Япония ускорила разработку скользящих сверхзвуковых бомб
Японское оборонное ведомство ускорило работы пр созданию сверхзвуковых скользящих бомб, ожидается, что проект будет закончен на несколько лет раньше и первые образцы появятся уже к 2026 году, сообщает The japan times со ссылкой на Минобороны Японии.
Как стало известно из открытых источников, новые бомбы будут устанавливаться на дальнобойных ракетах вместо головной части и на большой высоте отделяться от ракеты, устремляясь к земле со сверхзвуковой скоростью, что, по мнению разработчиков, будет мешать их перехвату. В настоящее время создателям предстоит решить еще множество вопросов перед тем, как пустить бомбы в серийное производство.
Дальность действия бомб пока не приводится, но планируется применять их на значительном расстоянии от пусковых ракетных установок. Если данные подтвердятся, то это оружие может быть признано наступательным, а согласно конституции Японии, она может содержать только оборонительные силы.
В Минобороны Японии заявили, что создаваемые боеприпасы предназначены, в первую очередь, для защиты японских территорий от притязаний Китая. Речь идет об островах Сенкаку (Дяоюйдао - китайское название) на юго-западе архипелага, на которые претендует КНР.
Как стало известно из открытых источников, новые бомбы будут устанавливаться на дальнобойных ракетах вместо головной части и на большой высоте отделяться от ракеты, устремляясь к земле со сверхзвуковой скоростью, что, по мнению разработчиков, будет мешать их перехвату. В настоящее время создателям предстоит решить еще множество вопросов перед тем, как пустить бомбы в серийное производство.
Дальность действия бомб пока не приводится, но планируется применять их на значительном расстоянии от пусковых ракетных установок. Если данные подтвердятся, то это оружие может быть признано наступательным, а согласно конституции Японии, она может содержать только оборонительные силы.
В Минобороны Японии заявили, что создаваемые боеприпасы предназначены, в первую очередь, для защиты японских территорий от притязаний Китая. Речь идет об островах Сенкаку (Дяоюйдао - китайское название) на юго-западе архипелага, на которые претендует КНР.
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