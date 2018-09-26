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Турция проведёт совместное учение в Средиземноморье. Без США не обошлось

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ВМС Турции с 28 сентября по 7 октября проведут в восточной части Средиземного моря совместное противолодочное учение Mavi Balina-2018 («Синий кит-2018»), сообщает турецкий портал Haberler.



По данным ресурса, ссылающегося на военное ведомство страны, кроме Турции в маневрах примут участие США, Алжир, Катар, Пакистан, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Румыния и Азербайджан.


Сообщается, что учение пройдет под единым командованием с целью повышения слаженности при проведении совместной операции по поиску, преследованию и уничтожению подводной лодки условного противника.

С турецкой стороны в маневрах примут участие 4 фрегата, два корвета, 5 субмарин, несколько катеров и судов обеспечения, 3 патрульных самолета и 6 вертолетов.

Учения Mavi Balina ВМС Турции совместно со своими союзниками проводят в течение уже нескольких лет.

Напомним, 8 сентября в Средиземном море завершились недельные маневры ВМФ и ВКС России. В них были задействованы 26 кораблей и 2 подлодки из состава Балтийского, Северного и Черноморского флотов, суда обеспечения и более 34 летательных аппаратов.

В ходе учения корабли выполнили боевые стрельбы, отработали применение глубинных мин, а стратегические бомбардировщики Ту-160 осуществили условные пуски крылатых ракет.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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16 комментариев
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  1. Олег Лавров Офлайн
    Олег Лавров Сегодня, 15:06
    +2
    Турки... Наш исторический враг! Не стоит забывать об этом. И участие в пин..досовских учениях лишь доказывает этот факт.
    1. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 15:09
      +3
      Вообще то они в НАТО входят и подобные учения - нормальная практика для них. Да, Турция другом не была и не будет, видимо...
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 15:14
        +2
        Цитата: raw174
        Вообще то они в НАТО входят и подобные учения - нормальная практика для них. Да, Турция другом не была и не будет, видимо...

        Друзей вообще в большой политике быть не может, есть временные попутчики. Турции пора заканчивать эти учения с НАТО, они там уже не органично смотрятся laughing Да и чему они у них научатся..
        1. Ратник с пулеметом Офлайн
          Ратник с пулеметом Сегодня, 16:20
          0
          зато понятно чья пл "условного"противника))
      2. Jerk Офлайн
        Jerk Сегодня, 15:17
        +1
        Входят они, входят. А как там 5-я статья при оккупации Кипра была? Блокаду переброски греческих впомню, я?
    2. Законопослушный Гражданин Онлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: Олег Лавров
      И участие в пин..досовских учениях лишь доказывает этот факт.

      Так в их учениях и друзья по ОДКБ отметились,а уж Турция-член НАТО,никто не забыл этого.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 15:29
        +2
        Цитата: Законопослушный Гражданин
        Цитата: Олег Лавров
        И участие в пин..досовских учениях лишь доказывает этот факт.

        Так в их учениях и друзья по ОДКБ отметились,а уж Турция-член НАТО,никто не забыл этого.

        Если вы о Азербайджане, то они не являются членами ОДКБ . ОДКБ-вообще странная организация laughing
        1. Законопослушный Гражданин Онлайн
          Законопослушный Гражданин Сегодня, 15:40
          +2
          Я об Армении.Странная организация,согласен...Лебедь,рак,да щука-и при этом все клянутся во взаимной верности и поддержке,случись что. smile
          1. Karenius Офлайн
            Karenius Сегодня, 15:46
            +1
            Цитата: Законопослушный Гражданин
            Я об Армении.Странная организация,согласен...Лебедь,рак,да щука-и при этом все клянутся во взаимной верности и поддержке,случись что. smile

            Этого нет и в помине. Казахстан и Беларусь в открытую нам враги.
            Как мне думается, Армения в ОДКБ только для того, чтобы там не было Аз-на. :)
          2. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 15:51
            0
            Армения вроде не принимает участия в учениях с НАТО, в статье этого не нашел..
            1. Ратник с пулеметом Офлайн
              Ратник с пулеметом Сегодня, 16:22
              0
              а у Армении есть "могучий флот"?так что ей это без надобности(если только кто в Сиван пл протащить сможет)))
    3. Yak28 Офлайн
      Yak28 Сегодня, 15:36
      +1
      Цитата: Олег Лавров
      Турки... Наш исторический враг! Не стоит забывать об этом.

      Так это всем и так известно,кроме Путина конечно,он один в розовых очках
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 15:47
        0
        Сомневаюсь, что ВВП и иже с ним, не понимают, какой он "друг", это Сэм Брук!
        Просто и глубинная политик, тоже.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:20
    +2
    главнейшей страны,да что там страны-империи wassat укроины нет в этом списке crying belay парошенко вам это припомнит,когда начнет упровлять всей планетой-в пароллельном измирении wassat
  3. IvanT Офлайн
    IvanT Сегодня, 15:34
    +1
    А че хохлов не позвали? Такая перемога была бы
  4. ASG7 Онлайн
    ASG7 Сегодня, 16:39
    0
    Опять наши подводные лодки будут в кильватере у них болтаться, вовремя противолодочных учений, ну что ж хорошая практика для подводников будет.