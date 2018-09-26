Ситуация в Сирии. Террористы несут потери в Эс-Сувейде
Боевики SDF провоцируют конфликты с мирным населением города Манбидж. Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет позиции и несет потери в провинции Эс-Сувейд. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
К югу от Манбиджа произошли столкновения между боевиками «демократических сил» (SDF) и мирным населением. Поводом послужили непрекращающиеся массовые аресты жителей для последующей мобилизации в ряды SDF. Позже источники сообщили, что 15 пленников сбежали из-под ареста радикалов. На севере провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между SDF и турецкими войсками.
В провинции Дейр-эз-Зор курды отбили у игиловцев населенный пункт Аш-Шаджла. Напомним, поддерживаемые американцами формирования SDF неоднократно откладывали штурм города, что дало террористам возможность укрепить свои силы. ВВС западной коалиции нанесли удары по населенному пункту Абу аль-Хасан. В результате был причинен материальный ущерб инфраструктуре поселения. Ликвидировано два террориста ИГ.
В провинцию Идлиб прибыло очередное подкрепление ВС Турции. В районе Аль-Тах на юге провинции неизвестные застрелили одного из командиров группировки «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ).
В районе о плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда продолжались боестолкновения между подразделениями сирийской армии и остатками банд ИГ. Правительственные войска выбили исламистов из района Аль-Джуруф ас-Сахрия. По данным источников, террористы находятся в окружении сирийских войск и не имеют доступа к источникам пищи и питьевой воды. Сообщается, что за время проведения операции джихадисты потеряли убитыми около 300 человек.
К югу от Манбиджа произошли столкновения между боевиками «демократических сил» (SDF) и мирным населением. Поводом послужили непрекращающиеся массовые аресты жителей для последующей мобилизации в ряды SDF. Позже источники сообщили, что 15 пленников сбежали из-под ареста радикалов. На севере провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между SDF и турецкими войсками.
В провинции Дейр-эз-Зор курды отбили у игиловцев населенный пункт Аш-Шаджла. Напомним, поддерживаемые американцами формирования SDF неоднократно откладывали штурм города, что дало террористам возможность укрепить свои силы. ВВС западной коалиции нанесли удары по населенному пункту Абу аль-Хасан. В результате был причинен материальный ущерб инфраструктуре поселения. Ликвидировано два террориста ИГ.
В провинцию Идлиб прибыло очередное подкрепление ВС Турции. В районе Аль-Тах на юге провинции неизвестные застрелили одного из командиров группировки «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ).
В районе о плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда продолжались боестолкновения между подразделениями сирийской армии и остатками банд ИГ. Правительственные войска выбили исламистов из района Аль-Джуруф ас-Сахрия. По данным источников, террористы находятся в окружении сирийских войск и не имеют доступа к источникам пищи и питьевой воды. Сообщается, что за время проведения операции джихадисты потеряли убитыми около 300 человек.
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