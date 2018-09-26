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Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе - Турции: Только попробуйте нас разоружить

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Катарская служба информации «Аль-Джазира» выходит с материалом, посвящённом обстановке в сирийском Идлибе. В частности, отмечается важное дипломатическое решение, достигнутое при переговорах России и Турции. Решение это связано с отказом от наступления САА на позиции боевиков в Идлибе.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе - Турции: Только попробуйте нас разоружить


При этом Al-Jazeera даёт понять, что на данный момент, как принято говорить, мяч на турецкой стороне. Ведь отказ от наступления САА связан с договорённостями о том, что Турция предпримет меры по разоружению радикальных группировок в Идлибе. Именно для этих целей в Идлиб и был направлен дополнительный турецкий военный контингент, переброшенный через границу в провинции Хатай.


Отмечается, что наибольшие проблемы у Турции могут возникнуть с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой» (*запрещены в РФ). Главари этой группировки явно не спешат разоружаться и, как замечено, в любой момент могут вступить в бои и с турецкой армией. При этом в «Аль-Джазире» дают понять, что «Хайят Тахрир аш-Шам» под эту ситуацию может получить и определённую зарубежную поддержку.

Из материала:
Абу Абдулла, бывший член «Хайят Тахрир аш-Шам»*, который говорил на условиях анонимности, сказал «Аль-Джазире», что группировка не доверяет Турции и беспокоится о своем военном присутствии в Идлибе. По этой причине группировка создала свои хорошо вооружённые аванпосты рядом с каждым турецким наблюдательным пунктом.


Отмечено, что против сотрудничества с Турцией высказываются и большинство действующих членов этой террористической структуры. По словам Абу Абдаллы, пока «Хайят Тахрир аш-Шам»* сосредоточена на противостоянии с боевиками ИГИЛ*.

Откуда боевики ИГИЛ* взялись в Идлибе? Говорится о том, что это перебравшиеся из Ирака остатки террористической группировки, разгромленной там коалицией. Это к тому, что ранее отдельные эксперты (в том числе и западные) высмеивали заявления представителей российского центра по примирению враждующих сторон о том, что в Идлибе активизировались игиловцы, готовящие наступление с целью расширения зоны своего влияния.

Можно смело говорить о том, что сегодняшний Идлиб – настоящий калейдоскоп, в котором расстановка сил меняется постоянно, и картина может «посыпаться» в любой момент, если наиболее крупные группировки террористов не будут уничтожены или хотя бы разоружены. Дело за Турцией?
Использованы фотографии:
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21 комментарий
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  1. BerBer Офлайн
    BerBer Сегодня, 08:36
    +2
    Не знаю, что собирается делать Турция, но мне кажется, что это будет пауза для восстановления боевиков. Наверняка сейчас все военные советники и различные помощники "запада" ведут там кипучую деятельность.
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 08:41
      +2
      Просто есть договоренности и если Турция облажается...
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 09:37
        0
        Цитата: Злой543
        и если Турция облажается...

        То ни чего и не будет. request
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:43
      +2
      А им ничего делать и не нужно. Запрут границу, да будут смотреть с сирийцами и нашими как они там сейчас друг друга гасить будут. В живых останутся те, кто всех перебьёт! Должен остаться только один))))
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 08:54
        +2
        Вспомните что было после 1 Чечни, много мы насмотрели? Будут так же вылазить.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:33
          +1
          А это уже от турков зависит. Целиком и полностью. Гадюшник в окружении.
  2. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:37
    +2
    А если ОДАБом вразумить? Вроде в Афгане моджахеды крепко понимали такой аргумент .
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:44
      0
      Огромное количество семей там находится.
      1. лесовозник Офлайн
        лесовозник Сегодня, 08:54
        +3
        Семьи бармалеев не представляют ценности , но потенциально опасны в будущем , а посему должны быть утилизированы вместе с басмачами
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:34
          +1
          Это перебор уже! Вы ещё предложите всех беременных там утилизировать с детьми вместе.
        2. Фанис Офлайн
          Фанис Сегодня, 09:43
          +1
          К ИГИЛ отношусь очень плохо но чтоб их семей и детей бомбить - не по христьянски как то request
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:43
    -3
    ага размечтались будут турки за асада и ко каштаны из огня таскать laughing соседние с турцией провинции сирии это регионы великой турции и попробуйте переубедить в обратном эрдогана!никакие подаренные аэс и турецкие потоки не помогут
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:56
      +3
      АЭС Турции не дарили и не собирались. Более того она после постройки будет в российской собственности. Турция просто будет покупать то что она производит)))
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:01
        -3
        сами то верите в то что написали? wink да слышали мы про все эти кредиты которые потом через пару тройку лет списываются по просьбе дорогих союзников для улучшения межгосударственных отношений
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:35
          +1
          При чем тут то во что я верю?) это открытая информация доступная для любого кто умеет читать. АЭС строится нами , и после постройки не станет принадлежать Турции. Что касается списания, ну тлите заберите у Кубы например пару ярдов. Людьми брать будете или песком с пляжей?)
  4. Росомаха Офлайн
    Росомаха Сегодня, 08:46
    +1
    Статья ни о чём, мусолим одно и тоже уже две недели или "клава" всё стерпит? Извините не удержался.
  5. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 08:48
    +2
    У Турции есть шанс научится реально воевать с терроризмом и заработать авторитет.
    Не смогут, уберутся с территории Сирии.
    Могут прихватить с собой и туркоманов и прочих выкормышей.
    Но тогда курды, почувствовав слабину османов, переведут конфликт на их территорию.
    Так что сейчас для Турции судьбоносный момент.
    1. rudolff Онлайн
      rudolff Сегодня, 08:59
      0
      Да ни с кем турки воевать не собираются, кроме курдов. Их вполне устраивает нынешнее статус кво. Фактически, это вариант минских соглашений.
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:55
    +1
    Что-то подсказывает, что в итоге Турция обратится к России с новым предложением - штурм и уничтожение боевиков. Иначе Эрдоган попадет в не очень приятную личную ситуацию - уговаривал не штурмовать, предлагал планы, но договориться и отвести (разоружить) головорезов не смог тем самым подорвав свой авторитет, о котором очень печется.
  7. Кариб Офлайн
    Кариб Сегодня, 09:13
    +1
    Подождём, ещё немножко. Пусть ВСЕ бармалеи с семьями соберутся в одном месте. Тогда и будем уговаривать и "зачищать" несговорчивых. Так проще чем по всему среднему и ближнему востоку их искать, вылавливать... :)
  8. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 09:56
    0
    не складывают оружие. сравнять с землей. только эти мирными будут прикрываться это проблема