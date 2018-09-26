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Тайная роль фрегата Auvergne ВМС Франции в операции в Сирии. Так кого он атаковал?

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Министерство обороны Франции опубликовало доклад о ходе так называемой операции «Шаммаль» (Chammal) в Сирии и Ираке. Публикация появилась на фоне вопроса французской общественности о том, какую роль играл фрегат ВМС Франции «Овернь» (Auvergne) у берегов в Сирии в момент трагедии с российским самолётом Ил-20. Речь идёт о многоцелевом фрегате, предназначенном не только для противолодочной обороны и ПВО, но и для нанесения ударов по наземным целям.

Тайная роль фрегата Auvergne ВМС Франции в операции в Сирии. Так кого он атаковал?


Вопросы у французских специалистов к ВМС республики появились в связи с тем, что в прессе появились заявления о том, что с борта фрегата Auvergne наносились ракетные удары по «иранским объектам на территории Сирии». Сам обобщённый вопрос к командованию военно-морскими силами Франции звучит примерно так: Президент Макрон заявляет, что он, в отличие от США, выступает за продолжение сотрудничества с Тегераном, за сохранение ядерного соглашения, но как в таком случае понимать нанесение ударов по иранским объектам в Сирии, если это были действительно удары по иранским военным объектам?


Вместо конкретных объяснений того, что Auvergne всё-таки делал у берегов Сирии и, если наносил удар, то от кого получал приказ, в военном ведомстве Франции представили статистику своего участия в упомянутой выше операции Chammal.

Вот те самые данные от министерства вооружённых сил Франции:
За время проведения операции французскими инструкторами с 2014 года обучено 9,5 тыс. военнослужащих в Ираке. ВВС Франции осуществили 8477 боевых вылетов, нанеся 1457 ударов. 1911 артиллерийских ударов нанесено по объектам террористов на земле. Уничтожено 2249 целей. Освобождено от ИГИЛ (*запрещено в РФ) 99% территорий, ранее оккупированных боевиками. В настоящее время для продолжения операции используется 1 авиабаза, ещё одна база планируется к использованию. В операции задействованы 10 самолётов «Рафаль», 1 морской патрульный корабль, 1 фрегат в восточной части Средиземного моря (тот самый Auvergne, - прим. «ВО»), три 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, 1,1 тыс. военнослужащих.

В текстовом описании операций французских войск с сентября 2014 года нет ни одной пометки о том, что французские войска наносили удар по иранским объектам в Сирии или по «Хизбалле». При этом есть сообщения об участии в «освобождении Ракки» (доказательство причастности ВВС Франции к ковровым бомбардировкам), о наступлении в САР для «полного уничтожения ИГИЛ*».

Если предположить, что Auvergne наносил удары не по иранским объектам, а по боевикам ИГИЛ* в провинции Идлиб, то в таком случае как это стыкуется с заявлениями Парижа о поддержке договорённостей между Москвой и Анкарой, нацеленных на отказ САА от идлибской операции? Ведь сам Макрон объявлял, что наступать на Идлиб нельзя, так как пострадает гражданское население. А от ракетных ударов с французского фрегата точно никто из гражданских не пострадает?
Использованы фотографии:
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54 комментария
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  1. Андрей ВОВ Офлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 10:33
    +7
    Стрельба велась боевыми лягушками,которых не видно на экранах радаров и они впоследствии допрыгают до места назначения и будут ядом травить боевиков
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 10:41
      0
      Что делал, что делал?
      Нарывался.
    2. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 11:24
      0
      "желтые каски" ( кормушка от франц) скоро про эпидемии вещать будут--виноват Асад

      а наш мид слабоват для ультиматомов
      1. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 12:28
        0
        Вот тут можно прочесть анализ Тьерри Мейсана и о фрегате тоже: https://diana-mihailova.livejournal.com/2696697.html#cutid1
  2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 10:40
    -25
    все против вовы сговорились!даже сирийские пвошники
  3. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:50
    +4
    Макаронник Макрон запутался во лжи. То, что он плетется в фарватере политики США, это однозначно, но относительно участия Франции в боевых действиях в Сирии он слишком темнит. negative
    1. поневолебрат Офлайн
      поневолебрат Сегодня, 11:29
      +4
      Цитата: bessmertniy
      Макаронник Макрон запутался

      Лягушатник. Французов лягушатниками называют
    2. Pete Mitchell Офлайн
      Pete Mitchell Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: bessmertniy
      относительно участия Франции в боевых действиях в Сирии он слишком темнит.

