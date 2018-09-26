Индия увидела модернизационный потенциал у Т-72. Будет менять двигатели
Оборонный совет (DAC) Индии одобрил закупку крупной партии двигателей для модернизации танков Т-72, которые стоят на вооружении вооружённых сил этой страны. Контракт заключается в рамках действующей в Индии программы «Купи, а потом сделай», которая является, по сути, частью более обширной программы по поддержке индийской военной промышленности.
В материале индийского издания The Economic Times утверждается, что для модернизации стоящих на вооружении ВС Индии танков Т-72 планируется приобрести 1 тысячу новых двигателей мощностью по 1000 л.с.
Ранее сообщалось, что в Индии более 1,9 тыс. танков Т-72М1. Эти машины производились сначала по советской, а потом и по российской лицензии с обозначением Ajeya. По советской лицензии – с 1988 по 1991, а по российской – с 1992 как минимум по 2000 годы. Впоследствии от производства этих танков Индия отказалась, перейдя на сборку Т-90С.
Однако в последнее время в Индии обратили внимание на активизацию использования в мире танков семейства Т-72, как обратили внимание и на их огромный модернизационный потенциал. Именно поэтому одобрение проекта модернизации этих танков состоялось, по индийским меркам, достаточно быстро.
Данные о готовности ВС Индии обзавестись 1 тыс. двигателей для Т-72 говорит о том, что модернизировать собираются не менее половины танков этой модификации, если, конечно, речь не идёт о желании Индии оставить несколько сотен двигателей «про запас».
Озвученная индийскими СМИ сумма модернизационного контракта составляет 2,3 тыс. крор рупий. Для справки: крор - единица измерения в Индии, соответствующая 10 млн. Получается, что стоимость контракта - внушительная - 23 млрд рупий, что соответствует более 20 млрд рублей.
В материале индийского издания The Economic Times утверждается, что для модернизации стоящих на вооружении ВС Индии танков Т-72 планируется приобрести 1 тысячу новых двигателей мощностью по 1000 л.с.
Ранее сообщалось, что в Индии более 1,9 тыс. танков Т-72М1. Эти машины производились сначала по советской, а потом и по российской лицензии с обозначением Ajeya. По советской лицензии – с 1988 по 1991, а по российской – с 1992 как минимум по 2000 годы. Впоследствии от производства этих танков Индия отказалась, перейдя на сборку Т-90С.
Однако в последнее время в Индии обратили внимание на активизацию использования в мире танков семейства Т-72, как обратили внимание и на их огромный модернизационный потенциал. Именно поэтому одобрение проекта модернизации этих танков состоялось, по индийским меркам, достаточно быстро.
Данные о готовности ВС Индии обзавестись 1 тыс. двигателей для Т-72 говорит о том, что модернизировать собираются не менее половины танков этой модификации, если, конечно, речь не идёт о желании Индии оставить несколько сотен двигателей «про запас».
Озвученная индийскими СМИ сумма модернизационного контракта составляет 2,3 тыс. крор рупий. Для справки: крор - единица измерения в Индии, соответствующая 10 млн. Получается, что стоимость контракта - внушительная - 23 млрд рупий, что соответствует более 20 млрд рублей.
- Использованы фотографии:
- СМИ Индии
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