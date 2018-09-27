Мнения

Найдено оружие против русских. Москве ответят кибербойцы Лондона

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Министерство обороны и Центр правительственной связи Великобритании придумали, как еще можно защититься от «российской угрозы». Во имя правого дела будет создано подразделение кибервойск численностью две тысячи человек. Оно будет обеспечивать безопасность британских пользователей в интернете и проводить атаки на интернет-врагов. Каким образом, пока никто не рассказал.

Новость о грядущих изменениях появилась во вторник, 25-го сентября, в британском издании Sky News. На протяжении всей заметки журналистка Дебора Хейнс ссылается на неких экспертов, иногда называя их «источниками».

Выбор такой лексики может означать одно из двух: либо произошла утечка секретных данных через лиц, имеющих непосредственное отношение к безопасности Соединенного Королевства, либо британское правительство добровольно поделилось инсайдерской информацией с газетой и попросило подать это как сенсацию и большую тайну. Газете – рост рейтингов, оборонщикам – пиар.




Какой бы из вариантов ни имел место быть, он не вселяет уважения к Терезе Мэй и ее друзьям. Если они дали отмашку центральному британскому каналу, могли бы не играть в шпионов и называться своими именами. А если имела место утечка, то это даже как-то грустно. Неужели даже в британских спецслужбах действует принцип доктора Хауса: «Кругом одни идиоты?»

Основной тезис статьи в Sky News: «Мы научились побеждать игиловцев, а теперь этим же оружием победим русских» («ИГ» запрещено в России). Через американцев весь мир поверил в то, что каждый мусульманин – террорист, а каждая женщина в хиджабе – шахидка. Новая мечта западного мира – уравнять понятия «террорист» и «русский».

Уровень притязаний, конечно, впечатляет, но британцы чуть-чуть опоздали. Пусть для начала объяснят, как так вышло, что сначала страны Европы озаботились созданием все более совершенных моделей дронов, и почти сразу они начали сотнями появляться и применяться боевиками в Сирии?

Не совсем понятно, что заставляет Великобританию разворачивать такие активные пассивно-агрессивные действия против России именно тогда, когда у самих британцев дома – фактически самый напряженный момент за последние пятьдесят лет. Едва оправились от ужасов Второй мировой, уладили все разногласия с шотландцами и ирландцами, водрузили на трон ненаглядных консерваторов, как сами же придумали себе «Брексит» и заодно начали выяснять отношения с Москвой. Если даже, по мнению правительства, в этой непоследовательности и заложен некий глубокий смысл, то британцам невдомек, почему их страна живет в вечном военном положении.
Автор:
Виктор Зарецкий
Использованы фотографии:
en.wikipedia.org
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6 комментариев
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  1. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 05:47
    +2
    Не получиться... Поясню на примере энерго сетей... У нас что бы собрать или разобрать схему... В подстанции на кнопку должен начать человек... И ни где это все не подключено к интернету... Только офисные компьютеры... Да и те в нормальных организациях после прошлогоднего шторма через электронные шлюзы... Так что говорить могут сто угодно... На практике будет пшик...
  2. Окорок Офлайн
    Окорок Сегодня, 06:11
    0
    это же очень удобно! виртуальная война, виртуальная армия...да и по деньгам дешевле... удобно, дешево и самое главное безопасно ;) не прилетит "булава" на голову
  3. Дважды майор Офлайн
    Дважды майор Сегодня, 07:12
    0
    Русские хакеры британскую красавицу больше не пугают...
  4. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 07:28
    0
    Москве ответят кибербойцы Лондона

    Россию не победить. На каждую их военную хитрость наши диванные войска ответят непредсказуемой глупостью (с).
  5. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 07:38
    0
    Командующий кибервойск( если есть войска то и командующий и штаба и прч.должно быть) докладывает:" под моим личным руководством разработана и проведена уникальная операция:" Геббельс" детали пока не могу сообщить,но враг разбит". Примерно такие будут донесения?
  6. g1washntwn Офлайн
    g1washntwn Сегодня, 08:27
    0
    Опоздали британцы. Тут на ВО давно все погоны носят :)