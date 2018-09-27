Аналитика

Система ПВО в Сирии: С-300 как ответ на события и ее возможные последствия

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Итак, обещанное продолжение в виде конкретных действий. Россия поставит Сирии не самые новые, но достаточно эффективные комплексы ПВО С-300. Точнее, С-300ПМУ-2.



Фактически мы вооружаем сирийскую армию оборонительным вооружением, способным контролировать небо не только Сирии, но достаточно большую часть территории Израиля. Это в случае, если комплексы будут расположены в районе Дамаска. А ведь можно расположить их и там, где вся территория еврейского государства будет контролироваться.


Интересный расклад, особенно в свете предстоящих переговоров.

Для начала стоит вспомнить события совсем недавнего прошлого. Начнем с начала.

Комплекс С-300 принят на вооружение Советской Армии в 1978 году. Комплекс С-300 ПМУ-2 "Фаворит" моложе на 20 лет и был представлен в 1997 году. Впечатляла дальность стрельбы. От 3 до 200 километров по аэродинамическим целям, от 5 до 40 километров по баллистическим целям, от 5 до 38 километров по низколетящим целям.

Система предлагалась в экспортном варианте. В состав ЗРС С-300ПМУ-2 входят:

1. Командный пункт системы управления 83М6Е2.
2. До 6 ЗРК 90Ж6Е2.
3. Зенитные управляемые ракеты 48Н6Е2.
4. Средства технического обеспечения, аналогичные ЗРС С-300ПМУ-1.

Согласитесь, при всей "грозности" российского комплекса, для одного из ведущих в области электроники и беспилотной авиации государств мира комплексы не столь опасны. А возможно, что многочисленные комплексы, проданные Россией различным государствам, позволили уже если не создать эффективную систему противодействия, то хотя бы начать работы в этом направлении.

Наверное, стоит перевести. Для Ф-35 наш комплекс может и не представляет такой угрозы, как нам хотелось бы. А вот для Ф-15 и 16 – вполне.

Так почему же в военных кругах Израиля сегодня явно наблюдается "большая озабоченность" решением России? Израильтяне боятся попасть под огонь сирийских установок? Сомнительно. При всей нашей общеизвестной филантропии мы не настолько богаты, чтобы прикрыть всю территорию Сирии за наш счет.

Боятся установки "Фаворитов" на Голанских высотах? Так большая часть высот контролируется Израилем. Да и войны там вроде нет…

Несмотря на нежелание Израиля афишировать лишний раз собственные отношения с США и Россией, ответ спрятан именно там.

Нет никакого секрета в том, что Израиль активно поддерживается США. Начиная от приличной ежегодной суммы на оборонные нужды и заканчивая блокированием решений Совбеза ООН по Израилю.

Но в то же время русскую поговорку о ласковом теляти евреи усвоили прекрасно, Израиль умеет договариваться со всеми, в том числе и с Россией. Вспомните отказ России выполнять контракт на поставку комплексов С-300 в Иран и Сирию. Причем в случае с Сирией мы даже вернули уже заплаченные за комплексы деньги. По настоятельной просьбе Израиля…

Более того, израильтяне позволили себе даже шантажировать Россию нанесением авиаударов по местам расположения наших комплексов в случае их поставки сирийской армии.

Так почему же так озабочен Израиль оборонительными комплексами ПВО?

Израильтяне так много летают над территорией Сирии? Или С-300 способен стрелять ракетами «земля-земля»? Может, Асад использует С-300 для защиты "Хезболлы"?

Нет. Всё гораздо проще. По нашему скромному мнению, разгадка кроется немного в стороне от Израиля.

Напомним, что в регионе есть ещё и войска коалиции, самолеты которой совершенно безнаказанно летают над большинством районов Сирии. И вот тут-то и кроется ответ на действия израильтян. Они просто выполняют заказ своих покровителей. Увы, за все надо платить. Даже за деньги.

Не собственных летчиков спасает Тель-Авив, а американцев и иже с ними. Наличие С-300 существенно осложнит жизнь именно им. И прежде всего им, американцам, французам и прочим борцам с терроризмом.

