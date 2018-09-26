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ВМСУ: Российские "Блесна" и "Слива" были "остановлены" украинскими бронекатерами

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В командовании военно-морскими силами Украины решили представить очередную порцию информации о переходе украинских судов «Донбасс» и «Корец» из Чёрного моря в Азовское. Напомним, что ранее этот переход поисково-спасательного судна (плавмастерской) и морского буксира президент Украины Пётр Порошенко назвал чуть ли не подвигом. Видимо, при учёте состояния этих «плавсредств».


Российский катер береговой охраны


Теперь ВМСУ заявляет, что в отношении судна «Донбасс» и буксира «Корец» российские пограничные катера якобы осуществляли провокации, которые в конечном итоге были пресечены украинскими бронекатерами.


Из заявления пресс-службы ВМСУ:
Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведён и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец».


В публикации представлена запись переговоров российского пограничного катера проекта «Мангуст» и корабля береговой охраны «Крым». В переговорах используются позывные «Блесна-92» и «Слива-19». При этом звучит фраза, которая явно наносит удар по версии ВМСУ о «провокации». Звучит эта фраза так: «Ближе к катерам не подходить! Как поняли? Приём». То есть никто и не собирался осуществлять "опасного сближения" на подходе к "будущей украинской военно-морской базе на Азовском море".

Видео с тем, что ВМСУ понимают под термином «провокация», опубликовано на странице украинского ведомства в Фейсбуке. Ссылка – здесь.

Судя по всему, переход «Донбасса» и «Корца» (в переводе – черпак) теперь войдёт в анналы украинской истории. По нему снимут художественный фильм на украинской мове, где расскажут, как буксир прорывал российскую армаду под Керчью. Но не узнают зрители этого фильма, что украинские экипажи запрашивали помощь для прохода через Керченский пролив у российского лоцмана.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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33 комментария
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  1. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 07:56
    +4
    Каклы теперь будут визжать: Наши човны не выпускают из Азовского моря - пришлите Арли Бёрк на помощь
    В этом же была главная задумка, как я понял.
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 08:02
      +8
      Они не только запрашивали помощь лоцмана , но и в очереди стояли
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 08:58
        +1
        Будет номер, если "Донбасс" притянули на утилизацию, и, когда героическая пелена от перехода рассеется, его порежут в Марике на металлолом smile
        1. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 09:00
          0
          Доставка метлома на переработку?
    2. aleks_29296 Офлайн
      aleks_29296 Сегодня, 08:16
      +1
      За неимением других побед, любая "перемога" подвиг.
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 08:42
        +2
        У них подвигом считается любое кукареканье в СМИ.
        1. майор147 Офлайн
          майор147 Сегодня, 09:10
          +1
          Цитата: 210окв
          У них подвигом считается любое кукареканье в СМИ.

          Ага! Кто громче прокукарекает, у того "подвиг" больше!
          1. helmi8 Офлайн
            helmi8 Сегодня, 09:49
            0
            Цитата: майор147
            Кто громче прокукарекает, у того "подвиг" больше!

