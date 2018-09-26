Украинский волонтёр развеял миф о «самой сильной армии»
Киев уже взял за правило из любого информационного повода лепить очередную великую «перемогу», пишет в своей статье для издания Главред украинский волонтёр и активист Юрий Касьянов.
По словам Касьянова, яркие парады, пышные передачи военной техники, «жабьи прыжки» в Донбассе и «громкие победы» на международных учениях наносят огромный вред обороноспособности Украины, поскольку убаюкивает общественность и создает иллюзию «самой сильной армии в Европе».
Он также подверг резкой критике киевских пропагандистов, «лепящих» из любого информационного повода очередную великую победу.
Автор призывает посмотреть на истинное положение дел: на пятом году войны ВСУ не имеют «ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни своего пулемета, ни своего автомата». Всё – либо старое советское, либо такое же старое, но покрашенное и подлатанное.
А недавний поход судна «Донбасс» и буксира «Корец» в Азовское море волонтёр назвал «героическим переходом двух старых ржавых калош», на которых дальше буйков и заплывать-то страшно.
По его мнению, всё это указывает на «преступную безответственность властей» и на «обыкновенное предательство».
Кроме того, во вторник украинские СМИ сообщили о примитивных паролях, используемых для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро».
Эта проблема была выявлена еще в мае текущего года – в качестве паролей использовались такие примитивные сочетания, как «123456» и «admin». Специалист, обнаруживший эти уязвимые места, доложил обо всем руководству части, но пароли остались без изменения. Тогда он обратился в СБУ, Службу внешней разведки и СНБО. После этого Минобороны сообщило об исправлении ситуации.
Однако недавно тот же специалист выяснил, что часть оборудования продолжает использовать прежние пароли, а в некоторых случаях доступ к военным компьютерам можно получить вообще без всяких паролей.
По его словам, используя эту уязвимость, противник может узнавать о поставленных перед подразделениями ВСУ задачах совершенно свободно.
По словам Касьянова, яркие парады, пышные передачи военной техники, «жабьи прыжки» в Донбассе и «громкие победы» на международных учениях наносят огромный вред обороноспособности Украины, поскольку убаюкивает общественность и создает иллюзию «самой сильной армии в Европе».
Он также подверг резкой критике киевских пропагандистов, «лепящих» из любого информационного повода очередную великую победу.
Автор призывает посмотреть на истинное положение дел: на пятом году войны ВСУ не имеют «ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни своего пулемета, ни своего автомата». Всё – либо старое советское, либо такое же старое, но покрашенное и подлатанное.
А недавний поход судна «Донбасс» и буксира «Корец» в Азовское море волонтёр назвал «героическим переходом двух старых ржавых калош», на которых дальше буйков и заплывать-то страшно.
По его мнению, всё это указывает на «преступную безответственность властей» и на «обыкновенное предательство».
Кроме того, во вторник украинские СМИ сообщили о примитивных паролях, используемых для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро».
Эта проблема была выявлена еще в мае текущего года – в качестве паролей использовались такие примитивные сочетания, как «123456» и «admin». Специалист, обнаруживший эти уязвимые места, доложил обо всем руководству части, но пароли остались без изменения. Тогда он обратился в СБУ, Службу внешней разведки и СНБО. После этого Минобороны сообщило об исправлении ситуации.
Однако недавно тот же специалист выяснил, что часть оборудования продолжает использовать прежние пароли, а в некоторых случаях доступ к военным компьютерам можно получить вообще без всяких паролей.
По его словам, используя эту уязвимость, противник может узнавать о поставленных перед подразделениями ВСУ задачах совершенно свободно.
- Использованы фотографии:
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