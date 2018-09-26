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Кремль: Израильская газета опубликовала неправду

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В Кремле прокомментировали публикацию в израильском издании Haaretz о том, что Москва якобы отказалась от того, чтобы принять делегацию из Израиля в составе премьер-министра Нетаньяху и (или) главы министерства обороны Либермана. Напомним, что та же газета утверждала, что российская сторона отказалась и от принятия израильской делегации другого формата – из Совета нацбезопасности Израиля.

Кремль: Израильская газета опубликовала неправду


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил российским журналистам, что информация, опубликованная в израильской прессе, не соответствует действительности.


РИА Новости цитирует главу пресс-службы Кремля:
Нет, это не так. В данном случае эта газета даёт неправильную информацию. Премьер-министр Израиля предложил направить в Москву делегацию во главе с командующим ВВС, что и было сделано.


По словам Дмитрия Пескова, делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, предоставила свои данные о крушении Ил-20, а ей в ответ были предоставлены подробные данные о трагедии министерством обороны России.

На этом фоне прозвучали заявления о том, что в скором времени может состояться новый телефонный разговор между лидерами России и Израиля по ситуации вокруг поставок РФ в САР зенитных ракетных комплексов С-300. По некоторым данным, Нетаньяху планирует позвонить в Москву после своего возвращения из Нью-Йорка, где он принимает участие в сессии Генассамблеи ООН. Владимир Путин на эту сессию, как и в прошлом году, решил не лететь.
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57 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 18:08
    +5
    то есть можно смело заносить газету в самый чёрный список.Газета случайно не региональное отделение Эхо Израиля?Кстати слово зрада по израильски בגידה
    1. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 18:19
      +6
      А ведь за несколько недель до инцидента с ил20 Израиль получил безвозмездную помощь от США на десять лет по 3,8 миллиарда баксов в год... Уж не плата ли это за будущую провокацию с самолетом. Торгаши вполне могли продать сей товар своему стратегическому союзнику.... Те заплатили, эти подождали удобный момент и нет 14 офицеров.... Элегантно, но топорно. Продай купи
    2. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 18:21
      -5
      Да как то неинтересно что это за газета. Ввели там кого в заблуждение или нет. У нас вот судя по видео ниже, молодежь тоже не вполне знает, что такое к примеру холокост.
      1. Терский Онлайн
        Терский Сегодня, 18:56
        +3
        Цитата: Аристарх Людвигович
        У нас вот судя по видео ниже, молодежь тоже не вполне знает, что такое к примеру холокост.

        Мало того, она ни чего не знает про голодомор в/на Украине, оккупацию Марианской впадины, и геноцид аборигенов Антарктиды.... yes
    3. Кавалерист Онлайн
      Кавалерист Сегодня, 18:23
      +7
      Москва якобы отказалась от того, чтобы принять делегацию из Израиля в составе премьер-министра Нетаньяху и (или) главы министерства обороны Либермана.

      Эти все равно залезут без мыла..Арабские страны и другие уже с подозрением смотрят на эти постоянные визиты Израиля в Москву..Стыдно даже за нашу валсть в России (в Китай их непускают ) А у нас прям проходной двор какой то..
      P/S Как только Нетаньяху посетит Москву ,жди провокаций в Сирии или на Украине..Гнать их и близко не подпускать к Москве.! angry soldier
    4. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 18:24
      +3
      Один сказал, другой написал... После пенсионной антисоциальной реформы я уж ничему не верю. Раньше коммунизм был хотя бы "на горизонте", а теперь и горизонта не стало (кто понял, тот поймет).winked
      Прошу прощения за пессимизм, но радоваться не чему благодаря отсутствия хоть какой то государственной идеологии.
    5. Законопослушный Гражданин Онлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 18:24
      +2
      Может,хватит уже безоговорочно газетам верить,как чему-то априори истину дающим сверху?Голову включать свою надо,сопоставляя информацию из Haaretz,Правды,Times?Истина где-то рядом...
  2. Комментарий был удален.
  3. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 18:11
    +3
    Не то ни решил позвонить в Москву после того, как получит чёткие инструкции и список фраз, которые он должен использовать
  4. Лекс. Офлайн
    Лекс. Сегодня, 18:11
    -4
    Газета это переживёт ,у ней нет читателей в России так что расслабьтесь
    1. Gladius Офлайн
      Gladius Сегодня, 18:18
      +5
      Ну, эта газета в первую очередь ввела в заблуждение именно израильских читателей. Если вам нравиться получать от прессы фейки, а не достоверную информацию, то да - газета этот конфуз переживёт без каких-либо проблем.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:26
      +1
      lol лекс-спасибо,без вашего разрешения форумчане в тревоге чесали бы себе затылок,а так вы нам очи раскрыли,спать теперь спокойно будем... wassat
    3. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:36
      -2
      Цитата: Лекс.
      Газета это переживёт ,у ней нет читателей в России так что расслабьтесь

      У нее и в Израиле очень "специфический" читатель. Вам ли это не знать?

