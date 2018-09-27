Украина возвращается во времена красного террора и безбожной пятилетки

Религиозное противостояние на Украине, организованное США, Константинопольским патриархом и киевским режимом, принимает все более жесткие формы. Архиереи, члены Священного Синода УПЦ МП включены в проскрипционные списки экстремистского сайта «Миротворец», что в условиях нынешней Украины означает прямую угрозу жизни.Напомним, что подготовку к провозглашению автокефалии «украинской церкви» патриарх Варфоломей начал под предлогом «преодоления раскола на Украине». Однако позиции Фонара (окраина Стамбула, где расположена резиденция предстоятеля КПЦ) во всей этой ситуации оказались весьма уязвимы. Прежде всего потому, что сам процесс был инициирован по просьбе персонажа, к церкви отношения не имеющего, – Петра Порошенко.А что было делать? УПЦ МП изначально выступает против «автокефалии», а вступать в прямые переговоры с анафематствованным раскольником Филаретом — чересчур даже для Варфоломея.Несмотря на все попытки предать происходящему благопристойный вид, для всех очевидно, что Варфоломей по просьбе Киева и по требованию Вашингтона выступил на стороне раскольнической секты «УПЦ КП» против канонической церкви.Возможность иного толкования происходящего исключил сам Филарет, раздающий налево и направо интервью, в которых рассказывает о своих планах по отъему монастырей, храмов, приходов и иного имущества у УПЦ и МП, о созыве «объединительного всеукраинского собора». Да и его поездка в Вашингтон с целью просить США «защитить вселенского патриарха от нападений, которые могут осуществляться со стороны Русской церкви» (из интервью Филарета радио «Свобода»), а на деле – пролоббировать свое назначение «патриархом» «объединенной украинской церкви».Но все это, как мы видим, никак не укладывается в концепцию «преодоления раскола». Необходимо, чтобы и УПЦ МП искала «автокефалии».Чтобы добиться этого, на православные приходы усилено давление. Переход от угроз к реальным действиям начался с описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархата, начатого министерство культуры Украины 23 сентября.Как сообщил сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, минкульт создал комиссии для оценки имущества церкви в Сумской области.В УПЦ МП действия министерства назвали возможным «первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников». Причем абсолютно незаконных, поскольку, как указал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, украинские чиновники «не имеют права учитывать и переписывать чужое имущество».Так как религиозным общинам не передавали никакой историко-культурной ценности в пользование или хранение, их требования являются необоснованными с точки зрения права, указал отец Александр.Но Киев подобные «мелочи» не заботят, главное – добиться желаемого результата.Однако «намек» властей православные проигнорировали, и Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ, «не нарушать канонической территории» и отозвать двух константинопольских «экзархов» назначенных им в Киев.«Соответственно, Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории», — говорится в решении Синода.В решении подчеркивается, что «экзархи» Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион «должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви», так как их деятельность является неканонической и нарушает межконфессиональный мир на Украине.Собственно, приезд «экзархов» поставил Варфоломея в еще более щекотливое положение. Представители УПЦ МП наотрез отказались с ними встречаться и вести какие-либо переговоры. С Филаретом им встречаться, по крайней мере, открыто, пока что тоже нельзя, поскольку это поставит под вопрос их статус «врачевателей раскола». Первый контакт должен состояться все же с представителями УПЦ МП.Так что пока что они могут развлекаться разве что беседами с Порошенко и посылкой нацистской литературы украинским «фюрерам».Напомним, что один из двоих посланников Варфоломея, архиепископ Даниил (Зелинский), передал бывшему главарю запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрию Ярошу книги основоположника украинского нацизма Дмитрия Донцова.Как видим, с украинскими нацистами связаны не только сектанты-филаретовцы, науськивающие их на захват храмов и на нападения на православных, но и константинопольские эмиссары.Но ситуация для них пока что тупиковая – хоть создавай свою константинопольскую «митрополию», увеличивая число раскольнических номинаций на Украине.Им во что бы то не стало нужна встреча с представителями канонической церкви. Если не получится добиться контактов с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием или его полномочным представителем, необходимо сформировать раскол уже в УПЦ МП, сформировать некую группу из соблазнившихся архиереев и начать с ними «переговоры». О существовании отступников среди украинских первосвященников известно: Филарет уверяет, что их десять человек. Так это или нет, но пока что никакой групповой «работы» по организации раскола они не обозначили. А время-то идет.И чтобы заставить УПЦ МП пойти на контакты с посланниками Фонара, в ход пошли уже прямые угрозы архиереям.Террористический сайт «Миротворец» включил в свои «расстрельные списки» предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, и нескольких членов Священного Синода, в том числе: митрополита Виноградовского Марка, митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона, митрополита Каменец-Подольского и Городокского Феодора, митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, архиепископа Львовского и Галицкого Филарета и архиепископа Новокаховского и Геничевского Филарета.Экстремисты из «Миротворца» объявили архиереям ультиматум, потребовав покинуть пределы Украины, угрожая в противном случае физической расправой.Наряду с этим через соцсети, подконтрольные раскольникам «киевского патриархата», вбрасывается идея убийства Киевского предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, сообщил в эфире российского телеканала ТВЦ крымский журналист Константин Кнырик.«Я мониторил социальные сети, подконтрольные раскольникам-филаретовцам. У них этот сегмент очень развит как у любого проамериканского института. Там сегодня раскручивается очень страшная мысль о том, что целесообразно было бы ФСБ с целью провокации на Украине убить Онуфрия», – приводит слова Кнырика «ПолитНавигатор». Журналист полагает, что таким образом общественное мнение готовится к насильственным смертям священнослужителей.Как мы видим, против Украинской православной церкви сегодня объединились константинопольские эмиссары, раскольники-филаретовцы, украинские спецслужбы и неотделимые от них американские кураторы.Результатом вояжа Филарета в Вашингтон стало официальное заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт о поддержке автокефалии.«США уважают способность украинских религиозных лидеров и верующих следовать курсу на автокефалию в соответствии со своими убеждениями, — говорится в сообщении. — Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога».Все это говорит о том, что православие на Украине вступает в годину тяжких испытаний – исповедничества и мученичества, вполне сопоставимой со временами красного террора и безбожной пятилетки.Впрочем, есть надежда, что православные не останутся без защиты. Напомним, что еще в бытность кандидатом в президенты на последних выборах главы государства Владимир Путин пообещал, что защита христиан в случае его победы на выборах станет одним из приоритетных направлений внешней политики России, и Москва будет защищать верующих, подвергающихся гонениям.Верность этому курсу российский президент подтвердил в 2017 году во время своей встречи с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. Так что следует ожидать, что перед Киевом будет обозначена еще одна «красная черта», предостерегающая режим Порошенко от гонений на православных.