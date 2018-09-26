Не надо было санкции вводить. Китай закрыл порт Гонконга для корабля ВМС США
Китайские власти отказали в праве на плановый заход в порт Гонконга американскому универсальному авианесущему десантному кораблю "Уосп" (Wasp). Как сообщает газета South China Morning Post, данное решение было принято на фоне возникших противоречий между двумя странами, передает "Интерфакс".
Как сообщается в материале издания, к такому решению власти Китая пришли на фоне повышения Вашингтоном тарифов на импорт некоторых товаров из КНР, а также введения ограничительных мер в отношении Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку вооружений у России.
Американское консульство, расположенное в одном из административных районах Гонконга, заявило, что корабли США уже давно заходят в порт Гонконга и не собираются это прекращать из-за запрета. В МИД Китая никак не прокомментировали данное заявление, только отметили, что разрешения на вход в порт рассматриваются в каждом отдельном случае.
Это не первый отказ Китая США в заходе кораблей ВМС в порт Гонконга. В 2016 году из-за возникших противоречий в Южно-Китайском море, в Пекине запретили вход в порт авианосной ударной группе ВМС США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении Центрального военного совета Китая и его руководителя из-за военного сотрудничества с Россией. В ответ Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна и отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США.
Как сообщается в материале издания, к такому решению власти Китая пришли на фоне повышения Вашингтоном тарифов на импорт некоторых товаров из КНР, а также введения ограничительных мер в отношении Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку вооружений у России.
Американское консульство, расположенное в одном из административных районах Гонконга, заявило, что корабли США уже давно заходят в порт Гонконга и не собираются это прекращать из-за запрета. В МИД Китая никак не прокомментировали данное заявление, только отметили, что разрешения на вход в порт рассматриваются в каждом отдельном случае.
Это не первый отказ Китая США в заходе кораблей ВМС в порт Гонконга. В 2016 году из-за возникших противоречий в Южно-Китайском море, в Пекине запретили вход в порт авианосной ударной группе ВМС США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении Центрального военного совета Китая и его руководителя из-за военного сотрудничества с Россией. В ответ Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна и отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter