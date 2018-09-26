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Украина провела тактические учения на побережье Азовского моря

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Украина провела совместные тактические учения на побережье Азовского моря. В отражении нападения со стороны моря участвовали подразделения украинских вооруженных сил и пограничников, сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украина провела тактические учения на побережье Азовского моря


Согласно сообщению, от вооруженных сил Украины участвовали танковые подразделения, а от госпогранслужбы - бронеавтомобили "Хамви". В ходе учений объединенные силы военных и пограничников отработали вопросы взаимодействия при выполнении задач "по обороне побережья и уничтожению надводных целей". Также были отработаны совместные действия по уничтожению морского десанта на побережье.




В ходе учений, по заявлению пресс-службы, также были проведены учебные стрельбы снайперов и пулеметчиков, а водители бронеавтомобилей отработали навыки движения в колонне и маневрирования на поле боя. Особое внимание было уделено вопросам оказания первоначальной медицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых.

Количество сил и средств, применяемых на учениях, в сообщении Госпогранслужбы Украины не приводится.
Использованы фотографии:
https://dpsu.gov.ua/
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20 комментариев
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  1. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 12:17
    +4
    А Россия опять на войну не явилась.
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 12:42
      +5
      Если не поторопимся, то нас румыны с поляками обгонят... (Шутка)
      Цитата: Товарищ Берия
      А Россия опять на войну не явилась.



      А сколько учений провела красная армия во время ВОВ?
      (Не считая подготовки в учебках)
      1. den3080 Онлайн
        den3080 Сегодня, 12:54
        +1
        Много было учений во время ВОВ.
        Битва за Москву, Курская дуга, Сталинград, операция Багратион...
        Научили немцев так, что до сих пор боятся smile
        1. GRF Офлайн
          GRF Сегодня, 13:16
          0
          Цитата: den3080
          Много было учений во время ВОВ.
          Битва за Москву, Курская дуга, Сталинград, операция Багратион...
          Научили немцев так, что до сих пор боятся smile

          Да на войне, только на такие учения и есть время, на остальные - нет. (Даже Сирия тому подтверждением)
          Никто не будет палить зря драгоценный боеприпас и отвекать бойцов с передовой, разве что для отдыха...
          Так что воюет украина, жуть как...
    2. Orkraider Офлайн
      Orkraider Сегодня, 12:47
      +3
      А при чем тут Россия? Сообщение о учениях.

      К моему сожалению, деньги доходят, и учения проходят вна Украине. Это на самом деле плохо, лучше бы их солдаты водку пьянствовали. А учебные действия, стрельбы -даже при хреновом руководстве и планировании повышает обученость и взаимодействие частей и бойцов.

      Вообщем, нечего хорошего в этой новости не вижу, к сожалению.
      1. GRF Офлайн
        GRF Сегодня, 13:17
        +1
        Мы ученья провели, они провели, теперь пусть сравнивают...
      2. ПалБор Офлайн
        ПалБор Сегодня, 13:30
        0
        Вообще-то мы видим только сообщение об учениях, а не сами учения. Так что, может, они на самом деле там всё время пропьянствовали. Не всё ещё потеряно у украинских алкашей, товарищи!
  2. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 12:19
    0
    "Количество сил и средств, применяемых на учениях, в сообщении Госпогранслужбы Украины не приводится."
    И правильно, сколько людей уже смешить можно laughing wassat
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 12:50
      +1
      Смешно или нет, но в непризнанных республиках ликвидация лидеров была не учебной, а реальной! Смеемся дальше?
      1. GRF Офлайн
        GRF Сегодня, 13:30
        0
        Да, у них есть профессионалы, которые умеют подло убивать...
        Но это не значит что мы не должны смеяться над всеми их профессионалами...
      2. ПалБор Офлайн
        ПалБор Сегодня, 13:34
        0
        Серб Принцип убил наследника австрийского престола в 1914. Это означает, что сербская армия была сильнее австро-венгерской? Странная увязка.
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 12:20
    +1
    Особое внимание было уделено вопросам оказания первоначальной медицинской помощи на поле боя и эвакуации раненных.

    Что-то видимо подозревают. Что если Вдруг, то "груза 200" будет предостаточно.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 12:25
      0
      Они воевать собираются или болеть!? belay И как они собираются хоронить своих двухсотых - прямо в танках и "Хамви" или в цинках? Почему на учения не вышли кремационные машины и машины с гробами? what
  4. Серж Горелый Онлайн
    Серж Горелый Сегодня, 12:24
    +2
    Большое спасибо тов. Хрущёву! Вот ведь феномен! Абсолютное ничтожество и кровавый палач, столько сделал для гибели страны. Помимо Украины это много чего сделало в Казахстане. Пока мы "дружим" с Назарбаевым, но русские с Казахстана бегут... Вот к чему приводят "подарки" в виде землицы...
  5. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 12:27
    0
    А как же флот? Отработка взаимодействия с буксиром и бывшей плавмастерской?
  6. Молот 75 Онлайн
    Молот 75 Сегодня, 12:33
    0
    Особенно прикольно смотрятся хамы в песчаной раскраске, издалека наверно их видно, мишени!
  7. СтудентВК Офлайн
    СтудентВК Сегодня, 12:50
    -1
    Товарищи украинцы давайте готовьтесь сдерживать орды и флотилии москалей) А мы пока будем воровать))))))
  8. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 13:02
    0
    и правильно чтобы казалось что учения масштабные нужно поближе с камерой поближе к танку подойти laughing
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 13:22
      0
      Еще можно с камерой на карусели кружится. Целая колонна танков будет
  9. GAndr Офлайн
    GAndr Сегодня, 13:25
    +1
    А что они никак не перекрасят халявные, подаренные хозяевами молотки? Глуповато смотрятся машины песчаного цвета в наших краях. Или абы как у хозяев?