            Хотели как раньше - "Упал! Отжался!", а получилось - "Наклонился и пукнул"... У них все новости в таком ключе... laughing
    3. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 08:31
      +3
      Так на судне наш лоцман находился.и потом за сутки они отправили уведомление.томплиеры могут меня минусовать))
      1. Uncle Lee Онлайн
        Uncle Lee Сегодня, 09:02
        +1
        А это морская практика- при заходе в порт, при проходе в узкостях и фарватерах проводку производит лоцман.
        1. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 09:25
          +1
          Речь о перемоге, которая превратилась в фарс
        2. Rzzz Офлайн
          Rzzz Сегодня, 09:31
          +1
          На военные суда требования обязательной лоцманской проводки не распространяется. На усмотрение командира. И досматривать нельзя.
  2. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:01
    +3
    Так у свидомых и в названиях судов дедовщина!!!!!!! Судно то - черпак )))))
  3. Неплохой Онлайн
    Неплохой Сегодня, 08:04
    +1
    Для украинского ток-шоу эта новость самое то. smile
  4. Сармат Саныч Офлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 08:06
    +13
    Б... ах... ох, блин... Ахаххааахбвахааа!! ОФИЦИАЛЬНО заплатили российскому лоцману около 4000€ и ОФИЦИАЛЬНО попросили разрешения пройти под Мостомwassat. Может стоит нашим уже озвучить информацию? Это больше напоминало похороны ВМС Окраины: ржавый буксир тянет сгоревшую баржу 69-го года на скорости 3 узла(даже испражнения в штиль плавают быстрее), есть чем гордиться, пора награждать медалями "За проход под Мостом". Не удивлюсь если проезжающие по Крымскому Мосту останавливались, чтобы поссать на уныло проплывающую под ними «основу будущей азовской флотилии». Говорят, кто-то даже катяк навалил на корму буксираlaughing.
  5. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 08:06
    +1
    "В публикации представлена запись переговоров российского пограничного катера проекта «Мангуст» и корабля береговой охраны «Крым». В переговорах используются позывные «Блесна-92» и «Слива-19». При этом звучит фраза, которая явно наносит удар по версии ВМСУ о «провокации». Звучит эта фраза так: «Ближе к катерам не подходить! Как поняли? Приём»."
    А что, голосовой трафик на кораблях не шифруется, кто угодно может перехватить переговоры?
    1. alexmach Офлайн
      alexmach Сегодня, 08:59
      0
      В смысле шифруется? А как вы по зашифрованному каналу будете с катером другой страны говорить?
      В смысле перехватить может кто угодно? Участник то разговора может его "перехватить"?
    2. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 09:09
      0
      Есть международные каналы на которых ведется радиообмен.
  6. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:07
    +1
    Два ржавых корыта добрались до порта назначения? Я вообще думал, что они затонут прямо под мостом, затруднив судоходство до последнего предела... Типа назло теще отморожу ... Пусть у не внуков не будет! Остальной свинячий визг мало интересен.
  7. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 08:09
    +5
    Наши конечно не правы! От этих судов ВМСУ нужно держаться подальше, ведь проходя поблизости, наши катера создают волну, критически опасную для стариков! Потом моряков вылавливать придётся...
  8. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:11
    +1
    Катер береговой охраны проекта "Мангуст"-это космический корабль по сравнению с этими консервными банками. Утопить эти два несчастных корыта ему как два пальца об асфальт.
    Характеристики:
    Водоизмещение, т — 27,2
    Длина габаритная, м — 19,45
    Ширина наибольшая, м — 4,40
    Высота борта на миделе, м — 2,2
    Осадка при полном водоизмещении, м — 1,16
    Скорость максимальная, узлов — до 50
    Скорость экономическая, узлов — 36
    Дальность плавания при экономической скорости, миль — 410
    Автономность, суток — 2
    Экипаж, чел. — 3−6
    Два главных двигателя 10V2000M93 фирмы «MTU», работающих на приводы Арнесона ASD-14 с частично-погруженными винтами фиксированного шага или водометные движители «KaMeWa».
    Суммарная максимальная мощность двигателей — 2240 кВт (3000 л. с.)
    Вооружение :
    Сторожевой катер класса «Мангуст» может нести различное вооружение, в зависимости от решаемых задач или по требованию заказчика его устанавливают еще на заводе. Стандартный вариант оснащения «Мангуста» вооружением:
    - 14.5 мм тумбовая стационарная пулеметная установка;
    - один-два пулемета калибра 7.62 мм;
    - ПЗРК «Игла»;
    - гранатомет противодиверсионного типа «ДП-64»;
    - гранатомет АГС-17.
    Кроме пулеметов, заказчику сразу предлагают установить ракетный комплекс «Вихрь». Он обладает возможностью лазерного наведения и дальностью применения ракет до 10-ти километров.
    1. alexmach Офлайн
      alexmach Сегодня, 09:01
      0
      Там вообще-то тот самый легендарный порошенковский бронекатер присутствовал.
  9. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:18
    +1
    Экономический ход 36 узлов!!! Вы не ошиблись?
    1. Wild_Grey_Wolf Офлайн
      Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:45
      +1
      Да это на ресурсах так написано, а на ВО статья была в 12 году, так там вот так указано:

      - скорость эконом/макс – 35/71 км/ч.
    2. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 09:06
      +1
      Цитата: Дирижер
      36 узлов!!!

      Если голова кружится, можно и потише.
  10. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    0
    Даже у откровенного и махрового вранья должны быть какие-то пределы, иначе в следующий раз могут и не поверить. У украинской стороны пределы отсутствуют, но нацики и подрастающая молодежь с удовольствием хавают то, чем их кормит свидомая пропаганда. Геббельс в гробу переворачивается.
  11. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 08:42
    +1
    Для них от причала отойти это уже подвиг.
  12. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 08:43
    +1
    Эти бандеровские катера вообще не надо было пускать, пока не отпустят заложников. А теперь что?Когда людей освободят и наши суда? Как наша власть заложников освобождать будет и когда?
  13. МВГ Офлайн
    МВГ Сегодня, 09:09
    +1
    Напугали очередной раз наши "небратья" ежа голым задом
  14. Fil743 Офлайн
    Fil743 Сегодня, 09:16
    +1
    По нему снимут художественный фильм на украинской мове, где расскажут, как буксир прорывал российскую армаду под Керчью. Но не узнают зрители этого фильма, что украинские экипажи запрашивали помощь для прохода через Керченский пролив у российского лоцмана.

    Не, по фильму это будет офицер ВМФ России в душе люто ненавидящий "преступную власть Путина" и втайне мечтающий освободить нэньку от терзающих ее "российских орд". Он ночью "вопреки приказу начальства" подпрыгивающей походкой (шоб свои в темноте узнали) проберется на укробуксир (по пути обезвредив взвод спецназа ГРУ ГШ и парочку боевых пловцов пытающихся пристроить на плавмастерскую магнитную мину) и таки покажет "секретный фарватер" под крымским мостом. А на пристани Мариуполя их будет встречать дочка капитана (на выбор:буксира или плавмастерской) с жовто-блакитным прапором и в кружевных трусах, срочно вернувшаяся после ночной смены в европе, шоб "гидно зустриты героив Украины".
  15. Lord_Bran Офлайн
    Lord_Bran Сегодня, 09:43
    +1
    В аналы он войдёт. Если вы понимаете, о чем я.
    1. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 09:46
      0
      они уже там в этих анналах.
  16. DeGreen Офлайн
    DeGreen Сегодня, 09:49
    0
    Блииин,ну как так,вся страна,Украина, сразу всем скопом сошла с ума. Чем больше читаю про проделки Украинытем больше поражаюсь