотря на материальные и технические трудности послевоенных лет, начал проводить по-настоящему уникальные операции. В 1946 году он первым в мире осуществил гетеротопическую пересадку сердца в грудную полость у собаки и первым в мире выполнил пересадку комплекса сердце-легкое у собаки. Все это доказывало возможность проведения в будущем подобных операций и на человеке. В следующем году он провел первую в мире пересадку изолированного легкого. Из 94 собак с пересаженными сердцами и легкими, семь прожили от двух до восьми дней. На проходившей в 1947 году 1-й Всесоюзной конференции по грудной хирургии ученый рассказывал о способах трансплантации органов и показывал фильм, в котором демонстрировалась техника пересадки сердца. Доклад Владимира Демихова на этой конференции получил высокую оценку со стороны председателя – известного на тот момент хирурга А. Н. Бакулева, который оценивал опыты Демихова как «большое достижение советской хирургии и медицины».А в 1950 году Демихов стал лауреатом премии Н. Н. Бурденко, которая присуждалась Академией медицинских наук СССР. Первые послевоенные годы – были тем временем, когда работы ученого получали в СССР признание, на них обращали внимание видные медицинские специалисты. Владимир Петрович продолжал свои медицинские эксперименты, отдаваясь работе полностью. Он проработал три типа операций: пересадку второго сердца с параллельным включением его в систему кровообращения; пересадку второго сердца вместе с одним легким; пересадку второго сердца с желудочно-предсердным анастомозом. Помимо этого им были окончательно разработаны методики полной одновременной замены сердца и легких вместе взятых.В 1951 году на сессии Академии медицинских наук СССР, которая проходила в Рязани, Демихов пересадил донорские сердце и легкие собаке Дамке, которая прожила 7 дней. Это стало первым случаем в мировой медицине, когда собака с чужим сердцем жила так долго. Сообщается, что она ходила в холле того же здания, где и проводилась сессия, и чувствовала себя довольно хорошо. Умерла же она не от последствий пересадки сердца, а от повреждения гортани, которое непреднамеренно было нанесено ей во время операции. В том же году Владимир Петрович представил достаточно совершенный протез сердца, который работал от пневмопривода и провел первую в мире замену сердца на донорское без использования аппарата искусственного кровообращения.В 1952-53 годах Владимир Петрович разработал метод маммарно-коронарного шунтирования. Во время своих экспериментов он пробовал вшивать внутреннюю грудную артерию в коронарную ниже места ее поражения. Первый раз он проделал подобную операцию на собаке в 1952 году, она закончилась неудачей. Лишь через год ему удалось справиться с основным препятствием, которое возникало при наложении шунта, недостатком времени. Работы необходимо было вести при остановленном сердце, поэтому время для шунтирования было крайне ограниченным – не более двух минут. Для соединения артерий при проведении операций маммарно-коронарного шунтирования Демихов использовал скрепки из тантала и пластмассовые канюли. Итоги экспериментов подвели позднее. Из 15 прооперированных собак, перенесших операцию, три жили более двух лет, одна – более трех лет. Это свидетельствовало о целесообразности подобного вмешательства. В будущем данный метод начнут широко применять в клинической практике по всей планете.В 1954 году Владимир Демихов разработал способ пересадки головы вместе с передними конечностями от щенка на шею взрослой собаки. Ему удалось реализовать эту операцию на практике. Обе головы дышали, одновременно лакали молоко из миски, играли. Данные уникальные моменты попали на кинопленку. Всего за 15 лет Демихов создал двадцать двухголовых собак, правда, ни одна из них не прожила долго, животные погибали из-за отторжения тканей, рекордным был срок – в один месяц. Цветной документальный фильм «О пересадке головы собаки в эксперименте» показывался в 1956 году на Международной выставке СССР в США. Этот фильм способствовал тому, что о Демихове заговорили во всем мире. Целью данных экспериментов было научиться пересаживать внутренние органы с наименьшими повреждениями. После сшивания всех сосудов создавалось общее кровообращение, пересаженная голова начинала жить.Данные экспериментальные операции заставили мировую общественность говорить о Демихове, как об одном из величайших хирургов современности, но на родине его буквально предали анафеме. Чиновники от советской медицины не хотели и слышать, что целью необычных экспериментов была проверка на практике возможности спасения заболевшего человека с помощью его временного «подключения» к кровеносной системе здорового человека. Оппоненты ученого становились все более агрессивными, дошло до того, что одну из его подопытных собак просто убили.Академик В. В. Кованов, являвшийся директором 1-го медицинского института имени Сеченова, где некоторое время работал Владимир Петрович, называл последнего «псевдоученным и шарлатаном». Н. Н. Блохин, являвшийся президентом Академии медицинских наук, считал, что «этот человек – просто «интересный экспериментатор». Многие полагали, что сама идея пересадки сердца человек, которую горячо защищал и всячески отстаивал ученый, является аморальной. Помимо этого у великого хирурга не было медицинского образования, что давало многим лишний повод упрекать его в несерьезности проводимых исследований.Одновременно с этим видные медики Чехословакии, ГДР, Великобритании и даже США приезжали в Советский Союз только для того, чтобы лично присутствовать на операциях, которые проводил Мастер. Ему высылали многочисленные приглашения на симпозиумы, которые проходили в США и Европе, но выпустили за границу Демихова всего один раз. В 1958 году он выехал на симпозиум по трансплантологии, который проходил в Мюнхене, его выступление тогда произвело настоящую сенсацию. Но чиновники из Минздрава СССР посчитали, что он разглашает советские секретные медицинские исследования, поэтому больше за границу не выпускали. Ситуация напоминала плохой анекдот, пока действующий министр здравоохранения называл опыты Демихова по трансплантологии антинаучными, вредными и шарлатанскими, те же чиновники Минздрава обвиняли его в разглашении гостайны во время выступления в Мюнхене.