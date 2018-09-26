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Су-57 получит гиперзвуковую ракету ВВ БД Р-37М

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Истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова.

Су-57 получит гиперзвуковую ракету ВВ БД Р-37М

Ракета Р-37 "воздух-воздух" большой дальности


Отвечая на вопрос журналиста, Обносов подтвердил, что сверхдальняя ракета Р-37М поступит на вооружение Су-57 и добавил, что размещаться она будет на внешней подвеске самолета. Ракета предназначена для поражения высокоскоростных как высотных (до 25 км), так и низколетящих (до 15 метров) целей на дальности более 300 километров. При этом на заключительной стадии полета ракета развивает гиперзвуковую скорость до 6 Маха. В настоящее время она проходит цикл завершающих испытаний.


Р-37М - это дальнейшее развитие созданной еще в 80-х годах сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37, которая была принята на вооружение в 1989 году. Из-за большой длины в 4 метра и веса в 600 кг единственным ее носителем был перехватчик МиГ-31.

Как известно из открытых источников, для того, чтобы была возможность применения Р-37М на истребителях Су-30СМ, Су-35 и Су-57, длина ракеты была уменьшена на 14 см за счет установки головного отсека с радиопрозрачным обтекателем изменённой формы, а также снижена её стартовая масса. Наведение на цель обеспечивается радиолокационной системой истребителя, а также инерциальной системой управления и активной радиолокационной ГСН со встроенным процессором повышенного быстродействия.

Ракета может применяться в трех режимах: по предварительному целеуказанию (выстрелил - забыл); режим инерционального наведения с коррекцией; режим перепрограммирования, когда летчик в зависимости от условий может вводить новые данные для бортового компьютера ракеты.

На западе существует единственный конкурент ракеты Р-37М - это американская AIM-120 AMRAAM, стоящая на вооружении самолетов пятого поколения F-22 и F-35. Заявленная максимальная дальность американской ракеты составляет 180 км. Кроме AIM-120 AMRAAM, на вооружении авиации Военно-морских сил США ранее стояла ракета большой дальности AIM-54 Phoenix (дальность поражения до 200 километров), но после того, как с вооружения ВМС США в 2006 году были сняты истребители F-14 Tomcat, являющиеся единственными носителями "Феникса", такие ракеты остались только у Ирана.

Также на вооружении Су-57 в перспективе может быть поставлена авиабомба "Дрель" - планирующая бомбовая кассета калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Использованы фотографии:
https://www.aviaport.ru/
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51 комментарий
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  1. vkl.47 Онлайн
    vkl.47 Сегодня, 13:57
    -3
    Вопрос только КОГДА?а то это СКОРО на долго может затянутся
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 14:03
      +14
      Конкретно по ракетам уже готова и проходит испытания.
      1. vkl.47 Онлайн
        vkl.47 Сегодня, 14:29
        +4
        Это понятно что на испытаниях.когда не посредственно под крылом окажется.вот вопрос
        1. Случайный Онлайн
          Случайный Сегодня, 15:00
          +5
          Цитата: vkl.47
          Это понятно что на испытаниях.когда не посредственно под крылом окажется.вот вопрос

          КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России и ПАО "Сухой" подписали в среду контракт на поставку в вооруженные силы двух истребителей пятого поколения Су-57, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума "Армия-2018".

          Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы.
          Это значит,что к концу 19 года поставят первый....в Липецк.....там будут отрабатывать методики боевого применения, с выдачей рекомендаций....на одной машине это займёт...очень много времени, даже если к 20 году поставят вторую.
          Но пока дойдут к теме -"применению ракет", то ракета должна быть готова soldier
          1. НЕКСУС Онлайн
            НЕКСУС Сегодня, 16:05
            0
            Цитата: Случайный
            Это значит,что к концу 19 года поставят первый....в Липецк.....там будут отрабатывать методики боевого применения, с выдачей рекомендаций....на одной машине это займёт...очень много времени, даже если к 20 году поставят вторую.

            Серега,я так мыслю,что будут пересаживать летунов с СУ-35 и соответственно, методика применения,налет и тд должен быть меньше,чем ,если бы пересаживали с 27-го...ведь даже кабины у 35-го и 57-го идентичны,что по идее должно облегчить освоение новой машины.
      2. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 14:30
        +1
        Эта ракета офигенная good , думаю, что она еще по целеуказанию самолета ДРЛО наводится должна.
      3. Случайный Онлайн
        Случайный Сегодня, 15:08
        +1
        Цитата: Владыка Ситх
        уже готова и проходит испытания.

