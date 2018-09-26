Эрдогану Трамп не указ. Турция продолжит закупать газ в Иране

Анкара не будет выполнять требований Вашингтона и отказываться от закупок иранского газа даже под угрозой введения санкций. Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Отвечая на вопросы журналистов, Эрдоган в частности заявил, что ситуация с запретом покупать у Тегерана газ была и при прежнем президенте США Бараке Обаме, но и тогда Турция не шла "на поводу" Вашингтона. Он пояснил, что Анкара импортирует огромные объемы "голубого топлива", при этом 50% газа поставляет Россия, а остальной объем - Азербайджан, Иран и Ирак.Турецкий лидер отметил, что в вопросах закупки "голубого топлива" Турция будет "действовать только в интересах своего народа, а не президента Соединенных Штатов".Это не первое заявление президента Турции по данному вопросу. Ранее в конце июня этого года Эрдоган уже отказывался выполнять требования Соединенных Штатов отказаться от импорта иранского газа.Президент США Дональд Трамп, после выхода США из "ядерной сделки" с Ираном, пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана с 4 ноября, а также призвал всех своих союзников не приобретать энергоносители у Ирана.