Новости

Япония ускорила разработку скользящих сверхзвуковых бомб

6
Японское оборонное ведомство ускорило работы пр созданию сверхзвуковых скользящих бомб, ожидается, что проект будет закончен на несколько лет раньше и первые образцы появятся уже к 2026 году, сообщает The japan times со ссылкой на Минобороны Японии.

Япония ускорила разработку скользящих сверхзвуковых бомб


Как стало известно из открытых источников, новые бомбы будут устанавливаться на дальнобойных ракетах вместо головной части и на большой высоте отделяться от ракеты, устремляясь к земле со сверхзвуковой скоростью, что, по мнению разработчиков, будет мешать их перехвату. В настоящее время создателям предстоит решить еще множество вопросов перед тем, как пустить бомбы в серийное производство.


Дальность действия бомб пока не приводится, но планируется применять их на значительном расстоянии от пусковых ракетных установок. Если данные подтвердятся, то это оружие может быть признано наступательным, а согласно конституции Японии, она может содержать только оборонительные силы.

В Минобороны Японии заявили, что создаваемые боеприпасы предназначены, в первую очередь, для защиты японских территорий от притязаний Китая. Речь идет об островах Сенкаку (Дяоюйдао - китайское название) на юго-западе архипелага, на которые претендует КНР.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

6 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 13:28
    0
    Салом украинским искусственным пускай смажут.
    Чтоб скользила лучше!
  2. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:28
    0
    Японское оборонное ведомство ускорило работы пр созданию сверхзвуковых скользящих бомб,
    Ну скорее это отделяющиеся планирующие боевые блоки оперативно тактических ракет . Принцип напоминает "Авангард" , только ракеты не межконтинентальные ...
  3. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 13:29
    +1
    Орудия убийства, можно сказать, развиваются, усовершенствуются без остановки!
    Шо ждёт этот мир? Когда оружие нападения возьмёт первенство у элементов защиты??? Страшно!
    1. Терский Офлайн
      Терский Сегодня, 13:32
      +2
      Цитата: rocket757
      Шо ждёт этот мир?

  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:30
    0
    Японию надо останавливать. Так она и ядерное оружие заведет под предлогом, что ей нужно быть способной обороняться от стран, имеющих ядерное оружие. am
  5. Alexey RA Онлайн
    Alexey RA Сегодня, 13:47
    +1
    Я так понимаю, что ушлые японцы опять ищут способ обойти Конституцию? Раз нельзя сделать нормальную баллистическую или крылатую ракету с нормальной БЧ/ГЧ - то делают ракету-носитель, вооружённую планирующей бомбой (фактически - той же боеголовкой).
    Как стало известно из открытых источников, новые бомбы будут устанавливаться на дальнобойных ракетах вместо головной части и на большой высоте отделяться от ракеты, устремляясь к земле со сверхзвуковой скоростью, что, по мнению разработчиков, будет мешать их перехвату.

    Если заменить термин "бомба" на "головная часть", то перед нами обычная ракета с моноблочной ГЧ или РГЧ индивидуального наведения.