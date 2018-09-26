США усилят ВМС Украины двумя списанными катерами
Береговая охрана США подготовила к передаче украинскому флоту два списанных патрульных катера типа «Айленд», передает РИА Новости.
Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии Петра Порошенко украинской стороне в торжественной обстановке будут переданы катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321).
Патрульные катера типа «Айленд» береговая охрана США получала с 1985-го по 1992 год. В общей сложности было поставлено 49 судов. Что касается Drummond и Cushing, то конкретно их ввели в эксплуатацию в 1988 году. Последний раз они выходили в море в 2016 году.
Корабли имеют водоизмещение около 160 т, их длина – 33,5 м, скорость – до 29 узлов, автономность – 5 суток. Вооружены автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя крупнокалиберными пулеметами М2НВ (12,7 мм).
Ранее такие же катера были переданы ВМС Грузии и Коста-Рики.
Напомним, в понедельник Генштаб ВСУ утвердил план по созданию в Азовском море военно-морской базы. Напряжение в этом районе между Украиной и Россией усилилось после строительства моста через Керченский пролив. В Киеве опасаются, что Россия перекроет украинским кораблям доступ к морю. В акватории Азовского моря активизировалась деятельность пограничных служб обоих государств.
Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии Петра Порошенко украинской стороне в торжественной обстановке будут переданы катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321).
Патрульные катера типа «Айленд» береговая охрана США получала с 1985-го по 1992 год. В общей сложности было поставлено 49 судов. Что касается Drummond и Cushing, то конкретно их ввели в эксплуатацию в 1988 году. Последний раз они выходили в море в 2016 году.
Корабли имеют водоизмещение около 160 т, их длина – 33,5 м, скорость – до 29 узлов, автономность – 5 суток. Вооружены автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя крупнокалиберными пулеметами М2НВ (12,7 мм).
Ранее такие же катера были переданы ВМС Грузии и Коста-Рики.
Напомним, в понедельник Генштаб ВСУ утвердил план по созданию в Азовском море военно-морской базы. Напряжение в этом районе между Украиной и Россией усилилось после строительства моста через Керченский пролив. В Киеве опасаются, что Россия перекроет украинским кораблям доступ к морю. В акватории Азовского моря активизировалась деятельность пограничных служб обоих государств.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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