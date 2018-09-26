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Не надо было санкции вводить. Китай закрыл порт Гонконга для корабля ВМС США

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Китайские власти отказали в праве на плановый заход в порт Гонконга американскому универсальному авианесущему десантному кораблю "Уосп" (Wasp). Как сообщает газета South China Morning Post, данное решение было принято на фоне возникших противоречий между двумя странами, передает "Интерфакс".

Не надо было санкции вводить. Китай закрыл порт Гонконга для корабля ВМС США


Как сообщается в материале издания, к такому решению власти Китая пришли на фоне повышения Вашингтоном тарифов на импорт некоторых товаров из КНР, а также введения ограничительных мер в отношении Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку вооружений у России.


Американское консульство, расположенное в одном из административных районах Гонконга, заявило, что корабли США уже давно заходят в порт Гонконга и не собираются это прекращать из-за запрета. В МИД Китая никак не прокомментировали данное заявление, только отметили, что разрешения на вход в порт рассматриваются в каждом отдельном случае.

Это не первый отказ Китая США в заходе кораблей ВМС в порт Гонконга. В 2016 году из-за возникших противоречий в Южно-Китайском море, в Пекине запретили вход в порт авианосной ударной группе ВМС США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении Центрального военного совета Китая и его руководителя из-за военного сотрудничества с Россией. В ответ Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна и отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США.
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22 комментария
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  1. Законопослушный Гражданин Онлайн
    Законопослушный Гражданин Сегодня, 16:59
    +15
    Молодцы-только так отстаиваются национальные интересы на международной арене.Именно так.Спокойно,а не "давайте бахнем".
    1. Кавалерист Онлайн
      Кавалерист Сегодня, 17:07
      +8
      Спасибо Трамп , ты этим толкаешь Китай в объятия России ,как и Турцию..А то одну Россию уже затюкали мировые массоны.. soldier
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 17:46
        +3
        заявило, что корабли США уже давно заходят в порт Гонконга и не собираются это прекращать из-за запрета.
        Наглость второе счастье.
        1. ltc35 Офлайн
          ltc35 Сегодня, 17:53
          0
          "Кто ж его посадит?! Он же памятник! (с)
          Поторгуются и зайдут.
    2. Setrac Офлайн
      Setrac Сегодня, 18:12
      +2
      Цитата: Законопослушный Гражданин
      Молодцы-только так отстаиваются национальные интересы на международной арене.Именно так.Спокойно,а не "давайте бахнем".

      Наверное если этот "Уосп" приплывет в Калининград - нам тоже надо него не пускать?!!!
      1. 97110 Офлайн
        97110 Сегодня, 19:08
        +1
        Цитата: Setrac
        нам тоже надо

        Да кто ж нам даст? У нас есть всенародно избранная Государева Дума, приученная по команде моментально вставать при появления "исключительного"... Помолимся, чтобы Калининград совсем им не отдали...
  2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 16:59
    -7
    не надо было гонгконг отдавать китайцам континентальцам и не пришлось бы разрешение спрашивать!при том что жители анклава были против возврата-разврата
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:02
    0
    это половинчатое решение,янки явно платили китайцам за каждый заход,потеряют те немного,перебесятся,и снова начнут их корабли пускать.если бы китайцы начали массово доллары сбрасывать,выводя их из своей экономики.тогда трамп или бы начал войну против китая,что чревато мировой войной,либо же ради спасения бакса снял все пошлины им же введённые.
    1. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 17:48
      +6
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      тогда трамп...

      Если бы Трамп кого-то не устраивал в США, его давно бы уложили либо со снайперской винтовки, либо налили в стакан "новичка"... belay Только наивные люди могут верить в трамповскую отсебятину. Экономической модели однополярного мира приходит конец. Поверьте, если уж КНДР смогла противостоять США, Если Иран не прогнулся, если Турция очищает свои задворки, то такие страны, как Германия, Франция, я не говорю про Индию и Китай, смотреть на долговые расписки не станут. Могут просто послать или сделать обычный бойкот...
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 17:56
        +1
        Кстати, Трамп далеко не . Он фактически оздоравливает экономику сша. Он понимает, что доллар - мыльный пузырь, и в долгосрочной перспективе мог бы повернуть экономику в другое русло. Перестройка будет болезненной. Возможна потеря очков влияния
  4. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 17:12
    +3
    Одно слово - молодцы! И никаких разговоров.
  5. Игорь Борисов_2 Офлайн
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:22
    +3
    Китай - так держать!
  6. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 17:30
    +2
    . Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна

    Могу, конечно в тырнете поискать, но что он делал в сша? Он там,что, прописан? И в самом деле военные корабли сша швартуются в Гонконге? Как это вообще может происходить? Я не подвергаю сомнению правдивость этой информации, но для меня это Новость
    1. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 17:37
      0
      Авкики стояли даже
    2. Законопослушный Гражданин Онлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 17:41
      +2
      Международное морское право — совокупность общепризнанных норм и принципов, определяющих правовое положение морских пространств и регламентирующих отношения между государствами в процессе различных видов мореплавания, эксплуатации и использования морей и океанов в мирное и военное время.
      К основным принципам современного международного морского права относятся следующие:

      1) принцип мирного сосуществования. hi
      Перефразирую-нет войны дипломатами объявленной-корабли США могут швартоваться в Гонконге,если последний не против...А он против.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 18:01
        +1
        Спасибо за информацию. Я вообще думал, что Гонконг - особая экономическая зона Китая. Нужно будет посмотреть
  7. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:30
    +1
    почему бы и нам это не начать делать? ах да богатства то все там в сша.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 18:03
      0
      Ульяновск выступал в роли транзитера доставки грузов сша в Афганистан. Теперь нет.
  8. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 17:40
    -2
    Если бы так делала Россия, можно было всё стерпеть. Это у Китая хватает смелости положить...У КНДР...А нашу Бутину содержат в американской тюрьме, а граждане США несут ложь и клевету в адрес России через телеканалы...А на должностях сидят явные госдеповские ставленники...
    Давайте учиться у некогда слабых соседей держать удар... yes
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 18:10
      0
      Ну у нас не все чиновники госдеповские. И проводимая политика зачастую поперек горла сша встает
  9. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 18:06
    +3
    Китайцы поступили, в общем-то, предсказуемо. Они всегда отличались выдержанностью и последовательностью. Я ни на секунду не сомневался, что если "звездно-полосатые" дадут китайцам повод, то преемники Мао "делать мозг" не станут и ответят молниеносно. И самое главное - адекватно.
    Вижу тенденцию к "сливу" американцев во внешней политике. Но, безусловно, списывать со счетов их еще очень рано. Эти "граждане" еще не раз (и не два) будут пытаться "сушить игру".
    Но я солидарен с нашим президентом: "...В долгую мы переиграем."
  10. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 18:43
    0
    Однако, дракон слегка оскалился. wassat