Помпео – Ирану: не позволим блокировать Ормузский пролив
Вашингтон не позволит Иранским властям перекрыть Ормузский пролив, поскольку это нарушает международное законодательство, передает ТАСС заявление госсекретаря США Майка Помпео.
Сегодня иранские корабли притесняют корабли других стран в Ормузском проливе, тем самым нарушая международное право, сказал Помпео на конференции НКО «Объединение против ядерного Ирана».
По его словам, если Тегеран считает, что Ормузский пролив целиком принадлежит ему, то он может поставить свой последний риал на то, что Соединенные Штаты этого никогда не допустят, добавил он.
В понедельник иранский лидер Хасан Роухани заявил, что если Вашингтон продолжит санкционную политику, то Тегеран может полностью перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок. Такие угрозы озвучиваются в Тегеране не в первый раз. В июле о готовности заблокировать пролив сообщил Корпус стражей исламской революции.
Помпео рассказал также, что спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук продолжит проведение встреч в Нью-Йорке с иранской оппозицией. И это будет однозначным сигналом иранскому режиму – он должен понять, на чьей стороне Америка.
В свою очередь советник президента США Джон Болтон заявил о незыблемости американских санкций в отношении Тегерана, а также об «агрессивном» методе их реализации.
По словам советника, Вашингтон не позволит Евросоюзу или кому-то еще их игнорировать и обходить.
Ранее главы МИД стран посредников ядерной сделки 2015 года (РФ, Британии, ФРГ, Китая) и Ирана план ЕС по созданию специального механизма, который позволит компаниям вести бизнес с Тегераном, несмотря на выход США из ядерного соглашения и угрозу американских санкций.
Соединенные Штаты будут следить за развитием этой (европейской) структурой и при необходимости предпримут соответствующие шаги, сказал Болтон.
Сегодня иранские корабли притесняют корабли других стран в Ормузском проливе, тем самым нарушая международное право, сказал Помпео на конференции НКО «Объединение против ядерного Ирана».
По его словам, если Тегеран считает, что Ормузский пролив целиком принадлежит ему, то он может поставить свой последний риал на то, что Соединенные Штаты этого никогда не допустят, добавил он.
В понедельник иранский лидер Хасан Роухани заявил, что если Вашингтон продолжит санкционную политику, то Тегеран может полностью перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок. Такие угрозы озвучиваются в Тегеране не в первый раз. В июле о готовности заблокировать пролив сообщил Корпус стражей исламской революции.
Помпео рассказал также, что спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук продолжит проведение встреч в Нью-Йорке с иранской оппозицией. И это будет однозначным сигналом иранскому режиму – он должен понять, на чьей стороне Америка.
В свою очередь советник президента США Джон Болтон заявил о незыблемости американских санкций в отношении Тегерана, а также об «агрессивном» методе их реализации.
По словам советника, Вашингтон не позволит Евросоюзу или кому-то еще их игнорировать и обходить.
Ранее главы МИД стран посредников ядерной сделки 2015 года (РФ, Британии, ФРГ, Китая) и Ирана план ЕС по созданию специального механизма, который позволит компаниям вести бизнес с Тегераном, несмотря на выход США из ядерного соглашения и угрозу американских санкций.
Соединенные Штаты будут следить за развитием этой (европейской) структурой и при необходимости предпримут соответствующие шаги, сказал Болтон.
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- tehrantimes.com
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