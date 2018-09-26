Новости

Решение думского большинства: Никакой отсрочки пенсионной реформы!

64
Отсрочки пенсионной реформы на 20 лет не будет. Такое решение приняла нижняя палата российского парламента, отклонив соответствующую поправку депутата Сергея Иванова, представляющего партию ЛДПР. Поправка рассматривалась в рамках второго (основного) чтения законопроекта по пенсионному реформированию, одним из условий которого является повышение пенсионного возраста. Об этом сегодня сообщило информационное агентство «Интерфакс».



В частности, автором поправки предлагалось отсрочить на 20 лет реформу пенсионной системы РФ. По мнению парламентария, такой шаг позволил бы людям, которые достигнут пенсионного возраста через двадцать лет, в ожидании увеличения возрастной планки выхода на пенсию самостоятельно заниматься формированием своих будущих пенсионных накоплений.


При этом Государственная Дума единодушно поддержала поправки президента Владимира Путина, якобы смягчающие реформу пенсионной системы. Согласно этим поправкам, пенсионный возраст для женщин будет снижен с ранее предложенных 63 лет до 60. Напомним, что законопроект, представленный правительством, также подразумевает повышение планки возраста выхода на пенсию для мужчин на 5 лет.

На днях члены нижней палаты парламента одобрили ещё одно президентское предложение относительно пенсионной реформы, которое бизнес-сообщество уже подвергло критике. Теперь, работодатели, уволившие гражданина предпенсионного возраста, попадают под уголовную ответственность. Кроме того, за «необоснованное увольнение» работника работодателю грозит штраф в размере 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок 360 часов. Бизнес-сообщество отмечает, что на практике будет крайне сложно определить, увольняет ли работодатель сотрудника предпенсионного возраста или создаёт тому условия, при которых тот пишет "по собственному желанию".
Использованы фотографии:
depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
СМИ: Правительство может отказаться от повышения планки пенсионного возраста
Европейские пенсии: некоторые цифры
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

64 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 15:47
    +23
    Всех кто голосовал за эту реформу -расстрелять" Думаю, так бы отреагировал товарищ Сталин.
    1. kjhg Онлайн
      kjhg Сегодня, 15:48
      +22
      А кто то ожидал другого от этих...? Они пришли во власть не для того, чтобы улучшать жизнь нас с вами, а для того, чтобы побольше набить свои карманы и карманы всех своих родственников и близких. И закончится это может только тогда, когда эту власть народ реально на руках или на вилах вынесет из Кремля и Белого Дома.
      1. Ратник с пулеметом Онлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 16:15
        +7
        еще не хватало эту субстанцию руками трогать,только вилы.
      2. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 16:16
        +7
        Цитата: kjhg
        А кто то ожидал другого от этих...?

        Ничего не ожидали. Я накидал тут список наших добрых дел прошлой недели. Если что забыл, накидывайте...
        1. простили долги всем странам Африки
        2. починили купол в Гаване
        3. оплатили хор на свадьбе в Австрии
        4. помогли банку ротенберга
        5. начали восстанавливать Сирию
        короче каждый день - подвиг. И в поднятии пенсионного возраста кстати говоря виноваты США.
        1. kjhg Онлайн
          kjhg Сегодня, 16:22
          +6
          А в том месяце, в ответ на санкции, введенные США против Олега Дерипаски, его предприятиям предоставили исключительное право на поставку по линии Госзакупок товаров и изделий без участий в тендерах. А там суммы ого-го, пенсионерам и не снились wink Каждый заботится о тех, кто ему ближе.
      3. Strashila Офлайн
        Strashila Сегодня, 16:20
        +4
        " а для того, чтобы побольше набить свои карманы и карманы всех своих родственников и близких."... а теперь протащили законодательство, что бы подольше этим заниматься.
    2. reservist Онлайн
      reservist Сегодня, 15:49
      +19
      я против, легко отделаются ...
      немедленно отправить на пенсию в 14 тысяч с предварительной конфискацией всего, что нажито "непосильным трудом" ...
      1. Законопослушный Гражданин Онлайн
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 15:55
        +11
        14...Хорошо,если столько,а то и того нет у многих.
        1. Случайный Онлайн
          Случайный Сегодня, 16:18
          +6
          Цитата: Законопослушный Гражданин
          Хорошо,если столько,а то и того нет у многих.

