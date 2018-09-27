Экспериментальный 60-мм миномёт бесшумной стрельбы ГНИАП
Все артиллерийские орудия традиционных схем, в том числе минометы, при стрельбе производят определенный шум, а также «демонстрируют» крупную дульную вспышку. Громкий звук выстрела и пламя могут демаскировать позицию орудия и упростить нанесение ответного удара. По этой причине войскам могут быть интересны особые образцы орудий, отличающиеся уменьшенной громкостью выстрела и отсутствием вспышки. В начале восьмидесятых годов одно из советских научно-исследовательских учреждений предложило оригинальный проект легкого миномета с подобными возможностями.
По известным данным, на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов советские ученые и конструкторы из нескольких организаций оборонной промышленности занимались проработкой вопросов сокращения шумности артиллерии, в том числе легких переносных систем. Вместе с прочими учреждениями эту тематику изучал Государственный научно-исследовательский артиллерийский полигон (ГНИАП). В начале восьмидесятых его сотрудники предложили оригинальное решение поставленной задачи, и вскоре появился готовый образец бесшумного миномета.
Экспериментальный миномет с необычными возможностями был создан и подан на испытания в 1981 году. Он создавался группой конструкторов ГНИАП под руководством В.И. Королева, Н.И. Иванова и С.В. Зуева. В связи со своей специфической ролью проект не получил никакого собственного обозначения или индекса. Он известен под простейшим названием – «60-мм миномет бесшумной стрельбы». Нельзя не отметить, что и такое название в полной мере раскрывало суть проекта.
Проблема сокращения шума и исключения вспышки оказалась достаточно сложной, что сказалось на способах ее решения. В новом проекте пришлось создать новые конструкции миномета и мины для него, серьезно отличающиеся от существующих. Так, от вспышки и ударной волны предлагалось избавиться за счет т.н. запирания пороховых газов внутри боеприпаса. Для правильной работы с такой миной оружие должно было сочетать в себе основные особенности ствольного и шточного минометов. Одновременно с этим в конструкции миномета планировалось использовать нехарактерные для отечественного оружия решения.
Специалисты ГНИАП предложили оригинальную конструкцию оружия, даже внешне отличавшегося от других отечественных образцов своего класса. Прежде всего, была применена схема «унитарный ствол», крайне редко использовавшаяся в советской практике. Ствол предлагалось монтировать только на соответствующих приспособлениях опорной плиты, тогда как двунога для дополнительной опоры на грунт отсутствовала. Также имелись и внутренние отличия, обусловленные необходимостью использования особой мины.
Главной деталью нового миномета был ствол особой конструкции. Использовался 60-мм гладкий ствол длиной 365 мм. Новая мина не создавала высокого давления внутри ствола, что позволило в разумных пределах сократить его длину, прочность и, следовательно, массу. Казенник выполнили в виде отдельной детали, включающей стакан для установки ствола и шаровую опору для закрепления на «лафете». На передней части казенника находился сравнительно прочный шток диаметром 20 мм. Казенник также вмещал детали несложного стреляющего механизма.
Отсутствие двуноги сказалось на конструкции опорной плиты и связанных с ней деталей. Ствол и плита соединялись при помощи т.н. узла крепления и наведения – фактически компактного верхнего станка, подобного используемым на артиллерийских лафетах. Эта конструкция обеспечивала горизонтальную и вертикальную наводку ствола. Угол возвышения изменялся от +45° до +80°. В горизонтальной плоскости «лафет» со стволом перемещались в пределах сектора шириной 10°. При необходимости переноса огня на больший угол пришлось бы перемещать весь миномет.
Опорная плита бесшумного миномета была выполнена в виде диска диаметром 340 мм с набором выступов и различных устройств на верхней и нижней поверхностях. Сверху на плите имелся боковой выступ, а в центре предусматривался шарнир для установки узла крепления. Снизу на плите расположили несколько скругленных выступов, под которыми находились небольшие сошники в виде вертикальных металлических дисков малого диаметра. Подобная конструкция плиты могла обеспечить достаточное заглубление в грунт и эффективную передачу импульса отдачи.
На центральной части плиты размещался поворотный узел крепления и наведения. Непосредственно с плитой контактировала ось, над которой находилась обойма для шаровой опоры ствола. Сзади над обоймой предусмотрели стойку для монтажа некоторых механизмов наводки. Также узел крепления имел пару боковых деталей сложной формы, защищавших прочие устройства от внешнего воздействия.
