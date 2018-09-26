На Украине продолжают «смаковать» крушение Ил-20 в Сирии
В связи с заявлениями Минобороны РФ и российского руководства по поводу крушения в Сирии самолета Ил-20 украинский ресурс Апостроф решил напомнить о «провальном» для СССР и Сирии воздушном бое над ливанской долиной Бекаа в 1982 году.
По данным ресурса, ссылающегося на блог «История скреп» в Twitter, эти события превратились в настоящую бойню: израильская авиация уничтожила тогда 80 сирийских самолетов и 24 зенитных комплекса. При этом, по словам автора, израильтяне не потеряли ни одного самолета.
За час до удара израильские военные поставили пассивные и активные радиоэлектронные помехи на фронте в 150-200 км, а затем атаковали ракетами «земля-земля» сирийские средства ПВО, находившиеся на территории Ливана. Целью операции ЦАХАЛа было уничтожение палестинских террористических формирований в южном Ливане, говорится в материале.
После этого удар по сирийским позициям нанесли около 100 израильских самолетов, уничтожив оставшиеся установки. Одновременно разворачивалось сражение в воздухе – с обеих сторон участвовало около 350 самолетов. Всего сирийцы потеряли в воздушных боях 7-11 июня 82 самолета МиГ-21, МиГ-23 и Су-22, пишет автор.
Эта история, по мнению украинского ресурса, должна напомнить России о могуществе израильских ВВС, а также даст повод поразмышлять над тем, стоит ли вообще перебрасывать в Сирию ЗРК С-300, которые могут быть в короткие сроки уничтожены ЦАХАЛом.
По данным ресурса, ссылающегося на блог «История скреп» в Twitter, эти события превратились в настоящую бойню: израильская авиация уничтожила тогда 80 сирийских самолетов и 24 зенитных комплекса. При этом, по словам автора, израильтяне не потеряли ни одного самолета.
За час до удара израильские военные поставили пассивные и активные радиоэлектронные помехи на фронте в 150-200 км, а затем атаковали ракетами «земля-земля» сирийские средства ПВО, находившиеся на территории Ливана. Целью операции ЦАХАЛа было уничтожение палестинских террористических формирований в южном Ливане, говорится в материале.
После этого удар по сирийским позициям нанесли около 100 израильских самолетов, уничтожив оставшиеся установки. Одновременно разворачивалось сражение в воздухе – с обеих сторон участвовало около 350 самолетов. Всего сирийцы потеряли в воздушных боях 7-11 июня 82 самолета МиГ-21, МиГ-23 и Су-22, пишет автор.
Эта история, по мнению украинского ресурса, должна напомнить России о могуществе израильских ВВС, а также даст повод поразмышлять над тем, стоит ли вообще перебрасывать в Сирию ЗРК С-300, которые могут быть в короткие сроки уничтожены ЦАХАЛом.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/Skrepo_history
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