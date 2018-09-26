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США выводят часть комплексов Patriot с Ближнего Востока. Опять Россия виновата

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Соединенные Штаты приняли решение о выводе части размещенных в странах Ближнего Востока противоракетных и противовоздушных комплексов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны США.

США выводят часть комплексов Patriot с Ближнего Востока. Опять Россия виновата


По сведениям, полученным газетой, на данный момент готовятся к выводу четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot, которые в октябре покинут территорию трех государств - Иордании, Кувейта и Бахрейна. Американское военное командование объясняет вывод комплексов переброской их на другие, более "опасные направления". Где в дальнейшем будут размещаться комплексы, не сообщается, но перегруппировка производится "в свете новых угроз, исходящих от России и Китая".


По информации, представленной Пентагоном, все вопросы по выводу комплексов с территории государств Ближнего Востока, ранее были согласованы с их армейским командованием и не ухудшат состояние противовоздушной обороны вышеуказанных стран.

Решение о передислокации комплексов Patriot в свете "возникшей угрозы со стороны России и Китая" принял лично глава Пентагона Джеймс Мэттис, который ранее заявил, что первостепенная угроза безопасности США исходит от ядерного оружия России, в меньшей степени - от Китая и КНДР.
Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 17:48
    0
    Что то я не понял их манёвра.
    1. КВУ-НСвД Офлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 17:53
      +4
      Цитата: Zubr
      Что то я не понял их манёвра.

      Да чо тут не понять - мы щас пол-Сирии закроем небо и они пол-Сирии ... грубо говоря ..
      1. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 18:06
        +4
        Цитата: КВУ-НСвД
        Цитата: Zubr
        Что то я не понял их манёвра.

        Да чо тут не понять - мы щас пол-Сирии закроем небо и они пол-Сирии ... грубо говоря ..

        О точности поражения у этой янкесовской балалайки у хуситов уже все смешные анекдоты закончились! yes Чего они там ею закрывать собираются не знаю, а вот полякам продать для того чтобы они перед балтийскими "монстрами" нато похвастались- это могут! fool
      2. Vladimir 5 Онлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 18:22
        +2
        Более по нуждам Израиля По Сирии будут работать против ВКС РФ, там Либерман и Натаньяху полетелт в США слёзно просить защиты, ведь отработали по полной, уничтожили штучный разведчик ВКС РФ...
      3. DMoroz Онлайн
        DMoroz Сегодня, 19:25
        0
        Скорее всего в прибалтик засунут
  2. faterdom Онлайн
    faterdom Сегодня, 17:48
    +2
    не ухудшат состояние противовоздушной обороны вышеуказанных стран.

    Хоть не врут в данном случае. Глядя, как Патриот обороняет Саудов от хуситов, вывод этих батареек и впрямь ничего не ухудшит. Только воти неулучшит в новых местах развертывания.
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 17:55
      0
      Скорее всего, в Сирию пойдут Патриоты. Там НАТО эскалацию ожидает.
      Да и не только НАТО.
      1. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 18:10
        +1
        А может поближе к израилю разместят.
    2. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:43
      -1
      Цитата: faterdom
      Глядя, как Патриот обороняет Саудов от хуситов, вывод этих батареек и впрямь ничего не ухудшит.

      Нормально обороняет. Ни одного союзного самолета не сбил. А израильские Пэтриоты вообще работают на "отлично" На их счету и Су-24 и дроны.
  3. Игорь Борисов_2 Офлайн
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:54
    +1
    Полякам подогнать - пусть повизжат от радости...
  4. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 18:03
    +1
    санкции санкциями но....

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  5. Юра Офлайн
    Юра Сегодня, 18:04
    0
    на данный момент готовятся к выводу четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot,
    Неужто в Израиль? А Китай и КНДР здесь для красного словца и маскировки?
  6. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 18:05
    0
    Где в дальнейшем будут размещаться комплексы, не сообщается, но перегруппировка производится "в свете новых угроз ,исходящих от России и Китая".
    smile
    По уму, эти комплексы в данной ситуации должны быть переброшены на заводы для утилизации.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:19
    0
    нужно было не выводить свою рухлядь,а бедуинам подарить,а себе новые сделать.а то эти тащить через полмира,они того глядя,и рассыпятся в дороге.
  8. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 18:21
    +1
    Соединенные Штаты приняли решение о выводе части размещенных в странах Ближнего Востока противоракетных и противовоздушных комплексов

    Что? belay
    А как же Иран и иранская угроза? belay
    1. Касым Онлайн
      Касым Сегодня, 19:12
      +1
      Поляки хотят купить, а Вы за иранскую угрозу. Бизнес и ничего личного laughing. Варшава впридачу готова бесплатно базу предоставить, и даже что-то платить. Как от такого гешефта отказаться Вашингтону?!
    2. aziat Онлайн
      aziat Сегодня, 19:31
      0
      Есть ещё Украина. И там площадки для чего-то давненько готовят.