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Haaretz: РФ отказалась от визита Либермана и Нетаньяху после трагедии с Ил-20

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Израильские СМИ пишут о реакции российских властей на предложение о приезде в Москву министра обороны Израиля Авигдора Либермана или премьер-министра Биньямина Нетаньяху после трагедии с Ил-20 у берегов Сирии. Газета Haaretz утверждает, что якобы такое предложение от Израиля исходило, но Москва якобы его не приняла. Именно поэтому, как сообщается в газете, в Москву отправился командующий военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.

Haaretz: РФ отказалась от визита Либермана и Нетаньяху после трагедии с Ил-20


Также в Haaretz утверждается, что израильская сторона предлагала российским коллегам направить в столицу РФ делегацию во главе с Меиром Бен-Шабатом, который является главой Совета нацбезопасности Израиля. Заявлено, что Россия и это предложение отвергла, заявив, что предпочитает, чтобы в данном случае имели место профессиональные контакты с сообщениями о конкретных действиях F-16 вблизи российской авиационной базы «Хмеймим».


Даже если всё было именно так, то действия Москвы вполне понятны - Минобороны было куда важнее получить информацию от профессионала, которым и является Норкин, по поводу инцидента в воздухе. Ещё более важно - увидеть израильские данные по поводу воздушной обстановки над западом Сирии в тот роковой вечер. Особого смысла выслушивать премьера Нетаньяху после его телефонного разговора с президентом Путиным, по сути, уже не было.

Напомним, что именно после визита в Москву Амикама Норкина, который встретился с коллегами из ВКС РФ, в Минобороны России на специальном брифинге представили данные о том, что один из израильских истребителей буквально прикрылся самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Об этом, на основании данных радара ЗРК С-400, находящегося на авиабазе «Хмеймим», и сообщил генерал-майор Конашенков.

Израиль тем временем продолжает настаивать на том, что вся четвёрка F-16 на момент удара ЗРК С-200 сил ПВО Сирии уже находились «дома».
Использованы фотографии:
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68 комментариев
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  1. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 14:52
    +4
    Неужели Россия пошла Ва-банк, если уж кошерных отбрили? Это конечно отлично, но если словами Попандопало из "Свадьбы в Малиновке" - Мы (Планета) накануне грандиозного шухера.
    1. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Сегодня, 14:55
      +3
      вся четвёрка F-16 на момент удара ЗРК С-200 сил ПВО Сирии уже находились «дома».

      Пускай бы они действительно находились "дома", в своей Америке, а не здесь, на Ближнем Востоке !
    2. kepmor Онлайн
      kepmor Сегодня, 15:06
      +10
      пока ва-банк пошла не Россия, а только силовики во главе с Шойгу...поэтому и с Норкиным разговор был краток...всего 21 минуту...
      сионистское лобби очень сильно и возможностей у него предостаточно...
      вспомните ситуацию с Эрдоганом после СУ-24...он тоже порывался с Путиным поговорить...
      долго турок мурыжили????...аж цельный год...а потом "мир-дружба-жевачка"...и АЭС с потоком за наш счет...и С-400 на блюдечке...
      так что рано чепчики в воздух подбрасывать...российский список форбс всем сомневающимся в помощь...
      1. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 15:12
        +4
        Алексей, в точку. Гроши, да ещё и наворованные, они делают дела похлеще самых оснащённых Армий. Прав был папаня Македонского, Филипп-2: Осёл нагруженный золотом откроет любые ворота.
        1. kepmor Онлайн
          kepmor Сегодня, 15:29
          +2
          Николай, здесь дело не столько в "осле с мешками золота"...
          просто у многих формумчан несколько искаженное представление о реальях...
          без участия Израиля хоть как-то сгладить ситуацию на БВ не возможно...что евреи, что арабы - природные катализаторы нестабильности региона...так сложилось исторически...
          а о мирном сосуществовании в этом террариуме и говорить нет смысла...тут хотя бы из Сирии не допустить вторую Ливию...
      2. Vladimir 5 Онлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 15:16
        +4
        Почитайте СМИ РФ, там чаще произраильская позиция. и как таковой провокации израильских Ф-16 не упоминается...Даже такие версии, что израильский Ф-16 пробовал спасти Ил-20,- так о чем разговор, о мощи пятой колоны израильцев в РФ...
        1. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 15:41
          -1
          Попытался проанализировать, поэтому все же думаю, мнения в российских сми разделились практически по - ровну(да и в наших тоже разные есть, далеко не все единогласны).
          1. Николай Петров Офлайн
            Николай Петров Сегодня, 16:01
            +3
            "Наши" и ваши СМИ определение довольно расплывчатое. Назовите в ваших СМИ хоть одного этнического русского. Про "наши" СМИ все знают, даже без озвучки фамилий и имён. Тут счёт в разы в вашу пользу, пока не в нашу. Потому и такая защита МНОГИХ представителей "наших" СМИ типичной еврейской выходки ваших летунов. Но не всё коту масленица.
        2. SSR Офлайн
          SSR Сегодня, 15:47
          +1
          Цитата: Vladimir 5
          Почитайте СМИ РФ, там чаще произраильская позиция.

