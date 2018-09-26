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Украинский волонтёр развеял миф о «самой сильной армии»

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Киев уже взял за правило из любого информационного повода лепить очередную великую «перемогу», пишет в своей статье для издания Главред украинский волонтёр и активист Юрий Касьянов.



По словам Касьянова, яркие парады, пышные передачи военной техники, «жабьи прыжки» в Донбассе и «громкие победы» на международных учениях наносят огромный вред обороноспособности Украины, поскольку убаюкивает общественность и создает иллюзию «самой сильной армии в Европе».


Он также подверг резкой критике киевских пропагандистов, «лепящих» из любого информационного повода очередную великую победу.

Автор призывает посмотреть на истинное положение дел: на пятом году войны ВСУ не имеют «ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни своего пулемета, ни своего автомата». Всё – либо старое советское, либо такое же старое, но покрашенное и подлатанное.

А недавний поход судна «Донбасс» и буксира «Корец» в Азовское море волонтёр назвал «героическим переходом двух старых ржавых калош», на которых дальше буйков и заплывать-то страшно.

По его мнению, всё это указывает на «преступную безответственность властей» и на «обыкновенное предательство».

Кроме того, во вторник украинские СМИ сообщили о примитивных паролях, используемых для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро».

Эта проблема была выявлена еще в мае текущего года – в качестве паролей использовались такие примитивные сочетания, как «123456» и «admin». Специалист, обнаруживший эти уязвимые места, доложил обо всем руководству части, но пароли остались без изменения. Тогда он обратился в СБУ, Службу внешней разведки и СНБО. После этого Минобороны сообщило об исправлении ситуации.

Однако недавно тот же специалист выяснил, что часть оборудования продолжает использовать прежние пароли, а в некоторых случаях доступ к военным компьютерам можно получить вообще без всяких паролей.

По его словам, используя эту уязвимость, противник может узнавать о поставленных перед подразделениями ВСУ задачах совершенно свободно.
Использованы фотографии:
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18 комментариев
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  1. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 11:28
    +2
    А чего этот "миф"развеивать? В него разве кто-то верил?
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 11:52
      0
      Кто то в этих мифах "живёт"! Так жеж приятственней.
    2. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 12:00
      +1
      А у Порошенко другие видения состояния армии, новые ракеты и снаряды, катера, которые за океаном, успешный переход на натовский стандарт.
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 12:13
        0
        Как только примет, так сразу же и видит! wink
  2. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 11:51
    +4
    Украинский волонтер развеял миф о «самой сильной армии»

    А что, слова "главы государства" уже ничего не значат? Порох же сказал, что "у нас самая сильная армия в Европе", значит так оно и есть! Неужели слушать какого-то там "волонтёра"? И коррупция в стране тоже окончательно побеждена! И Украинский паспорт самый желанный в мире - все хотят стать гражданами Украины! И граждане Украины бодры, веселы и счастливы, а граждане соседней страны-агрессора все поголовно мечтают перебраться вна Украину! И, главное, Украина уже давно не закупает российский газ!!! Пользуется исключительно СЛОВАЦКИМ!!! Вы что, не верите президенты самой богатой и благославенной страны в Европе? Самому честному и чистому человеку на Земле...
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 12:19
      0
      страна село, полная де индустриализация

      Хотя нужно добавить, что как-то, но один раз, он оговорился, что самая сильная в Европе из стран не входящих в НАТО. И здесь я бы с ним мог бы согласиться. Почти... Ну, например, если взять Македонию... Или Молдавию... А вот насчёт Той же Швеции или, скажем Австрии или Сербии, я бы поспорил. Хотя если опираться только на численность и количество оружия, то, пожалуй, так оно и есть.
  3. ashnajder Офлайн
    ashnajder Сегодня, 11:58
    +3
    страна село, полная де индустриализация ,единственное что тут хорошо, вкусные продукты, климат,и девушки.
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 12:09
      +2
      страна село, полная де индустриализация

      Это АТАВИЗМ! Т.е. возврат к предковым формам. Украина возвращается к тому, чем она была до прихода Советской власти. Как и Прибалтика, собственно говоря...
      1. ashnajder Офлайн
        ashnajder Сегодня, 12:20
        +3
        есть разные точки зрения на это, кому то город больше нравится, кому то село.....думаю ближайшее время уедет на заработки еще лямов 4.Власти легче всех выдавить и получать переводы валютные, тихо спокойно и никто не дергается , а кто дергается для тех есть внешний враг.
  4. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 12:07
    0
    Идейный и неравнодушный. Теперь русские бабы рожают власовце-бандеровцев, т.е. "ваффен-СС".
  5. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:12
    +1
    Гласность паролей - это один из признаков демократии в украинской армии. wink
  6. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 12:17
    0
    этот специалист ПИ, полезный . Вся работа особистов любой страны основана на создание дезинформации для противника, создании легенд и легендирование любой деятельности войск, и вскрытие каналов утечек информации. Этот ” специалист” только что спалил украинскую Контору....
    1. Forestol Офлайн
      Forestol Сегодня, 12:18
      0
      ПИ есть абревиатура полезный , почему то система не дает возможности истинное слово ввести
  7. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 12:40
    0
    Не хотелось бы плохо думать заочно, но...
    По его мнению, всё это указывает на «преступную безответственность властей» и на «обыкновенное предательство».

    Не попытка ли это пролезть во власть? Создать какую-нибудь комиссию, развернуть её в комитет, который возглавить. Типа независимой комиссии по выявлению недостатков в ВСУ. Пока без политики, но спрос скоро появится, а там и до депутатского кресла недалеко. Вспомните, как Тымчук начинал, Семенченко...
  8. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 12:45
    0
    Цитата: bessmertniy
    Как только примет, так сразу же и видит! wink


    Сейчас посыпятся минусы , но хочу спросить кто нибудь реально пил с Порошенко чтоб утверждать что он алкаш. Порошенко это как Ельцин вроде и президент а рулят другие что ему напишут на бумажке то он и прочитает.
  9. СтудентВК Офлайн
    СтудентВК Сегодня, 12:56
    0
    Геракл увидел переход двух калош из чёрного в Азовское море и сказал: -А чё так можно было??????????????))?
  10. Кукуруза Офлайн
    Кукуруза Сегодня, 13:20
    0
    По чьим-то словам , яркие парады, пышные передачи военной техники, «жабьи прыжки» ... и «громкие победы» на международных учениях наносят огромный вред обороноспособности России, поскольку убаюкивает общественность и создает иллюзию «самой сильной армии в Галактике».
  11. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 13:25
    0
    Разве это миф, это реальная действительность. Судя по паролям у них вобще мышление на уровне ребенка.