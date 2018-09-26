Украина провела тактические учения на побережье Азовского моря

Украина провела совместные тактические учения на побережье Азовского моря. В отражении нападения со стороны моря участвовали подразделения украинских вооруженных сил и пограничников, сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.Согласно сообщению, от вооруженных сил Украины участвовали танковые подразделения, а от госпогранслужбы - бронеавтомобили "Хамви". В ходе учений объединенные силы военных и пограничников отработали вопросы взаимодействия при выполнении задач "по обороне побережья и уничтожению надводных целей". Также были отработаны совместные действия по уничтожению морского десанта на побережье.В ходе учений, по заявлению пресс-службы, также были проведены учебные стрельбы снайперов и пулеметчиков, а водители бронеавтомобилей отработали навыки движения в колонне и маневрирования на поле боя. Особое внимание было уделено вопросам оказания первоначальной медицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых.Количество сил и средств, применяемых на учениях, в сообщении Госпогранслужбы Украины не приводится.