          Смотрел вести 24 весной и ведущий, Александр Кареевский, грудью встал на защиту Израиля когда один из собеседников высказал что израиль наглый.
          Меня это так "резануло", хотя они обсуждали именно их бомбёжки.
      3. Законопослушный Гражданин Онлайн
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 15:16
        +1
        Ва-банк никто не пойдёт-Если персонажи подобные при власти были,давно уж ничего и никого не было бы.
    3. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 15:20
      0
      То что С300 в Сирию это конечно здорово, но не "накануне". А вот когда сбреют Ф16, а ещё лучше Фу35, тогда да. По сути обозначили намерения. Так что, отделались евреи лёгким испугом.
    4. НЕКСУС Онлайн
      НЕКСУС Сегодня, 16:18
      0
      Цитата: Николай Петров
      но если словами Попандопало из "Свадьбы в Малиновке" - Мы (Планета) накануне грандиозного шухера.

      Шухер начался еще в 14 году,когда Украину поставили в позу членистоногого...а дальше было только больше.
      Что до отбриваний и тд...договорятся,пожмут руки, и наградят посмертно 15 ребят с выплатой по миллиону семьям. Вот вся недолга...политика -это помойка,в которой жизнь простого гражданина или солдата идет за копейку.
  2. Maximilian37 Офлайн
    Maximilian37 Сегодня, 14:53
    +1
    Ясно, что они считают "домом"
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 15:08
      -1
      Цитата: Maximilian37
      Ясно, что они считают "домом"

      Там где не добивает С-200...
  3. Комментарий был удален.
    1. kepmor Онлайн
      kepmor Сегодня, 16:38
      +1
      в таких вопросах посылание на ….это чистое гопничество...а здесь всё-таки геополитика с коньюктурными интересами сторон...и все партнеры временные...
      СССР, при всей своей военной и экономической мощи, в своё время тоже сделал ставку исключительно на арабский мир...и каков был результат????…
      в итоге на чьей стороне оказался Египет с Ливаном в 80-х????...какая благодарность от Ливии с Алжиром????...смогли предотвратить бойню между Ираном с Ираком в угоду тем же евреям с саудитами????...
      только Сирию около себя и удержали за счёт миллиардных вливаний...и то благодаря аллавитскому руководству...
      а сколько времени, сил и средств у нашей РФ ушло на восстановление более-менее нормальных отношений после советского блицгрига ????...почти 25 лет...
      поссориться со всеми дело нехитрое...только дальше что????...третья мировая и весь мир в труху????….
  4. А. Привалов Онлайн
    А. Привалов Сегодня, 14:57
    -20
    Тем не менее, есть два фактора, которые способны отрезвить даже самых безбашенных врагов Израиля, не говоря уже о прагматиках:
    1. На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет. И те, кто захотят это проверить вновь, убедятся в ошибочности своих заблуждений быстро и болезненно.
    2. Даже в нынешних США, раздираемых внутренними противоречиями, защита Израиля от России - это столь удобный политический инструмент (как на внутренней, так и на международной арене), что им обязательно воспользуются, дай только повод.

    Короче говоря, к ссоре с Израилем сегодня может стремится только конченный ...
    1. Комментарий был удален.
    2. genisis Онлайн
      genisis Сегодня, 15:02
      +20
      На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет.

      Даже в нынешних США, раздираемых внутренними противоречиями, защита Израиля от России - это столь удобный политический инструмент

      Вы бы или "крестик сняли, или трусы надели" (с).
      Определитесь, это вы такие крутые, что ни дай Бог, или у вас просто крыша хорошая?
      Видимо сила израильских ВВС вынуждает прямо сейчас израильского премьер-министра просить Трампа помочь как-то решить вопрос с российским руководством.
      https://inosmi.ru/politic/20180926/243331131.html
      Израильтяне, не хватит вам надувать щеки?
      Все прекрасно знают ваш потенциал на региональном уровне, но глобальным игроком вас не считает никто. Вы думаете, что готовы пойти ва-банк? Просто взвести, что стоит на кону для вас и что для России. Сбейте свою спесь.
      Нам не нужны падения ваших самолётов, скажу более, нам и дальше нужны рабочие взаимоотношения со значимым региональным игроком.
      Поэтому вы, во-первых, будете комплексно наказаны за ваши действия, которые привели к гибели наших военнослужащих. Во-вторых, покорно примете это и продолжите дальше сотрудничать с РФ.
      Как бы хороши вы себе не казались, но РФ - это не ваш калибр.
      1. А. Привалов Онлайн
        А. Привалов Сегодня, 15:17
        -15
        Цитата: genisis
        На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет.

        Даже в нынешних США, раздираемых внутренними противоречиями, защита Израиля от России - это столь удобный политический инструмент

        Вы бы или "крестик сняли, или трусы надели" (с).
        Определитесь, это вы такие крутые, что ни дай Бог, или у вас просто крыша хорошая?
        Видимо сила израильских ВВС вынуждает прямо сейчас израильского премьер-министра просить Трампа помочь как-то решить вопрос с российским руководством.
        https://inosmi.ru/politic/20180926/243331131.html
        Израильтяне, не хватит вам надувать щеки?
        Все прекрасно знают ваш потенциал на региональном уровне, но глобальным игроком вас не считает никто. Вы думаете, что готовы пойти ва-банк? Просто взвести, что стоит на кону для вас и что для России. Сбейте свою спесь.
        Нам не нужны падения ваших самолётов, скажу более, нам и дальше нужны рабочие взаимоотношения со значимым региональным игроком.
        Поэтому вы, во-первых, будете комплексно наказаны за ваши действия, которые привели к гибели наших военнослужащих. Во-вторых, покорно примете это и продолжите дальше сотрудничать с РФ.
        Как бы хороши вы себе не казались, но РФ - это не ваш калибр.