Наведение по горизонтали следовало выполнять поворотом ствола и узла крепления вокруг вертикальной оси. Отдельные приводы или механизмы для этого не использовались. Для вертикальной наводки конструкторы использовали несложный винтовой механизм. Он состоял из неподвижной трубки с внутренней резьбой, закрепленной сзади на опоре узла крепления, и внутреннего винта. Последний шарнирно соединялся с хомутом на казенной части ствола. Поворот винта вокруг продольной оси приводил к его поступательному перемещению, а вместе с тем и к наклону ствола.
60-мм миномет бесшумной стрельбы являлся исключительно экспериментальным образцом и предназначался для проведения опытов, что сказалось на составе его оборудования. Так, миномет не имел никаких прицельных приспособлений. Более того, проект не предусматривал даже использование креплений под прицел. Конструкторов ГНИАП интересовали вопросы шума, и поэтому особые требования к точности стрельбы не предъявлялись.
По известным данным, миномет был выполнен разборным. Для транспортировки его можно было разделить на три части: ствол, узел крепления и наводки, а также опорную плиту. Впрочем, и без этого опытное оружие имело приемлемую эргономику, обеспечивавшую определенное удобство переноски и эксплуатации. Возможность разборки могла бы пригодиться при дальнейшем развитии проекта с последующим поступлением миномета на вооружение.
Экспериментальный миномет отличался малыми габаритами и массой. Максимальная высота изделия, при угле возвышения 85°, не превышала 400 мм. Длина и ширина в таком случае определялись диаметром опорной плиты – 340 мм. Масса в боевом положении – всего 15,4 кг. При этом значительная часть массы приходилась на крупную и тяжелую опорную плиту. Обслуживать оружие мог расчет из двух человек.
Для нового миномета был разработан особый боеприпас. В конструкции этой мины использовались принципы шточного боеприпаса и запирания пороховых газов. Эти решения привели к тому, что новая мина внешне значительно отличалась от «традиционных» боеприпасов. Одновременно с этим, несмотря на все нововведения, изделие имело достаточно простую конструкцию при приемлемых характеристиках.
Мина получила головную часть с цилиндрическим корпусом диаметром 60 мм, дополненным коническим обтекателем. Этот корпус должен был вмещать заряд взрывчатого вещества массой в сотни граммов. Сзади к корпусу присоединялся трубчатый хвостовик с оперением. Хвостовик выполнили полым: в его передней части помещался метательный заряд, сразу за которым находился специальный подвижный поршень. Канал хвостовика выполнили таким образом, чтобы в него мог входить шток миномета, а поршень имел возможность свободного перемещения, но затормаживался в заднем положении.
Мина для 60-мм миномета бесшумной стрельбы имела общую длину около 660 мм и была заметно длиннее ствола. Вследствие этого при заряжании значительная часть корпуса выступала перед дульным срезом. Такая особенность конструкции придавала заряженному миномету характерный внешний вид. В то же время, оружие не нуждалось в отдельном индикаторе наличия мины в стволе – эти функции выполнял сам боеприпас.
Объединение агрегатов ствольного и шточного минометов, а также использование запирания пороховых газов привело к получению специфического принципа работы оружия. Подготовка миномета к выстрелу не отличалась сложностью. Мину следовало поместить в миномет с дула. При этом стабилизатор на хвостовике обеспечивал центрирование и позволял надеть хвостовик на шток внутри ствола. После смещения мины в крайнее заднее положение с упором стабилизатора в казенник оружие было готово к выстрелу.
Использование спускового рычага приводило к смещению ударника и воспламенению метательного заряда внутри мины. Расширяющиеся пороховые газы должны были давить на подвижный поршень внутри хвостовика, а через него взаимодействовать со штоком миномета. Поршень оставался неподвижным относительно оружия, тогда как мина разгонялась и покидала ствол. Подвижная деталь внутри хвостовика затормаживалась в крайнем заднем положении, в результате чего газы оказывались запертыми внутри мины. Благодаря этому исключалось образование дульной вспышки и ударной волны, ответственной за шум выстрела.