      Он может и темнит, но французские сми провели "хорошую работу": реклама двигатель - я разговаривал с двумя персонажами, оба искренне уверены, что Rafale летают там постоянно и за вылет сбрасывают по 6 бомб управляемых. На мое предложение навскидку посчитать расход боеприпасов и результат, сделали большие глаза
    3. Romka47 Офлайн
      Romka47 Сегодня, 12:56
      0
      А макаронники то Итальяшки
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:50
    +7
    Раз скрывают , значит либо делишки были нелицеприятны даже с точки зрения западных обывателей , либо результаты ударов оказались смехотворными или безрезультативными , или недолетевшими , или и тд ... В противном случае французы не упустили бы случая потрубить об очередной победе ...
  5. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 10:52
    +19
    Фрегат упомянулся в первом сообщении МО, а потом "исчез" из сообщений.
    Так же исчезло и сообщение официального сирийского агенства САНА о "первом боевом
    применении системы С-400".
    Как-бы С-400 стрелял по крылатым ракетам с фрегата? Но французы категорически отрицают какие-либо пуски ракет.
    Много интересного нам еще предстоит узнать...
    1. инженер74 Онлайн
      инженер74 Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: voyaka uh
      Много интересного нам еще предстоит узнать...

      Я бы сказал - слишком много интересного, из каждого утюга будут звучать разные "факты", на любой вкус! laughing
    2. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 10:59
      +4
      Цитата: voyaka uh
      Фрегат упомянулся в первом сообщении МО, а потом "исчез" из сообщений.
      Так же исчезло и сообщение официального сирийского агенства САНА о "первом боевом
      применении системы С-400".
      Как-бы С-400 стрелял по крылатым ракетам с фрегата? Но французы категорически отрицают какие-либо пуски ракет.
      Много интересного нам еще предстоит узнать...

      Видно наше МО бучу усугублять не хочет . Как говорится - не надо умножать сущности без нужды . А про то , что С-400 отработал по ракетам с фрегата - версия интересная
    3. neri73-r Офлайн
      neri73-r Сегодня, 11:38
      +2
      Цитата: voyaka uh
      Фрегат упомянулся в первом сообщении МО, а потом "исчез" из сообщений.
      Так же исчезло и сообщение официального сирийского агенства САНА о "первом боевом
      применении системы С-400".
      Как-бы С-400 стрелял по крылатым ракетам с фрегата? Но французы категорически отрицают какие-либо пуски ракет.
      Много интересного нам еще предстоит узнать...

      Походу правда была инфа, что израильтяне и коалиция хотели конкретно Асада убить, а наши не дали, вот назло и ИЛ подставили, сюда же вписываются и французские ракеты и С-400 и молчание всех сторон...... Небыло бы ИЛа, вообще ничего бы не узнали.
    4. Галеон Офлайн
      Галеон Сегодня, 12:20
      0
      Ах, Алексей, правильно вы говорите. Я бы только несколько сместил акцент: много интересного нам еще предстоит НЕ узнать. yes
  6. iaroslav.mudryi Офлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 11:03
    +2
    Вчера в сети появилась такая версия:
    Расследование «Века»: гибель Ил-20, французский след

    "...по данным Минобороны РФ, в момент исчезновения с экранов радаров отметки Ил-20 с французского фрегата были зафиксированы ракетные пуски. Как известно, эти фрегаты оснащены не только крылатыми ракетами SCALP, предназначенными для поражения наземных и надводных целей, но имеют и мощные системы ПВО. Иными словами, ракета, поразившая Ил-20, могла быть и французского происхождения."

    "Если эта версия верна, то крушение российского самолета–разведчика стало результатом эскалации противостояния российской средиземноморской эскадры с французскими ВМС."

    "...Израиль и Франция координировали между собой атаку по целям в Сирии, причем с полного ведома США и, скорее всего, при активном содействии американской спутниковой группировки, с целью спровоцировать Россию на ответный удар по французскому фрегату или израильским истребителям. Похоже, маршрут российского разведчика отслеживался по методу триангуляции, и его могли сбить именно ракетой с французского фрегата. Ил-20 исчез с экранов радаров сразу после ракетного пуска с Auvergne."

