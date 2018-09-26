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Индия увидела модернизационный потенциал у Т-72. Будет менять двигатели

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Оборонный совет (DAC) Индии одобрил закупку крупной партии двигателей для модернизации танков Т-72, которые стоят на вооружении вооружённых сил этой страны. Контракт заключается в рамках действующей в Индии программы «Купи, а потом сделай», которая является, по сути, частью более обширной программы по поддержке индийской военной промышленности.

Индия увидела модернизационный потенциал у Т-72. Будет менять двигатели


В материале индийского издания The Economic Times утверждается, что для модернизации стоящих на вооружении ВС Индии танков Т-72 планируется приобрести 1 тысячу новых двигателей мощностью по 1000 л.с.


Ранее сообщалось, что в Индии более 1,9 тыс. танков Т-72М1. Эти машины производились сначала по советской, а потом и по российской лицензии с обозначением Ajeya. По советской лицензии – с 1988 по 1991, а по российской – с 1992 как минимум по 2000 годы. Впоследствии от производства этих танков Индия отказалась, перейдя на сборку Т-90С.

Однако в последнее время в Индии обратили внимание на активизацию использования в мире танков семейства Т-72, как обратили внимание и на их огромный модернизационный потенциал. Именно поэтому одобрение проекта модернизации этих танков состоялось, по индийским меркам, достаточно быстро.

Данные о готовности ВС Индии обзавестись 1 тыс. двигателей для Т-72 говорит о том, что модернизировать собираются не менее половины танков этой модификации, если, конечно, речь не идёт о желании Индии оставить несколько сотен двигателей «про запас».

Озвученная индийскими СМИ сумма модернизационного контракта составляет 2,3 тыс. крор рупий. Для справки: крор - единица измерения в Индии, соответствующая 10 млн. Получается, что стоимость контракта - внушительная - 23 млрд рупий, что соответствует более 20 млрд рублей.
Использованы фотографии:
СМИ Индии
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12 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:32
    0
    хорошие деньги на кону,сейчас начнется битва за жирный кусок,и,как всегда индусы по сотне раз на день будут менять своё решение кому отдать конктракт.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      хорошие деньги на кону,сейчас начнется битва за жирный кусок,и,как всегда индусы по сотне раз на день будут менять своё решение кому отдать конктракт.

      Думаю не в этом случае.. а так да, ребята умеют торговаться, да и американцы там обхаживают с своими фантиками высокопоставленных индусов laughing
    2. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 15:35
      +3
      Вариантов особо нет. Наши будут делать. Но "индийские пляски" будут точно. С подходами и отходами.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 15:41
        +1
        Танк боец, работяга любой войны .... на счёт танцев вокруг да около, тож вполне могёт быть, уже привычно.
        1. Законопослушный Гражданин Онлайн
          Законопослушный Гражданин Сегодня, 15:47
          +1
          Видимо,от "Арматы",практически и отказались в пользу модернизации оного.Боец,не спорю.В 20 веке.Сейчас,напомню-21.А так,что-пусть покупают,раз рупий много.
      2. kjhg Онлайн
        kjhg Сегодня, 15:45
        +1
        Цитата: BerBer
        Но "индийские пляски"

        Началось, опять про цыган, танцы с бубнами и т.д. winked
        1. Alexey RA Онлайн
          Alexey RA Сегодня, 15:55
          0
          Цитата: kjhg
          Началось, опять про цыган, танцы с бубнами и т.д.

          А что поделать, если это реальность любого индийского тендера? Причём индусы продолжают плясать и после заключения контракта, и даже после его выполнения.
  2. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:37
    0
    Для индусов самая эффективная модернизация - замена прокладки между рычагами и сиденьем. Не вояки они ни фига.
    1. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: Yrec
      Для индусов самая эффективная модернизация - замена прокладки между рычагами и сиденьем. Не вояки они ни фига.

      Вы это пакистанцам расскажите. smile
  3. hohol95 Офлайн
    hohol95 Сегодня, 15:37
    +1
    После танкового биатлона пришло прозрение...
  4. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 15:43
    +1
    Во дела! Не получается плюсовать! Хорошо хоть минусы не лепит ... так что пардон, я с вами согласен но увы!
  5. Арон Заави Онлайн
    Арон Заави Сегодня, 15:51
    0
    Чьи двигатели то хотят поставить? Там возможно установить несколько вариантов.