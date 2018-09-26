Haaretz: РФ отказалась от визита Либермана и Нетаньяху после трагедии с Ил-20
Израильские СМИ пишут о реакции российских властей на предложение о приезде в Москву министра обороны Израиля Авигдора Либермана или премьер-министра Биньямина Нетаньяху после трагедии с Ил-20 у берегов Сирии. Газета Haaretz утверждает, что якобы такое предложение от Израиля исходило, но Москва якобы его не приняла. Именно поэтому, как сообщается в газете, в Москву отправился командующий военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.
Также в Haaretz утверждается, что израильская сторона предлагала российским коллегам направить в столицу РФ делегацию во главе с Меиром Бен-Шабатом, который является главой Совета нацбезопасности Израиля. Заявлено, что Россия и это предложение отвергла, заявив, что предпочитает, чтобы в данном случае имели место профессиональные контакты с сообщениями о конкретных действиях F-16 вблизи российской авиационной базы «Хмеймим».
Даже если всё было именно так, то действия Москвы вполне понятны - Минобороны было куда важнее получить информацию от профессионала, которым и является Норкин, по поводу инцидента в воздухе. Ещё более важно - увидеть израильские данные по поводу воздушной обстановки над западом Сирии в тот роковой вечер. Особого смысла выслушивать премьера Нетаньяху после его телефонного разговора с президентом Путиным, по сути, уже не было.
Напомним, что именно после визита в Москву Амикама Норкина, который встретился с коллегами из ВКС РФ, в Минобороны России на специальном брифинге представили данные о том, что один из израильских истребителей буквально прикрылся самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Об этом, на основании данных радара ЗРК С-400, находящегося на авиабазе «Хмеймим», и сообщил генерал-майор Конашенков.
Израиль тем временем продолжает настаивать на том, что вся четвёрка F-16 на момент удара ЗРК С-200 сил ПВО Сирии уже находились «дома».
Также в Haaretz утверждается, что израильская сторона предлагала российским коллегам направить в столицу РФ делегацию во главе с Меиром Бен-Шабатом, который является главой Совета нацбезопасности Израиля. Заявлено, что Россия и это предложение отвергла, заявив, что предпочитает, чтобы в данном случае имели место профессиональные контакты с сообщениями о конкретных действиях F-16 вблизи российской авиационной базы «Хмеймим».
Даже если всё было именно так, то действия Москвы вполне понятны - Минобороны было куда важнее получить информацию от профессионала, которым и является Норкин, по поводу инцидента в воздухе. Ещё более важно - увидеть израильские данные по поводу воздушной обстановки над западом Сирии в тот роковой вечер. Особого смысла выслушивать премьера Нетаньяху после его телефонного разговора с президентом Путиным, по сути, уже не было.
Напомним, что именно после визита в Москву Амикама Норкина, который встретился с коллегами из ВКС РФ, в Минобороны России на специальном брифинге представили данные о том, что один из израильских истребителей буквально прикрылся самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Об этом, на основании данных радара ЗРК С-400, находящегося на авиабазе «Хмеймим», и сообщил генерал-майор Конашенков.
Израиль тем временем продолжает настаивать на том, что вся четвёрка F-16 на момент удара ЗРК С-200 сил ПВО Сирии уже находились «дома».
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