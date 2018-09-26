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США усилят ВМС Украины двумя списанными катерами

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Береговая охрана США подготовила к передаче украинскому флоту два списанных патрульных катера типа «Айленд», передает РИА Новости.



Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии Петра Порошенко украинской стороне в торжественной обстановке будут переданы катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321).


Патрульные катера типа «Айленд» береговая охрана США получала с 1985-го по 1992 год. В общей сложности было поставлено 49 судов. Что касается Drummond и Cushing, то конкретно их ввели в эксплуатацию в 1988 году. Последний раз они выходили в море в 2016 году.

Корабли имеют водоизмещение около 160 т, их длина – 33,5 м, скорость – до 29 узлов, автономность – 5 суток. Вооружены автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя крупнокалиберными пулеметами М2НВ (12,7 мм).

Ранее такие же катера были переданы ВМС Грузии и Коста-Рики.

Напомним, в понедельник Генштаб ВСУ утвердил план по созданию в Азовском море военно-морской базы. Напряжение в этом районе между Украиной и Россией усилилось после строительства моста через Керченский пролив. В Киеве опасаются, что Россия перекроет украинским кораблям доступ к морю. В акватории Азовского моря активизировалась деятельность пограничных служб обоих государств.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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20 комментариев
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  1. Злой543 Офлайн
    Злой543 Сегодня, 08:08
    +3
    А доставку кто оплатит?
    1. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:37
      +3
      А кто оплатит одностороннюю денонсацию Большого договора, который вступит в действие с 1 апреля следующего года? laughing России достанется не только Азовское озеро, но Черное море до самой Румынии на правах правопреемства СССР.
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 08:43
        +1
        А поподробнее можно? В целях личной образованности
        1. Тралл Онлайн
          Тралл Сегодня, 08:55
          +1
          Чет не пойму, они что, не стелс? smile
          1. Злой543 Офлайн
            Злой543 Сегодня, 08:57
            +2
            Ну если покрасить то может и стелс получится, а лучше утопить сразу, тогда точно никто не увидит request
    2. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 08:39
      +1
      Насколько я помню, несколько судов США уже подарили. Только украинцы не смогли их забрать - "грошей нема".
      1. Uncle Lee Онлайн
        Uncle Lee Сегодня, 09:23
        +2
        Америка Краине подарила пароход !
        Огромные колеса и ужасно тихий ход ! wassat
  2. Неплохой Онлайн
    Неплохой Сегодня, 08:10
    0
    Ещё их через океан нужно перегнать, гроши нужны. smile
  3. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:15
    +1
    Мощь конечно зашкаливает......... laughing
  4. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:15
    +2
    Не иначе как минимум фрегатами ВМСУ станут .
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 08:20
      +1
      Приварят к причалу, и будут экскурсии туда водить feel
      1. рюрикович Офлайн
        рюрикович Сегодня, 08:31
        +1
        Цитата: Злой543
        Приварят к причалу

        Эх,да ничего вы не понимаете! crying вместе с двумя бронированными исполинами,переброшенными по ЖД, вместе с суперсовременным суднОм снабжения и суднОм спасения,героически прорвавшимися через несколько рядов оборонны ахрессора в Керченском проливе,новейшие крейсера зарубежной постройки станут костяком Восточного 17-го флота Великой Шумерии wassat
  5. Лара Крофт Офлайн
    Лара Крофт Сегодня, 08:29
    0
    В Киеве опасаются, что Россия перекроет украинским кораблям доступ к морю.

    Правильно делают. Но это будет возможным после выхода РФ из Договора по Азовскому морю,видимо РФ это сделает, как только Украина построит ВМБ на Азовском море....
    Пограничные катера Пограничной морской службы Украины из Керчи в 2014 г. ушли в Бердянск, там наверное и будет построена ВМБ...Мариуполь могут "террористы" из ЛДНР захватить.
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 08:45
      +1
      Ну двухсторонний договор можно уже не считать там еще и ДНР имеет выход к морю. Осталось ДНР признать
  6. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 08:38
    0
    Списанный хлам, сумасшедшее усиление.
  7. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:42
    +2
    Как то , лет 10 назад, янкесы Казахстану задарили для Каспия пять патрульных катеров. при переходе с Астрахани , все 5 потонули . из-за погодных условий.
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 09:23
      0
      Теперь дайверам есть где понырять
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    0
    На халяву и уксус сладкий, поэтому радуются. Английский министр обещал подкинуть катерок. "С миру по нитке - голому рубаха" - говаривали на Руси. Так и будут на Украине строить подобие флота. Это не с трибун лить в уши избирателям об экономических и военных успехах и построении "демократического" общества.
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:31
    +1
    Цитата: Злой543
    А доставку кто оплатит?

    -----------------------
    Да ладно бы только доставку. Содержание этих катеров влетит в немалую копеечку, фактически как советского корвета, а Украина даже имеющееся корабельное и судовое майно обслуживать не в состоянии, прежде всего материально.
  10. stavro Онлайн
    stavro Сегодня, 10:00
    0
    Теперь надо еще 75 адмиралов назначить а то не порядок.