          Замминистра ЖКХ региона Валерий Былков сообщил о готовящемся повышении тарифов.
          ......:
          "Жителям Ростовской области в 2019 году придется платить за капитальный ремонт в несколько раз больше. чем сейчас."
          По словам замминистра, резкое повышение тарифа связано с увеличением объема работ, поскольку в 2019 году в программе капремонта домов в два раза больше, чем в текущем году. В то же время финансирование в 2019 году останется на уровне 2018 года. wassat

          Сейчас дончане платит 7 рублей за кв. метр. В следующем году размер ежемесячного платежа может возрасти до 26 рублей за квадратный метр.

          Стоимость в 26 рублей не является окончательной. министерство ЖКХ намерено рассчитать, сколько реально стоит капремонт, и двигаться к этим цифрам
          Догадываетесь какая партия "продвигает" ..."это".....Да здравствует ЕР fellow ...даёшь 50 рублей за кв.метр. wassat
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 16:28
            +6
            Цитата: Случайный
            Замминистра ЖКХ региона Валерий Былков сообщил о готовящемся повышении тарифов.
            ......:

            Это цветочки, у меня братишка в агрохолдинге работает, курицу продает.. так цена на курицу на 30% подымается - это первый этап.. далее еще поднимать планируют..Мотивируют тем, что помимо роста цен на бензин..зерновые..НДС, еще и закон приняли, по которому, нельзя перевозить, охлажденную и замороженную курицу вместе.. и сейчас в одну точку едут три машины, потому, как еще и полуфабрикаты отдельно возить надо.. Вот интересно поглядеть на человека, который такие законы принимает.. Так что в переди у нас веселые времена.. Кричал тут на сайте- не голосуйте за Путина..
            1. Случайный Онлайн
              Случайный Сегодня, 16:34
              +4
              Цитата: Svarog
              Это цветочки, у меня братишка в агрохолдинге работает, курицу продает.. так цена на курицу на 30% подымается - это первый этап.. далее еще поднимать

              Это что......смотрю "зомбо-ящик"...объявляют, в связи с тем, что ..."рыбы у нас ...завались", то на 25% снижаем цену (рыба породы лососёвых) wink
              Сегодня на "прогулке",зашли с супругой и покупаем......горбушу уже по 380 за кг (была 309),треску по 370 (была 290).
              Спрашиваю ,а чего так.....знаете что сказали? Сами знаете....писать не буду, а то мне одна.."модераторша" "горчичники" раздаёт...как .."здрасте" wassat
        2. reservist Онлайн
          reservist Сегодня, 16:30
          +3
          если средняя пенсия по стране - 14 тысяч, то вот её им и платить ... чтоб были ближе к народу ...
    3. Семен1972 Онлайн
      Семен1972 Сегодня, 16:27
      -3
      Цитата: Svarog
      Всех кто голосовал за эту реформу -расстрелять" Думаю, так бы отреагировал товарищ Сталин.

      А если бы товарищ Сталин ее и предложил?)))
      1. Ратник с пулеметом Онлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 16:40
        +2
        у него была масса вариантов такое предлагать(гражданская в-на,индустриализация,ВОВ)но почему то не предлагал.
    4. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 16:36
      -2
      Цитата: Svarog
      Всех кто голосовал за эту реформу -расстрелять" Думаю, так бы отреагировал товарищ Сталин.

      При товарище Сталине пенсии были меньше студенческих стипендий.
      1. stalkerwalker Онлайн
        stalkerwalker Сегодня, 16:49
        -2
        Цитата: Венд
        При товарище Сталине пенсии были меньше студенческих стипендий.

        При т-ще Сталине вышеупомянутые товарищи работали бы втихую на производстве, не высовываясь, и не отсвечивая.
        Демократия-с.... Да в виртуальном мире.... lol
  2. ioan-e Онлайн
    ioan-e Сегодня, 15:47
    +15
    Твари конченые, только и всего! Интересно, что они блеять через 5-10 лет будут, когда и эта пенсионная реформа провалится?
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 15:54
      +11
      Цитата: ioan-e
      Твари конченые, только и всего! Интересно, что они блеять через 5-10 лет будут, когда и эта пенсионная реформа провалится?

