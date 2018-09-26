ВМСУ: Российские "Блесна" и "Слива" были "остановлены" украинскими бронекатерами

Российский катер береговой охраны

Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведён и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец».