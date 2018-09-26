Порошенко продает свою «кузню»

Напоминаю также, что в январе 2016 Порошенко передал свой главный актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность компании Rothschild. В апреле 2017 года менеджмент "Рошен" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику. В Крыму Севастопольский морской завод был конфискован (российскими властями). Никаких "аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно утверждают оппоненты, у президента нет,

Частное акционерное общество «Кузня на Рыбальском» (бывшая «Ленинская Кузница») будет продано украинскому покупателю, передает РИА Новости сообщение фонда, управляющего активами президента Украины Петра Порошенко.Фонд «Прайм эссетс кэпитал» достиг соглашения о продаже акций завода отечественному покупателю, говорится в сообщении.Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко подтвердил, что названный фонд действительно управляет активами Петра Алексеевича.написал Цеголко в «Фейсбуке».Он добавил, что в настоящее время участники сделки по заводу «Кузня на Рыбальском» ожидают разрешение антимонопольного комитета.Согласно опубликованной на сайте «Кузни» информации, предприятие гарантирует своим заказчикам строительство в «сжатые сроки» скоростных патрульных катеров водоизмещением 10-120 т, малых сторожевых кораблей водоизмещением 400-500 т, патрульных кораблей открытого моря водоизмещением 1600-1800 т, а также рыбопромысловых судов, универсальных сухогрузов, буксиров и других изделий.