        Немного не корректно изложено.....или ГОТОВА или ПРОХОДИТ испытания soldier
        1. Владыка Ситх Офлайн
          Владыка Ситх Сегодня, 15:26
          +2
          Готова - имеется ввиду, готова в металле и проходит испытания.
    2. t-4 Офлайн
      t-4 Сегодня, 14:56
      +1
      Классика жанра.
      Есть две новости - хорошая и плохая.
      Начнем с хорошей:
      Сверхдальняя ракета Р-37М поступит на вооружение Су-57
      good good good
      Плохая:
      МО РФ закупать Су-57 не планирует
      sad
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:19
      +1
      Ни AMRAAM ни Phoenix не являются 37-й Эмке конкурентами даже близко, ни по дальности ни по скорости. Вообще человечество ничего подобного этой ВВ БД не делало, были только попытки - наша же КС-172 и пока недопиленый китаянский аналог КС-172, но и они не дотягивают.
  2. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 13:57
    +11
    Гиперзвук нынче в моде. Скоро - в каждом пылесосе smile
    1. IGOR GORDEEV Офлайн
      IGOR GORDEEV Сегодня, 14:03
      +4
      Скоро - в каждом пылесосе smile

      Всос гиперзвуковой "струёй"?
      1. Ром Онлайн
        Ром Сегодня, 14:11
        +3
        на заключительной стадии полета ракета работает *высосом* lol
    2. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 14:18
      +3
      Цитата: Тралл
      Гиперзвук нынче в моде. Скоро - в каждом пылесосе smile

      Вот этого не нужно. А то потом из пылесоса доставай ковры, мебель, котов... stop laughing
      1. Вкд Двк Онлайн
        Вкд Двк Сегодня, 16:42
        0
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Тралл
        Гиперзвук нынче в моде. Скоро - в каждом пылесосе smile

        Вот этого не нужно. А то потом из пылесоса доставай ковры, мебель, котов... stop laughing

        Да хрен с ними, пусть живут там. Жену если засосёт, кто щи будет варить?
    3. лысова Офлайн
      лысова Сегодня, 14:50
      -1
      Ну ладно еврозаокеанцы, домашние животные не поймут. А серьёзно, начинают всплывать былые предложения, ладно любителям востока, не удалось сделать очередную слизалку. А ведь так оно и есть.
  3. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 14:03
    +9
    На внешней подвеске? А как же тогда технология Стелс и режим малозаметности? Ведь эта гиперзвуковая дубина размером в полторы легковушки... И опять же - почему на СУ-57, но не на СУ-35? Тяговооруженность в-общем сопоставима и "стелс" убиваться не будет..
    1. Briz Офлайн
      Briz Сегодня, 14:12
      +4
      Скорее всего на всякие АВАКСы и будут применять к которым близко не подберёшься .
    2. Вальдемар Офлайн
      Вальдемар Сегодня, 14:25
      +1
      Дальний перехват потому что. Возможно сама ракета тоже стелс.
      1. лысова Офлайн
        лысова Сегодня, 15:03
        0
        А вот тут, чуть , чуть по тише - ни кто, хоть заболтаемся и предположим - не должен знать этой технологии. Хочешь намёк ? - к примеру - у любого образца, есть крепление, ну или там деталь - возьми две детали разнесённые на любом расстоянии - каждая будет иметь свою индуктивность и воздействовать одна на другую. Всё - анализировать расстояние между ними может РЛС ( свои тонкости естественно ) - до кого допрёт, две обычные детали разнесённые на определённом расстоянии и излучающие своё я. Это я чисто пример.
    3. Случайный Онлайн
      Случайный Сегодня, 15:12
      +1
      Цитата: Корсар0304
      И опять же - почему на СУ-57, но не на СУ-35?

      Потому что Су-35С уже есть, а Су-57 ещё....."планируют"...поэтому если что пой дёт..."не так", то и ракета..."вроде бы как для него была", а раз нет,то и суда нет....но средства освоены recourse
    4. НЕКСУС Онлайн
      НЕКСУС Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Корсар0304
      А как же тогда технология Стелс и режим малозаметности? Ведь эта гиперзвуковая дубина размером в полторы легковушки...

      А у многоцелевого истребителя задачи могут быть разные,соответственно и цели тоже. При этом ,эта "дубина" является длинной рукой и применяться она будет на дальних дистанциях.
      Цитата: Корсар0304
      И опять же - почему на СУ-57, но не на СУ-35?