        1. Я доверяю выводам отчёта, составленного командованием наших ВВС, и не верю выводам ваших генералов. Поэтому я считаю, что Израиль ни в коей мере не повинен в гибели вашего самолёта. А обвинения Израиля - либо попытка скрыть просчёты ваших генералов, либо какая-то политическая интрига российского истеблишмента, нецеленная на достижение интересов внутри России или на международной арене.

        2. Я считаю, что сотрудничество, точнее согласование интересов и действий между Израилем и Россией шло на пользу обеим странам. Возможно ещё пойдёт на пользу и в будущем.

        3. Ликвидация иранских военных объектов у границ Израиля для нас вопрос сущностный, вопрос выживания, а не принципа или престижа. Поэтому, мы продолжим уничтожать позиции Ирана и его марионеток (прежде всего, "Хизбаллы"), которые нам угрожают. Если сирийские ПВО будут этому препятствовать, их уничтожат тоже.

        4. До сих пор из всех без исключения столкновениях с советским/российским оружием, оказавшимся в советских/иранских/арабских руках, Израиль выходил победителем. Причём, как правило, сокрушительным.

        5. Для нынешней администрации США возможность проявить себя защитником Израиля от России является беспроигрышным и удобным вариантом как в предверии выборов в Конгресс, так и для укрепления международного имиджа.

        6. Таким образом, Россия много выигрывала от хороших отношений с Израилем и очень много проиграет если возьмёт курс на эскалацию.

        7. Ваши завуалированные угрозы в ответ на гибель ваших военных, убитых сирийцами, несправедливы, некрасивы и нелепы, и в целом больше напоминают не позицию вменяемого человека, а истерику вводящего себя в транс гопника, машущего финкой перед носом у вооружённого автоматом спецназовца.(с)
        Спасибо. hi
        1. hohol95 Офлайн
          hohol95 Сегодня, 15:23
          +6
          Значит исходя из ваших слов -
          Я доверяю выводам отчёта, составленного командованием наших ВВС, и не верю выводам ваших генералов.

          Вы не верите в способность сирийского бортового стрелка сбить 10 июля 1949 года вашего пилота Лесли Блока! У самолёта Блока просто сами собой отвалились лопасти винта... Так значит?
          1. bulvas Онлайн
            bulvas Сегодня, 15:37
            +5
            Цитата: А. Привалов




            А. Привалов (Александр Привалов)


            1, 2, 3, …

            можете еще 100 пунктов ваших выводов добавить, но нам-то что?

            Ваше мнение может и справедливо.... для вашей страны, но не для России

            Поэтому, будете сидеть и ждать решения с нашей стороны

            можете пока добавлять пунктов к вашим выводам

            А с военной точки зрения, ваши пилоты может и лучшие на БВ, но кто сказал, что с вашими пилотами кто-то собирается устраивать воздушные бои?

            У нас есть Каспийская флотилия, еще кое-что, и все что надо хорошо летает ….





        2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:28
          +1
          привалов hi с такой речью вам бы как минимум в кнессет израиля баллотироваться,или даже в премьеры recourse чуть что,и вы уже наш человек в чужой команде lol а пока работайте на благо Родины,и не политесь lol laughing
        3. ultra Онлайн
          ultra Сегодня, 15:31
          +6
          Цитата: А. Привалов
          1. Я доверяю выводам отчёта, составленного командованием наших ВВС

          А я доверяю данным наших военных и что дальше?
        4. stalkerwalker Онлайн
          stalkerwalker Сегодня, 15:35
          +4
          Цитата: А. Привалов
          6. Таким образом, Россия много выигрывала от хороших отношений с Израилем и очень много проиграет если возьмёт курс на эскалацию.

          Александр,
          Разве руководство РФ взяло курс на эскалацию с Израилем?

          Требуется кардинальный пересмотр ряда положений по ответственности в зоне сирийского конфликта обеих сторон.

          А поддакивание США в вашу сторону - это коньюктура сегодняшней внутренней политики страны, стремящейся к мировой гегемонии любыми путями. И для американцев поплевать на Израиль, Россию или Иран, ЕС и т.п. - вопрос времени.
          1. Shahno Онлайн
            Shahno Сегодня, 15:48
            -2
            Никакой эскалации нет. Небольшой военно-политический кризис. Не надо делать из мухи слона(тем более в сми, обоих государств).
            1. stalkerwalker Онлайн
              stalkerwalker Сегодня, 16:38
              +1
              Плюсую,
              hi
              Но без обсуждения было не обойтись.
              Тем более на площадке ВО.
              1. bulvas Онлайн
                bulvas Сегодня, 16:40
                +1
                Цитата: Shahno
                Никакой эскалации нет. Небольшой военно-политический кризис. Не надо делать из мухи слона(тем более в сми, обоих государств).


