В США приступили к выполнению польского заказа на ЗРК Patriot
Системы ПВО Patriot для Минобороны Польши будут собираться на производственных мощностях американской компании Raytheon, передает РИА Новости.
Согласно опубликованным в среду данным о новых контрактах Пентагона, компания Raytheon получила от военного ведомства подряд на сумму $1,5 для выполнения части контракта о поставках в Польшу зенитных комплексов Patriot.
Само соглашение на ведомственном уровне было подписано в Варшаве в марте текущего года. Общая сумма сделки составила $4,7 млрд. В конце прошлого года предполагаемую поставку одобрил Госдеп, отметив, что наличие современной ПВО обеспечит Польше «большую гибкость в проведении оборонительных мероприятий».
Предполагается, что в первую партию поставок войдут 16 пусковых установок, долее 200 ракет к ним и 4 РЛС. На втором этапе Минобороны Польши получит новейший радар, остальные пусковые установки (количество не указывается) и дополнительные зенитные ракеты. Условия контракта должны быть выполнены полностью в 2022 году.
Как ранее заявлял глава польского военного ведомства, «достижение оперативной готовности» новых средств ПВО ожидается в 2023 году. Он также сообщал, что ЗРК Patriot будут развернуты вблизи российских границ.
МИД России назвал эти плану польского руководства «элементом дестабилизации военно-политической обстановки» в Европе и угрозой национальным интересам РФ.
Согласно опубликованным в среду данным о новых контрактах Пентагона, компания Raytheon получила от военного ведомства подряд на сумму $1,5 для выполнения части контракта о поставках в Польшу зенитных комплексов Patriot.
Само соглашение на ведомственном уровне было подписано в Варшаве в марте текущего года. Общая сумма сделки составила $4,7 млрд. В конце прошлого года предполагаемую поставку одобрил Госдеп, отметив, что наличие современной ПВО обеспечит Польше «большую гибкость в проведении оборонительных мероприятий».
Предполагается, что в первую партию поставок войдут 16 пусковых установок, долее 200 ракет к ним и 4 РЛС. На втором этапе Минобороны Польши получит новейший радар, остальные пусковые установки (количество не указывается) и дополнительные зенитные ракеты. Условия контракта должны быть выполнены полностью в 2022 году.
Как ранее заявлял глава польского военного ведомства, «достижение оперативной готовности» новых средств ПВО ожидается в 2023 году. Он также сообщал, что ЗРК Patriot будут развернуты вблизи российских границ.
МИД России назвал эти плану польского руководства «элементом дестабилизации военно-политической обстановки» в Европе и угрозой национальным интересам РФ.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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