Российской делегации в ООН пытались запретить употреблять слово "Крым"

Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на "украинские татары

Российским правозащитникам, выступавшим в ООН с докладом по "крымским санкциям", пытались запретить употреблять слово "Крым", при чем делали это не участники украинской делегации, пытавшиеся сорвать выступление своими выкриками, а представители секретариата ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте Александр Молохов.Как сообщил Молохов, накануне он выступил В ООН с докладом по "крымским санкциям" со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза и Украины. Согласно правилам ООН, тексты докладов были направлены в секретариат ООН заранее. Кто-то "очень умный" из состава секретариата, рассказал Молохов, пытался править изначальные тексты. На этом фоне завязалась переписка между Россией и секретариатом ООН, в которой от российской делегации в секретариате потребовали не употреблять слово "Крым" и вообще убрать его из текста, заменив на "автономная республика Крым, Украина". Только так и не иначе.- добавил Молохов.Ранее Молохов на площадке ООН выступил с докладом, в котором рассказал о блокаде снабжения водой и электричеством, о транспортной, товарной и продовольственной блокаде полуострова со стороны Украины, а также других ограничениях прав и свобод жителей Крыма. Его выступление пыталась сорвать украинская делегация, но оно все же состоялось. Как оказалось, половина присутствующих даже не догадывалась о существующих проблемах Крыма, так как все это время выслушивалась только украинская сторона.