Собственно, Израиль традиционно наносит свои удары из воздушного пространства Ливана. Ливан молчит. Но, в принципе, всем понятно, то, что сходит с рук Израилю в условиях войны с Сирией, в Сирии не прокатит. И так называемое «мировое сообщество», возмущённое, естественно, хамским поведением Асада, который к тому же не желает уходить с поста президента, вполне может устроить ему что-то типа ливийского сценария.

Главное – подогреть до определенного градуса ситуацию. А уж за сообществом точно не заржавеет. Прибегут с демократией, прилетят, приплывут. На авианосцах.

Но шутки шутками, а в сущности, поставка "Фаворитов" является логическим завершением создания системы ПВО. Специалисты заметили один нюанс в сообщении нашего МО. Шойгу заявил следующее:

"Командные пункты сирийских подразделений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы".

Всего несколько слов, и очередная головная боль нашим "союзникам в борьбе с терроризмом" готова.

ПВО Сирии сегодня — это условно серьезная сила ввиду того, что оснащена она большим числом реально устаревших систем советского производства.

Комплексы С-125, С-200, комплексы войсковой ПВО "Бук", "Оса", "Стрела-10, "Панцирь-С1" теперь дополнит С-300. Если рассматривать все эти системы как единый организм, то все встает на свои места. И, в принципе, рисуется эшелонированная оборона.

Обстрелы сирийских объектов коалицией 14 апреля этого года показали, что авиация будет как минимум серьезно потрепана в случае входа в зону ответственности сирийских батарей.

Единственное, что действительно напрягает в этой ситуации, это фанатичная вера сирийцев. Вера в Аллаха. Помните нашумевшую историю с уничтожением "Панциря"? Посмотрите время уничтожения установки и сравните со временем намаза... Как бы не получилось и с новым комплексом так же.

Также недавние события заставляют усомниться в должной подготовке сирийских военных и наличия нормальной системы координации. Конечно, это решаемая проблема, но решаемая с течение времени.

Дело не то что не одного месяца, как бы не дольше. Так что пока в Израиле могут либо спать спокойно (в случае если самолеты не будут летать), либо нервничать по любому поводу, так как сирийские «специалисты» по нашему мнению не сильно уступают украинским.

Тут понятно, что отсыл идет к событиям 2001 года, о которых лишний раз напоминать не стоит ни русским, ни евреям.

Завершая разговор о русском ответе, хочется сказать фразу, которая сегодня вертится на языке у многих.

Завтра покажет все.

Это только на первый взгляд кажется ерундой. На самом деле, говоря слово «завтра», мы имеем в виду не только российско-израильские переговоры, но и множество других вопросов взаимоотношений с соседями, борьбе с терроризмом и прочая...

Но об этом стоит поговорить отдельно, потому что нюансов здесь действительно много. И, думаем, не все будет приятно услышать Израилю.

Например, стоит поговорить о возобновлении переговоров о продаже С-300 Ирану… И о последствиях такого шага. Но – продолжение следует.
Автор:
Александр Ставер, Роман Скоморохов
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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31 комментарий
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  1. Bongo Офлайн
    Bongo Сегодня, 05:53
    +8
    Уважаемые авторы, я со многим из изложенного в данной публикации солидарен. Но вот с этим согласиться не могу:
    Россия поставит Сирии не самые новые, но достаточно эффективные комплексы ПВО С-300. Точнее, С-300ПМУ-2.
    ЗРС (зенитно-ракетная система, а не комплекс) С-300ПМУ-2 является экспортной модификацией С-300ПМ. Давайте зададимся вопросом откуда она возьмётся? Для строительства полкового комплекта ЗРС требуется примерно 1,5-2 года (исходя из сроков выполнения иранского контракта). У Вас есть информация, что "Алмаз-Антей" строит ЗРС для Сирии? no В САР могут быть оперативно поставлены только С-300ПС/ПМ из состава ВКС РФ, с российскими же расчётами.
    1. domokl Офлайн
      domokl Сегодня, 06:36
      +3
      Цитата: Bongo
      Давайте зададимся вопросом откуда она возьмётся?