      Как она провалится, если очень не многие до ее итогов доживут? Им по барабану, провалится она или отвалится, главное денег не платить, потому что наполнять бюджет надобно, а бюджет наполняют, что бы на разных мундиалях зарабатывать..
      1. Законопослушный Гражданин Онлайн
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 15:59
        +10
        Согласен-она изначально давно провалилась в глазах подавляющего большинства населения,когда только затевалась,только кто нас спрашивал?А что касаемо 5-10 лет...Там или ишак,или падишах,или,что скорее всего-я. laughing
        1. Действительный репер Онлайн
          Действительный репер Сегодня, 16:22
          +2
          Цитата: Законопослушный Гражданин
          Согласен-она изначально давно провалилась в глазах подавляющего большинства населения,когда только затевалась,только кто нас спрашивал?А что касаемо 5-10 лет...Там или ишак,или падишах,или,что скорее всего-я. laughing

          А вот интересно, лично Вы участвовали в митингах против пенсионной реформы? Поражаюсь я господам форумчанам, сколько искреннего возмущения, как же "нас не спросили", "92% против". Ага, если 200 человек на митинге в полумиллионом городе это 92% то либо с арифметикой у нас что то не так, либо надо правде в глаза смотреть, получили то, чего достойны.
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 16:35
            +1
            Цитата: Действительный репер
            А вот интересно, лично Вы участвовали в митингах против пенсионной реформы? Поражаюсь я господам форумчанам, сколько искреннего возмущения, как же "нас не спросили", "92% против". Ага, если 200 человек на митинге в полумиллионом городе это 92% то либо с арифметикой у нас что то не так, либо надо правде в глаза смотреть, получили то, чего достойны.

            Алексей, Навальный, - это ты дружище! laughing drinks Извините за шутку, смотрю тему митингов, человек поднял, а зовут Алексей, ну тут сама шутка родилась.. А если серьезно, то с митингами все очень не просто.. В Казани кинули дольщиков, те вышли на митинг, в итоге все организаторов посадили, не надолго, на трое суток по моему, далее несколько женщин, которые работали в гос.предприятиях уволили.. По этой причине люди опасаются.. И еще массу есть тому примеров, против свалки в Подмосковье митинги устраивали, так говорят организаторам наркоту подкинули.. В общем... Опасаются люди..
      2. Ратник с пулеметом Онлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 16:15
        +1
        да она и 5 лет у них не протянет.
    2. kjhg Онлайн
      kjhg Сегодня, 15:57
      +8
      Цитата: ioan-e
      Интересно, что они блеять через 5-10 лет будут, когда и эта пенсионная реформа провалится?

      Если вы не заметили, пенсионная реформа у этой власти закончится не может. Да и можно ли ее назвать реформой? Обычно, после реформ, через какое то время должно чувствоваться какое то улучшение. А что у нас? Она идет с 1991 года, а конца и края ей до сих пор не видно. На очереди военные и полиция.
      1. ioan-e Онлайн
        ioan-e Сегодня, 15:58
        0
        Цитата: kjhg
        Цитата: ioan-e
        Интересно, что они блеять через 5-10 лет будут, когда и эта пенсионная реформа провалится?

        Если вы не заметили, пенсионная реформа у этой власти закончится не может. Она идет с 1991 года, а конца и края ей до сих пор не видно. На очереди военные и полиция.

        Так я про "закончится" не слова не написал lol
      2. Nychego Онлайн
        Nychego Сегодня, 16:43
        +2
        Цитата: kjhg
        На очереди военные и полиция.

        Очень хочу увидеть этот самоубийственный шаг властей.
  3. Комментарий был удален.
  4. DEZINTO Онлайн
    DEZINTO Сегодня, 15:53
    -11
    Сейчас начнётся.....580 комментариев как невозможно выжить в "этой" стране...
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 15:59
      +16
      Цитата: DEZINTO
      Сейчас начнётся.....580 комментариев как невозможно выжить в "этой" стране...

      Выжить и жить - разное.. Но не выживать охота, а жить!
    2. Ратник с пулеметом Онлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 16:17
      +4
      соглашусь,когда в госдуре тоже выживать начнут как и простые миряне
      1. Комментарий был удален.
    3. Росомаха Офлайн
      Росомаха Сегодня, 16:20
      +2
      Цитата: DEZINTO
      Сейчас начнётся.....580 комментариев как невозможно выжить в "этой" стране...