    Источник: https://wek.ru/rassledovanie-veka-gibel-il-20-francuzskij-sled
    1. Prjanik Офлайн
      Prjanik Сегодня, 11:30
      +1
      Ну вроде ж все уже сошлись во мнении, что был сбит именно ракетой С-200, так что это факт, всё остальное ссср (слухи, сенсации, скандалы, расследования).
    2. сорок восьмой Онлайн
      сорок восьмой Сегодня, 11:32
      +2
      Цитата: iaroslav.mudryi
      маршрут российского разведчика отслеживался по методу триангуляции

      И зачем? Осуществлять радиолокацию одним источником религия запрещает?
    3. svp Офлайн
      svp Сегодня, 12:24
      0
      При подъёме обломков ИЛа будет ясно чьей ракетой был сбит и как. Поражающие элементы останутся по любому и характер повреждений.
    4. dgonni Онлайн
      dgonni Сегодня, 12:28
      -1
      Ну вот зачем городить такой бред то? Ил лежит на дне, глубины позволяют достать обломки! По нанесённым повреждениям легко устанавливается тип ракеты. Хотя физически, кошерные Шойгу и Конашёнкову показали полный расклад как до момента уведомления так и до момента сбития Иллюшина. То что Конашёнков начал лепетать на своеё энной пресконференции, реально не согласуется с тем что есть у всех находившихся в той зоне в день сбития.
      П,С. Реально МО пытается затереть какой то важный вопрос за свою компетентность. Хотя это ещё и мягко сказано.
      1. bulvas Онлайн
        bulvas Сегодня, 13:48
        0
        Цитата: dgonni
        П,С. Реально МО пытается затереть какой то важный вопрос за свою компетентность. Хотя это ещё и мягко сказано.


        несколько категорий читателей/писателей на форумах выделяются общей чертой:

        своей глубокой осведомленностью во всем,
        глубокой уверенностью в своем интеллекте
        глубокой уверенностью в отсутствии интеллекта у всех остальных

        Это обычно участники из одной ближневосточной сверхдержавы, участники с "самой европейской в мире страны" и борцы с "режимом Путина"


  7. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 11:05
    +5
    Уничтожено 2249 целей. Освобождено от ИГИЛ (*запрещено в РФ) 99% территорий, ранее оккупированных боевиками.
    Лягушатники опять всех победили? Как я понимаю, сейчас каждая вошь будет кричать о своей победе над террористами в Сирии, особенно если в ходе боевых действий эта самая вошь поддерживала, вооружала и лечила именно террористов.
    1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:40
      +1
      К сожалению так. Примазавшихся к победе будет много. Впрочем ничего нового, полмира считает что Гитлера победил рядовой Райан во главе американской армии.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:51
        0
        Цитата: Стройбат запаса
        Как я понимаю, сейчас каждая вошь будет кричать о своей победе над террористами в Сирии

        эх,Вань...! у победы много "отцов",а поражение-всегда "сирота"... drinks
  8. профессор Онлайн
    профессор Сегодня, 11:06
    -2
    В текстовом описании операций французских войск с сентября 2014 года нет ни одной пометки о том, что французские войска наносили удар по иранским объектам в Сирии или по «Хизбалле».


    https://www.gazeta.ru/army/2018/09/18/11972653.shtml
    В министерстве обороны России сообщили, что во время исчезновения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем был зафиксирован ракетный пуск с французского фрегата.

    Кто же врет?
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 11:11
      +3
      Цитата: профессор
      Кто же врет?

      Интересный вопрос, который вообще никак не учитывает, о чём говорится в двух приведённых сообщениях. Где МО РФ сообщает, что ракетный пуск французами был осуществлён по иранцам или "Хизбалле"?
      1. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: Володин
        Цитата: профессор
        Кто же врет?

        Интересный вопрос, который вообще никак не учитывает, о чём говорится в двух приведённых сообщениях. Где МО РФ сообщает, что ракетный пуск французами был осуществлён по иранцам или "Хизбалле"?

