США выводят часть комплексов Patriot с Ближнего Востока. Опять Россия виновата
Соединенные Штаты приняли решение о выводе части размещенных в странах Ближнего Востока противоракетных и противовоздушных комплексов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны США.
По сведениям, полученным газетой, на данный момент готовятся к выводу четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot, которые в октябре покинут территорию трех государств - Иордании, Кувейта и Бахрейна. Американское военное командование объясняет вывод комплексов переброской их на другие, более "опасные направления". Где в дальнейшем будут размещаться комплексы, не сообщается, но перегруппировка производится "в свете новых угроз, исходящих от России и Китая".
По информации, представленной Пентагоном, все вопросы по выводу комплексов с территории государств Ближнего Востока, ранее были согласованы с их армейским командованием и не ухудшат состояние противовоздушной обороны вышеуказанных стран.
Решение о передислокации комплексов Patriot в свете "возникшей угрозы со стороны России и Китая" принял лично глава Пентагона Джеймс Мэттис, который ранее заявил, что первостепенная угроза безопасности США исходит от ядерного оружия России, в меньшей степени - от Китая и КНДР.
По сведениям, полученным газетой, на данный момент готовятся к выводу четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot, которые в октябре покинут территорию трех государств - Иордании, Кувейта и Бахрейна. Американское военное командование объясняет вывод комплексов переброской их на другие, более "опасные направления". Где в дальнейшем будут размещаться комплексы, не сообщается, но перегруппировка производится "в свете новых угроз, исходящих от России и Китая".
По информации, представленной Пентагоном, все вопросы по выводу комплексов с территории государств Ближнего Востока, ранее были согласованы с их армейским командованием и не ухудшат состояние противовоздушной обороны вышеуказанных стран.
Решение о передислокации комплексов Patriot в свете "возникшей угрозы со стороны России и Китая" принял лично глава Пентагона Джеймс Мэттис, который ранее заявил, что первостепенная угроза безопасности США исходит от ядерного оружия России, в меньшей степени - от Китая и КНДР.
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