АТЦ: террористы создают плацдарм на границах СНГ
На границах СНГ прослеживаются процессы формирования нового плацдарма группировки ИГ (запрещена в РФ), и содружество должно быть готово к противодействию этой угрозе, передает Интерфакс заявление руководителя Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ) Андрея Новикова на учении «Иссык-Куль – Антитеррор-2018» (Северная Киргизия).
Предложенный на учении сценарий операции по блокированию и уничтожению крупного бандформирования террористической направленности был предложен исходя из анализа оперативной обстановки на границах СНГ, где идут процессы создания нового плацдарма террористов ИГ, сказал Новиков.
В связи с этим, страны Содружества должны быть готовы к пресечению попыток вторжения боевиков на их территорию, добавил он.
По словам главы АТЦ, проведенное учение показало способность государств совместными усилиями успешно решать столь непростые задачи – военнослужащие показали высокую боевую выучку, уверенное владение современной техникой, готовность к взаимодействию в особых условиях.
Напомним, 25-26 сентября в Киргизии прошли второй и третий этапы совместного антитеррористического учения «Иссык-Куль-Антитеррор-2018». Всего к маневрам были привлечены около 2 тыс. военнослужащих из стран Содружества, задействовано до 400 единиц военной техники, в том числе самолеты и вертолеты, а также ракетные комплексы «Искандер-М».
Предложенный на учении сценарий операции по блокированию и уничтожению крупного бандформирования террористической направленности был предложен исходя из анализа оперативной обстановки на границах СНГ, где идут процессы создания нового плацдарма террористов ИГ, сказал Новиков.
В связи с этим, страны Содружества должны быть готовы к пресечению попыток вторжения боевиков на их территорию, добавил он.
По словам главы АТЦ, проведенное учение показало способность государств совместными усилиями успешно решать столь непростые задачи – военнослужащие показали высокую боевую выучку, уверенное владение современной техникой, готовность к взаимодействию в особых условиях.
Напомним, 25-26 сентября в Киргизии прошли второй и третий этапы совместного антитеррористического учения «Иссык-Куль-Антитеррор-2018». Всего к маневрам были привлечены около 2 тыс. военнослужащих из стран Содружества, задействовано до 400 единиц военной техники, в том числе самолеты и вертолеты, а также ракетные комплексы «Искандер-М».
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