      Николай Вы не правы, в любой цивилизованной стране должна быть социальная справедливость и гнобить простых людей из за того что не имеют возможности - { в виду слабого характера, слабого здоровья, увертливости если хотите} это неправильно.
      1. DEZINTO Онлайн
        DEZINTO Сегодня, 16:24
        0
        Я и не спорю за стариков обидно конечно. Просто не вижу повода и смысла возмущаться и долбится лбом об стену, говоря о том как всё не справедливо. В жизни более чем постоянно всё не справедливо. Чего страдать то? Надо дело делать и следить за собой и близкими. (имхо)
        1. Paranoid50 Офлайн
          Paranoid50 Сегодня, 16:45
          0
          Цитата: DEZINTO
          Просто не вижу повода и смысла возмущаться и долбится лбом об стену, говоря о том как всё не справедливо.

          Нормальный философский поход. good hi
          Цитата: DEZINTO
          Чего страдать то?

          Вот и Омар Хайям об этом же:
          Не мучай сердце будущей бедой
          Не надрывайся горечью былой
          И на песке не строй, живи сегодня
          Иль жизнь на ветер пущена тобой
          А, ведь, кроме прочего, ещё и нервные клетки сгорают почём зря... А где нервишки - там и онкология поблизости. Тогда точно никакая пенсия не понадобится. yes А поэтому
          Цитата: DEZINTO
          Надо дело делать и следить за собой и близкими. (имхо)

          Ещё раз hi
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:25
      +1
      дезинто-николай,откройте нам формулу вашего счастья,как хотя бы дожить до пенсии, и мы с удовольствием послушаем исповедь того,кому за 65,у него хорошая пенсия,и вообще есть всё и даже больше того,ему за хорошую жизнь дали орден святого наивного л--а. lol
      1. DEZINTO Онлайн
        DEZINTO Сегодня, 16:30
        +1
        Когда стукнет 66 всё подробно расскажу. hi
        1. stalkerwalker Онлайн
          stalkerwalker Сегодня, 16:52
          0
          Кто пахал на благо семьи, тот и сейчас пашет, и будет пахать далее.
          Желающие заработать - ищут работу. Нежелающие - ищут причину.
  5. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 15:54
    +3
    Отсрочки пенсионной реформы на 20 лет не будет.

    Почему-то я не удивлён.
  6. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 15:56
    +2
    выборы в госдуру в 2021 покажут, понравилась народу реформа али нет
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 15:58
      +7
      Цитата: Не либероид Русский
      выборы в госдуру в 2021 покажут, понравилась народу реформа али нет

      Были бы они еще честными..
      1. РядовойСА Офлайн
        РядовойСА Сегодня, 16:06
        +4
        Зависит от того, сколько придет человек, а эти твари из едро нагадили на половину населения страны, может и больше.
        Едро должно издохнуть, желательно в муках и конвульсиях.
    2. Z_G_R Офлайн
      Z_G_R Сегодня, 16:04
      +7
      на Дальнем Востоке видели какие "честные" выборы у нас бывают))) Рассчитывать на это наивно к сожалению..
    3. Случайный Онлайн
      Случайный Сегодня, 16:09
      +2
      Цитата: Не либероид Русский
      выборы в госдуру в 2021 покажут, понравилась народу реформа али нет

      Гы-гы wassat ......против ПР было 92% ..."народа".....единственная партия,которая пролоббировала это закон есть ЕР......итог выборов знаете? wink
      Кто его спрашивает это..."народ"? wassat
    4. синдикалист Офлайн
      синдикалист Сегодня, 16:09
      +2
      Цитата: Не либероид Русский
      выборы в госдуру в 2021