      ПС
      Я еще вчера написал, что Аарец не наша газета.
      1. Лекс. Офлайн
        Лекс. Сегодня, 18:42
        -3
        Ну у нас мало прессы нормальной где пропагандисты чем журналисты там русофобы,тут антисемиты вот бы свести бы их вместе пусть какахами друг друга забросают
    4. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 19:16
      0
      Газета это переживёт ,у ней нет читателей в России так что расслабьтесь


      Да все на расслабоне, это десерт от сайта,пар выпустить под конец дня
  5. Арон Заави Онлайн
    Арон Заави Сегодня, 18:14
    +6
    Это же "Нaarez". Не далеко ушла от Debka. И главный критик администрации Нетаниягу.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:23
      +9
      арон,так многие же ваши земы из чесла бывших укроинцев монитор тут заплевали,выдавая информацию от Haarez как истину первой инстанции.
    2. Кавалерист Онлайн
      Кавалерист Сегодня, 18:27
      +2
      Цитата: Арон Заави
      Это же "Нaarez". Не далеко ушла от Debka. И главный критик администрации Нетаниягу.

      Эх Арон , а все же я прав был насчет Израиля .. hi Не живется вам мирно и пососедски ни с кем..
      Интересно если Россия -Сирия собьет пару ваших ,что будете делать ? ..ЯО примените..
      1. Zina389 Офлайн
        Zina389 Сегодня, 18:58
        -3
        постреляют кавалерию из невидимого пулемета
    3. Лекс. Офлайн
      Лекс. Сегодня, 18:45
      -2
      Если взять курсор или 9tv например возьмём детали издание некий Игорь Яковенко раскритиковал Якова Кедми .Этот Яковенко был коммуняка член КПСС пропагандист Дзержинского района Москвы вот она как сегодня сталенист ,коммуняка а завтра либерал
  6. Vladimir 5 Онлайн
    Vladimir 5 Сегодня, 18:15
    +3
    Зря обрадовался, по еврейски пучеглазему пресс-секретарю опровергнув известие об отказе принять Б.Нанатаньяху в Кремле,- так всё вернулось на прежний круг: " предать своих и утерется". А то думал, наконец проявили твёрдость и дали от ворот этим падлецам и провокаторам.
    1. Кавалерист Онлайн
      Кавалерист Сегодня, 18:37
      +1
      Цитата: Vladimir 5
      сё вернулось на прежний круг: " предать своих и утерется". А то думал, наконец проявили твёрдость и дали от ворот этим падлецам и провокаторам.

      К этому все и идет , незря тут "товаищи из Израиля" прям ехидством плюются и насмехаются над Россией..
      Воевать полноценно Россия пока неготова, даже противостоять политически (лобби у нас мощное во властных и медийных структурах)
      Так что скоро все затихнет, утремся и будем выживать как обычно.. soldier
      1. Zina389 Офлайн
        Zina389 Сегодня, 19:02
        -3
        приглашайте почаще Асадв. Говорят он хорошо целуется. Вот помню Арафат прямо взасос целовал.
        1. Терский Онлайн
          Терский Сегодня, 19:11
          +3
          Цитата: Zina389
          Вот помню Арафат прямо взасос целовал.

          Ну и как? Понравилось?
        2. tomket Офлайн
          tomket Сегодня, 19:26
          +1
          Цитата: Zina389
          Вот помню Арафат прямо взасос целовал.

          Да вы шалун)
    2. Лекс. Офлайн
      Лекс. Сегодня, 18:54
      -3
      Да помолчал бы ты вообще с Латвии
  7. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 18:18
    0
    Израиль нам не друг но и не враг и слава богу,надо выторговывать максимум из этой ситуации,но всё таки ненароком привалить какой нибудь Ф-35 над Средиземным морем , выглядело бы по настоящему изящно.
    1. Лекс. Офлайн
      Лекс. Сегодня, 18:55
      -2
      За себя отвечай а не за всю Россию
      1. gabonskijfront Офлайн
        gabonskijfront Сегодня, 19:18
        +1
        Больше здорового цинизма ,не думал что придётся это говорить именно тебе.
  8. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 18:19
    +1
    Нет, это не так. В данном случае эта газета даёт неправильную информацию.

