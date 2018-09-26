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Украинский «Лев» готов к серийному производству

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Львовский бронетанковый завод успешно завершил испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) «Лев» и готов к ее серийному выпуску, сообщает bmpd.



Машина, созданная на базе Т-72, предназначена для эвакуации и буксировки неисправной военной техники в условиях боевых действий, проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых условиях.


Согласно информации производителя, БРЭМ оснащена лебедкой (200 м), развивающей тяговое усилие до 25000 кгс (при использовании дополнительных полиспастов – до 75000 кгс); электросварочным оборудованием; краном-стрелой максимальной грузоподъемностью 12 т. Имеет грузовую платформу для транспортировки запчастей.



Вес машины – 41 т, максимальная скорость – 60 км/час, запас хода – 460 км. Экипаж – 3 человека. Вооружение – пулемет НСВТ (КТ-12,7).

Как отмечает ресурс, фактически «Лев» является очередным вариантом «бронетягача» БТС-5Б (является аналогом БРЭМ-1 советской разработки), который выпускался на Львовском заводе для поставок за рубеж.

Главное отличие БТС-5Б от БРЭМ-1 состоит в том, что украинский тягач не является машиной нового производства, поскольку изготовлен на базе ранее выпущенных танков Т-72.



Недавно у Львовского завода появился новый директор – Виктор Андрощук. Прежний – Роман Тымкив – привлечен к уголовной ответственность за растрату в составе преступной группы 14 млн. государственных гривен.
Использованы фотографии:
Укроборонпром
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6 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 16:28
    +2
    Не очень хорошая новость... Раньше что подбили, то наше... А теперь они наши танки!... Вытаскивать будут! Непорядок...
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:29
    0
    у них явно в раках программы декоммунизации решили убрать с танка фальшборты, осталось ещё в рамках той же программы и от брони полностью отказаться-есть же двп,дсп,фанера трех и пятислойка...
  3. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 16:32
    +1
    Ага. Вытаскивали бы, да кто им даст?
  4. Кавалерист Офлайн
    Кавалерист Сегодня, 16:34
    0
    Львовский бронетанковый завод

    Первый раз о таком слышу ...Харьковский помню ,который разграбили вчистую.
  5. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:39
    0
    всётаки какая-никакая а движуха в армии украины идёт.Вопрос только насколько это всё эффективно.Учитывая разгильдяйство и разгул в самом государстве то сдаётся мне что всё это обычное распиливание как у нас в 90 ых или при сердюкове.
  6. spech Онлайн
    spech Сегодня, 16:47
    0
    Делаем ставки, какое количество выпустят 0,1,2 ?