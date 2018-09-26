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Российской делегации в ООН пытались запретить употреблять слово "Крым"

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Российским правозащитникам, выступавшим в ООН с докладом по "крымским санкциям", пытались запретить употреблять слово "Крым", при чем делали это не участники украинской делегации, пытавшиеся сорвать выступление своими выкриками, а представители секретариата ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте Александр Молохов.

Российской делегации в ООН пытались запретить употреблять слово "Крым"


Как сообщил Молохов, накануне он выступил В ООН с докладом по "крымским санкциям" со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза и Украины. Согласно правилам ООН, тексты докладов были направлены в секретариат ООН заранее. Кто-то "очень умный" из состава секретариата, рассказал Молохов, пытался править изначальные тексты. На этом фоне завязалась переписка между Россией и секретариатом ООН, в которой от российской делегации в секретариате потребовали не употреблять слово "Крым" и вообще убрать его из текста, заменив на "автономная республика Крым, Украина". Только так и не иначе.


Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на "украинские татары
- добавил Молохов.

Ранее Молохов на площадке ООН выступил с докладом, в котором рассказал о блокаде снабжения водой и электричеством, о транспортной, товарной и продовольственной блокаде полуострова со стороны Украины, а также других ограничениях прав и свобод жителей Крыма. Его выступление пыталась сорвать украинская делегация, но оно все же состоялось. Как оказалось, половина присутствующих даже не догадывалась о существующих проблемах Крыма, так как все это время выслушивалась только украинская сторона.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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35 комментариев
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  1. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:18
    +17
    Крым наш! Как хотим, так его и называем!
    1. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 11:20
      +2
      Видно чиновники ООН получает большие гонорары, за такие действия
      1. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 12:06
        +1
        Видно чиновники ООН получает большие гонорары, за такие действия

        Дело даже не в этом. Дело в том, что у большинства из тех, ТАМ, кто хоть как-то интересуется этой темой или просто про неё слышал, сложилось мнение на основе ИХ данных, которые, в свою очередь, основаны на том "компосте", который им передают хохлы. Поэтому эти люди уверены в том, что Россия действительно захватила и оккупировала Крым. Что большинство населения не хотят жить под оккупацией и тяжко страдают от произвола оккупационных властей. Что тех, кто проживал в Крыму до 2014 года, в большей своей части, вывезли в концлагеря под Магадан и в Якутию, а в их дома заселили людей из континентальной России. Т.е. в том, что в Крыму людям, тем кто еще остался из бывших граждан Украины, живётся хуже, чем евреям при фашистах.
        1. Венд Офлайн
          Венд Сегодня, 13:34
          0
          Цитата: Barzha
          Видно чиновники ООН получает большие гонорары, за такие действия

          Дело даже не в этом. Дело в том, что у большинства из тех, ТАМ, кто хоть как-то интересуется этой темой или просто про неё слышал, сложилось мнение на основе ИХ данных, которые, в свою очередь, основаны на том "компосте", который им передают хохлы. Поэтому эти люди уверены в том, что Россия действительно захватила и оккупировала Крым. Что большинство населения не хотят жить под оккупацией и тяжко страдают от произвола оккупационных властей. Что тех, кто проживал в Крыму до 2014 года, в большей своей части, вывезли в концлагеря под Магадан и в Якутию, а в их дома заселили людей из континентальной России. Т.е. в том, что в Крыму людям, тем кто еще остался из бывших граждан Украины, живётся хуже, чем евреям при фашистах.

          Я бы с вами согласился, если бы мы жили во времена дефицита информации. Но вот сегодня получить правдивую информацию не так уж и трудно. Так что мой вывод дело в гонорарах.
    2. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 11:23
      +5
      Цитата: bessmertniy
      Крым наш! Как хотим, так его и называем!

      Да бред полный! Пытаться прописать текст выступления для России?
      Они явно увлекаются запрещёнными препаратами, да и воспитание "исключительных" даёт о себе знать.
      1. Сыщик Офлайн
        Сыщик Сегодня, 11:42
        +9
        Можно Крым, но лучше Таврида! В Таврическую губернию в Российской империи входили такие города, как Бердянск, Геническ, Мелитополь ... Забыли? Можем повторить!
    3. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 13:06
      0
      Украинские татары, это сильно!)))
  2. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 11:21
    +6
    Как оказалось, половина присутствующих даже не догадывалась о существующих проблемах Крыма, так как все это время выслушивалась только украинская сторона.

    Действительно странно... request Как же так, как такое могло случиться... ООН по-моему тоже все... пора отпевать.
  3. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 11:24
    +1
    Нет Крыма? Тогда от куда санкции по Крыму? Или под этим чего то иное подразумевается?
    1. DenZ Онлайн
      DenZ Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: НИКНН
      Нет Крыма? Тогда от куда санкции по Крыму? Или под этим чего то иное подразумевается?