                а наших погибших 15 человек, это по-вашему муха?

                или кровь гоев не стоит внимания?
        5. genisis Онлайн
          genisis Сегодня, 15:42
          +4
          1) Кому вы доверяете, своим военным или кому-то еще не имеет ровным счетом никакого значения, потому что вы никак не участвуете в процессе принятия решений. А те, кто с российской стороны принимают решения, тоже определились с тем, кому они доверяют. И это не ваши военные. Поэтому по объективной информации со стороны ряда компетентных ведомств, ВГК РФ объявил о том, что действия военных Израиля стоят в прямой причинно-следственной связи с гибелью наших военнослужащих. Раз вы так доверяете своим военным, можете у них спросить, зачем нужно было доводить ситуацию до такой фазы?
          2) Взаимодействие между Израилем и РФ безусловно было выгодно обеим сторонам. В дальнейшем взаимодействие будет продолжено.
          3) Ваше противостояние с Ираном действительно крайне важно для вас и является насущным вопросом самого вашего существования. Критически важным для вас вопросом. И таких критических вопросов для вас несколько. Как вы будете решать проблему с резко усилившимся сирийским ПВО, прямо сейчас обмозговывает ваш премьер-министр в Вашингтоне.
          4) Все сокрушительные победы Израиля проходили на его локальном театре боевых действий. Чем Израиль может атаковать территорию РФ? Только комментариями на ВО. В то же время РФ может наносить ущерб Израилю с расстояния во многие тысячи километров. Израиль и РФ - это абсолютно разные во всех смыслах масштабы. Никакого военного противостояния с Израилем со стороны РФ не прогнозируется.
          5) Возможности США по воздействию на других глобальных игроков ограниченны. Грузия тоже надеялась, что США их защитит. Израиль, конечно, значит для США больше, чем Грузия, но поводом для ядерного конфликта не станет точно.
          6) Таким образом Израиль много выигрывал от взаимодействия с РФ, и проиграет всё если будет конфликт с РФ будет усугубляться.
          7) Мои угрозы не завуалированы. Это прямое сообщение к вам, что Израиль понесёт наказание за ту ответственность, которую он на себя принял, когда погибли российские военнослужащие. Око за око, зуб за зуб. В современном мире есть только одно право - право силы. И если мы им не будем пользоваться, то разные израили будут об нас вытирать ноги. Но мы ценим своё достоинство. И поэтому просто нанесём вам адекватный урон. Не обязательно забрав жизни ваших солдат. Но однозначно ударив вас так сильно, чтобы вы поняли, что ваша манера общения с разными там папуасами, к которой вы привыкли, заканчивается, когда вы общаетесь с уважающими себя людьми.
          1. А. Привалов Онлайн
            А. Привалов Сегодня, 16:11
            -6
            Цитата: genisis
            1) Кому вы доверяете, своим военным или кому-то еще не имеет ровным счетом никакого значения, потому что вы никак не участвуете в процессе принятия решений. А те, кто с российской стороны принимают решения, тоже определились с тем, кому они доверяют. И это не ваши военные. Поэтому по объективной информации со стороны ряда компетентных ведомств, ВГК РФ объявил о том, что действия военных Израиля стоят в прямой причинно-следственной связи с гибелью наших военнослужащих. Раз вы так доверяете своим военным, можете у них спросить, зачем нужно было доводить ситуацию до такой фазы?
            2) Взаимодействие между Израилем и РФ безусловно было выгодно обеим сторонам. В дальнейшем взаимодействие будет продолжено.
            3) Ваше противостояние с Ираном действительно крайне важно для вас и является насущным вопросом самого вашего существования. Критически важным для вас вопросом. И таких критических вопросов для вас несколько. Как вы будете решать проблему с резко усилившимся сирийским ПВО, прямо сейчас обмозговывает ваш премьер-министр в Вашингтоне.
            4) Все сокрушительные победы Израиля проходили на его локальном театре боевых действий. Чем Израиль может атаковать территорию РФ? Только комментариями на ВО. В то же время РФ может наносить ущерб Израилю с расстояния во многие тысячи километров. Израиль и РФ - это абсолютно разные во всех смыслах масштабы. Никакого военного противостояния с Израилем со стороны РФ не прогнозируется.
            5) Возможности США по воздействию на других глобальных игроков ограниченны. Грузия тоже надеялась, что США их защитит. Израиль, конечно, значит для США больше, чем Грузия, но поводом для ядерного конфликта не станет точно.
            6) Таким образом Израиль много выигрывал от взаимодействия с РФ, и проиграет всё если будет конфликт с РФ будет усугубляться.
            7) Мои угрозы не завуалированы. Это прямое сообщение к вам, что Израиль понесёт наказание за ту ответственность, которую он на себя принял, когда погибли российские военнослужащие. Око за око, зуб за зуб. В современном мире есть только одно право - право силы. И если мы им не будем пользоваться, то разные израили будут об нас вытирать ноги. Но мы ценим своё достоинство. И поэтому просто нанесём вам адекватный урон. Не обязательно забрав жизни ваших солдат. Но однозначно ударив вас так сильно, чтобы вы поняли, что ваша манера общения с разными там папуасами, к которой вы привыкли, заканчивается, когда вы общаетесь с уважающими себя людьми.

