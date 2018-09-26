Гаубицы М777 стали стрелять дальше. Американцы удлинили ствол

слева - гаубица М777А2, справа - прототип гаубицы М777ER

Американская армия продолжит работы в рамках программы Long Range Cannon по удлинению стволов артиллерии, так как программа доказала свою эффективность. На тестовых стрельбах, проведенных на полигоне Yuma Proving Ground (штат Аризона), гаубица М777 с модифицированным стволом смогла поразить цели на расстоянии, вдвое превышающем дальность стрельбы базовой версии гаубицы, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.Как сообщает американское военное ведомство, в рамках программы Long Range Cannon, был разработан новый вариант гаубицы М777 с увеличенной дальностью стрельбы. Новая версия орудия, получившая удлиненный на 2 метра ствол и новое название М777ER (Extended Range), смогла поразить цели на вдвое большем расстоянии, чем базовый вариант. При этом стрельба стандартным снарядом велась на расстояние 40 км, а при использовании активно-реактивного, дальность поражения увеличилась до 70 км. Базовая версия имеет дальность поражения стандартным снарядом - 24 км. активно-реактивным - 40 км.Дальнейшие работы над прототипом гаубицы и новыми типами боеприпасов будут продолжены в рамках имеющейся программы, чтобы к 2020 году вывести орудие на этап приемочных испытаний.Прототип гаубицы M777ER создан на базе артиллерийского орудия M777, разработанного британской компанией BAE Systems. В отличие от базовой версии, новое орудие, кроме удлиненного ствола, имеет автоматический магазин перезарядки на 6 снарядов, что позволяет гаубице производить выстрел каждые пять секунд.На вооружении американской на сегодняшний день находится около 1000 единиц гаубиц M777 всех модификаций.