      Видимо санкции предполагаются против Украины раз уж секретариат ООН предложил называть Крым -"автономная республика Крым, Украина". Только так и не иначе. smile
  4. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 11:27
    0
    Если что, Крым (Крiм) это направление, как и у большинства названий городов в России на "К" smile
  5. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 11:31
    +4
    Не вижу поводов для удивления: какая ООН, такой и Секретариат.
  6. xolod_22 Офлайн
    xolod_22 Сегодня, 11:33
    +7
    А на выходе украинская делегация угрожала выступавшим.А российский сбербанк продолжает финансировать бандеровскую экономику,украинские гастарбайтеры тысячами пасутся в России не скрывая своей ненависти к "москалям"(причем даже на важнейших обьектах) и т.д.Нормальная такая ситуация...
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 11:36
      0
      Ситуация конечно не нормальная, но как ее сделать нормальной? У вас есть предложения? Учтите, что украинска власть не будет делать ничего, чтобы восстановить отношения с Россией. И даже будет вредить. И вот что делать?
      1. лесовозник Офлайн
        лесовозник Сегодня, 11:56
        +1
        Ликвидировать как государство, тем более что руина им и не является и разрыв договора о дружбе в этом контексте развязывает России руки hi
    2. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 12:13
      +1
      А как им достаются эти рабочие места? И где наши соотечественники готовые их заменить? Ненависти у консьержей с гражданством Украины не обнаружил. Наоборот, как родные уже. А мой дом - важнейший для меня объект smile
      1. 123456789 Офлайн
        123456789 Сегодня, 13:18
        0
        Цитата: Sadko88
        А как им достаются эти рабочие места? И где наши соотечественники готовые их заменить? Ненависти у консьержей с гражданством Украины не обнаружил. Наоборот, как родные уже. А мой дом - важнейший для меня объект smile

        А не боитесь, что в нем газ, например, взорвется?
  7. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:34
    0
    . Как оказалось, половина присутствующих даже не догадывалась о существующих проблемах Крыма,

    Не догадывалась, не догадывается и не будет догадываться
  8. Lester7777 Офлайн
    Lester7777 Сегодня, 11:35
    0
    На волне эйфории от героического прорыва украинской армады, малость берега попутали.
  9. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:40
    +2
    А что , Секретариат СБ имеет право править (сорри за тафтологию ) выступления и документы . ТАПКОМ ИХ
  10. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:40
    0
    ООН - продажная организация, которая почти ничего не решает, так площадка для болтовни, к тому же там в основном не пытаются найди правду, а действуют по сценарию США и ЕС
    1. Беринговский Онлайн
      Беринговский Сегодня, 12:32
      +1
      Вы сильно удивитесь, но в Госдепе тоже считают ООН "продажной организацией, которая ничего не решает". Особенно после голосований по Палестине и Израилю. И даже грозились выйти из Комитета по Правам человека.
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +1
    представители секретариата ООН
    Вот где рассадник созданной Сша коррупции и политической проституции. С каждым годом чиновники этой организации все больше ее дискредитируют.
  12. igorra Офлайн
    igorra Сегодня, 11:48
    +1
    Да какие это татары, кишмиш сборный, предатели и подстилки, то турецкие, то немецкие и снова турецкие. Самая большая ошибка Сталина, снисхождение к бандеровцам и другим кунакам фашистов.
  13. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 11:57
    +3
    Как оказалось, половина присутствующих даже не догадывалась о существующих проблемах Крыма, так как все это время выслушивалась только украинская сторона.

    Как оказалось ... А до того России в ООН слова не давали? Или сами не удосужились до трибуны добраться?
    Вот так сами в собственной профнепригодности и расписались. Действительно,тотальная деградация кадров.
    1. Беринговский Онлайн
      Беринговский Сегодня, 12:39
      0
      А у нас, к сожалению, все пронизано "вертикалями". А дипломат, то же чиновник - человек маленький ( когда надо брать на себя ответственность wassat ). Вот и там так же, сидели, ждали пока сверху не спустят указания, что делать.
  14. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 12:10
    -1
    Ну что Мы хотим от карьерных дипломатов , этож как мотороллер супротив Карьерного самосвала.
  15. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 12:12
    +2
    Во- первых, только Крым. И на основании всех документов, начиная от Каррского мирного договора, по которому за Россией закреплен Крым. По этому договору никакая Украина и прав не имеет. По этому же договору живет половина стран Черноморского бассейна. Во вторых, договор о дружбе России и Украины, только на его основании Крым, как автономия, при соблюдении дружбы Украины, мог быть в составе Украины. А тут прошел референдум по возврату Крыма, Украина не пролонгировала Договор о дружбе, все, никакиз оснований других и не нужно. Поэтому КРЫМ, только Крым, российский и накакого другого нн будет. Еще бы посадить кого показательно, за отказ признавать Крым российским, например, Собчак. Создать прецендент, как любит английсккая судебная система, и все.
    1. Ретвизан 8 Офлайн
      Ретвизан 8 Сегодня, 12:52
      0
      Вам плюс, особенно за Собчак понравилось!))
  16. t-4 Офлайн
    t-4 Сегодня, 12:19
    +1
    Так чего в результате?
    Если выступление состоялось, значит текст с ООН-овскими правками зачитали?
  17. СтудентВК Офлайн
    СтудентВК Сегодня, 12:42
    0
    Сделать ничего серьёзного не могут) Вот и гадят ))
  18. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:55
    0
    Цитата: Forestol
    Еще бы посадить кого показательно, за отказ признавать Крым российским, например, Собчак.

    ----------------------
    Попахивает антисемитизьмом. Не находите? У ней все-таки муж Виторган. laughing
  19. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 12:57
    0
    ... Краинская делегация пыталась сорвать выступление, кричали и т. д...
    Эти обезьяны в своей поре, привыкли у себя "майданы" с поскакушками устраивать.
    Надо было по хорошему эту гопоту с заседания выгнать!
  20. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 12:59
    0
    Крикнули в колодец! Хотя бы эхо то услышали в ответ?
  21. 123456789 Офлайн
    123456789 Сегодня, 13:11
    0
    Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание "крымские татары" на "украинские татары


    Татары направили жалобу в Президиум Верховного Совета СССР на обидную для них поговорку “Незваный гость хуже крымского татарина”. Президиум принял Указ, по которому отныне полагается говорить “Незваный гость ЛУЧШЕ украинского татарина”.