            Не морочите голову, уважаемый, ни себе ни людям. Ваши криворукие "партнёры" сбили беднягу Илюшина через 25(двадцать пять!) минут после атаки израильтян. Россия не будет вступать в вооруженный конфликт с Израилем, так как Москва не готова воевать ни с одной страной, чья армия сильнее украинской:

            "Россия может лишь поставить Асаду системы С-300, об этом сейчас ведутся переговоры – и вероятно, это и будет весь тот ответ, который Кремль обещал Израилю. Россия в принципе не готова вступать в вооруженный конфликт с кем-то, кто сильнее Украины! Вооруженное противостояние с Израилем, который обладает мощнейшими ВВС на Ближнем Востоке, вообще самой мощной армией в регионе, и имеет такие вооружения, которых и у Москвы нет, – было бы для России настолько опасно, что вряд ли Кремль на это пойдет. Все тогда может просто обернуться для российской армии, грубо говоря, очередной Цусимой. Никто в Москве не станет так рисковать"

            С-300 для израильтян -- семечки. К противостоянию с такими системами ПВО они готовились уже очень давно. Израиль просто соблюдает правила хорошего тона и не показывает всему миру что С-300 против ВВС ЦАХАЛа ничего сделать не может. hi
            1. Андрей Чистяков Онлайн
              Андрей Чистяков Сегодня, 16:48
              0
              Вы успокойтесь. Решение уже принято по С-300. Крепитесь.
        6. Галеон Офлайн
          Галеон Сегодня, 16:03
          -2
          Мы тут все дружно минусуем Привалова, но если разобраться и откинуть его эмоции, с его стороны останется только циничная правда. Посмотрите, у кого деньги нашей страны? Они что, у русских, что-ли? В России ли? Поэтому даже если не 20, а 200 (не дай Бог, конечно) наших ребят погибнет в Сирии по вине ли и хитрости евреев или тупости и беспечности командования - побухтят-побухтят наши вожди, да тем все и ограничится.
          1. ASG7 Онлайн
            ASG7 Сегодня, 16:29
            +3
            Весьма цинично упрекать в смерти ребят и при этом призывать к перераспределению денег. Они погибают не за того у кого деньги в карманах, а за родных и близких, за свои семьи, за свой уклад жизни, за веру в будущее своих детей. Поэтому Вас вряд ли можно отнести к русскому обществу и вы никогда не найдете никого кто бы пошел за вас в бой и поэтому обречены на поражение.
          2. Dart Онлайн
            Dart Сегодня, 16:50
            0
            Вы думаете, что условную "ночь длинных ножей" на семитской основе для верхов некому повторить?))
        7. Сергей Ка Офлайн
          Сергей Ка Сегодня, 16:16
          0
          Цитата: А. Привалов
          Цитата: genisis
          На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет.

          Даже в нынешних США, раздираемых внутренними противоречиями, защита Израиля от России - это столь удобный политический инструмент

          Вы бы или "крестик сняли, или трусы надели" (с).
          Определитесь, это вы такие крутые, что ни дай Бог, или у вас просто крыша хорошая?
          Видимо сила израильских ВВС вынуждает прямо сейчас израильского премьер-министра просить Трампа помочь как-то решить вопрос с российским руководством.
          https://inosmi.ru/politic/20180926/243331131.html
          Израильтяне, не хватит вам надувать щеки?
          Все прекрасно знают ваш потенциал на региональном уровне, но глобальным игроком вас не считает никто. Вы думаете, что готовы пойти ва-банк? Просто взвести, что стоит на кону для вас и что для России. Сбейте свою спесь.
          Нам не нужны падения ваших самолётов, скажу более, нам и дальше нужны рабочие взаимоотношения со значимым региональным игроком.
          Поэтому вы, во-первых, будете комплексно наказаны за ваши действия, которые привели к гибели наших военнослужащих. Во-вторых, покорно примете это и продолжите дальше сотрудничать с РФ.
          Как бы хороши вы себе не казались, но РФ - это не ваш калибр.

          1. Я доверяю выводам отчёта, составленного командованием наших ВВС, и не верю выводам ваших генералов. Поэтому я считаю, что Израиль ни в коей мере не повинен в гибели вашего самолёта. А обвинения Израиля - либо попытка скрыть просчёты ваших генералов, либо какая-то политическая интрига российского истеблишмента, нецеленная на достижение интересов внутри России или на международной арене.

          2. Я считаю, что сотрудничество, точнее согласование интересов и действий между Израилем и Россией шло на пользу обеим странам. Возможно ещё пойдёт на пользу и в будущем.

          3. Ликвидация иранских военных объектов у границ Израиля для нас вопрос сущностный, вопрос выживания, а не принципа или престижа. Поэтому, мы продолжим уничтожать позиции Ирана и его марионеток (прежде всего, "Хизбаллы"), которые нам угрожают. Если сирийские ПВО будут этому препятствовать, их уничтожат тоже.

