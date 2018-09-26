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Помпео – Ирану: не позволим блокировать Ормузский пролив

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Вашингтон не позволит Иранским властям перекрыть Ормузский пролив, поскольку это нарушает международное законодательство, передает ТАСС заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео – Ирану: не позволим блокировать Ормузский пролив


Сегодня иранские корабли притесняют корабли других стран в Ормузском проливе, тем самым нарушая международное право, сказал Помпео на конференции НКО «Объединение против ядерного Ирана».


По его словам, если Тегеран считает, что Ормузский пролив целиком принадлежит ему, то он может поставить свой последний риал на то, что Соединенные Штаты этого никогда не допустят, добавил он.

В понедельник иранский лидер Хасан Роухани заявил, что если Вашингтон продолжит санкционную политику, то Тегеран может полностью перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок. Такие угрозы озвучиваются в Тегеране не в первый раз. В июле о готовности заблокировать пролив сообщил Корпус стражей исламской революции.

Помпео рассказал также, что спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук продолжит проведение встреч в Нью-Йорке с иранской оппозицией. И это будет однозначным сигналом иранскому режиму – он должен понять, на чьей стороне Америка.

В свою очередь советник президента США Джон Болтон заявил о незыблемости американских санкций в отношении Тегерана, а также об «агрессивном» методе их реализации.

По словам советника, Вашингтон не позволит Евросоюзу или кому-то еще их игнорировать и обходить.

Ранее главы МИД стран посредников ядерной сделки 2015 года (РФ, Британии, ФРГ, Китая) и Ирана план ЕС по созданию специального механизма, который позволит компаниям вести бизнес с Тегераном, несмотря на выход США из ядерного соглашения и угрозу американских санкций.

Соединенные Штаты будут следить за развитием этой (европейской) структурой и при необходимости предпримут соответствующие шаги, сказал Болтон.
Использованы фотографии:
tehrantimes.com
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22 комментария
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  1. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 09:00
    +5
    резюмируя данные по статье и происходящие торговые войны, можно сделать вывод, что у янки громадные шансы остаться за бортом собственных санкций.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 09:02
      +2
      Цитата: новичок
      резюмируя данные по статье и происходящие торговые войны, можно сделать вывод, что у янки громадные шансы остаться за бортом собственных санкций.

      Да штаты, в итоге скоро самоизолируются.. laughing
      1. Командировочный Онлайн
        Командировочный Сегодня, 10:14
        0
        Скорей всего надорвутся. У США, мне видится, амбиции много, а возможностей все меньше. По всем фронтам напряженность.: Китай, Россия, Иран и Ближний Восток в целом и ЕС. Партнеров уже практически нет, только вассалы и приспособленцы.
    2. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 09:02
      +2
      Благодаря русскому полковнику Трампу и нашим хакерам wink
    3. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 09:03
      +4
      Слишком резво они стали санкциями во все стороны швыряться, в конечном итоге их союзники могут их и послать
      1. SSR Онлайн
        SSR Сегодня, 09:28
        +1
        Так они не только санкциями кидаются они первые нарушители мирового права, аак бы это не завулировалось, но люди у власти и мировых отношений это понимают, только аля Медведевы пытаются спустить на тормозах, юристы кленовые.
      2. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 09:32
        0
        Союзники уже смирились с американской дурью, идут за ними как на заклание.
      3. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 09:32
        0
        Соединенные Штаты будут следить за развитием этой (европейской) структурой и при необходимости предпримут соответствующие шаги, сказал Болтон.
        И что? проглотят или нет? США конкретно уже назвали ЕС "земляным червяком".
    4. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 09:38
      +1
      Смешно слышать от сША про нарушение международного права
  2. Wedmak Онлайн
    Wedmak Сегодня, 09:01
    +1
    То есть пляшите под нашу дудку, иначе мы вас сгноим так или иначе? Какие "хорошие" партнеры... вот прямо тянет с ними вести дела... вру конечно. Скорее уж тянет ткнуть звездно-полосатой мордой в асфальт.
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 09:06
    +1
    Как они сразу о международном праве вспоминают! Ох как хочется посмотреть, как США в узостях Ормузского пролива будут охранять супертанкеры от атак с берега и воды? Прям хочу!!!
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 10:09
      0
      Штаты сами создали проблему, которая при военном решении может взвинтить цены нефтяного рынка и привести мировую экономику к очередному кризису. Если у Трампа ума хватит, то он должен прекратить провоцировать Иран. Персы воевать умеют. Думаю, они и в ирано-иракской войне опыт набрали, и сейчас в Сирии, и в столкновениях с курдами. hi
  4. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:10
    -2
    чем они там перекрывать собрались цепями как великий царь дарий 1ый smile да да скоро штаты обязательно развалятся инфа 100% от старца пафнутия из горноалтайского села!
    1. KCA Онлайн
      KCA Сегодня, 09:25
      +1
      Мало через пролив танкеров проходит? Влупить пару брандеров в танкер дело как 2 пальца об асфальт, встанет раком, загорится, сразу у остальных желание пропадёт шевелиться, вооружённое сопровождение мало поможет, судя по тому с какой лёгкостью в Йемене подорвали USS Cole стоимостью более миллиарда долларов моторкой за $300 и парой мешков с селитрой
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:29
        -4
        за такие приколы иран так накажут что будут одной черной икрой питаться без хлеба как верещагин laughing сам же небензя в совбезе проголосует за полную изоляцию ирана
        1. KCA Онлайн
          KCA Сегодня, 09:41
          +1
          А над моторками или байдарками будут развиваться иранские флаги? Или на них будут номера ВМФ Ирана? Или как Пороська надут паспорта граждан Ирана?
          1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
            _Kotegpushisteg_ Сегодня, 10:07
            0
            время доказательств ушло!сейчас они никому не нужны!все решает убедительность пропаганды soldier
  5. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 09:15
    +3
    По ходу, Иран для штатов - "идея фикс". Как раньше Ирак. Похоже, этот банкет заказывают саудиты. Вот только как бы им кисло не стало от того, что там начнётся, если штаты с иранцами схлеснутся. Заминируют Ормуз да пару танкеров сожгут, вот тогда ваххабчики попляшут.
  6. BerBer Офлайн
    BerBer Сегодня, 09:27
    +2
    Каким образом США помешают Ирану заблокировать пролив? Им достаточно мин понатыкать и всё. По моему "пын до сы" запутались в реалиях.
  7. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 09:31
    +2
    Помпео – Ирану: не позволим блокировать Ормузский пролив
    26 авг. 2016 г. ..........
    Эсминец ВМС США "преследуется" четырьмя малыми судами иранской Революционной гвардии во вторник, некоторые из них приближаются к 300 ярдам "слишком близко для комфорта", - говорит Министерство обороны США
  8. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:57
    0
    неадекватная сша во всех её проявлениях.
  9. Rostislav Онлайн
    Rostislav Сегодня, 10:06
    0
    Слушать полосатых, разглагольствующих о необходимости соблюдать международное право, еще тот сюр.