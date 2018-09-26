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АТЦ: террористы создают плацдарм на границах СНГ

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На границах СНГ прослеживаются процессы формирования нового плацдарма группировки ИГ (запрещена в РФ), и содружество должно быть готово к противодействию этой угрозе, передает Интерфакс заявление руководителя Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ) Андрея Новикова на учении «Иссык-Куль – Антитеррор-2018» (Северная Киргизия).



Предложенный на учении сценарий операции по блокированию и уничтожению крупного бандформирования террористической направленности был предложен исходя из анализа оперативной обстановки на границах СНГ, где идут процессы создания нового плацдарма террористов ИГ, сказал Новиков.


В связи с этим, страны Содружества должны быть готовы к пресечению попыток вторжения боевиков на их территорию, добавил он.

По словам главы АТЦ, проведенное учение показало способность государств совместными усилиями успешно решать столь непростые задачи – военнослужащие показали высокую боевую выучку, уверенное владение современной техникой, готовность к взаимодействию в особых условиях.

Напомним, 25-26 сентября в Киргизии прошли второй и третий этапы совместного антитеррористического учения «Иссык-Куль-Антитеррор-2018». Всего к маневрам были привлечены около 2 тыс. военнослужащих из стран Содружества, задействовано до 400 единиц военной техники, в том числе самолеты и вертолеты, а также ракетные комплексы «Искандер-М».
Использованы фотографии:
ОДКБ, http://odkb-csto.org
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11 комментариев
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  1. GELEZNII_KAPUT Офлайн
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:11
    +4
    А что нельзя уже начинать бомбить, этот самый плацдарм?!! А то потом опять в рукопашную придётся!
  2. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 12:11
    +3
    Не зря ,всех бармалеев главных, из Сирии в Англию вывезли..
  3. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 12:18
    +1
    Я один не понял что и кто из Игил (запрещённая организация!) строит на границах СНГ, если они вроде как в сирии и Ираке уже давно побеждены?
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 12:39
      +1
      Смотрите. Игил, аль каида, итд. название рабочих групп диверсантов. По сути это ЧВК и ничего другого. Религия, ислам, прикрытие. Это часть пиара для вуалирования и не более того. В какой валюте эти формирования зарабатывают? Вот! Терроризм кончится тогда, когда он перестанет приносить доход террористам. Заканчивать с халявой доллара нужно как мера антитеррора
    2. Karabin Онлайн
      Karabin Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: dgonni
      если они вроде как в сирии и Ираке уже давно побеждены?

      Причем не один раз. Только нашглавгарант пару раз день победы объявлял, а еще их победили Ирак,курды и коалиция партнеров. И тоже неоднократно. Помнится "борьба на дальних подступах" была первой версией. почему мы в Сирии. Теперь она не актуальна.Заявление руководителя Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ) Андрея Новикова прямо говорит уже о ближних подступах.
      Выходит Калибры,Кузи, 100500 разбомбленных штабов и опорных пунктов понты для телевизора?
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:21
    +1
    В принципе угроза террора со стороны ИГ на Границах бывшего Союза просматривается и со стороны китайского Синцзяна с уйгурскими группировками, и со стороны Афганистана, где ИГ делит территории с талибам. А прямые угрозы от ИГ распространяются на Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. По идее в отработке действий ИГ этим всем государствам надо сотрудничать с Россией.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 12:34
      -2
      А что им даст сотрудничество с Россией? Россия разбомбит базы боевиков которые угрожают странам бывшего Союза? Так бомбить базы в других странах могут только Израиль и США.
  5. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:22
    -2
    так вроде же брифингисты в робе мчс и генеральских погонах отрапортовали что они всех игиловцев на 100 лет вперед раскатали в количестве 100500 тысяч!может калибры холостые были bully
    1. СтудентВК Офлайн
      СтудентВК Сегодня, 13:03
      0
      Чудак человек ) Ну нельзя просто так взять и не заслуженно обосрать человека) А вы считаете что лучше бы был человек в костюмчике , расспродающий армию , и деля её как кусок мяса)
  6. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 12:31
    +2
    Готовиться надо было ещё с прошлого века, ну да ладно, хоть сейчас начали...
  7. СтудентВК Офлайн
    СтудентВК Сегодня, 13:07
    0
    А поповоду ИГИЛ могу сказать одно : если это кому-то выгодно из наших «друзей» то оно будет в любом случае поддерживаться. Пример тому басмачи) Надо быть всегда на чеку)