    Ткнули котят мордой в их же "лужу".
    Все эти "неправды" и откосилки" лишний раз доказывают причастность евреев к гибели русского экипажа.
    Кровь будет отомщена. yes angry
    1. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: К-50
      Кровь будет отомщена.

      Как с турками? Дадите нам кредит на покупку С-400 дабы у нас было больше возможностей сбивать любые ЛА? request
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:53
        +2
        профессор-заставим вас покупать с125, и модернезировать их до уровня с400 lol
    2. Zina389 Офлайн
      Zina389 Сегодня, 19:04
      -4
      у вас все доказывает все
  9. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 18:20
    +3
    Опа! На нас то наши израильские друзья-форумчане почему-то пытаются убедить в кристальной честности Израиля... what Кому верить-то ,товарищи израильтяне? request
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:21
    -1
    путин принял решение не постовлять в сирию полк с300-туда поставят три полка с400 laughing
  11. dolfi1 Офлайн
    dolfi1 Сегодня, 18:22
    +4
    Эту " желтую " газетенку в Израиле приличные люди не читают. Да и на русском языке нет нормальной прессы, только укропресса маскирующаяся под израильскую. Невзлин хозяин этой газетенки.
    1. Законопослушный Гражданин Онлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 18:39
      +2
      Нет-я всё стараюсь читать в прессе!Насколько познаний хватает в( английском,немецком,французском)и смотреть в интернете и телевизоре,чтобы более цельная картинка сложилась в голове-
    2. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: dolfi1
      Невзлин хозяин этой газетенки.

      Откуда дровишки?
      1. Лекс. Офлайн
        Лекс. Сегодня, 18:56
        -1
        Ну у Невзлина всё чики пуки дочь выдал за спикера кнесета
        1. Vladimir 5 Онлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 19:16
          +1
          А в РФ на Невзлина действующий приговор суда РФ на реальный срок тюрьмы за участие в убийстве мера города и прочих уголовных "подвигах" при Ходорковском "Юкосе".. Как то не вяжется с такими прпиговорами и честным именем и связью с депутатами государства Израиль, или наоборот , очень такое вяжется......
    3. APASUS Офлайн
      APASUS Сегодня, 18:41
      0
      Цитата: dolfi1
      Эту " желтую " газетенку в Израиле приличные люди не читают.

      А что читают приличные люди в Израиле ?
      Назовите парочку изданий,только не сильно патриотичных как Цензор (на пример) ,те что реально оценивают ситуацию
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:41
      +1
      долфи1- открою вам тайну- в мире давно уже почти не осталось честных газет, за бабки и ради сенсаций высасанных из пальца напишут любую ложь под видом чистейшей воды правды.
  12. faterdom Онлайн
    faterdom Сегодня, 18:25
    +1
    Оксюморон какой-то! Как такое может быть: израильская газета и вдруг - неправду!?
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:30
    0
    вот от таких газет и исходят нездоровые сенсации,будоражищие умы обывателя.наплетут фиг знает что,и в кусты...или они чей то заказ выполняли,ещё бинзина в костер конфронтации подлить recourse
  14. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 18:39
    0
    Ну напечатали, да и пёс их побери.... Желтых газетёнок столько, что на всех кивать жизни не хватит.
    Да и действительность несколько по другому выглядит..... Тех, кто этого не понимает - да пёс их бери laughing
  15. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 18:49
    0
    Кремль: Израильская газета опубликовала неправду
    Это даже не удивительно а видимо обычно и привычно для израильтян, у них своя правда - которая совсем неправда laughing ...
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 19:01
      -4
      По словам Коношенко израильские самолёты зависли в небе и ждали Ил-20 после того как выстрелили.
      Интересно, выстрелить и продолжать висеть в небе почти час ещё...

      Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики
      https://topwar.ru/123466-rossiya-i-siriya-sozdali-edinuyu-sistemu-pvo-na-territorii-respubliki.html

      Показывает картинки и не понимает что это всё на огромной скорости двигается, ил-20 сбили спустя почти час.

      Шойгу вообще в армии не служил.

      Путин выбирает людей по принципу лояльности, но это получается в угоду профессионализма.
      1. tomket Офлайн
        tomket Сегодня, 19:31
        0
        Цитата: merkavaa
        По словам Коношенко израильские самолёты зависли в небе и ждали Ил-20 после того как выстрелили.

        Вообще то по его словам, они начали патрулировать в этом районе. Это называется, вы посмотрели видео, но было лень послушать брифинг.
        Цитата: merkavaa
        Показывает картинки и не понимает что это всё на огромной скорости двигается, ил-20 сбили спустя почти час.

