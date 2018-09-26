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Порошенко продает свою «кузню»

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Частное акционерное общество «Кузня на Рыбальском» (бывшая «Ленинская Кузница») будет продано украинскому покупателю, передает РИА Новости сообщение фонда, управляющего активами президента Украины Петра Порошенко.



Фонд «Прайм эссетс кэпитал» достиг соглашения о продаже акций завода отечественному покупателю, говорится в сообщении.


Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко подтвердил, что названный фонд действительно управляет активами Петра Алексеевича.

Напоминаю также, что в январе 2016 Порошенко передал свой главный актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность компании Rothschild. В апреле 2017 года менеджмент "Рошен" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику. В Крыму Севастопольский морской завод был конфискован (российскими властями). Никаких "аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно утверждают оппоненты, у президента нет,
написал Цеголко в «Фейсбуке».

Он добавил, что в настоящее время участники сделки по заводу «Кузня на Рыбальском» ожидают разрешение антимонопольного комитета.

Согласно опубликованной на сайте «Кузни» информации, предприятие гарантирует своим заказчикам строительство в «сжатые сроки» скоростных патрульных катеров водоизмещением 10-120 т, малых сторожевых кораблей водоизмещением 400-500 т, патрульных кораблей открытого моря водоизмещением 1600-1800 т, а также рыбопромысловых судов, универсальных сухогрузов, буксиров и других изделий.
Использованы фотографии:
facebook.com - Петр Порошенко.
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Завод "Ленинская Кузня" Порошенко переименован в "Кузню на Рыбальском"
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15 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 15:45
    +1
    Не иначе как,к побегу за океан готовится?
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 15:49
      +1
      Я так понимаю эта мысль у всех будет звучать
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 15:53
        +2
        Ещё как вариант - принуждение покупателя на данное приобретение по сильно завышенной цене
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 15:55
          +1
          Зачем? Могут просто отжать деньги, административный ресурс никто не отменял
          1. Тралл Онлайн
            Тралл Сегодня, 15:58
            +3
            Готовится к выборам/побегу. Смотря как 31 марта 2019 пойдет.
            1. Законопослушный Гражданин Онлайн
              Законопослушный Гражданин Сегодня, 16:06
              +1
              Цитата: Тралл
              Готовится к выборам/побегу. Смотря как 31 марта 2019 пойдет.

              good Полностью согласен!!!
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 15:55
        +2
        Цитата: Злой543
        Я так понимаю эта мысль у всех будет звучать

        Так ее развить можно.. Раз готовится, значит войну на Донбассе затеял цука...
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 15:57
          +1
          А может просто сам очень жить хочет? И под прикрытием поездки досрочно смоется
    2. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: Svarog
      Не иначе как,к побегу за океан готовится?

      Чует, шельма, приближение полярного зверька. Причем очень упитанного.
  2. Злой543 Онлайн
    Злой543 Сегодня, 15:46
    +2
    Как вариант сливает активы перед дембелем
  3. DEZINTO Онлайн
    DEZINTO Сегодня, 15:57
    +3
    Вот прошаренный парниша....другие олигархи имеют бизнес....а он имеет целую страну в качестве бизнеса...
  4. Кавалерист Офлайн
    Кавалерист Сегодня, 16:10
    +2
    Вальцман все втихую начинает распродовать ..Это сигнал ! Евреи они нутром чуют шухер всегда.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:10
    +2
    через подставную фирму сам и купит, упровлять кличко поставит, wassat уберёт его с меров киева,а на место боксёра поставит атомную йулью. belay
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      через подставную фирму сам и купит, упровлять кличко поставит, wassat уберёт его с меров киева,а на место боксёра поставит атомную йулью. belay

      Может быть и не конкретно так, но, допускаю вашу версию, как одну из многих возможных. good Душа алкаша, а тем более его поступки - потёмки. Что от него ожидать, только "зеленые черти" знают. request (может быть и его прикормленная "белочка"
  6. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 16:46
    0
    Судя по всему расходы на оборонку иссякают, заказов на новые катера для укроВМС не предвидится, потому и продать решил, ибо без работ для военных, предприятие быстро станет убыточным