      Шойгу заявил, что комплексы были готовы к поставке в Сирию уже в 2013 году. И куда они могли исчезнуть за это время? Стоят на консервации.
      Так что откуда возьмутся ясно...
      1. Bongo Офлайн
        Bongo Сегодня, 06:54
        0
        Цитата: domokl
        Шойгу заявил, что комплексы были готовы к поставке в Сирию уже в 2013 году. И куда они могли исчезнуть за это время? Стоят на консервации.
        Так что откуда возьмутся ясно...

        Ладно, бы такие аргументы приводили люди несведущие. Но Вы ведь постоянно пишите для ВО, и наверное помните то, что на сайте публиковалось раньше. Элементы ЗРС С-300 предназначавшиеся для САР согласно многочисленным заявлениям наших официальных лиц давно утилизированы, а само строительство до конца доведено не было. Об этом в том числе писали и на Военном обозрении.
        У меня к вам вопрос как к модератору, почему исчезла возможность вставлять активные ссылки?
        1. Вас Влад Онлайн
          Вас Влад Сегодня, 08:41
          0
          Цитата: Bongo
          Элементы ЗРС С-300 предназначавшиеся для САР согласно многочисленным заявлениям наших официальных лиц давно утилизированы

          Утилизированы это?Ну не на метал ведь wink Поменяли электронную начинку, вот и вся утилизация Сергей feelГлавное ноу- хау наших ПВО это программные алгоритмы работы.
      2. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 07:51
        -1
        Цитата: domokl
        Шойгу заявил, что комплексы были готовы к поставке в Сирию уже в 2013 году. И куда они могли исчезнуть за это время? Стоят на консервации.
        Так что откуда возьмутся ясно...

        Эти комплексы обещали утилизировать:
        Принято решение, согласно которому заказанные Сирией системы С-300 не будут переданы заказчику. В ближайшее время их утилизируют.

        https://topwar.ru/56232-siriyskie-zrk-s-300-budut-utilizirovany.html

        Но в принципе есть бюджетный вариант ЗРС С-300:

      3. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 08:35
        +1
        Цитата: domokl
        Так что откуда возьмутся ясно...

        Кроме того у нас идёт замена С-300 на С-400 - то же куда то девать надо.
        1. Bongo Офлайн
          Bongo Сегодня, 08:47
          0
          Цитата: Boris55
          Кроме того у нас идёт замена С-300 на С-400 - то же куда то девать надо.

          Вы знаете какие ЗРС составляют основу нашей ПВО и сколько им лет? На ВО об этом неоднократно писалось, но вы ведь такое не читаете request .
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:21
      0
      bongo-на складах в некоторых регионах стоят как минимум пара полков законсервированных.так что их наличие это не проблема.
      1. Bongo Офлайн
        Bongo Сегодня, 07:22
        +2
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        на складах в некоторых регионах стоят как минимум пара полков законсервированных.так что их наличие это не проблема.

        Вы это мне рассказываете? Хотите в личке пообщаемся, что, где и в каком состоянии "стоит на складах" ?
        1. Арон Заави Офлайн
          Арон Заави Сегодня, 08:20
          +2
          Цитата: Bongo

          Вы это мне рассказываете? Хотите в личке пообщаемся, что, где и в каком состоянии "стоит на складах" ?

          Кстати в Иран в 2016 году продали 4 дивизиона С-300 за 3 млрд$ если я не ошибаюсь?
          1. Boris55 Онлайн
            Boris55 Сегодня, 08:37
            +1
            Цитата: Арон Заави
            я не ошибаюсь?

            Уже шесть.
          2. Bongo Офлайн
            Bongo Сегодня, 08:46
            0
            Цитата: Арон Заави
            Кстати в Иран в 2016 году продали 4 дивизиона С-300 за 3 млрд$ если я не ошибаюсь?

