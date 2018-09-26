Су-57 получит гиперзвуковую ракету ВВ БД Р-37М

Ракета Р-37 "воздух-воздух" большой дальности

Истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова.Отвечая на вопрос журналиста, Обносов подтвердил, что сверхдальняя ракета Р-37М поступит на вооружение Су-57 и добавил, что размещаться она будет на внешней подвеске самолета. Ракета предназначена для поражения высокоскоростных как высотных (до 25 км), так и низколетящих (до 15 метров) целей на дальности более 300 километров. При этом на заключительной стадии полета ракета развивает гиперзвуковую скорость до 6 Маха. В настоящее время она проходит цикл завершающих испытаний.Р-37М - это дальнейшее развитие созданной еще в 80-х годах сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37, которая была принята на вооружение в 1989 году. Из-за большой длины в 4 метра и веса в 600 кг единственным ее носителем был перехватчик МиГ-31.Как известно из открытых источников, для того, чтобы была возможность применения Р-37М на истребителях Су-30СМ, Су-35 и Су-57, длина ракеты была уменьшена на 14 см за счет установки головного отсека с радиопрозрачным обтекателем изменённой формы, а также снижена её стартовая масса. Наведение на цель обеспечивается радиолокационной системой истребителя, а также инерциальной системой управления и активной радиолокационной ГСН со встроенным процессором повышенного быстродействия.Ракета может применяться в трех режимах: по предварительному целеуказанию (выстрелил - забыл); режим инерционального наведения с коррекцией; режим перепрограммирования, когда летчик в зависимости от условий может вводить новые данные для бортового компьютера ракеты.На западе существует единственный конкурент ракеты Р-37М - это американская AIM-120 AMRAAM, стоящая на вооружении самолетов пятого поколения F-22 и F-35. Заявленная максимальная дальность американской ракеты составляет 180 км. Кроме AIM-120 AMRAAM, на вооружении авиации Военно-морских сил США ранее стояла ракета большой дальности AIM-54 Phoenix (дальность поражения до 200 километров), но после того, как с вооружения ВМС США в 2006 году были сняты истребители F-14 Tomcat, являющиеся единственными носителями "Феникса", такие ракеты остались только у Ирана.Также на вооружении Су-57 в перспективе может быть поставлена авиабомба "Дрель" - планирующая бомбовая кассета калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами.Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.