По известным данным, в 1981 году специалисты ГНИАП собрали опытный бесшумный миномет и отправили его на стрельбище для проверки. К сожалению, информация об огневых характеристиках этого изделия отсутствует. По всей видимости, 60-мм мина особой конструкции могла улетать на дистанции не менее нескольких сотен метров, а ограниченные объемы ее головной части не позволяли получить высокое фугасное или осколочное действие. Тем не менее, цели проекта были иными – конструкторы планировали определить реальные перспективы необычной архитектуры оружия и боеприпаса.
В некоторых источниках упоминается, что 60-мм миномет от ГНИАП действительно показал резкое сокращение громкости шума выстрела. Наличие движущихся металлических деталей не исключало некоторый лязг, но отсутствие дульной ударной волны значительно уменьшило общий шум при стрельбе. В условиях полигона удалось на практике подтвердить правильность примененных идей.
Экспериментальный 60-мм миномет бесшумной стрельбы подтвердил свои возможности и продемонстрировал потенциал новой архитектуры оружия. При наличии соответствующего заказа армии предложенная концепция могла получить развитие и привести к появлению полноценного миномета. Однако потенциальный заказчик не заинтересовался предложенными идеями, и работы по всей тематике на долгое время остановились.
К счастью, оригинальные принципы бесшумного миномета не были забыты. В середине прошлого десятилетия этой тематикой занялся нижегородский ЦНИИ «Буревестник». В рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Супермодель» эта организация разработала новый легкий миномет калибра 50 мм, предназначенный для использования специальных мин с запиранием газов. Готовый миномет 2Б25 «Галл» был представлен в конце двухтысячных годов, а затем, после некоторой доработки, его предложили будущим заказчикам.
Миномет 2Б25 имеет облегченный ствол с внутренним штоком для взаимодействия с хвостовиком мины. Выстрел для «Галла» так же использует основные идеи и решения проекта 1981 года. В то же время, современный бесшумный миномет получил иные средства наведения и опорную плиту, больше похожие на «традиционные» агрегаты из других отечественных проектов.
Для решения специальных задач войскам может быть нужно особое оружие – к примеру, бесшумные минометы. В то же время, подобное вооружение является узкоспециализированным и имеет серьезные ограничения разного рода. Вероятно, именно по этой причине 60-мм миномет бесшумной стрельбы от Главного научно-исследовательского артиллерийского полигона так и остался экспериментальным образцом и не получил дальнейшего развития. Впрочем, оригинальные идеи не забыли и все же применили в новом проекте, пусть даже и через четверть века.
По материалам:
http://bratishka.ru/
http://russianarms.ru/
http://war-russia.info/
Широкорад А.Б. Отечественные минометы и реактивная артиллерия. – Мн., Харвест, 2000.
По известным данным, на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов советские ученые и конструкторы из нескольких организаций оборонной промышленности занимались проработкой вопросов сокращения шумности артиллерии, в том числе легких переносных систем. Вместе с прочими учреждениями эту тематику изучал Государственный научно-исследовательский артиллерийский полигон (ГНИАП). В начале восьмидесятых его сотрудники предложили оригинальное решение поставленной задачи, и вскоре появился готовый образец бесшумного миномета.
Экспериментальный миномет с необычными возможностями был создан и подан на испытания в 1981 году. Он создавался группой конструкторов ГНИАП под руководством В.И. Королева, Н.И. Иванова и С.В. Зуева. В связи со своей специфической ролью проект не получил никакого собственного обозначения или индекса. Он известен под простейшим названием – «60-мм миномет бесшумной стрельбы». Нельзя не отметить, что и такое название в полной мере раскрывало суть проекта.
Проблема сокращения шума и исключения вспышки оказалась достаточно сложной, что сказалось на способах ее решения. В новом проекте пришлось создать новые конструкции миномета и мины для него, серьезно отличающиеся от существующих. Так, от вспышки и ударной волны предлагалось избавиться за счет т.н. запирания пороховых газов внутри боеприпаса. Для правильной работы с такой миной оружие должно было сочетать в себе основные особенности ствольного и шточного минометов. Одновременно с этим в конструкции миномета планировалось использовать нехарактерные для отечественного оружия решения.
Специалисты ГНИАП предложили оригинальную конструкцию оружия, даже внешне отличавшегося от других отечественных образцов своего класса. Прежде всего, была применена схема «унитарный ствол», крайне редко использовавшаяся в советской практике. Ствол предлагалось монтировать только на соответствующих приспособлениях опорной плиты, тогда как двунога для дополнительной опоры на грунт отсутствовала. Также имелись и внутренние отличия, обусловленные необходимостью использования особой мины.
