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На Украине продолжают «смаковать» крушение Ил-20 в Сирии

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В связи с заявлениями Минобороны РФ и российского руководства по поводу крушения в Сирии самолета Ил-20 украинский ресурс Апостроф решил напомнить о «провальном» для СССР и Сирии воздушном бое над ливанской долиной Бекаа в 1982 году.

На Украине продолжают «смаковать» крушение Ил-20 в Сирии


По данным ресурса, ссылающегося на блог «История скреп» в Twitter, эти события превратились в настоящую бойню: израильская авиация уничтожила тогда 80 сирийских самолетов и 24 зенитных комплекса. При этом, по словам автора, израильтяне не потеряли ни одного самолета.


За час до удара израильские военные поставили пассивные и активные радиоэлектронные помехи на фронте в 150-200 км, а затем атаковали ракетами «земля-земля» сирийские средства ПВО, находившиеся на территории Ливана. Целью операции ЦАХАЛа было уничтожение палестинских террористических формирований в южном Ливане, говорится в материале.

После этого удар по сирийским позициям нанесли около 100 израильских самолетов, уничтожив оставшиеся установки. Одновременно разворачивалось сражение в воздухе – с обеих сторон участвовало около 350 самолетов. Всего сирийцы потеряли в воздушных боях 7-11 июня 82 самолета МиГ-21, МиГ-23 и Су-22, пишет автор.

Эта история, по мнению украинского ресурса, должна напомнить России о могуществе израильских ВВС, а также даст повод поразмышлять над тем, стоит ли вообще перебрасывать в Сирию ЗРК С-300, которые могут быть в короткие сроки уничтожены ЦАХАЛом.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Skrepo_history
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24 комментария
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 12:58
    +7
    Скорбные умом!
    Живут в каком-то не параллельном мире.
    Окуклились! Кадавры.
    1. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 13:04
      +3
      Зачем вообще приводить такую помойку как "апостров"
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 13:09
        +1
        Цитата: vkl.47
        Зачем вообще приводить такую помойку как "апостров"

        Это за сегодня уже седьмая новость за сегодняшний день про Украину на Военном обозрении.
      2. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 13:09
        +6
        Ну можно напомнить сколько самолетов сбитыми потеряла Украина в ЛДНР. Это посвежее будет
      3. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 13:46
        0
        Цитата: vkl.47
        Зачем вообще приводить такую помойку как "апостров"

        Ваш вопрос более чем уместен. Закончились новости и решили развести срач на три стороны? Следующий шаг это новость о израильско- украинско- армянском блоге и комментаторах там.
    2. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 13:15
      +1
      Да что там наш ИЛ! Вна украине очередная перемога: для своих солдат там научились из, якобы бы, технического вазелина изготавливать сало разного посола, вполоть до сладкого. Если это очередной "российский фейк", то, ради бога, попробуйте опровергнуть эту "перемогу". Сам бы не поверил. belay
      1. Rusland Онлайн
        Rusland Сегодня, 13:24
        +1
        Убогие советы дают. smile
    3. НЕКСУС Онлайн
      НЕКСУС Сегодня, 13:28
      +4
      Цитата: Victor_B
      Живут в каком-то не параллельном мире

      Ну засирают им мозги добротно и с удовольствием,чтоб было ощущение ,что все хорошо у них и радужно...вот пример такого засирания...типа шутка 80 уровня и все сидят ржут ,пока домой не придут.

      И что характерно, враг у них Россия,а не все эти парашенки,тягнибоки и лишко,прости Господи. И пипл хавает с большим удовольствием тупо ржа и покупая билеты на этот идиотизм.
    4. Ратник с пулеметом Онлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 13:30
      +2
      Илловайск пусть изучают херои))
  2. Alexey RA Онлайн
    Alexey RA Сегодня, 13:01
    +2
    По данным ресурса, ссылающегося на блог «История скреп» в Twitter, эти события превратились в настоящую бойню: израильская авиация уничтожила тогда 80 сирийских самолетов и 24 зенитных комплекса. При этом, по словам автора, израильтяне не потеряли ни одного самолета.

    Интересно, какие цифры заявили по тем боям сирийцы? smile
    1. Молот 75 Онлайн
      Молот 75 Сегодня, 13:06
      +3
      Там вранье при чем с обеих сторон, евреи свои потери занизили, у арабов повысили и наоборот. Есть данные ГШ МО СССР, более- менее адекватные.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 13:42
        0
        Израильские подготовились качественно, тщательнее как грится, победили с меньшими потерями - это факт!
      2. bladerunner144 Онлайн
        bladerunner144 Сегодня, 13:46
        0
        какие уважаемый? 80 или 82 -0 . но это не значит что у нас не было потерь после этого. зачем увеличивать или уменьшать. так украинцы желают вас позлить, ну и напоминают , а вы как дети малые .
  3. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 13:04
    +3
    Что-то я не помню такой эпической битвы с таким количеством сбитых самолётов.
    1. ПалБор Офлайн
      ПалБор Сегодня, 13:21
      +2
      Да было такое, к сожалению. Господство в воздухе завоевали. Причём, настолько разошлись, что своих на земле разбомбили: несколько десятков танков, БТР, автомобилей, минимум 120 погибших. Да и в танковых сражениях с сирийцами потери сопоставимые были. Так что не всё коту Ханука.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 13:47
        0
        С авиацией всё "кисло" у сирийцев, в танковом сражение победа очевидна только им, хотя было "господстве в небе".
  4. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 13:05
    +1
    А лётчики на израильских самолётах случайно не украинские киборги были?
  5. СтудентВК Офлайн
    СтудентВК Сегодня, 13:11
    0
    Бандеровцы пытаются помогггать евреям))) Эт что-то новенькое)))
  6. СтудентВК Офлайн
    СтудентВК Сегодня, 13:12
    +2
    Я бы тогда напомнил наших ПВОшников в Египте в 70х годах))))
  7. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 13:19
    0
    Этим и живут. Как там Шарапов говорил... Другого всё равно ничего нет.
  8. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 13:20
    +1
    Убогие опять о себе напомнили.
  9. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:25
    -1
    Вчера были большие по пять, а сегодня маленькие по три... request А я вчера вот такую рыбу в магазине поймал fellow А, что Израиль такой герой против наших - впервые слышу.
    1. bladerunner144 Онлайн
      bladerunner144 Сегодня, 13:50
      0
      могу успокоить, в 82 так то сирийские пилоты падали не ваши.
  10. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:44
    0
    На Украине продолжают «смаковать» крушение Ил-20 в Сирии


    А что взять с упырей-салоедов. Может им напомнить, как мы их самолеты роняли?