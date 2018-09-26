Тайная роль фрегата Auvergne ВМС Франции в операции в Сирии. Так кого он атаковал?
Министерство обороны Франции опубликовало доклад о ходе так называемой операции «Шаммаль» (Chammal) в Сирии и Ираке. Публикация появилась на фоне вопроса французской общественности о том, какую роль играл фрегат ВМС Франции «Овернь» (Auvergne) у берегов в Сирии в момент трагедии с российским самолётом Ил-20. Речь идёт о многоцелевом фрегате, предназначенном не только для противолодочной обороны и ПВО, но и для нанесения ударов по наземным целям.
Вопросы у французских специалистов к ВМС республики появились в связи с тем, что в прессе появились заявления о том, что с борта фрегата Auvergne наносились ракетные удары по «иранским объектам на территории Сирии». Сам обобщённый вопрос к командованию военно-морскими силами Франции звучит примерно так: Президент Макрон заявляет, что он, в отличие от США, выступает за продолжение сотрудничества с Тегераном, за сохранение ядерного соглашения, но как в таком случае понимать нанесение ударов по иранским объектам в Сирии, если это были действительно удары по иранским военным объектам?
Вместо конкретных объяснений того, что Auvergne всё-таки делал у берегов Сирии и, если наносил удар, то от кого получал приказ, в военном ведомстве Франции представили статистику своего участия в упомянутой выше операции Chammal.
Вот те самые данные от министерства вооружённых сил Франции:
За время проведения операции французскими инструкторами с 2014 года обучено 9,5 тыс. военнослужащих в Ираке. ВВС Франции осуществили 8477 боевых вылетов, нанеся 1457 ударов. 1911 артиллерийских ударов нанесено по объектам террористов на земле. Уничтожено 2249 целей. Освобождено от ИГИЛ (*запрещено в РФ) 99% территорий, ранее оккупированных боевиками. В настоящее время для продолжения операции используется 1 авиабаза, ещё одна база планируется к использованию. В операции задействованы 10 самолётов «Рафаль», 1 морской патрульный корабль, 1 фрегат в восточной части Средиземного моря (тот самый Auvergne, - прим. «ВО»), три 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, 1,1 тыс. военнослужащих.
В текстовом описании операций французских войск с сентября 2014 года нет ни одной пометки о том, что французские войска наносили удар по иранским объектам в Сирии или по «Хизбалле». При этом есть сообщения об участии в «освобождении Ракки» (доказательство причастности ВВС Франции к ковровым бомбардировкам), о наступлении в САР для «полного уничтожения ИГИЛ*».
Если предположить, что Auvergne наносил удары не по иранским объектам, а по боевикам ИГИЛ* в провинции Идлиб, то в таком случае как это стыкуется с заявлениями Парижа о поддержке договорённостей между Москвой и Анкарой, нацеленных на отказ САА от идлибской операции? Ведь сам Макрон объявлял, что наступать на Идлиб нельзя, так как пострадает гражданское население. А от ракетных ударов с французского фрегата точно никто из гражданских не пострадает?
Вопросы у французских специалистов к ВМС республики появились в связи с тем, что в прессе появились заявления о том, что с борта фрегата Auvergne наносились ракетные удары по «иранским объектам на территории Сирии». Сам обобщённый вопрос к командованию военно-морскими силами Франции звучит примерно так: Президент Макрон заявляет, что он, в отличие от США, выступает за продолжение сотрудничества с Тегераном, за сохранение ядерного соглашения, но как в таком случае понимать нанесение ударов по иранским объектам в Сирии, если это были действительно удары по иранским военным объектам?
Вместо конкретных объяснений того, что Auvergne всё-таки делал у берегов Сирии и, если наносил удар, то от кого получал приказ, в военном ведомстве Франции представили статистику своего участия в упомянутой выше операции Chammal.
Вот те самые данные от министерства вооружённых сил Франции:
За время проведения операции французскими инструкторами с 2014 года обучено 9,5 тыс. военнослужащих в Ираке. ВВС Франции осуществили 8477 боевых вылетов, нанеся 1457 ударов. 1911 артиллерийских ударов нанесено по объектам террористов на земле. Уничтожено 2249 целей. Освобождено от ИГИЛ (*запрещено в РФ) 99% территорий, ранее оккупированных боевиками. В настоящее время для продолжения операции используется 1 авиабаза, ещё одна база планируется к использованию. В операции задействованы 10 самолётов «Рафаль», 1 морской патрульный корабль, 1 фрегат в восточной части Средиземного моря (тот самый Auvergne, - прим. «ВО»), три 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, 1,1 тыс. военнослужащих.
В текстовом описании операций французских войск с сентября 2014 года нет ни одной пометки о том, что французские войска наносили удар по иранским объектам в Сирии или по «Хизбалле». При этом есть сообщения об участии в «освобождении Ракки» (доказательство причастности ВВС Франции к ковровым бомбардировкам), о наступлении в САР для «полного уничтожения ИГИЛ*».
Если предположить, что Auvergne наносил удары не по иранским объектам, а по боевикам ИГИЛ* в провинции Идлиб, то в таком случае как это стыкуется с заявлениями Парижа о поддержке договорённостей между Москвой и Анкарой, нацеленных на отказ САА от идлибской операции? Ведь сам Макрон объявлял, что наступать на Идлиб нельзя, так как пострадает гражданское население. А от ракетных ударов с французского фрегата точно никто из гражданских не пострадает?
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