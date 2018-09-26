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В США приступили к выполнению польского заказа на ЗРК Patriot

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Системы ПВО Patriot для Минобороны Польши будут собираться на производственных мощностях американской компании Raytheon, передает РИА Новости.



Согласно опубликованным в среду данным о новых контрактах Пентагона, компания Raytheon получила от военного ведомства подряд на сумму $1,5 для выполнения части контракта о поставках в Польшу зенитных комплексов Patriot.


Само соглашение на ведомственном уровне было подписано в Варшаве в марте текущего года. Общая сумма сделки составила $4,7 млрд. В конце прошлого года предполагаемую поставку одобрил Госдеп, отметив, что наличие современной ПВО обеспечит Польше «большую гибкость в проведении оборонительных мероприятий».

Предполагается, что в первую партию поставок войдут 16 пусковых установок, долее 200 ракет к ним и 4 РЛС. На втором этапе Минобороны Польши получит новейший радар, остальные пусковые установки (количество не указывается) и дополнительные зенитные ракеты. Условия контракта должны быть выполнены полностью в 2022 году.

Как ранее заявлял глава польского военного ведомства, «достижение оперативной готовности» новых средств ПВО ожидается в 2023 году. Он также сообщал, что ЗРК Patriot будут развернуты вблизи российских границ.

МИД России назвал эти плану польского руководства «элементом дестабилизации военно-политической обстановки» в Европе и угрозой национальным интересам РФ.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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1 комментарий
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  1. НЕКСУС Офлайн
    НЕКСУС Сегодня, 13:45
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    Вот так будет..