      Сперва допилить и интегрировать ее нужно в комплекс СУ-57,а далее ,возможно и на 35-й приспособят.
    5. Вкд Двк Онлайн
      Вкд Двк Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Корсар0304
      На внешней подвеске? А как же тогда технология Стелс и режим малозаметности? Ведь эта гиперзвуковая дубина размером в полторы легковушки... И опять же - почему на СУ-57, но не на СУ-35? Тяговооруженность в-общем сопоставима и "стелс" убиваться не будет..

      А если подумать? Если за 300 км пальнуть можно, то какие бы подвески ни были, всё равно из-за скудности амерских локаторов невидим. Освободился, можешь подлетать уже с пустыми подвесками....Невидимкой.
  4. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 14:09
    +1
    Цитата: vkl.47
    КОГДА?а то это СКОРО

    Обычно * Когда и Скоро* давно находится на складах...
  5. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 14:09
    -7
    Ракета предназначена для поражения высокоскоростных целей на дальности более 300 километров.При этом на заключительной стадии полета ракета развивает гиперзвуковую скорость до 6 Маха.

    И как она будет искать цель на таком расстоянии и на такой скорости + на макете не прослеживается ГСН?
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 14:21
      +5
      Цитата: профессор
      И как она будет искать цель на таком расстоянии и на такой скорости + на макете не прослеживается ГСН?

      О! Израильский шпион, что ли? Всё вам нужно знать, всё вам расскажи. Меньше знаешь - дольше живешь. no
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 14:42
        +2
        Цитата: Piramidon
        О! Израильский шпион, что ли? Всё вам нужно знать, всё вам расскажи. Меньше знаешь - дольше живешь


        Цитата: Вальдемар
        Внутрь спрятан маленький раввин карлик, который будет давать кошерному мозгу ракеты очень мудрые советы

        В школе каникулы или просто дамашку не задали?

        Цитата: НИКНН
        На сним ке Р-37 (не "М") А наводится она может и по целеуказанию с самолета ДРЛО или по другим данным от других средст обнаружения и целеуказания... Носитель завязан в информационную систему.

        Общие фразы однако. Подсветка цели с самолета ДРЛО, да еще и высокоскоростной, на земной поверхности мало эффективна. Как ракета определит именно цель на общем отражающем фоне? По поводу "других средст обнаружения и целеуказания" есть еще больше вопросов из за отсутствия ГСН.
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 14:53
          +4
          Ну даже если немного ошибётся, собьёт израильский пассажирский самолёт вместо F-35...
          Ничего же страшного, всегда можно сказать, что это не мы. и нас там не было.
          Правда?
        2. kit88 Офлайн
          kit88 Сегодня, 15:06
          +1
          Цитата: профессор
          По поводу "других средст обнаружения и целеуказания" есть еще больше вопросов из за отсутствия ГСН.

          А с чего ВЫ взяли, что нет ГСН?
          1. Piramidon Онлайн
            Piramidon Сегодня, 16:29
            0
            Цитата: kit88
            А с чего ВЫ взяли, что нет ГСН?

            Они такие, все видят. У них везде свои люди. И, постоянно, везде свой нос суют.
            P.S. Никогда не считал себя антисемитом, но последние события поменяли мое отношение к "богоизбранным".
        3. Piramidon Онлайн
          Piramidon Сегодня, 16:22
          0
          Цитата: профессор
          Общие фразы однако.

          Вам нужны чертежи, ТТХ, виды в трех проекциях и в разрезе... Кто вы такой, чтобы наши КБ и МО перед каждым израильтянином отчитывалось?
          По поводу "других средст обнаружения и целеуказания" есть еще больше вопросов

          Есть русская поговорка - "Не суй свой нос в чужой вопрос". Задайте его своему Авику Либерману.
    2. Вальдемар Офлайн
      Вальдемар Сегодня, 14:27
      +1
      Внутрь спрятан маленький раввин карлик, который будет давать кошерному мозгу ракеты очень мудрые советы
    3. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 14:33
      +3
      На сним ке Р-37 (не "М") А наводится она может и по целеуказанию с самолета ДРЛО или по другим данным от других средст обнаружения и целеуказания... Носитель завязан в информационную систему.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:11
    +5
    троллинг с нашей стороны хороший-надпись на обтекателе good бить ракета супостата будет больно,сильно,но'вежливо' lol
    1. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 15:00
      +1
      Хотя это и техническая надпись, предназначенная для грамотного обращения с ракетой на земле - соглашусь. Скажу больше, такой поворот смысла мне даже в голову не пришел)
  7. Алексей Васильевич Я Онлайн
    Алексей Васильевич Я Сегодня, 14:12
    +1
    "Р-37, которая была принята на вооружение в 1989 году. Из-за большой длины в 4 метра и веса в 6 тонн единственным ее носителем был перехватчик МиГ-31."
    6 тонн???! Откуда такая цифра, что за бред!
    1. Borik Офлайн
      Borik Сегодня, 14:25
      +4
      Цитата: Алексей Васильевич Я
      6 тонн. Откуда такая цифра, что за бред!
      А это чтоб нашего противника в ступор ввести. А так она всего 600 кг
    2. besik Офлайн
      besik Сегодня, 15:20
      +1
      нули попутал
  8. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 14:19
    0
    Всегда рад новому. good Всё таки правильный и верный задел сделан в советские времена. Армия и флот никогда не предавали свою страну и свой народ, поэтому забота о них должна быть на первом месте. Ибо только они позволяют не закрывать голову каской и не прятаться в бомбоубежищах...
  9. Кукуруза Онлайн
    Кукуруза Сегодня, 14:20
    0
    веса в 6 тонн