          4. До сих пор из всех без исключения столкновениях с советским/российским оружием, оказавшимся в советских/иранских/арабских руках, Израиль выходил победителем. Причём, как правило, сокрушительным.

          5. Для нынешней администрации США возможность проявить себя защитником Израиля от России является беспроигрышным и удобным вариантом как в предверии выборов в Конгресс, так и для укрепления международного имиджа.

          6. Таким образом, Россия много выигрывала от хороших отношений с Израилем и очень много проиграет если возьмёт курс на эскалацию.

          7. Ваши завуалированные угрозы в ответ на гибель ваших военных, убитых сирийцами, несправедливы, некрасивы и нелепы, и в целом больше напоминают не позицию вменяемого человека, а истерику вводящего себя в транс гопника, машущего финкой перед носом у вооружённого автоматом спецназовца.(с)
          Спасибо. hi

          Пункт 6 просто убил своей логикой:))) Еврейской...
        8. neri73-r Онлайн
          neri73-r Сегодня, 16:46
          0
          Цитата: А. Привалов
          . Я доверяю выводам отчёта, составленного командованием наших ВВС, и не верю выводам ваших генералов. Поэтому я считаю, что Израиль ни в коей мере не повинен в гибели вашего самолёта. А обвинения Израиля - либо попытка скрыть просчёты ваших генералов, либо какая-то политическая интрига российского истеблишмента, нецеленная на достижение интересов внутри России или на международной арене.

          Обнародуйте ваш мультик! Чего молчите, пока с вашей стороны только слова! А словам вашим, уж извините, веры НЕТ! Как и вашим генералам! Вот будет мультик, тогда и сравним, какой мультик лучше и доказательственнее!!! hi А пока данность такова - у наших слова и мультик, у ваших только слова! А отказ в мультике наводит на мысль, что и мультика у вас нет, только подделка смонтированная! fellow Мы верим своим! Потому, как говорят, всего 21 минуту вашего лётчика слушали в МО.
        9. hohol95 Офлайн
          hohol95 Сегодня, 16:49
          0
          Если вы игнорируете мои вопросы уже не первый раз я задам вам ещё один (ответа не будет)!
          28 января 1970 года над Хайфой пролетел одиночный МиГ-21! Естествено, что на следующий день ваши асы на "Курнассах" так же полетали над Дамаском, Хамой и ещё несколькими городами Сирии! Но вопрос в другом - кто понёс наказание в израильских ПВО за этот вопиющий "прокол" ваших систем защиты неба над "Землёй Обетованной"?
        10. neri73-r Онлайн
          neri73-r Сегодня, 16:52
          0
          Цитата: А. Привалов
          4. До сих пор из всех без исключения столкновениях с советским/российским оружием, оказавшимся в советских/иранских/арабских руках, Израиль выходил победителем. Причём, как правило, сокрушительным.

          Ну, не врите! С оружием нашим кто и бегал может и да, а вот с русскими, то уж нет! Начнём, пожалуй, с Хазарского кагоната, где он????? И не дай Бог Вам, ни бомба ни СГА не помогут! В силу ваших размеров не заметим.
    3. 046 Офлайн
      046 Сегодня, 15:05
      +5
      к ссоре не стремимся, а на место поставить зарвавшихся это уже дело чести
    4. сайгон Офлайн
      сайгон Сегодня, 15:06
      0
      На ближнем востоке оно конечно и великий омерик поможет ну или нет тут как свезет .
      Вот только территория страны могучих ВВС очень мала для маневра этими ВВС в случае серьезного столкновения .
    5. РядовойСА Офлайн
      РядовойСА Сегодня, 15:08
      +1
      1. На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет. И те, кто захотят это проверить вновь, убедятся в ошибочности своих заблуждений быстро и болезненно
      Если это так, то почему же евреи уже неделю сидят на земле и даже смотреть в сторону Сирии не решаются? А только кидаются в разные стороны дерьмом и угрозами, как собственно делаете и вы.
    6. barsuk Офлайн
      barsuk Сегодня, 15:10
      +1
      А у американцев что кровь не течет? Или Вы думаете они пожертвуют собой ради Вашей безопасности?
    7. ASG7 Онлайн
      ASG7 Сегодня, 15:11
      +2
      Вообще то задание было на нивелирование антисемитских высказываний, а вы их наоборот провоцируете. Еще не время вести политические споры - слишком много эмоций. Не торопитесь пожалуйста.
    8. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 15:11
      +3
      Цитата: А. Привалов
      Короче говоря, к ссоре с Израилем сегодня может стремится только конченный ...

      Ну теперь понятно, все кроме евреев, конченные. Вот что с людьми делает безнаказанность.
    9. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:14
      0
      А кто к ней стремиться? Надо ещё человек 20 потерять ради чьих то местечковых интересов? Спасибо, не надо!
    10. Комментарий был удален.
    11. kjhg Онлайн
      kjhg Сегодня, 15:14
      +1
      Цитата: А. Привалов
      На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет.

