Порошенко в ООН: Введите миротворческую миссию на Донбасс
Глава Украины Пётр Порошенко на вопрос корреспондента канала «Россия24» о ходе развития его инициативы о введении миротворческих войск на территорию Донбасса, ответил «по-трамповски», выкрикнув в камеру «фейк-ньюс», после чего вошёл в комнату для переговоров главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Поспешно ретировавшись, президент Украины исчез за дверями переговорного помещения, расположенного рядом с комнатой делегации из России. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, узнав об этом, пошутил: «Наверное, с туалетом перепутал».
В ходе очередной сессии Генассамблеи ООН украинскому президенту уже удалось встретиться с европейскими лидерами и обсудить вопрос организации международной миротворческой миссии на Донбассе. Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украины Курт Волкер заявил, что к участию в операции готовы подключиться военнослужащие таких стран как Швеция, Финляндия, Турция, Беларусь, Австрия.
Во время одного из мероприятий в стенах здания ООН президент Украины обратился к "международному сообществу" с просьбой о содействии по вводу миротворцев на Донбасс. По словам Порошенко, это "остановило бы агрессию против Украины". При этом Порошенко не сообщил собравшимся, что в его понимании миротворцы должны находиться не там, где идут обстрелы и гибнут люди, а непременно на границах Донбасса и России.
Днём ранее в адрес российских правозащитников, участвовавших в 39-й сессии Совета по правам человека ООН и представлявших интересы Крымского полуострова, поступили угрозы со стороны украинской делегации. Это произошло после того, как представитель правозащитной группы Сергей Пинчук выступил с призывом к странам-участницам ООН оказать воздействие на украинские власти, которые ущемляют права крымских татар. Для украинских представителей такое выступление стало неожиданностью, поскольку они даже не взяли ответное слово.
Поспешно ретировавшись, президент Украины исчез за дверями переговорного помещения, расположенного рядом с комнатой делегации из России. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, узнав об этом, пошутил: «Наверное, с туалетом перепутал».
В ходе очередной сессии Генассамблеи ООН украинскому президенту уже удалось встретиться с европейскими лидерами и обсудить вопрос организации международной миротворческой миссии на Донбассе. Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украины Курт Волкер заявил, что к участию в операции готовы подключиться военнослужащие таких стран как Швеция, Финляндия, Турция, Беларусь, Австрия.
Во время одного из мероприятий в стенах здания ООН президент Украины обратился к "международному сообществу" с просьбой о содействии по вводу миротворцев на Донбасс. По словам Порошенко, это "остановило бы агрессию против Украины". При этом Порошенко не сообщил собравшимся, что в его понимании миротворцы должны находиться не там, где идут обстрелы и гибнут люди, а непременно на границах Донбасса и России.
Днём ранее в адрес российских правозащитников, участвовавших в 39-й сессии Совета по правам человека ООН и представлявших интересы Крымского полуострова, поступили угрозы со стороны украинской делегации. Это произошло после того, как представитель правозащитной группы Сергей Пинчук выступил с призывом к странам-участницам ООН оказать воздействие на украинские власти, которые ущемляют права крымских татар. Для украинских представителей такое выступление стало неожиданностью, поскольку они даже не взяли ответное слово.
- Использованы фотографии:
- president.gov.ua
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