        В то злополучное время были атакованы лишь "промышленные объекты" Сирии и никак не ИГИЛ. Так сообщило ваше МО. Потом появились спутниковые снимки атакованных объектов, но ваше МО вдруг забыло о якобы французском ударе. Так были французские КР или нет. Где правда?
        1. neri73-r Офлайн
          neri73-r Сегодня, 12:57
          0
          Цитата: профессор
          были атакованы лишь "промышленные объекты" Сирии

          И никто не говорит, что там было или кто!!!! Ни Израиль, ни Сирия, ни Иран, ни наши! Почему бы это? Вот евреи бы сказали там было то и то и это нам угрожало, но что-то молчат, причём все. А может просто хотели совершить преступление (убийство руководителя государства)! Тогда молчание понятно, евреям и западной коалиции нельзя в этом признаваться, наши , как всегда, не пожелали выносить сор на вид, в кулуарах дивиденды ловят.
    2. An60 Онлайн
      An60 Сегодня, 11:36
      0
      Израиль врет ,как всегда .
    3. Prjanik Офлайн
      Prjanik Сегодня, 11:45
      +2
      Цитата: профессор
      В текстовом описании операций французских войск с сентября 2014 года нет ни одной пометки о том, что французские войска наносили удар по иранским объектам в Сирии или по «Хизбалле».


      https://www.gazeta.ru/army/2018/09/18/11972653.shtml
      В министерстве обороны России сообщили, что во время исчезновения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем был зафиксирован ракетный пуск с французского фрегата.

      Кто же врет?
      А разве нельзя просто в море пострелять? Ну раз сирийцы как-то умудряются ПВОшить в чистое небо, по вашей версии.
    4. грохот Офлайн
      грохот Сегодня, 11:46
      +2
      Профессор, две эти цитаты ни логически, ни ситуативно не связаны. Их не возможно ни сопоставить, ни противопоставить. Вам начинает отказывать логика. Увы, видимо возраст...

      Кто же врет?


      Будем уважать старость...
    5. neri73-r Офлайн
      neri73-r Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: профессор
      Кто же врет?

      Израиль!
  9. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 11:15
    0
    А разве трудно понять, что сейчас Франция, вспомните видео Макрона с Трампом. Похлопав его Трамп дал понять, что ты сщень и будешь делать, то что я скажу ( причём брезгливо, в своём репертуаре ). Вот и приходиться этому " мальчику " слушаться. А как перед Володькой эта мордашка вела. Ну не те уже французы - видать Кутузов им здорово навалял, мозги полностью, самостоятельно мыслить отшиб.
  10. skomfit Онлайн
    skomfit Сегодня, 11:19
    +1
    Дело ясное,что дело тёмное))))
  11. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 11:23
    0
    Цель статьи: навести тень на плетень. Мол, Израиль здесь не причем, разбирайтесь с французами ... ну а с поставкой С-300 можно и повременить. Как бы, читается желание откатить ситуацию назад.
    Все эти и подобные статейки не отменяют результатов анализа ситуации с помощью средств объективного контроля, который был представлен МО России.
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 12:10
      +3
      Я все ждал, что радар Хмеймим покажет, сколько ракет выстрелило сирийское ПВО по группе из трех израильских истребителей, дежуривших 40 минут прямо напротив Латакии. По одиночному истребителю выстрелили, а по группе из трех? - это очень лакомая цель.
      1. neri73-r Офлайн
        neri73-r Сегодня, 12:59
        0
        Цитата: voyaka uh
        Я все ждал, что радар Хмеймим покажет, сколько ракет выстрелило сирийское ПВО по группе из трех израильских истребителей, дежуривших 40 минут прямо напротив Латакии. По одиночному истребителю выстрелили, а по группе из трех? - это очень лакомая цель.

        Не заводите рака за корягу! Показали то, что имело отношение к ИЛ-20, а то вы много узнать хотите о возможностях системы! stop А будите дальше в несознанку играть, да ложь говорить ещё чего-нибудь покажут! Главное дать завраться. tongue Что наше МО и показало - дождались того чего привёз в Москву ваш лётчик, а после чего носом ткнули.
      2. Shahno Онлайн
        Shahno Сегодня, 13:26
        0
        Они ж помехи ставили вроде....
  12. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 11:29
    +3
    Уверен, что этот фрегат у западного побережья САР действовал в связке с израильскими F-16.
    В совпадения не верю давно.
    А вот в то, что просто так даже французские фрегаты не находятся у берегов Сирии, верю. Целиком и полностью.
  13. Vladimir Sukhoi Офлайн
    Vladimir Sukhoi Сегодня, 11:30
    +1
    Задача так правильно обставить дельце, будто бы удары были точечными, исключительно по базам бармалеев, а погибли бы десятки миллионов южного мирняка. Задача кажется неподъемной только на первый взгляд.
  14. Vladimir Sukhoi Офлайн
    Vladimir Sukhoi Сегодня, 11:34
    0
    "В операции задействованы 10 самолётов Рафаль"