    Все же ноликом ошиблись, ракета на порядок легче.
  10. victor50 Офлайн
    victor50 Сегодня, 14:22
    0
    Интересно, за счет чего гиперзвук будет достигнут в конечной стадии полета? Двигатель же работает как правило не все время, а определенное время после старта. Следовательно, после его остановки скорость постепенно должна снижаться? Может кто-то объяснить?
    1. Вальдемар Офлайн
      Вальдемар Сегодня, 14:28
      -1
      Наверное внутри ещё одна ракета поменьше под обтекателем
  11. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:24
    +1
    Серьезная вещь. Су-57 мы еще увидим во всей красе.
  12. M.A.S.T.ER.S.T.A.LK.K.E.R Офлайн
    M.A.S.T.ER.S.T.A.LK.K.E.R Сегодня, 14:44
    -1
    Р-37 Основные технические характеристики
    максимальная дальность стрельбы: 300 км
    стартовый вес: 600 кг
    вес боевой части: 60 кг

    Меня больше интересует когда будет до ума доведена ракета КС-172?!
    1. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 14:55
      +2
      Читайте статью про КС-172.
      Эта статья про Р-37.
      Не про Путина, не про пенсии, а про конкретную ракету.
  13. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 14:52
    0
    Слава Богу! А то сижу, трясусь, евреи войной тут всех запугали. Теперь будет чем от этих храбрецов диванных отбиться... wink
  14. Gumma Офлайн
    Gumma Сегодня, 15:19
    0
    Стелс появится после пуска ракеты? Косвенно подтверждается позиция сомневающихся в невидимости. РОФАР рулит!
  15. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 15:27
    +3
    Походе американской концепции невидимость+дальнобойность поставлен шах и мат. Их разрекламированный F-35, весьма не дешевый к тому же, в пищевой цепочке на порядок лучше Фармана, очень даже круче Мессершмита 109, очень даже современнее МиГ-21 и старых СУшек, но не превосходит 40-летнего МиГа 31-го с современной начинкой, и будет являться законной добычей СУ 57-го или 35-го с такой ракетой.
    1. Корсар0304 Офлайн
      Корсар0304 Сегодня, 15:51
      +2
      Цитата: faterdom
      и будет являться законной добычей СУ 57-го или 35-го с такой ракетой.


      Слишком жирно для F-35 и иже с ним. Скорее всего такой дальнобойной да еще гиперзвуковой ракетой будут принудительно ссаживать Аваксы и прочие ДРЛО. А уж потом, когда истербители НАТО ослепнут - уже по ним будут работать другие средства поражения.

      ИМХО, готов к критике.
  16. gig334 Офлайн
    gig334 Сегодня, 15:43
    +1
    Су-57 уже давно должен быть в строю, пусть даже и с двигателем первого этапа пока, как и эта ракета. Нет у России потом, накал вокруг границ России и в Сирии идёт сейчас, и что бы остудить горячие головы от провокаций, которые могут спонтанно привести к третьей мировой, современное оружие нужно сейчас. Или тратимся и живём без войн, или экономим и ждём дальнейших провокаций с непредсказуемыми последствиями. На безопасности не экономят. Страшно читать заявления сверху, когда говорят, что до 2020 года выпустят только два серийных самолёта СУ-57 И т д. И у меня возникает адекватный вопрос, наша страна в первых рядах в мире по экспорту природных ресурсов. Где деньги? почему их не хватает на оборонку? кто никак не на воруется , тем самым снижая безопасность страны?
  17. GerKlim Онлайн
    GerKlim Сегодня, 15:56
    0
    10 лет назад нанотехнологии были в тренде. Сейчас гиперзвук.