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Ситуация в Сирии. Террористы несут потери в Эс-Сувейде

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Боевики SDF провоцируют конфликты с мирным населением города Манбидж. Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет позиции и несет потери в провинции Эс-Сувейд. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



К югу от Манбиджа произошли столкновения между боевиками «демократических сил» (SDF) и мирным населением. Поводом послужили непрекращающиеся массовые аресты жителей для последующей мобилизации в ряды SDF. Позже источники сообщили, что 15 пленников сбежали из-под ареста радикалов. На севере провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между SDF и турецкими войсками.




В провинции Дейр-эз-Зор курды отбили у игиловцев населенный пункт Аш-Шаджла. Напомним, поддерживаемые американцами формирования SDF неоднократно откладывали штурм города, что дало террористам возможность укрепить свои силы. ВВС западной коалиции нанесли удары по населенному пункту Абу аль-Хасан. В результате был причинен материальный ущерб инфраструктуре поселения. Ликвидировано два террориста ИГ.

В провинцию Идлиб прибыло очередное подкрепление ВС Турции. В районе Аль-Тах на юге провинции неизвестные застрелили одного из командиров группировки «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ).

В районе о плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда продолжались боестолкновения между подразделениями сирийской армии и остатками банд ИГ. Правительственные войска выбили исламистов из района Аль-Джуруф ас-Сахрия. По данным источников, террористы находятся в окружении сирийских войск и не имеют доступа к источникам пищи и питьевой воды. Сообщается, что за время проведения операции джихадисты потеряли убитыми около 300 человек.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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4 комментария
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  1. vkl.47 Онлайн
    vkl.47 Сегодня, 09:51
    0
    Всё перемешалось в кучу.
  2. Росомаха Офлайн
    Росомаха Сегодня, 09:57
    0
    В Идлибе турки скорее всего начнут по тихому убирать главарей пока те не созреют сдаться.
  3. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:59
    +1
    Похоже, что активные боевые действия пока прекратились. Основные игроки стараются отдельными операциями закрепить свои позиции и подготовиться к активным действиям дальше. Идлиб в ближайшее время отпадает. Решение курдского вопроса пока оставлено за кадром, поскольку коалиция не дает развиться диалогу курдов с правительством. До следующего года возможна передышка, если американцы не подбросят в эту топку дров. winked
  4. tTшка Онлайн
    tTшка Сегодня, 10:13
    0
    Оргия там конкретная ...