      Ошибка! Слово "выборы" сейчас пишется исключительно в кавычках.
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 16:20
        0
        дак пишите так, никто не против... а я буду писать так, как мне удобно
  7. Геннадий- Онлайн
    Геннадий- Сегодня, 16:07
    +2
    не понял, а кпрф как голосовала ? а поклонская ? почему единогласно ?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:21
      +1
      геннадий-не почему,а по чьему приказу дума была единогласна,вот как нужно верно формульровать вопрос,ответ на который знает вся страна.
  8. Геннадий- Онлайн
    Геннадий- Сегодня, 16:11
    +2
    сколько уже было этих реформ ? негодяи. что ж вы издеваетесь над народом ? процесс бесконечный. до выборов по всем каналам рассказывали как они жизнь народу улучшили как всё хорошо в экономике, а после выборов вдруг всё плохо стало в ПФ ? до выборов почему ни слова об этом не было ? предатели !!!
  9. jesus045 Офлайн
    jesus045 Сегодня, 16:12
    +4
    Дефолт пенсионной системы в России, по сути у каждого россиянина отняли примерно 840 тр. (при условии пенсии в 14тр.)
    1. jesus045 Офлайн
      jesus045 Сегодня, 16:26
      +4
      Если взять всех не пенсионеров (а отбросить пенсионеров, это и Путин тоже) это примерно 104 млн. человек *840 тр. = 87.360.000.000.000 тр. за 5 лет.
  10. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 16:16
    +3
    Я конечно никого не агитирую за советскую или другую власть, но эта голосовавшая группировка никуда не денется, пусть и реформа провалится, они найдут что соврать. Пусть и их даже упразднят (скорее конец света наступит), заявят: Мы всегда были против этой ер, мы за новую партию. А людишки так останутся на своих местах. Посмотрите на коммунистов, вернее верхушку КПСС. Как они все наперегонки бежали перекрашиваться в демократы. А ер чем хуже. Кстати про такую от ер О. Баталину, наберите через поиск: Баталина об усыновлении детей иностранцами. 2 диаметрально противоположных заявления с разницей в 5 месяцев. А нынешние "коммунисты" только прикрываются именем Ленина-Сталина. Далее только мат-перемат.
  11. Кавалерист Офлайн
    Кавалерист Сегодня, 16:17
    +5
    Очередное ограбление русского народа ,как раз тех кто создавал мощь государства вкалывая не за деньги ,а за идею и светлое будущее страны ..В 90-х нас ограбили , вот теперь на старости лет опять ? ..Все вам мало сынки ? Уж дали бы нам спокойно умереть..Все грабють и грабюдь , зачтется вм все это рано или поздно
  12. Геннадий- Онлайн
    Геннадий- Сегодня, 16:18
    +4
    ну как так ? страна бьёт ИСТОРИЧЕСКИЕ рекорды по продаже ресурсов, а денег нет даже на нищенскую пенсию в 200 долларов ( а у большинства вообще 9 тысяч=150 долларов). ну как так ?
    1. Случайный Онлайн
      Случайный Сегодня, 16:37
      +1
      Цитата: Геннадий-
      ну как так ?

      Ну а новые яхты,новые дворцы и дачи...плюс с погашение "долгов" ..."верноподданных" на это ведь "денюжки" нужны? lol wassat
    2. Семен1972 Онлайн
      Семен1972 Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Геннадий-
      ну как так ?

      Как??? Враг по периметру, мы как брестская крепость!!!! Вот победим всех врагов и заживем!!!! лишь бы Путин был у власти, тогда все будет хорошо..а денег..денег нам не надо. В Европе есть деньги и что...люди там несчастные, забитые и бездуховные, в отличии от нас!!!!!
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:19
    +1
    жизнь после выхода на пенсию-есть ли она lol такой вопрос дума решила узнать методом проведения эксперимента на населении страны.павлову,для его опытов требовались собаки,но,дума более гуманна к четвероногим,ибо двуногих в стране тоже пока что очень много.
  14. Гардамир Офлайн
    Гардамир Сегодня, 16:25
    +2
    Отныне все отменено,
    Что было Богом нам дано
    Для жизни праведной и вечной.

    Где духа истины зерно?
    Верней спросить: «Зачем оно
    Людской толпе бесчеловечной?»

    Итак, грешите, господа.
    Никто за это не осудит.
    Не будет страшного суда,
    И воскресения не будет...
    Н. Зиновьев
  15. senima56 Онлайн
    senima56 Сегодня, 16:26
    +3
    После выборов Президента в СМИ прошла информация, что "правительству придётся принимать "НЕпопулярные решения". А я подумал: а когда наше правительство принимало "популярные решения" ?!
    1. Семен1972 Онлайн
      Семен1972 Сегодня, 16:49
      0
      Цитата: senima56
      После выборов Президента в СМИ прошла информация, что "правительству придётся принимать "НЕпопулярные решения".

      А Вы кроме Сирии и Украины больше ничем не интересуетесь??? Про пенсионную реформу уже лет 10 говорят!!! А последние пару лет так уже и решение было принято..Но нам же пофиг на это...нам главное что хохлы делают, да?)))
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: senima56
      После выборов Президента в СМИ прошла информация, что "правительству придётся принимать "НЕпопулярные решения". А я подумал: а когда наше правительство принимало "популярные решения" ?!

