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Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?

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«Уралвагонзавод» (входит в Ростех) создает робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ, сообщает РБК.



По словам гендиректора УВЗ Александра Потапова, проект робототехнического комплекса разрабатывается по техническому заданию Минобороны РФ.


На вопрос корреспондента, было ли шасси Т-72Б3 выбрано из-за дороговизны «Арматы», он ответил, что «Армата» – это «долгосрочный подход», у этой платформы большое будущее. Сегодня же надо решать конкретную задачу, поэтому и исходить следует из наличия как финансовых, так и технических возможностей.

Назвать точные сроки создания первого образца беспилотного Т-72Б3 гендиректор затруднился. При этом он отметил, что УВЗ отчасти уверен в заказе на серийное производство робототехнического комплекса, поскольку техзадание на его разработку было согласовано с военным ведомством.

В августе источник в российском ОПК сообщал, что УВЗ приступило к ОКР, получившей название «Штурм». По его словам, в Минобороны уже создан макет беспилотного танка, позволяющий продемонстрировать элементы движения.

В 2015 году разработчики «Арматы» также сообщали о намерении создать на ее основе робототехнический комплекс. Проект называется «Тачанка-Б». Весной этого года источник рассказал изданию, что министру обороны уже продемонстрирован опытный образец беспилотной «Арматы», однако какие выводы сделал глава военного ведомства по итогам мероприятия, собеседник не уточнил.

Согласно информации, среди основных требований Минобороны к комплексу на базе Т-72 – наличие всеракурсной защиты, которая способна сохранить боеспособность машины после попадания 10–15 гранат РПГ и минного подрыва. Другим важным пожеланием военных является способность беспилотного танка вести огонь по предварительно разведанным целям в программируемом режиме, то есть в соответствии с боевой задачей, введенной в бортовой компьютер.
Использованы фотографии:
https://www.vitalykuzmin.net
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23 комментария
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  1. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 17:46
    +10
    А с какого перепугу делать беспилотник на базе "Арматы"? Чтоб деньги выкинуть?
    "Армата" должна быть с экипажем и "сворой" беспилотных Т-72. Так выйдет и дешевле и эффективнее
  2. Альф Офлайн
    Альф Сегодня, 17:47
    0
    Потом опять заявят-Очень дорого, денег нет, давайте еще разрабатывать. И вопрос-А почему не на базе 90-го ?
    1. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 17:58
      +4
      Цитата: Альф
      А почему не на базе 90-го ?

      Потому, что по сути это будет танк-смертник, камикадзе если угодно, выполнение задачи вызывая огонь на себя, открывая оперативный простор другим машинам, как-то так думается.
      1. Альф Офлайн
        Альф Сегодня, 18:18
        +4
        Цитата: Юра
        Потому, что по сути это будет танк-смертник, камикадзе если угодно, выполнение задачи вызывая огонь на себя, открывая оперативный простор другим машинам,

        Тогда надо делать его на базе Т-55 и Т-62, их еще хоть ...задом ешь, да и обойдутся они еще дешевле.
        1. Юра Офлайн
          Юра Сегодня, 18:30
          +2
          Цитата: Альф
          Тогда надо делать его на базе Т-55 и Т-62, их еще хоть ...задом ешь, да и обойдутся они еще дешевле.

          Почему бы и нет, здесь вопрос меры и целесообразности и только.
        2. Albert1988 Офлайн
          Albert1988 Сегодня, 19:17
          0
          Цитата: Альф
          Тогда надо делать его на базе Т-55 и Т-62, их еще хоть ...задом ешь, да и обойдутся они еще дешевле.

          Могут играть роль два важных фактора - у обозначенных вами танков а) другое орудие - значит будут проблемы с боеприпасами и б) нет автомата заряжения, то есть степень необходимой автоматизации еще более возрастает.
    2. Irokez Офлайн
      Irokez Сегодня, 18:08
      +4
      Цитата: Альф
      А почему не на базе 90-го ?

      Патамушто Т-72 чем списывать в утиль легче в робота переделать и на самые опасные участки пускать.
      Благо существует автоматическая зарядка боеприпаса в пушку (чего у демократов нет), а механизм нажатия курка как и связь с видеокамерами уже простенькая задача.
      С таким подходом мы опять будем впереди планеты всей, а если ещё мозги напрограмировать, то и воевать не надо, так команду дал они и до Ла-Манша доедут разгоняя всех по кустам. )))
      Ну а дальше на подходе переход через тихий океан до партнёра или через Берингов пролив.)))
  3. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 17:48
    -11
    госкорпорация "РОСПИЛ" не сбавляет темп!на очереди проект лунного бронехода на базе бтр 80!наш ответ новой лунной программе сша soldier
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 18:08
      +2
      Вы сначала на прибыль ее посмотрите, потом на количество рабочих мест. Ну это так,для начала, прежде чем бред писать.
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 18:15
        -3
        вам бы про эту фейкоприбыль поменьше бред читать и не транслировать его сюда!все это пустые отписки приписки за прибыль!пенсионный возраст поднимают не изза избытка прибыли и налоговых отчислений!а поставленные за счет бюджета подарочные танчики союзникам прибыли не приносят только убытки
  4. ltc35 Офлайн
    ltc35 Сегодня, 17:49
    +2
    "Другим важным пожеланием военных является способность беспилотного танка вести огонь по предварительно разведанным целям в программируемом режиме, то есть в соответствии с боевой задачей, введенной в бортовой компьютер."
    А если оператор ошибется и цель будет "не та"?
    1. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 18:09
      +1
      А если сейчас наводчик ошибется?
    2. Альф Офлайн
      Альф Сегодня, 18:20
      +1
      Цитата: ltc35
      А если оператор ошибется и цель будет "не та"?