        Да как бы это вы смотрите картинки, но вообще не понимаете о чем речь....
        Цитата: merkavaa
        Шойгу вообще в армии не служил.

        Да как бы сейчас каждый второй министр обороны в мире, не служил в армии.
        Цитата: merkavaa
        Путин выбирает людей по принципу лояльности, но это получается в угоду профессионализма.

        Это он вам лично рассказал?
    2. Zina389 Офлайн
      Zina389 Сегодня, 19:08
      -2
      за то не комсомольская
  16. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 18:53
    +1
    Мда, но и Песков иногда, как мы теперь знаем, тоже пургу несет.
  17. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 18:55
    -3
    Только Россия всегда говорит правду.
    http://www.km.ru/v-rossii/2018/09/26/siriiskii-krizis/829900-il-20-analiz-brifingov-minoborony-rf-ot-23-i-24-sentyabr


    Как и раньше Россия объявила войну Израилю.
    1. tomket Офлайн
      tomket Сегодня, 19:31
      +1
      Цитата: merkavaa
      Как и раньше Россия объявила войну Израилю.

      Вы там уже начали плакать на счет антисемитизма и холокоста?
  18. Shelest2000 Офлайн
    Shelest2000 Сегодня, 18:57
    +3
    ВВП и его команда озвучила голосом Пескова:
    - Мы не такие! Они вгут! Мы своих дгузей и хозяев из Изъгаиля не можем обидеть отказом!
    (уж простите,наболело наблюдать сексуальную позицию нашего Кремля в положении "на коленях и с открытым ртом" )
    зы.А жаль,жаль... Если б наши действительно отказались от всех контактов с евреями и объявили полную безполётную зону ,а попытки атаковать союзника России - объявлением её же войны,но... Но для этого надо иметь железные яйца и не иметь собственности в США и ЕС. А вот споследним у Путина и его команды напряженка - и деньги там,и семьи,и недвижимость и у них у всех. Т.ч.опять начнут сливать .Примерно так же было и на Донбассе в 2014-15гг,достаточно вспомнить Мариуполь.
    Просто в нашей Россиянии деньги решают всё.Абсолютно всё. Увы...
  19. dolfi1 Офлайн
    dolfi1 Сегодня, 19:04
    +1
    Цитата: профессор
    Цитата: dolfi1
    Невзлин хозяин этой газетенки.

    Откуда дровишки?

    Так инфа давнишняя, писали не помню в каком уже году.
  20. dolfi1 Офлайн
    dolfi1 Сегодня, 19:06
    +1
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    долфи1- открою вам тайну- в мире давно уже почти не осталось честных газет, за бабки и ради сенсаций высасанных из пальца напишут любую ложь под видом чистейшей воды правды.

    Я сочуствую тем людям, для кого это тайна. hi
  21. dolfi1 Офлайн
    dolfi1 Сегодня, 19:09
    0
    Цитата: APASUS
    Цитата: dolfi1
    Эту " желтую " газетенку в Израиле приличные люди не читают.

    А что читают приличные люди в Израиле ?
    Назовите парочку изданий,только не сильно патриотичных как Цензор (на пример) ,те что реально оценивают ситуацию

    На русском таких нет. Есть на иврите парочка. Есть отдельные авторы, обладающие определенным авторитетом наработанным годами.
  22. mko Офлайн
    mko Сегодня, 19:18
    0
    В 2005 г россия простила суммарный долг только двух арабских стран в размере 23,5 млрд. $ -(почти 2 трлн руб)
    это почти 20% российского бюджета на 2018г.
    Крутое прощение!
    Хотелось бы услышать о чем нибудь материальном из арабов -моральное удовлетворение (дуля США) как то на хлеб не намажешь
    СССР погубила дружба с арабами-иранами, -это же грозит и россии
    а израиль нам ни копейки не стоит
    1. stalkerwalker Онлайн
      stalkerwalker Сегодня, 19:30
      0
      Дорогой бундес-камаратен,

      Уж скока Германия вложила дойче-пенёнз в "благотворительные" евро-проекты, пытаясь заполучить лидерство в ЕС, не подсчитать.
      А скока евро-денег вложено в руки "новых немцев", прибывших на историческую родину 2-х мировых войн и идеи "унтерменшен", только для удовлетворения либеральных похотей власть в Германии предержащих, уму не постижимо.

      История заката Германии предыдущего издания началась у городка под названием Глейвиц.
      На днях имел место быть "Хеймниц".
      Ферштейн?