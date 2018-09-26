Новости

Эрдогану Трамп не указ. Турция продолжит закупать газ в Иране

18
Анкара не будет выполнять требований Вашингтона и отказываться от закупок иранского газа даже под угрозой введения санкций. Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдогану Трамп не указ. Турция продолжит закупать газ в Иране


Отвечая на вопросы журналистов, Эрдоган в частности заявил, что ситуация с запретом покупать у Тегерана газ была и при прежнем президенте США Бараке Обаме, но и тогда Турция не шла "на поводу" Вашингтона. Он пояснил, что Анкара импортирует огромные объемы "голубого топлива", при этом 50% газа поставляет Россия, а остальной объем - Азербайджан, Иран и Ирак.


Турецкий лидер отметил, что в вопросах закупки "голубого топлива" Турция будет "действовать только в интересах своего народа, а не президента Соединенных Штатов".

Это не первое заявление президента Турции по данному вопросу. Ранее в конце июня этого года Эрдоган уже отказывался выполнять требования Соединенных Штатов отказаться от импорта иранского газа.

Президент США Дональд Трамп, после выхода США из "ядерной сделки" с Ираном, пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана с 4 ноября, а также призвал всех своих союзников не приобретать энергоносители у Ирана.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

18 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 11:50
    +2
    Это не разрыв отношений, а каприз и бодание двух президентов.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 12:08
      +2
      Зато какое театральное бодание - ну, просто трагедия турецко-американских отношений. Милые брантся - только тешатся.
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 12:14
        +2
        Цитата: bessmertniy
        Зато какое театральное бодание - ну, просто трагедия турецко-американских отношений. Милые брантся - только тешатся.

        Как показывает история, такие бодания приводят к смерти.. полосатые этого очень не любят.. но с Эрдоганом все сложнее.. хотя позиция Эрдогана, в отношении Америки заслуживает уважение..
        1. Barzha Офлайн
          Barzha Сегодня, 12:28
          +2
          Как показывает история, такие бодания приводят к смерти.. полосатые этого очень не любят.
          Так они его и пытались уже "убрать", устроив попытку переворота. И если бы Путин не спас ему жизнь, предупредив о готовящемся обстреле его резиденции вертолётами, то сейчас бы в Турции был бы уже совсем другой человек у власти.
          1. Svarog Офлайн
            Svarog Сегодня, 12:43
            +1
            Цитата: Barzha
            Так они его и пытались уже "убрать", устроив попытку переворота

            Американцы обычно после первой попытки руки не опускают.. На Фиделя по моему около сотни покушений было..
      2. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 12:25
        0
        Зато какое театральное бодание - ну, просто трагедия турецко-американских отношений. Милые брантся - только тешатся.

        И раньше Турция регулярно взбрыкивала, понимая свою нужность для матрасников. И своими капризами турки добивались того, чего хотели. Это их излюбленная тактика. А тут Трамп пошел на принцип. И Реджеп Таипыч, тоже упрямый, как всякий лаз (турецкий грузин). Вот и нашла коса на камень.
  2. Borik Офлайн
    Borik Сегодня, 11:54
    +3
    Смелый конечно СУЛТАН, но как бы его, того, не грохнули жополизы америкоские. .
    1. Prjanik Офлайн
      Prjanik Сегодня, 12:05
      +1
      Хотели уже, но, благодаря кое-кому, не вышло, так что с русским медведем за спиной гнуть свою линию гораздо безопаснее.
  3. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:55
    +2
    Послания лесом приходили в вашингтон всё чаще ... причём открытым текстом ... laughing
    1. g1washntwn Офлайн
      g1washntwn Сегодня, 11:59
      0
      А около леса их уже ждут потомки Ивана Сусанина, чтобы уже наверняка.
  4. Yujanin Онлайн
    Yujanin Сегодня, 11:57
    0
    Ардаган по характеру напоминает мне Сталина.
    1. Комментарий был удален.
    2. Леклерк Онлайн
      Леклерк Сегодня, 13:30
      0
      Сталина он может напоминать разве что усами. Сталин был мудрым,хитрым, хладнокровным и остроумным, Эрдоган же пещерный человек ,фанатичный ,импульсивный и психованнный недоумок.
  5. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:06
    +1
    Совсем Эрдоган отбился от рук Трампа. belay Видно добряки, которые Турция получала от сотрудничества со Штатами не смогли перевесить даже иранский газ, не говоря о российском. request
  6. barsuk Офлайн
    barsuk Сегодня, 12:07
    +1
    Если кого то и нужно обвинять во вмешательстве в выборы, так это Израиль.
  7. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 12:23
    +2
    Вот молодец Эрдоган, один из немногих может официально называть всё своими именами (Чавес умер,Дутерте что то притих). Побольше бы таких смелых в выражениях лидеров, может быть и у ЕС голос прорезался и действия следом
  8. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 12:43
    +3
    клуб любителей положить прибор на сша растёт.
  9. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 12:49
    0
    Эрдоган красавчик, вот так встать и уйти наш бы не посмел. А его заявление: Турецкий лидер отметил, что в вопросах закупки "голубого топлива" Турция будет "действовать только в интересах своего народа, а не президента Соединенных Штатов". Это действительно слова лидера страны.
    1. Cook Онлайн
      Cook Сегодня, 13:22
      0
      Все хорошо, только встал и вышел Эрдоган не из протеста, а для того, что бы пройти в помещение где готовятся к выступлениям, потому как его выступление было следующим.