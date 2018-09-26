ВМСУ: Российские "Блесна" и "Слива" были "остановлены" украинскими бронекатерами
В командовании военно-морскими силами Украины решили представить очередную порцию информации о переходе украинских судов «Донбасс» и «Корец» из Чёрного моря в Азовское. Напомним, что ранее этот переход поисково-спасательного судна (плавмастерской) и морского буксира президент Украины Пётр Порошенко назвал чуть ли не подвигом. Видимо, при учёте состояния этих «плавсредств».
Теперь ВМСУ заявляет, что в отношении судна «Донбасс» и буксира «Корец» российские пограничные катера якобы осуществляли провокации, которые в конечном итоге были пресечены украинскими бронекатерами.
Из заявления пресс-службы ВМСУ:
В публикации представлена запись переговоров российского пограничного катера проекта «Мангуст» и корабля береговой охраны «Крым». В переговорах используются позывные «Блесна-92» и «Слива-19». При этом звучит фраза, которая явно наносит удар по версии ВМСУ о «провокации». Звучит эта фраза так: «Ближе к катерам не подходить! Как поняли? Приём». То есть никто и не собирался осуществлять "опасного сближения" на подходе к "будущей украинской военно-морской базе на Азовском море".
Видео с тем, что ВМСУ понимают под термином «провокация», опубликовано на странице украинского ведомства в Фейсбуке. Ссылка – здесь.
Судя по всему, переход «Донбасса» и «Корца» (в переводе – черпак) теперь войдёт в анналы украинской истории. По нему снимут художественный фильм на украинской мове, где расскажут, как буксир прорывал российскую армаду под Керчью. Но не узнают зрители этого фильма, что украинские экипажи запрашивали помощь для прохода через Керченский пролив у российского лоцмана.
Российский катер береговой охраны
Теперь ВМСУ заявляет, что в отношении судна «Донбасс» и буксира «Корец» российские пограничные катера якобы осуществляли провокации, которые в конечном итоге были пресечены украинскими бронекатерами.
Из заявления пресс-службы ВМСУ:
Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" был отведён и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец».
В публикации представлена запись переговоров российского пограничного катера проекта «Мангуст» и корабля береговой охраны «Крым». В переговорах используются позывные «Блесна-92» и «Слива-19». При этом звучит фраза, которая явно наносит удар по версии ВМСУ о «провокации». Звучит эта фраза так: «Ближе к катерам не подходить! Как поняли? Приём». То есть никто и не собирался осуществлять "опасного сближения" на подходе к "будущей украинской военно-морской базе на Азовском море".
Видео с тем, что ВМСУ понимают под термином «провокация», опубликовано на странице украинского ведомства в Фейсбуке. Ссылка – здесь.
Судя по всему, переход «Донбасса» и «Корца» (в переводе – черпак) теперь войдёт в анналы украинской истории. По нему снимут художественный фильм на украинской мове, где расскажут, как буксир прорывал российскую армаду под Керчью. Но не узнают зрители этого фильма, что украинские экипажи запрашивали помощь для прохода через Керченский пролив у российского лоцмана.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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