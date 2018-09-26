Израиль заявляет: продолжим бомбить САР; пусть попытается. Замглавы МИД Сирии

Израиль заявляет о том, что продолжит нанесение ударов. Что ж, пусть попытается, а мы продолжим защищать свою землю от врага, как это делали раньше.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. В ходе интервью ему был задан вопрос по поводу поставок российских зенитных ракетных комплексов С-300 Дамаску. Напомним, что на днях о принятии такого решения официально объявил министр обороны России Сергей Шойгу.По словам Фейсала Мекдада, оснащение сирийских войск противовоздушной обороны современными ЗРК приведёт к тому, что «Израиль должен будет ещё раз подумать, прежде чем осуществлять нападение на Сирию».Замминистра иностранных дел Сирии отметил, что САА готова применять вооружения для отражения воздушных атак территории Сирийской Арабской Республики. При этом сирийский чиновник отметил, что все такого рода атаки со стороны того же Израиля нацелены только на одно: на попытку спасения террористических группировок, которые уже около восьми лет оккупируют сирийские земли, и которые в последнее время, благодаря действиям сирийских войск и огромной помощи со стороны России, терпят одно поражение за другим.Мекдад:По словам сирийского чиновника внешнеполитического ведомства, Израиль пора заставить отказаться от нанесения ударов.Напомним, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что поставки С-300 не направлены против третьих стран, а призваны повысить безопасность российских военнослужащих в Сирии.