Главной деталью нового миномета был ствол особой конструкции. Использовался 60-мм гладкий ствол длиной 365 мм. Новая мина не создавала высокого давления внутри ствола, что позволило в разумных пределах сократить его длину, прочность и, следовательно, массу. Казенник выполнили в виде отдельной детали, включающей стакан для установки ствола и шаровую опору для закрепления на «лафете». На передней части казенника находился сравнительно прочный шток диаметром 20 мм. Казенник также вмещал детали несложного стреляющего механизма.
Отсутствие двуноги сказалось на конструкции опорной плиты и связанных с ней деталей. Ствол и плита соединялись при помощи т.н. узла крепления и наведения – фактически компактного верхнего станка, подобного используемым на артиллерийских лафетах. Эта конструкция обеспечивала горизонтальную и вертикальную наводку ствола. Угол возвышения изменялся от +45° до +80°. В горизонтальной плоскости «лафет» со стволом перемещались в пределах сектора шириной 10°. При необходимости переноса огня на больший угол пришлось бы перемещать весь миномет.
Опорная плита бесшумного миномета была выполнена в виде диска диаметром 340 мм с набором выступов и различных устройств на верхней и нижней поверхностях. Сверху на плите имелся боковой выступ, а в центре предусматривался шарнир для установки узла крепления. Снизу на плите расположили несколько скругленных выступов, под которыми находились небольшие сошники в виде вертикальных металлических дисков малого диаметра. Подобная конструкция плиты могла обеспечить достаточное заглубление в грунт и эффективную передачу импульса отдачи.
На центральной части плиты размещался поворотный узел крепления и наведения. Непосредственно с плитой контактировала ось, над которой находилась обойма для шаровой опоры ствола. Сзади над обоймой предусмотрели стойку для монтажа некоторых механизмов наводки. Также узел крепления имел пару боковых деталей сложной формы, защищавших прочие устройства от внешнего воздействия.
Наведение по горизонтали следовало выполнять поворотом ствола и узла крепления вокруг вертикальной оси. Отдельные приводы или механизмы для этого не использовались. Для вертикальной наводки конструкторы использовали несложный винтовой механизм. Он состоял из неподвижной трубки с внутренней резьбой, закрепленной сзади на опоре узла крепления, и внутреннего винта. Последний шарнирно соединялся с хомутом на казенной части ствола. Поворот винта вокруг продольной оси приводил к его поступательному перемещению, а вместе с тем и к наклону ствола.
60-мм миномет бесшумной стрельбы являлся исключительно экспериментальным образцом и предназначался для проведения опытов, что сказалось на составе его оборудования. Так, миномет не имел никаких прицельных приспособлений. Более того, проект не предусматривал даже использование креплений под прицел. Конструкторов ГНИАП интересовали вопросы шума, и поэтому особые требования к точности стрельбы не предъявлялись.
По известным данным, миномет был выполнен разборным. Для транспортировки его можно было разделить на три части: ствол, узел крепления и наводки, а также опорную плиту. Впрочем, и без этого опытное оружие имело приемлемую эргономику, обеспечивавшую определенное удобство переноски и эксплуатации. Возможность разборки могла бы пригодиться при дальнейшем развитии проекта с последующим поступлением миномета на вооружение.
Экспериментальный миномет отличался малыми габаритами и массой. Максимальная высота изделия, при угле возвышения 85°, не превышала 400 мм. Длина и ширина в таком случае определялись диаметром опорной плиты – 340 мм. Масса в боевом положении – всего 15,4 кг. При этом значительная часть массы приходилась на крупную и тяжелую опорную плиту. Обслуживать оружие мог расчет из двух человек.
Для нового миномета был разработан особый боеприпас. В конструкции этой мины использовались принципы шточного боеприпаса и запирания пороховых газов. Эти решения привели к тому, что новая мина внешне значительно отличалась от «традиционных» боеприпасов. Одновременно с этим, несмотря на все нововведения, изделие имело достаточно простую конструкцию при приемлемых характеристиках.
Мина получила головную часть с цилиндрическим корпусом диаметром 60 мм, дополненным коническим обтекателем. Этот корпус должен был вмещать заряд взрывчатого вещества массой в сотни граммов. Сзади к корпусу присоединялся трубчатый хвостовик с оперением. Хвостовик выполнили полым: в его передней части помещался метательный заряд, сразу за которым находился специальный подвижный поршень. Канал хвостовика выполнили таким образом, чтобы в него мог входить шток миномета, а поршень имел возможность свободного перемещения, но затормаживался в заднем положении.