В 1-м Московском медицинском институте имени И. М. Сеченова Демихов проработал с 1955 по 1960 год, после чего из-за обострения отношений с директором института Владимиром Ковановым, который не допустил к защите его диссертацию под названием «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», вынужден был перейти на работу в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Данная диссертация была выпущена в сокращенном варианте монографией с одноименным названием. На тот момент это было единственное в мире руководство по трансплантологии органов и тканей. Работу быстро перевели на несколько иностранных языков и презентовали в Берлине, Нью-Йорке и Мадриде, вызвав неподдельный интерес, а сам Демихов стал признанным авторитетом в данной области в международных кругах, но не в СССР. Только в 1963 году со скандалами, которые подтачивали его здоровье, ему удалось защититься. В один день он сумел защитить срезу две диссертации (кандидатскую и докторскую), пройдя путь от кандидата до доктора биологических наук всего за 1,5 часа.В Институте скорой помощи имени Склифосовского для Мастера была открыта «лаборатория по пересадке жизненно важных органов». Но в действительности она представляла собой жалкое зрелище – помещение в 15 квадратных метров, расположенное в подвале флигеля. Сырость, холод и плохое освещение в комплекте. По воспоминаниям учеников Демихова, они ходили буквально по доскам, под которыми хлюпала грязная вода. Операции проводились под освещением обыкновенной лампочки. Аппаратуры тоже не было никакой, вместо компрессора – старый пылесос, самодельный аппарат искусственного дыхания и часто ломающийся старый кардиограф. Не было и помещений для содержания прооперированных животных, поэтому собак, участвующих в экспериментах, ученый забирал к себе домой, где выхаживал их после операций. Позднее под лабораторию выделили 1,5 комнатки, которые располагались на первом этаже флигеля. В таких условиях лаборатория под руководством Владимира Петровича работала вплоть до 1986 года. В ней разрабатывались различные методики пересадки конечностей, головы, печени, надпочечников с почкой, результаты проводимых экспериментов становились публикациями в научных журналах.Дважды в 1960 и 1963 годах к Владимиру Демихову приезжал на стажировку южноафриканский хирург Кристиан Барнард, который в 1967 году выполнил первую в мире операцию по пересадке сердца от человека человеку, навсегда вписав свое имя в историю. Сам Барнард до конца жизни считал Демихова своим учителем, без общения с ним, изучения его работ и личных встреч, он никогда бы не решился на свой исторический эксперимент. А вот в Советском Союзе первая удачная операция по пересадке сердца была проведена только 12 марта 1987 года, провел операцию заслуженный хирург, академик Валерий Шумаков.Работа Демихова, достигнутые им результаты и написанные научные труды принесли ему настоящее международное признание. Он являлся почетным членом Королевского научного общества в Уппсале (Швеция), почетным доктором медицины Лейпцигского университета, а также Ганноверского университета, американской клиники Майо. Владимир Демихов был обладателем многочисленных почетных дипломов научных организаций, представляющих самые разные страны мира. В 2003 году уже посмертно он был удостоен Международной премии «Золотой Гиппократ».Несмотря на зарубежное признание, последние годы жизни Владимира Демихова в России прошли практически в забвении в маленькой однокомнатной квартирке в Москве. Ее обстановку составляла лишь старая мебель. Даже участковый врач, которая навещала болеющего Демихова, поражалась бедности и спартанским условиям квартиры доктора биологических наук и известного ученого. В последние годы Демихов практически не выходил из дома, так как еще раньше он начал терять память. Однажды он ушел на прогулку со своей собакой еще утром, а вернулся только поздним вечером. Домой его привели незнакомые люди, они нашли его квартиру, так как дочь Ольга накануне вложила в карман его куртки записку с адресом проживания. После этого случая родные просто не выпускали его больше на улицу.Обидно, что признание работ Демихова на родине, прошло позднее, чем за рубежом. Только в 1988 году в числе других известных советских специалистов Владимир Петрович был удостоен Государственной премии СССР «за достижения в области кардиохирургии». А в 1998 году – уже в год смерти – Демихов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством III степени», в числе других ученых он стал лауреатом Государственной премии РФ «за разработку проблемы пересадки сердца».Великий отечественный ученый-экспериментатор, прекрасный хирург Владимир Демихов ушел из жизни 22 ноября 1998 года в возрасте 82 лет. На его могиле на Ваганьковском кладбище Москвы установлен памятник, на котором указано «основоположник трансплантации жизненно важных органов». В 2016 году в год столетия со дня рождения ему наконец-то был открыт полноценный памятник. Он был установлен возле нового здания НИИ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. В том же году состоялся VIII Всероссийский съезд трансплантологов с международным участием, который был посвящен 100-летию со дня рождения Мастера. Тогда же, по инициативе Российского трансплантологического общества, 2016 год был объявлен годом Владимира Демихова. Воистину, Россия – это страна, в которой надо жить долго, а признание иногда приходит лишь после смерти.