      Никто не спорит с этим, по крайней мере, пока.
      Цитата: А. Привалов
      Короче говоря, к ссоре с Израилем сегодня может стремится только конченный

      Ссориться можно по разному, не обязательно напрямую. Но то, что ваша безопасность пострадает - это уже решенный вопрос. Сегодня окончательно стало ясно одно, Израиль - враждебная нам страна. У большинства, особенно у военных, и раньше не было никаких иллюзий, но проеврейское лобби в руководстве России было слишком сильным.
    12. ultra Онлайн
      ultra Сегодня, 15:15
      +2
      [quote=А. Привалов]Короче говоря, к ссоре с Израилем сегодня может стремится только конченный
      Это действия Израиля привели к кризису.
    13. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:17
      +2
      привалов-вы же умный человек,могли бы заодно быть и обьективным, а ваши завуалированные угрозы не улучшают климат на форуме.
    14. Belgrad Онлайн
      Belgrad Сегодня, 15:18
      +1
      Товарищ Сталин в свое время совершил огромную ошибку, поддержав образование государства-террориста. Иран все исправит рано или поздно 20-30 лет но это будет
    15. Nychego Онлайн
      Nychego Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: А. Привалов
      1. На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет.

      На силу ВВС всегда найдётся сила ПВО.
      Цитата: А. Привалов
      2. Даже в нынешних США, раздираемых внутренними противоречиями, защита Израиля от России - это столь удобный политический инструмент (как на внутренней, так и на международной арене), что им обязательно воспользуются, дай только повод.

      Несомненно воспользуются. И?
      Вот за бабло сечиных-вротенберов и их друзей я точно не буду переживать, а нам, простым нормальным россиянам уже в общем-то терять нечего.
      В военном плане: мне очень интересно, как ваши с амерами ракеты будут сносить "сирийские" С-300. Крайне полезный опыт применения этих комплексов в боевой обстановке.
    16. самый главный Офлайн
      самый главный Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: А. Привалов
      -11
      Тем не менее, есть два фактора, которые способны отрезвить даже самых безбашенных врагов Израиля, не говоря уже о прагматиках:
      1. На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет.

      Это да. Но вы решили потявкать на страну, которая не с БВ. Да ещё в этой стране небольшой политический кризис из-за пенсионной реформы, так что небольшая победоносная война, да ещё и чужими руками будет очень кстати.
      Цитата: А. Привалов
      Даже в нынешних США, раздираемых внутренними противоречиями, защита Израиля от России - это столь удобный политический инструмент (как на внутренней, так и на международной арене), что им обязательно воспользуются, дай только повод.

      Ну просто ринутся миллионы добровольцев сдохнуть в пустыне!! Да и Россия то и не будет воевать, будет Сирия, или под флагом Сирии. А это уже позор псевдовеликому израилю, если его придется защищать от Сирии..Сама постановка вопроса, что за нас обязательно вступится сша сама по себе унизительна, это можно сравнить с воплями шакала из-под хвоста тигра в "Книге джунглей"

      Цитата: А. Привалов
      Короче говоря, к ссоре с Израилем сегодня может стремится только конченный ...

      Потенциал израиля можно подорвать даже без войны. У вас нет ресурсов! Воевать вы сможете не больше месяца, Если заставить вас произвести всеобщую мобилизацию без единого выстреа через три месяца экономика израиля упадет в разы со всеми вытекающими последствиями...
      Так что поправьте кипу, а то солнышко макушку напекло, непобедимый вы наш конченный....
    17. Терский Онлайн
      Терский Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: А. Привалов
      Короче говоря, к ссоре с Израилем сегодня может стремится только конченный ...

  5. Imper Онлайн
    Imper Сегодня, 14:58
    +5
    У каждого своя правда, евреи ведут себя дерзко и высокомерно, мотивируя это тем, что своими действиями обеспечивают свою безопасность, Россия также не может потерять лицо, спустив на тормозах инцидент с ИЛом, скорее всего будет дальнейшая эскалация, а кто от этого выиграет, посмотрим.
    1. 046 Офлайн
      046 Сегодня, 15:14
      +1
      как говорится правда у каждого своя, но истина одна и она явно не с евреями
  6. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 15:06
    0
    Вопрос в другом, там уже стоят наши с 400 с нашими расчетами, если рядом встанут с 300 с нашими же расчетами, то в принципе ничего не изменится, ну а если процессами будут управлять ВС САР это другое дело!
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:15
      0
      С 300 передают сирийской армии. В этом весь смысл!
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 15:49
        -1
        С 300 передают сирийской армии. В этом весь смысл!
        Вы не поняли флаг на борту пол дела, кто будет отдавать приказы и кто будет сидеть за пультом управления.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:14
    +2
    да и норкин тоже оказался или не совсем компетентным,или излишне импульсивным,ибо кроме как мы не при делах,это всё сирийцы ,иного он толком не сказал.потолок воду в ступе,а доказухи реальной своим словам не предоставил.как и еврейские форумчане-лишь бы пошипеть на нас,да монитор компа обплевать со злобы.
    1. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 15:38
      0
      Что велено, то и говорил, а нашим это не понравилось. Его нужно было бы к Норкину на НТВ, ещё бы и анекдот еврейский услышал бы.
  8. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 15:18
    +1
    Конечно, евреи умные... Ну или они так считают, но мне, если честно, мне не понятны их ура-патриотические выплески: мы, типа, всех всё равно разбомбим и русское ПВО нам ничего не сделает.... И прочее.
    Вот, как раз, русское ПВО ещё ни разу в них и не стреляло.
    И вообще, израильские ВВС ещё ни разу не попадали под нормальный обстрел современным оружием в Сирии. При всёс уважении к С-200, они уже не могут на равных конкурировать с современной модернизированной авиацией противника.
    А С-300 и 400 по самолётам ещё не работали.
    Так о чём крик?
  9. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 15:18
    0
    Смысл - не важно, один там прикрылся, а остальные неважно где - это конкретно провокация !!! Ну чё, дошло, какая это погань. Можно напряжёнку чуть - чуть исправить, на похороны не приглашают - а не слабо бы прийти - да у вас скорее копилки лопнут.
  10. Gumma Офлайн
    Gumma Сегодня, 15:28
    +1
    Мне понравилась фраза: "Сегодня окончательно стало ясно одно, Израиль - враждебная нам страна." Может категорично, но в точку сказано.
  11. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 15:29
    0
    Норкин все правду нашим и выложил. Короче, слил официальную версию Израиля smile
  12. Сыщик Офлайн
    Сыщик Сегодня, 15:43
    0
    Цитата: Николай Петров
    Неужели Россия пошла Ва-банк, если уж кошерных отбрили?

