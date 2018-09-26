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Порошенко в ООН: Введите миротворческую миссию на Донбасс

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Глава Украины Пётр Порошенко на вопрос корреспондента канала «Россия24» о ходе развития его инициативы о введении миротворческих войск на территорию Донбасса, ответил «по-трамповски», выкрикнув в камеру «фейк-ньюс», после чего вошёл в комнату для переговоров главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Поспешно ретировавшись, президент Украины исчез за дверями переговорного помещения, расположенного рядом с комнатой делегации из России. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, узнав об этом, пошутил: «Наверное, с туалетом перепутал».

В ходе очередной сессии Генассамблеи ООН украинскому президенту уже удалось встретиться с европейскими лидерами и обсудить вопрос организации международной миротворческой миссии на Донбассе. Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украины Курт Волкер заявил, что к участию в операции готовы подключиться военнослужащие таких стран как Швеция, Финляндия, Турция, Беларусь, Австрия.


Во время одного из мероприятий в стенах здания ООН президент Украины обратился к "международному сообществу" с просьбой о содействии по вводу миротворцев на Донбасс. По словам Порошенко, это "остановило бы агрессию против Украины". При этом Порошенко не сообщил собравшимся, что в его понимании миротворцы должны находиться не там, где идут обстрелы и гибнут люди, а непременно на границах Донбасса и России.



Днём ранее в адрес российских правозащитников, участвовавших в 39-й сессии Совета по правам человека ООН и представлявших интересы Крымского полуострова, поступили угрозы со стороны украинской делегации. Это произошло после того, как представитель правозащитной группы Сергей Пинчук выступил с призывом к странам-участницам ООН оказать воздействие на украинские власти, которые ущемляют права крымских татар. Для украинских представителей такое выступление стало неожиданностью, поскольку они даже не взяли ответное слово.
Использованы фотографии:
president.gov.ua
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18 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:17
    +2
    лучше бы еэти страны отправили вна укроину массово психиатров,особенно они нужны в раде,в всу укроины, а парошенку отправить в лтп,или сразу в дурку.
    1. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 07:21
      0
      В ВСУ ну жны больше наркологи
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 07:28
        +1
        Так же Порошенко выступил с инициативой о реформировании в ООН системы туалетов. smile
      2. хрыч Офлайн
        хрыч Сегодня, 07:37
        +1
        26 сентября всемирный день контрацепции, т.е. нужно поздравлять с праздником Презиков, соответственно Порошенко не мог родиться в другой день и родился конечно 26 сентября.
        1. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 07:45
          +1
          Петя, дембель твой не избежен, только какой, либо успеешь убежать, либо грохнут тебя чтоб молчал. Скоро стодневку отсчитывть будешь.
  2. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 07:18
    +2
    Ввели бы ему уже клизму успокоительную. Найдутся в аппарате ООН кружки Эсмарха?
    1. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 07:22
      +2
      Тут более полезен будет ледоруб Троцкого
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 07:40
        +3
        В клизму заправить горилки!!! Эффект БУДЕТ!
        А ледоруб БЕСПОЛЕЗЕН, там ведь КОСТЬ!!! Сплошная!
  3. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:25
    +1
    Так недавно же Пан Порошенко баянил, что ВСУ самые мщные в Эуропе , а теперь що? не справляются с сепарами .
  4. mmk Офлайн
    mmk Сегодня, 07:34
    +2
    Давно ему редиске об этом говорили, а теперь денег на войну не дали, резко закукарекал. Элементарные минские соглашения все это предусматривали. Ключевое слово (прекращение огня) и отвод вооружения от линии соприкосновения, но в Киеве на это плевали очень долго.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 07:44
      0
      А як же его «Завод «Кузня на Рибальському»??? Куда он свои "молоты" продавать будет и "богданы"??? и много чего ещё .... одними "рошенками" сыт не будешь!
      1. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 07:55
        -2
        ховать будут , але як м.а.с.к.а.л.и прийдут . то вони им кажуть
    2. Vita VKO Онлайн
      Vita VKO Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: mmk
      Ключевое слово (прекращение огня) и отвод вооружения от линии соприкосновения, но в Киеве на это плевали очень долго.

      Не для этого Сорос с демократами США вкладывали деньги в майданный переворот и платили за расстрелы и убийства тысяч людей в Киеве, Одессе и Донбассе. Прашенко прекрасно понимает, стоит ему хоть один шаг сделать назад к мирному процессу, так его сразу ЦРУ принесет в жертву перед выборами, что бы хоть так заработать очки для бандеровцев и их банд, которые почему то называют "партией войны". Как говорится "с паршивой овцы хоть шерсти клок".
  5. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 08:06
    +2
    Не на Донбасс, а на Украину, чтобы освободить народ от марионеточной шайки потомков предателей и палачей Украины. Донбасс сам отстоял свою свободу от бандеровских оккупантов.
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    +2
    ответил «по-трамповски», выкрикнув в камеру «фейк-ньюс»
    Что поделаешь. Такая у вассала планида - помимо услужения пытаться быть хоть в чем-то похожим на хозяина (походке, речи, жестикуляции и т.д.). Символично, что спасаясь от журналистов заскочил в российскую комнату. Подсознательно чувствует где сила и ноги сами несут туда.
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 08:44
      0
      А выскочил , а штаны уже сзади подозрительно оттопырились . и амбре и цветовая гамма такая . майданско-рошеновская .
  7. Комментарий был удален.
  8. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 09:31
    0
    Лавров то неудачно пошутил. Что у него в переговорной такого, что ее с туалетом можно перепутать?
  9. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:42
    0
    ну вот и укроалкодиспасер отстрелялся в ООН.