Мина для 60-мм миномета бесшумной стрельбы имела общую длину около 660 мм и была заметно длиннее ствола. Вследствие этого при заряжании значительная часть корпуса выступала перед дульным срезом. Такая особенность конструкции придавала заряженному миномету характерный внешний вид. В то же время, оружие не нуждалось в отдельном индикаторе наличия мины в стволе – эти функции выполнял сам боеприпас.
Объединение агрегатов ствольного и шточного минометов, а также использование запирания пороховых газов привело к получению специфического принципа работы оружия. Подготовка миномета к выстрелу не отличалась сложностью. Мину следовало поместить в миномет с дула. При этом стабилизатор на хвостовике обеспечивал центрирование и позволял надеть хвостовик на шток внутри ствола. После смещения мины в крайнее заднее положение с упором стабилизатора в казенник оружие было готово к выстрелу.
Использование спускового рычага приводило к смещению ударника и воспламенению метательного заряда внутри мины. Расширяющиеся пороховые газы должны были давить на подвижный поршень внутри хвостовика, а через него взаимодействовать со штоком миномета. Поршень оставался неподвижным относительно оружия, тогда как мина разгонялась и покидала ствол. Подвижная деталь внутри хвостовика затормаживалась в крайнем заднем положении, в результате чего газы оказывались запертыми внутри мины. Благодаря этому исключалось образование дульной вспышки и ударной волны, ответственной за шум выстрела.
По известным данным, в 1981 году специалисты ГНИАП собрали опытный бесшумный миномет и отправили его на стрельбище для проверки. К сожалению, информация об огневых характеристиках этого изделия отсутствует. По всей видимости, 60-мм мина особой конструкции могла улетать на дистанции не менее нескольких сотен метров, а ограниченные объемы ее головной части не позволяли получить высокое фугасное или осколочное действие. Тем не менее, цели проекта были иными – конструкторы планировали определить реальные перспективы необычной архитектуры оружия и боеприпаса.
В некоторых источниках упоминается, что 60-мм миномет от ГНИАП действительно показал резкое сокращение громкости шума выстрела. Наличие движущихся металлических деталей не исключало некоторый лязг, но отсутствие дульной ударной волны значительно уменьшило общий шум при стрельбе. В условиях полигона удалось на практике подтвердить правильность примененных идей.
Экспериментальный 60-мм миномет бесшумной стрельбы подтвердил свои возможности и продемонстрировал потенциал новой архитектуры оружия. При наличии соответствующего заказа армии предложенная концепция могла получить развитие и привести к появлению полноценного миномета. Однако потенциальный заказчик не заинтересовался предложенными идеями, и работы по всей тематике на долгое время остановились.
К счастью, оригинальные принципы бесшумного миномета не были забыты. В середине прошлого десятилетия этой тематикой занялся нижегородский ЦНИИ «Буревестник». В рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Супермодель» эта организация разработала новый легкий миномет калибра 50 мм, предназначенный для использования специальных мин с запиранием газов. Готовый миномет 2Б25 «Галл» был представлен в конце двухтысячных годов, а затем, после некоторой доработки, его предложили будущим заказчикам.
Миномет 2Б25 имеет облегченный ствол с внутренним штоком для взаимодействия с хвостовиком мины. Выстрел для «Галла» так же использует основные идеи и решения проекта 1981 года. В то же время, современный бесшумный миномет получил иные средства наведения и опорную плиту, больше похожие на «традиционные» агрегаты из других отечественных проектов.
Для решения специальных задач войскам может быть нужно особое оружие – к примеру, бесшумные минометы. В то же время, подобное вооружение является узкоспециализированным и имеет серьезные ограничения разного рода. Вероятно, именно по этой причине 60-мм миномет бесшумной стрельбы от Главного научно-исследовательского артиллерийского полигона так и остался экспериментальным образцом и не получил дальнейшего развития. Впрочем, оригинальные идеи не забыли и все же применили в новом проекте, пусть даже и через четверть века.
По материалам:
http://bratishka.ru/
http://russianarms.ru/
http://war-russia.info/
Широкорад А.Б. Отечественные минометы и реактивная артиллерия. – Мн., Харвест, 2000.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Bratishka.ru
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