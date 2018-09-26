Решение думского большинства: Никакой отсрочки пенсионной реформы!
Отсрочки пенсионной реформы на 20 лет не будет. Такое решение приняла нижняя палата российского парламента, отклонив соответствующую поправку депутата Сергея Иванова, представляющего партию ЛДПР. Поправка рассматривалась в рамках второго (основного) чтения законопроекта по пенсионному реформированию, одним из условий которого является повышение пенсионного возраста. Об этом сегодня сообщило информационное агентство «Интерфакс».
В частности, автором поправки предлагалось отсрочить на 20 лет реформу пенсионной системы РФ. По мнению парламентария, такой шаг позволил бы людям, которые достигнут пенсионного возраста через двадцать лет, в ожидании увеличения возрастной планки выхода на пенсию самостоятельно заниматься формированием своих будущих пенсионных накоплений.
При этом Государственная Дума единодушно поддержала поправки президента Владимира Путина, якобы смягчающие реформу пенсионной системы. Согласно этим поправкам, пенсионный возраст для женщин будет снижен с ранее предложенных 63 лет до 60. Напомним, что законопроект, представленный правительством, также подразумевает повышение планки возраста выхода на пенсию для мужчин на 5 лет.
На днях члены нижней палаты парламента одобрили ещё одно президентское предложение относительно пенсионной реформы, которое бизнес-сообщество уже подвергло критике. Теперь, работодатели, уволившие гражданина предпенсионного возраста, попадают под уголовную ответственность. Кроме того, за «необоснованное увольнение» работника работодателю грозит штраф в размере 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок 360 часов. Бизнес-сообщество отмечает, что на практике будет крайне сложно определить, увольняет ли работодатель сотрудника предпенсионного возраста или создаёт тому условия, при которых тот пишет "по собственному желанию".
В частности, автором поправки предлагалось отсрочить на 20 лет реформу пенсионной системы РФ. По мнению парламентария, такой шаг позволил бы людям, которые достигнут пенсионного возраста через двадцать лет, в ожидании увеличения возрастной планки выхода на пенсию самостоятельно заниматься формированием своих будущих пенсионных накоплений.
При этом Государственная Дума единодушно поддержала поправки президента Владимира Путина, якобы смягчающие реформу пенсионной системы. Согласно этим поправкам, пенсионный возраст для женщин будет снижен с ранее предложенных 63 лет до 60. Напомним, что законопроект, представленный правительством, также подразумевает повышение планки возраста выхода на пенсию для мужчин на 5 лет.
На днях члены нижней палаты парламента одобрили ещё одно президентское предложение относительно пенсионной реформы, которое бизнес-сообщество уже подвергло критике. Теперь, работодатели, уволившие гражданина предпенсионного возраста, попадают под уголовную ответственность. Кроме того, за «необоснованное увольнение» работника работодателю грозит штраф в размере 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок 360 часов. Бизнес-сообщество отмечает, что на практике будет крайне сложно определить, увольняет ли работодатель сотрудника предпенсионного возраста или создаёт тому условия, при которых тот пишет "по собственному желанию".
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