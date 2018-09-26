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Впервые в Арктике СФ РФ применил БРК "Бастион"

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Пресс-служба Северного флота РФ сообщает о том, что в арктических условиях впервые применён береговой ракетный комплекс «Бастион». Ранее морским транспортом он был доставлен на остров Котельный (остров из группы Анжу в составе Новосибирских островов) в море Лаптевых. На этом острове несёт боевое дежурство тактическая группа СФ России.

Впервые в Арктике СФ РФ применил БРК "Бастион"


Командующий СФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя осуществление стрельб, отметил, что расчёт «Бастиона» успешно справился с поставленной задачей по поражению морской мишенной позиции, которая находилась на удалении свыше 60 км.


Из заявления адмирала Евменова:
Подтверждена готовность эффективно нести боевое дежурство в Арктике и выполнять задачи по охране как островной зоны, так и морского побережья материковой России.


Для поражения мишенной позиции использовались сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Оникс».
Ранее тактическая группа в качестве основного БРК (берегового ракетного комплекса) использовала «Рубеж». Учебно-боевые стрельбы с его применением прошли около месяца назад. Тогда с помощью двух ракет «Термит» были поражены мишени на удалении свыше 50 км.

Для справки:
БРК «Бастион» предназначен для защиты морского побережья, имеющего протяжённость более 600 км. Комплекс способен поражать надводные корабли разных типов и классов, включая и наличие активной РЭБ. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Неплохой Онлайн
    Неплохой Сегодня, 06:53
    +2
    Климатические условия не помеха и пуски это подтвердили.
    1. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 09:40
      0
      Видео к новости
  2. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:03
    +3
    А этот комплекс адаптирован к условиям Арктики? Все таки климат . А военным, кто несет там службу уважение . Я 3 месяца в Воркуте прожил, октябрь - начало января - Очень тяжело .
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:08
    +4
    тепереча,как говорится,не то что давеча-такие новости стали обыденностью,что,как не странно,радует,ибо если в армии заняты своими военными задачами,значит,армия живёт своей армейской жизнью. soldier
  4. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 07:24
    0
    Не хотелось бы мне там служить.
    Держитесь, мужики! Вы реальные воины
    1. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: другой РУСИЧ
      Не хотелось бы мне там служить.
      Держитесь, мужики!

      Если быт хорошо налажен, помещения для проживания и отдыха не продуваются и тёплые, а так же есть отличный повар, то служить можно ! Хорошо бы ещё в дружбе и взаимопомощи с сослуживцами, тогда и Север не враг ! Проверено ! ( служба в Тикси - 1980-1981 )
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 08:49
      +2
      Солдат не выбирает где служить, кроме верных запутинцев , они служат по велению сердца в Москве . Порте 5 морей.
  5. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:29
    +1
    Старший приятель служил на Новой земле 1986-88, призыв осень. после дембеля (ноябрь 88) всю зиму (в Алма-Ате, где ветра сильного нет) проходил чуть согнувшись и правую руку перед лбом выставлял . привык он так.
  6. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:30
    +1
    Укрепляется Север Российский по серьезному, и это хорошо, иначе нельзя...