      За 18 лет правления Путина я видел лишь одно популярное решение- мат.капитал..
  16. krops777 Офлайн
    krops777 Сегодня, 16:28
    +2
    Решение думского большинства: Никакой отсрочки пенсионной реформы!


    Увы ни чего умнее правительство придумать не может, а ведь рецепт весьма прост, перестать воровать, большую часть чинуш разогнать к чертям собачьим, оптимизировать расходы на содержание власть имущих, действительно заняться улучшением экономики в стране а не балаболить об этом с утра до вечера с голубых экранов, заставить богатеев платить по счетам, и денег в казне будет немерено, не ну зачем лучше мы с народа в три шкуры сдерем чем с себя начнем.
  17. Семен1972 Онлайн
    Семен1972 Сегодня, 16:29
    -5
    Такие странные тут... А когда Путина выбирали, Вы же за его политику, его курс голосовали.. Или тут весь сайт противников Пу? Не верю!!!! Большинство не может ошибаться!!!!! Путин наш президент!!!! А он не может ошибаться!!!!
    1. Геннадий- Онлайн
      Геннадий- Сегодня, 16:37
      +2
      Путин наш президент!!!! А он не может ошибаться!!!!

      первые два срока были хорошими. а последние 10 лет одни ухудшения. зарплаты не выросли а инфляция в два раза + налоги (капремонт, ндс, налог на недвижимость по 20% ежегодно растёт до рыночных пока не доползёт, платон, для ИП налоги просто в разы поднимали с 2008 (пенс,соц,мед)). одни ухудшения. да я голосовал за Путина потому что он обещал прорыв. потому что никаких ухудшений жизни нам не обещали а только улучшения. и тут сразу же медведева назначает снова и ндс и пенс-возраст. брехун короче он оказался, из под тишка, в спину народу удар нанёс как только выбрали.
      1. Семен1972 Онлайн
        Семен1972 Сегодня, 16:46
        0
        Цитата: Геннадий-
        первые два срока были хорошими. а последние 10 лет одни ухудшения

        Заметьте...Путин побеждает даже без программы, даже с повышением цен и пенсионного возраста..а все почему..Потому что других нет..кругом глупые и враги народа!!!! Вы не видели ролика, где в деревни три дома. вода раз вдень привозится, дорог нет..и 1005 за Путина. Они не могут ошибаться..Не важен уровень жизни, главное Путин!!!!!!
  18. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 16:31
    +4
    " за «необоснованное увольнение» работника работодателю грозит штраф"... теперь работника будут увольнять за год до наступления сроков оговоренных в законе... и все, работодатель не будет сильно задумываться... уволили "до" и все спокойны... кроме уволенного. Ни надо не чего глобально трогать возраст, у них возможностей по вариации выплат, надо было только подумать. Вышел условно мужчина в свои 60... получал бы пенсию на уровне прожиточного минимума... силы и здоровье есть работал. В 65 сделали ему возрастной повышающий коэффициент... соответственно, кто работал с увеличением стажа получил побольше. Ни каких заморочек... теперь, сколько людей отправят на кладбище в ускоренном порядке с этой нервотрепкой... статистика промолчит. Еще больше денег потратят на пособия и переобучение не востребованных работников. Как всегда имитация бурной деятельности с отрицательным результатом. Вопрос в стране стоит только один... не реально накопить на пенсию... раз в пятилетку они обесцениваются... в какой форме сейчас их не храни.
    1. Геннадий- Онлайн
      Геннадий- Сегодня, 16:46
      0
      они этими штрафами только хуже сделали. кто теперь вообще будет держать предпенсионников за которых штрафы дают ? сейчас после 35 уже работодатели нос воротят, а уж после 50 я вообще не представляю.
  19. Геннадий- Онлайн
    Геннадий- Сегодня, 16:51
    0
    Цитата: Семен1972
    Путин побеждает даже без программы

    я не знаю как побеждает Путин и ЕдРо потому что я в своём городе вообще был единственный кто его поддерживал по старой памяти бардака 90-х. я как белая ворона был. и поэтому у меня в достоверности тех выборов очень большие сомнения. а уж наглость вбросов в приморье - это просто жопа а не выборы.