    ХА!
    В небе сириюшки тысячи пташек россиянского Главкома, и еще столько уже греют двигуны на аэродромах Ростовской губернии!
    Слава Главкому!
  15. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:43
    -1
    Вова , дешевый чекист , пинг -понговец , но за 19 лет у власти , кроме покрадания, наверное чето можно было научится .
    1. neri73-r Офлайн
      neri73-r Сегодня, 13:03
      0
      Цитата: Дирижер
      Вова , дешевый чекист , пинг -понговец , но за 19 лет у власти , кроме покрадания, наверное чето можно было научится .

      Да, всё плохо, успокойтесь, сдавайте смену и идите спать! Тяжел труд троля.
  16. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    -1
    Освобождено от ИГИЛ (*запрещено в РФ) 99% территорий, ранее оккупированных боевиками
    А Трамп об этом знает? А то он и его генералы намедни заявили, что это американцы разгромили ИГИЛ, а Россия оказывается вообще бесполезна. Что-то французский мальчик совсем распоясался, уже не только европейское одеяло тянет на себя, но и замахивается на святое - "победу" Сша над ИГИЛ.
  17. RUS96 Офлайн
    RUS96 Сегодня, 11:59
    +1
    Цитата: voyaka uh
    Так же исчезло и сообщение официального сирийского агенства САНА о "первом боевом
    применении системы С-400".

    https://t.co/c1Nt08i1dc
    1. Vladimir Sukhoi Офлайн
      Vladimir Sukhoi Сегодня, 12:38
      0
      Так по израильским соколам была выпущена не одна, порядка двадцати С-200.
  18. alta Офлайн
    alta Сегодня, 12:06
    +2
    Специалисты в Израиле и на Западе считают бредом, будто отстрелявшие весь боекомплект самолеты ВВС Израиля в течение целого часа ( разница во времени нанесении удара по иранской базе и попаданием сирийской ракеты ПВО в самолет Ил-20) барражировали между Латакией и Кипром в зоне поражения сирийских и российских зенитных ракет, в сотнях километров от своих родных баз ...... они не самоубийцы.
    Эксперты отмечает, что это не укладывается в голове еще и потому, что самолеты ВВС Израиля летели на задание с полным бомбовым боекомплектом, то есть с уменьшенным запасом топлива.
    До сих пор спецы России не поняли, в атаке 17 сентября участвовал ли французский фрегат Auvergne, нанесший ракетный удар по Латакии??
    1. neri73-r Офлайн
      neri73-r Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: alta
      Специалисты в Израиле и на Западе считают бредом

      Они могут считать бредом всё, что угодно, только вот данные объективного контроля деть никуда нельзя! laughing
      1. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: neri73-r
        Цитата: alta
        Специалисты в Израиле и на Западе считают бредом

        Они могут считать бредом всё, что угодно, только вот данные объективного контроля деть никуда нельзя! laughing

        Только вот данные объективного контроля нам так никто и не показал. Одни мультики. request
    2. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 13:33
      0
      Может весь расстреляли, а может не весь и повторный заход.
  19. Ehanatone Офлайн
    Ehanatone Сегодня, 12:16
    0
    А что тут такого удивительного все в мире знают ,особенно французы знают ,что во 2МВ всех победила именно франция ,...
    и даже кажется Москву освобождали ,но это не точно ...
    И Японию они тоже победили ,...несколько раз ...
    Только немцы потом иногда удивлялись :
    А что и ОНИ (французы) нас победили ..???.!!.…
    Разве не мы в париже франц ..ок ...
  20. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 12:41
    0
    Сколько бы статеек ставящих под сомнения вину Израиля в гибели нашего самолета не предъявляли они все равно не могут перевесить объективные факты приведенные нашим МО.
    Решение о постаках С-300 принято и ничего уже не изменить. Так что напрасны все эти потуги.
  21. Zina389 Офлайн
    Zina389 Сегодня, 13:10
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    ну да, слышали. Одна батарея с российским инструктором-воспитателем, который будет бить махмудов линейкой всякий раз, как они потянут свои шаловливые ручки... Путин же ясно сказал продолжим и углубим координацию с Израилем. Скоро будет встреча делегаций. Наверно в Израиле, там еще в море купаются.
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 13:35
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      Так соглашение теперь надо править..