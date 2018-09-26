Турция проведёт совместное учение в Средиземноморье. Без США не обошлось
ВМС Турции с 28 сентября по 7 октября проведут в восточной части Средиземного моря совместное противолодочное учение Mavi Balina-2018 («Синий кит-2018»), сообщает турецкий портал Haberler.
По данным ресурса, ссылающегося на военное ведомство страны, кроме Турции в маневрах примут участие США, Алжир, Катар, Пакистан, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Румыния и Азербайджан.
Сообщается, что учение пройдет под единым командованием с целью повышения слаженности при проведении совместной операции по поиску, преследованию и уничтожению подводной лодки условного противника.
С турецкой стороны в маневрах примут участие 4 фрегата, два корвета, 5 субмарин, несколько катеров и судов обеспечения, 3 патрульных самолета и 6 вертолетов.
Учения Mavi Balina ВМС Турции совместно со своими союзниками проводят в течение уже нескольких лет.
Напомним, 8 сентября в Средиземном море завершились недельные маневры ВМФ и ВКС России. В них были задействованы 26 кораблей и 2 подлодки из состава Балтийского, Северного и Черноморского флотов, суда обеспечения и более 34 летательных аппаратов.
В ходе учения корабли выполнили боевые стрельбы, отработали применение глубинных мин, а стратегические бомбардировщики Ту-160 осуществили условные пуски крылатых ракет.
По данным ресурса, ссылающегося на военное ведомство страны, кроме Турции в маневрах примут участие США, Алжир, Катар, Пакистан, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Румыния и Азербайджан.
Сообщается, что учение пройдет под единым командованием с целью повышения слаженности при проведении совместной операции по поиску, преследованию и уничтожению подводной лодки условного противника.
С турецкой стороны в маневрах примут участие 4 фрегата, два корвета, 5 субмарин, несколько катеров и судов обеспечения, 3 патрульных самолета и 6 вертолетов.
Учения Mavi Balina ВМС Турции совместно со своими союзниками проводят в течение уже нескольких лет.
Напомним, 8 сентября в Средиземном море завершились недельные маневры ВМФ и ВКС России. В них были задействованы 26 кораблей и 2 подлодки из состава Балтийского, Северного и Черноморского флотов, суда обеспечения и более 34 летательных аппаратов.
В ходе учения корабли выполнили боевые стрельбы, отработали применение глубинных мин, а стратегические бомбардировщики Ту-160 осуществили условные пуски крылатых ракет.
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