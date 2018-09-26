Не надо было санкции вводить. Китай закрыл порт Гонконга для корабля ВМС США

Китайские власти отказали в праве на плановый заход в порт Гонконга американскому универсальному авианесущему десантному кораблю "Уосп" (Wasp). Как сообщает газета South China Morning Post, данное решение было принято на фоне возникших противоречий между двумя странами, передает "Интерфакс".Как сообщается в материале издания, к такому решению власти Китая пришли на фоне повышения Вашингтоном тарифов на импорт некоторых товаров из КНР, а также введения ограничительных мер в отношении Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку вооружений у России.Американское консульство, расположенное в одном из административных районах Гонконга, заявило, что корабли США уже давно заходят в порт Гонконга и не собираются это прекращать из-за запрета. В МИД Китая никак не прокомментировали данное заявление, только отметили, что разрешения на вход в порт рассматриваются в каждом отдельном случае.Это не первый отказ Китая США в заходе кораблей ВМС в порт Гонконга. В 2016 году из-за возникших противоречий в Южно-Китайском море, в Пекине запретили вход в порт авианосной ударной группе ВМС США.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении Центрального военного совета Китая и его руководителя из-за военного сотрудничества с Россией. В ответ Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна и отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США.