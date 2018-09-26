Впервые в Арктике СФ РФ применил БРК "Бастион"
Пресс-служба Северного флота РФ сообщает о том, что в арктических условиях впервые применён береговой ракетный комплекс «Бастион». Ранее морским транспортом он был доставлен на остров Котельный (остров из группы Анжу в составе Новосибирских островов) в море Лаптевых. На этом острове несёт боевое дежурство тактическая группа СФ России.
Командующий СФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя осуществление стрельб, отметил, что расчёт «Бастиона» успешно справился с поставленной задачей по поражению морской мишенной позиции, которая находилась на удалении свыше 60 км.
Из заявления адмирала Евменова:
Для поражения мишенной позиции использовались сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Оникс».
Ранее тактическая группа в качестве основного БРК (берегового ракетного комплекса) использовала «Рубеж». Учебно-боевые стрельбы с его применением прошли около месяца назад. Тогда с помощью двух ракет «Термит» были поражены мишени на удалении свыше 50 км.
Для справки:
БРК «Бастион» предназначен для защиты морского побережья, имеющего протяжённость более 600 км. Комплекс способен поражать надводные корабли разных типов и классов, включая и наличие активной РЭБ. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет.
Командующий СФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя осуществление стрельб, отметил, что расчёт «Бастиона» успешно справился с поставленной задачей по поражению морской мишенной позиции, которая находилась на удалении свыше 60 км.
Из заявления адмирала Евменова:
Подтверждена готовность эффективно нести боевое дежурство в Арктике и выполнять задачи по охране как островной зоны, так и морского побережья материковой России.
Для поражения мишенной позиции использовались сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Оникс».
Ранее тактическая группа в качестве основного БРК (берегового ракетного комплекса) использовала «Рубеж». Учебно-боевые стрельбы с его применением прошли около месяца назад. Тогда с помощью двух ракет «Термит» были поражены мишени на удалении свыше 50 км.
Для справки:
БРК «Бастион» предназначен для защиты морского побережья, имеющего протяжённость более 600 км. Комплекс способен поражать надводные корабли разных типов и классов, включая и наличие активной РЭБ. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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