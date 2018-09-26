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День разгрома японских войск у Хасана закрепят в законе

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Заксобрание Приморского края направило на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий установление в России нового дня воинской славы – Дня разгрома японских захватчиков у озера Хасан, передает РИА Новости.



Согласно сообщению депутатов краевого парламента, документ предусматривает установление памятной даты 11 августа. В этот день 1938 года было объявлено о разгроме захватчиков соединениями Первой Краснознаменной Армии у озера Хасан. Проект уже получил одобрение Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.


В августе текущего года исполнилось 80 лет со дня разгрома японских войск в районе озера Хасан. Конфликт возник из-за притязаний Японии на территории у озера Хасан и реки Туманная.

Накануне японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости урегулирования территориального спора с Россией и подписания с ней мирного договора.

По его словам, долгожданный мирный договор создаст более прочную основу для процветания всей Восточной Азии. Абэ отметил, что он и Владимир Путин пытаются найти выход из того тупика, в котором оказались их страны, но ситуация пока «остается ненормальной» – мирного договора нет уже более 70 лет.

Премьер-министр сообщил также, что рассчитывает в ближайшее время снова встретиться с российским лидером.

Напомним, в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке Путин предложил Абэ подписать мирный договор без каких-либо предварительных условий. Однако премьер снова обозначил свою позицию: договор возможен лишь после решения территориального спора – возвращения под японскую юрисдикцию Южных Курил (островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов, называемой в Японии Хабомаи).
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. stalkerwalker Офлайн
    stalkerwalker Сегодня, 10:42
    0
    Вот интересно....
    Имя т-ща Блюхера так же увековечат ?
    what
    1. solzh Офлайн
      solzh Сегодня, 10:51
      +2
      Я думаю, что по хасанским боям и не только по ним, увековечивать следует имя Штерна.
    2. olegactor Офлайн
      olegactor Сегодня, 11:03
      +1
      он это заслужил....родина должна помнить своих героев
      1. stalkerwalker Офлайн
        stalkerwalker Сегодня, 11:08
        0
        Он - это кто?
    3. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 11:06
      0
      Это наша страница побед, забывать о ней не стоит.
      1. stalkerwalker Офлайн
        stalkerwalker Сегодня, 11:09
        0
        Волрос один - формат.
    4. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 12:17
      +2
      Цитата: stalkerwalker
      Вот интересно....
      Имя т-ща Блюхера так же увековечат ?

      Ну научились же у нас праздновать Победу над Германией, не упоминая Сталина.
      Так что и разгром у Хасана будут праздновать, не упоминая Блюхера. laughing
      1. stalkerwalker Офлайн
        stalkerwalker Сегодня, 12:28
        0
        Цитата: Alexey RA
        Ну научились же у нас праздновать Победу над Германией, не упоминая Сталина.
        Так что и разгром у Хасана будут праздновать, не упоминая Блюхера.

        Ну, Алексей, рассмешили.... laughing
  2. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:44
    +9
    Правильнее ввести День победы над Японией во Второй мировой войне. soldier Конфликты на Хасане и Халхин-Голе - это лишь эпизоды этой войны. Их тоже стоит отмечать, но скромнее. drinks
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 11:54
      0
      Аппетит приходит во время еды...
  3. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:45
    +4
    но ситуация пока «остается ненормальной» – мирного договора нет уже более 70 лет.

    Прожил полвека с лишним без этого договора и ничего...жив здоров...так что все нормально.
    А если кому то это кажется не нормальным пускай сделает себе сиппуку или харакири на худой конец.
    Несомненно надо сделать памятную дату разгрома японцев у озера Хасан ,Халкин-гола ,разгрома Квантунской армии и праздновать ее каждый раз когда японцы заводят разговор о северных территориях.
    Почаще надо гонять наши военные эскадры вблизи Хоккайдо и возродить военную базу на острове Матуа.
    Надо дать понять японцам что Курильские острова они не получат никогда.
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 11:51
      +1
      А не прихватить ли нам еще чего, на правах победителя? Ведь договор еще не подписан а акт об их капитуляции есть. Почему так вопрос не ставится?
  4. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 10:46
    +3
    ситуация пока «остается ненормальной» – мирного договора нет уже более 70 лет.

    Россия готова подписать мирный договор, но оккупированная Япония этого не хочет.
    Премьер-министр сообщил также, что рассчитывает в ближайшее время снова встретиться с российским лидером.

    А смысл этой встречи? Вести пустые переговоры о Курилах?
    премьер снова обозначил свою позицию: договор возможен лишь после решения территориального спора – возвращения под японскую юрисдикцию Южных Курил

    Пускай загадку о среднем пальце сперва отгадают и наш ответ им сразу станет понятен и ясен.
    О Курилах японцам следует забыть навсегда.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:08
      +2
      Они еще не ответили за вмешательство в наши внутренние дела и разграбление Дальнего Востока во время Гражданской войны. negative
  5. Uncle Lee Офлайн
    Uncle Lee Сегодня, 10:46
    +2
    Хасан +++++ ! А про Халкин-гол забыли ?
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 11:35
      +1
      Да оба события из истории не вычеркнешь.
  6. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:14
    +2
    И правильно))
    Еще бы день разгрома Квантунской армии ввести))
    А японцам банан, а не Курилы. Даже вечно бухой царь Бориска и не думал отдавать, хотя изо всех сил дружил с "партнёрами".
  7. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 11:26
    +2
    У меня в саду - очень много, семейства Капустных - Хрен. Могу собрать посылку, от имени Путина. Пока Япония под штатами, ни каких договоров, касающихся многих щепетильных вопросов, не должно с ними быть.
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
  11. Иезекиль 25-17 Офлайн
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:08
    +1
    Хотят войны пусть и имеют, ибо горе побеждённым.
  12. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 12:35
    +1
    В августе текущего года исполнилось 80 лет со дня разгрома японских войск в районе озера Хасан. Конфликт возник из-за притязаний Японии на территории у озера Хасан и реки Туманная.
    Уже 80 лет исполнилось, ахренеть! А я когда служил в данном погранотряде, получал медальку "50 лет Хасанским событиям"..... Как летит время recourse