    Разве это ва банк?! Просто говорить не о чем!
    Цитата: kepmor
    долго турок мурыжили????...аж цельный год...а потом "мир-дружба-жевачка"...и АЭС с потоком за наш счет...и С-400 на блюдечке...

    Ну зачем же вы не правду то говорите?! АЭС конечно на российские деньги так ведь и собственность это Российская! А С 400 мы разве туркам подарили?! Это по этому американцев аж наизнанку от злости выворачивает?!
    Цитата: Vladimir 5
    Почитайте СМИ РФ, там чаще произраильская позиция. и как таковой провокации израильских Ф-16 не упоминается...Даже такие версии, что израильский Ф-16 пробовал спасти Ил-20,- так о чем разговор, о мощи пятой колоны израильцев в РФ...

    Вот это даже и не знаю, как комментировать ... Товарищ из Болгарии - никогда, слышите НИКОГДА, не читайте перед ужином либеральных газет!
    Цитата: А. Привалов
    Тем не менее, есть два фактора, которые способны отрезвить даже самых безбашенных врагов Израиля, не говоря уже о прагматиках:
    1. На Ближнем Востоке израильским ВВС равных по силе нет. И те, кто захотят это проверить вновь, убедятся в ошибочности своих заблуждений быстро и болезненно.
    2. Даже в нынешних США, раздираемых внутренними противоречиями, защита Израиля от России - это столь удобный политический инструмент (как на внутренней, так и на международной арене), что им обязательно воспользуются, дай только повод.

    Короче говоря, к ссоре с Израилем сегодня может стремится только конченный ...
    Вот разве это не истерика?!?!?! Господин Привалов уже все просчитал и даже то за сколько времени он успеет добежать до Канадской границы!
  13. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 15:45
    +2
    А все-таки не дураки они: на своем совбезе было среди прочих принято одно реальное решение "всем должностным лицам Израиля перестать комментировать и давать интервью на данную тему". Ибо при тех тенденциях безответственной болтовни и хвастовства, непонятно откуда брызжущей шляхетской спеси и гонора нам не оставят выхода, кроме как навести порядок в этом свинарнике, которым сейчас усилиями "мирового сообщества" является Ближний Восток.
    Все эти искусственно нарезанные Антантой "страны" -не догма. Касается и КСА, и Катара, и любых других акторов.
    1. brigadir Онлайн
      brigadir Сегодня, 16:30
      -1
      Цитата: faterdom
      нам не оставят выхода, кроме как навести порядок в этом свинарнике, которым сейчас усилиями "мирового сообщества" является Ближний Восток.
      Все эти искусственно нарезанные Антантой "страны" -не догма. Касается и КСА, и Катара, и любых других акторов.


      Начните со своего двора. Наведите там порядок.
      Ну а потом уже можно и Королевство Саудовской Аравии нагнуть, и Катар.

      Денег нет, но Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
      Д. А. Медведев. ©
  14. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 16:25
    0
    Песков опять несёт пургу и опровергает отказ.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:29
      0
      Почему пургу? Это как бы заявление какого то сми и не факт, что правдивое. А даже если и правдивое, то возможно не хотят унижать прилюдно.
  15. Кавалерист Офлайн
    Кавалерист Сегодня, 16:42
    0
    РФ отказалась от визита Либермана и Нетаньяху после трагедии с Ил-20

    Ну наконец то в Кремле поняли ,что это за прохиндеи ..А то как нагадят России-Сирии ,сразу бегут в Москву и подымают все свои связи и т.д. Гнать их в шею и проверить с кем они в Москве общаются...
    А С- 300 нужно срочно поставить Сирии и особенно Ирану (желательно с нашими расчетами) Наши не промахнутся однозначно.. soldier
  16. Dart Онлайн
    Dart Сегодня, 16:47
    0
    История ничему не учит.Когда Сим начинает зарываться, всегда случаются обструкции ...во все века.И этот не исключение))