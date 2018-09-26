Кремль: Израильская газета опубликовала неправду

Нет, это не так. В данном случае эта газета даёт неправильную информацию. Премьер-министр Израиля предложил направить в Москву делегацию во главе с командующим ВВС, что и было сделано.

В Кремле прокомментировали публикацию в израильском издании Haaretz о том, что Москва якобы отказалась от того, чтобы принять делегацию из Израиля в составе премьер-министра Нетаньяху и (или) главы министерства обороны Либермана. Напомним, что та же газета утверждала, что российская сторона отказалась и от принятия израильской делегации другого формата – из Совета нацбезопасности Израиля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил российским журналистам, что информация, опубликованная в израильской прессе, не соответствует действительности. РИА Новости цитирует главу пресс-службы Кремля:По словам Дмитрия Пескова, делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, предоставила свои данные о крушении Ил-20, а ей в ответ были предоставлены подробные данные о трагедии министерством обороны России.На этом фоне прозвучали заявления о том, что в скором времени может состояться новый телефонный разговор между лидерами России и Израиля по ситуации вокруг поставок РФ в САР зенитных ракетных комплексов С-300. По некоторым данным, Нетаньяху планирует позвонить в Москву после своего возвращения из Нью-Йорка, где он принимает участие в сессии Генассамблеи ООН. Владимир Путин на эту сессию, как и в прошлом году, решил не лететь.