Порошенко в ООН: Введите миротворческую миссию на Донбасс

Глава Украины Пётр Порошенко на вопрос корреспондента канала «Россия24» о ходе развития его инициативы о введении миротворческих войск на территорию Донбасса, ответил «по-трамповски», выкрикнув в камеру «фейк-ньюс», после чего вошёл в комнату для переговоров главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Поспешно ретировавшись, президент Украины исчез за дверями переговорного помещения, расположенного рядом с комнатой делегации из России. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, узнав об этом, пошутил: «Наверное, с туалетом перепутал».В ходе очередной сессии Генассамблеи ООН украинскому президенту уже удалось встретиться с европейскими лидерами и обсудить вопрос организации международной миротворческой миссии на Донбассе. Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украины Курт Волкер заявил, что к участию в операции готовы подключиться военнослужащие таких стран как Швеция, Финляндия, Турция, Беларусь, Австрия.Во время одного из мероприятий в стенах здания ООН президент Украины обратился к "международному сообществу" с просьбой о содействии по вводу миротворцев на Донбасс. По словам Порошенко, это "остановило бы агрессию против Украины". При этом Порошенко не сообщил собравшимся, что в его понимании миротворцы должны находиться не там, где идут обстрелы и гибнут люди, а непременно на границах Донбасса и России.Днём ранее в адрес российских правозащитников, участвовавших в 39-й сессии Совета по правам человека ООН и представлявших интересы Крымского полуострова, поступили угрозы со стороны украинской делегации. Это произошло после того, как представитель правозащитной группы Сергей Пинчук выступил с призывом к странам-участницам ООН оказать воздействие на украинские власти, которые ущемляют права крымских татар. Для украинских представителей такое выступление стало неожиданностью, поскольку они даже не взяли ответное слово.