      Тогда раздастся классическое ОЙ !
    3. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 18:29
      +2
      Еще год назад, сразу после первого показа Уран-9 писал, что базой для такого роботизированного комплекса должна быть модификация Т-72. В противном случае высокая стоимость электронных устройств и слабая защищенность сделают системы не только легкой целью, но и позволят противнику с помощью средств радиотехнической разведки легко определять координаты пунктов управления. Это подтверждает выявленные в САР проблемы комплекса «Уран-9», а именно проблемы управление. дальность, устойчивость, защищенность, плавность.
      Но если сейчас роботизированный комплекс на базе Т-72Б3 все таки доведут до ума, то это серьезно изменит расстановку сил на поле боя. Фактически вывести из строя такую машину будет на порядок сложнее чем ее аналог с экипажем.
      Цитата: Стройбат запаса
      "Армата" должна быть с экипажем

      Да Армате без разницы! Там в отличии от Т-72, все управление цифровое и централизованное. Экипаж может находится как в капсуле внутри танка, так и снаружи в укрытии, с точки зрения управляемости ни чего не изменится. Думаю, что и на испытаниях многие тесты Армата проходила без экипажа. Поэтому боевое применение с экипажем или без будет зависеть уже не от технических ограничений, а от складывающейся обстановки и решения командира.
      1. Albert1988 Офлайн
        Albert1988 Сегодня, 19:19
        0
        Цитата: Vita VKO
        Еще год назад, сразу после первого показа Уран-9 писал, что базой для такого роботизированного комплекса должна быть модификация Т-72. В противном случае высокая стоимость электронных устройств и слабая защищенность сделают системы не только легкой целью, но и позволят противнику с помощью средств радиотехнической разведки легко определять координаты пунктов управления.

        Вот, видимо, после Сирии военные почесали голову и решили, что и Т-72 старые утилизируют, и защищенность без лишних затрат повысят.
  5. tTшка Офлайн
    tTшка Сегодня, 17:55
    +1
    Задрали вы рисовать и "разрабатывать"... строить начните уже.
    1. Irokez Офлайн
      Irokez Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: tTшка
      строить начните уже

      Оно давно построено и пора в утиль, но тут второе дыхание пытаются открыть причём очень перспективное когда даже на войну идти не надо всё сделают "Терминаторы судного дня - Т-72".
  6. Кавалерист Онлайн
    Кавалерист Сегодня, 17:57
    +2
    «Армата» – это «долгосрочный подход», у этой платформы большое будущее.

    Вот с этим согласен... Т-34 помнится через многие препоны прошел, прежде чем вышел на оперативный простор(в серию) и начал громить фашисткую европу ..
    Ну а роботы танки , нужны конечно (хотя я к этому всему настороженно отношусь ). hi
  7. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 18:10
    +2
    Я о концепции беспилотной своры Т-72 вокруг пилотируемой Арматы, читал ещё лет 5 назад. Тактических лекал данная концепция рождает миллионы.
  8. rudolff Онлайн
    rudolff Сегодня, 18:33
    -1
    А к каждому такому танку будет прилагаться машина управления с экипажем из трех человек?
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:35
    -1
    а чё не на базе т34-85,вообще цена вышла бы как за три булочки с изюмом. belay lol из бедной семьдесятдвойки лепят фиг знает что с неизвестно какой целью-сто пудов ,cотню раз проект будут открывать и закрывать,пересматривать, а всё из за отсутствия четкой концепции ведения современной войны и места в ней танку.
  10. tank64rus Офлайн
    tank64rus Сегодня, 18:56
    +1
    Видел на Армии-2018 модель роботехнического комплекса Армата как передовой пункт управления с двумя операторами в башне размещёнными в специальных капсулах , БЛА, центральный пункт управления и два Т-72 Б3 в качестве танков роботов. После прорыва обороны и т.д. Т-72Б3 в может размещаться экипаж.
  11. Incvizitor Онлайн
    Incvizitor Сегодня, 19:34
    0
    На вопрос корреспондента, было ли шасси Т-72Б3 выбрано из-за дороговизны «Арматы»

    А зачем сейчас для "беспилотных" новую, дорогую базу, если старых тысячи на складах пылятся request