Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе - Турции: Только попробуйте нас разоружить

Абу Абдулла, бывший член «Хайят Тахрир аш-Шам»*, который говорил на условиях анонимности, сказал «Аль-Джазире», что группировка не доверяет Турции и беспокоится о своем военном присутствии в Идлибе. По этой причине группировка создала свои хорошо вооружённые аванпосты рядом с каждым турецким наблюдательным пунктом.

Катарская служба информации «Аль-Джазира» выходит с материалом, посвящённом обстановке в сирийском Идлибе. В частности, отмечается важное дипломатическое решение, достигнутое при переговорах России и Турции. Решение это связано с отказом от наступления САА на позиции боевиков в Идлибе.При этом Al-Jazeera даёт понять, что на данный момент, как принято говорить, мяч на турецкой стороне. Ведь отказ от наступления САА связан с договорённостями о том, что Турция предпримет меры по разоружению радикальных группировок в Идлибе. Именно для этих целей в Идлиб и был направлен дополнительный турецкий военный контингент, переброшенный через границу в провинции Хатай.Отмечается, что наибольшие проблемы у Турции могут возникнуть с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой» (*запрещены в РФ). Главари этой группировки явно не спешат разоружаться и, как замечено, в любой момент могут вступить в бои и с турецкой армией. При этом в «Аль-Джазире» дают понять, что «Хайят Тахрир аш-Шам» под эту ситуацию может получить и определённую зарубежную поддержку.Из материала Отмечено, что против сотрудничества с Турцией высказываются и большинство действующих членов этой террористической структуры. По словам Абу Абдаллы, пока «Хайят Тахрир аш-Шам»* сосредоточена на противостоянии с боевиками ИГИЛ*.Откуда боевики ИГИЛ* взялись в Идлибе? Говорится о том, что это перебравшиеся из Ирака остатки террористической группировки, разгромленной там коалицией. Это к тому, что ранее отдельные эксперты (в том числе и западные) высмеивали заявления представителей российского центра по примирению враждующих сторон о том, что в Идлибе активизировались игиловцы, готовящие наступление с целью расширения зоны своего влияния.Можно смело говорить о том, что сегодняшний Идлиб – настоящий калейдоскоп, в котором расстановка сил меняется постоянно, и картина может «посыпаться» в любой момент, если наиболее крупные группировки террористов не будут уничтожены или хотя бы разоружены. Дело за Турцией?