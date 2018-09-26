День разгрома японских войск у Хасана закрепят в законе
Заксобрание Приморского края направило на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий установление в России нового дня воинской славы – Дня разгрома японских захватчиков у озера Хасан, передает РИА Новости.
Согласно сообщению депутатов краевого парламента, документ предусматривает установление памятной даты 11 августа. В этот день 1938 года было объявлено о разгроме захватчиков соединениями Первой Краснознаменной Армии у озера Хасан. Проект уже получил одобрение Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
В августе текущего года исполнилось 80 лет со дня разгрома японских войск в районе озера Хасан. Конфликт возник из-за притязаний Японии на территории у озера Хасан и реки Туманная.
Накануне японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости урегулирования территориального спора с Россией и подписания с ней мирного договора.
По его словам, долгожданный мирный договор создаст более прочную основу для процветания всей Восточной Азии. Абэ отметил, что он и Владимир Путин пытаются найти выход из того тупика, в котором оказались их страны, но ситуация пока «остается ненормальной» – мирного договора нет уже более 70 лет.
Премьер-министр сообщил также, что рассчитывает в ближайшее время снова встретиться с российским лидером.
Напомним, в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке Путин предложил Абэ подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий. Однако премьер снова обозначил свою позицию: договор возможен лишь после решения территориального спора – возвращения под японскую юрисдикцию Южных Курил (островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов, называемой в Японии Хабомаи).
Согласно сообщению депутатов краевого парламента, документ предусматривает установление памятной даты 11 августа. В этот день 1938 года было объявлено о разгроме захватчиков соединениями Первой Краснознаменной Армии у озера Хасан. Проект уже получил одобрение Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
В августе текущего года исполнилось 80 лет со дня разгрома японских войск в районе озера Хасан. Конфликт возник из-за притязаний Японии на территории у озера Хасан и реки Туманная.
Накануне японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости урегулирования территориального спора с Россией и подписания с ней мирного договора.
По его словам, долгожданный мирный договор создаст более прочную основу для процветания всей Восточной Азии. Абэ отметил, что он и Владимир Путин пытаются найти выход из того тупика, в котором оказались их страны, но ситуация пока «остается ненормальной» – мирного договора нет уже более 70 лет.
Премьер-министр сообщил также, что рассчитывает в ближайшее время снова встретиться с российским лидером.
Напомним, в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке Путин предложил Абэ подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий. Однако премьер снова обозначил свою позицию: договор возможен лишь после решения территориального спора – возвращения под японскую юрисдикцию Южных Курил (островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов, называемой в Японии Хабомаи).
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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