            Вот публикация по ПВО ИРИ:
            https://topwar.ru/115984-pvo-islamskoy-respubliki-iran-chast-2.html
          3. mvd ru Офлайн
            mvd ru Сегодня, 08:49
            0
            В свободном доступе речь только о 4 дивизионах ПМУ2 стоимость контракта 1 милиард
  2. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 06:03
    +2
    Мне одно непонятно. Кто-нибудь думал о том, что мы будем делать, если Израиль нанесёт массированный удар по ПВО Сирии в состав которой будут входить С-300 и уничтожит ее полностью? Думаю ни у кого нет сомнений, что какая бы эффективная система ПВО и ПРО не была построена ее всегда можно уничтожить просто задавив количеством средств нападения. У Израиля возможности продавить ПВО Сирии очевидно есть, просто закидают ракетами, беспилотниками и управляемыми бомбами даже не входя в зону ПВО Сирии пилотируемыми самолетами. Что мы в этом случае делать будем? Начнём сами или используя сирийцев бомбить территорию Израиля? Нанесём удары по израильским аэродромам или выразим озабоченность?
    1. domokl Офлайн
      domokl Сегодня, 06:40
      +4
      Цитата: случайный прохожий
      Кто-нибудь думал о том, что мы будем делать, если Израиль нанесёт массированный удар по ПВО Сирии в состав которой будут входить С-300 и уничтожит ее полностью?

      Зачем нам воевать с Израилем? Достаточно прекратить поддавливать на Иран. Сегодня же израильтяне бомбят Сирию по причине поставок вооружения Хезболе из Ирана. Правильно? И бьют не по сирийским войскам, а именно по Хезболе. Для Израиля это критично. И тут они вернее всего правы.
      Да и разжигать войну израильтянам очень не хочется. В отличие от арабов они могут потерять собственную государственность...
      1. случайный прохожий Офлайн
        случайный прохожий Сегодня, 06:48
        0
        Во-первых, я сомневаюсь, что на Иран кто-то поддавливает, а во-вторых, я немного не про это спрашивал. Что мы будем делать, если Израиль уничтожит ПВО Сирии вместе с поставленными С-300? Озабоченность выражать опять и рассказывать про «нож в спину»? Или воевать будем?
        1. inkass_98 Офлайн
          inkass_98 Сегодня, 06:57
          +1
          Я полагаю,что подавление оборонительных систем ПВО на чужой территории есть акт агрессии и подготовка или фактическое объявление войны. Оно Израилю надо?
          Я уже как-то израильским коллегам, топорщившим тут перья своей непобедимостью, объяснял на пальцах: Израиль довольно маленькая страна с очень небольшим населением. И если убрать сдерживающий поводок, то их просто затопчут ногами окружающие "дружественные" народы, причем Иран тут будет в числе первых. И вполне возможно, что Трамп даже вякнуть по этому поводу ничего не успеет. Да, РФ не СССР, но и война Судного дня не длилась столько, сколько ВМВ.
          1. Bongo Офлайн
            Bongo Сегодня, 07:25
            +1
            Цитата: inkass_98
            Я полагаю,что подавление оборонительных систем ПВО на чужой территории есть акт агрессии и подготовка или фактическое объявление войны. Оно Израилю надо?

            Юрий, мирный договор между САР и Израилем не заключён, и фактически они до сих пор находятся в состоянии войны.
          2. случайный прохожий Офлайн
            случайный прохожий Сегодня, 09:26
            0
            А все что Израиль до этого делал, бомбя территорию Сирии и уничтожая средства ПВО было актом дружбы?
      2. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 07:17
        +2
        Достаточно прекратить поддавливать на Иран

        Не...достаточно будет отлучить своих российских "рукопожатых" евреев от государственной соски и поинтересоваться "чистотой" их (да и остальных евреев, тех, кто типа "бизнесменит" в России) капиталов. wink
        1. Улиточник N9 Онлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 07:45
          +2
          И кстати, когда турки сбили самолет, то Роспотребнадзор быстро "нашел вредителей" в турецких помидорах, а сейчас, почему-то продукция из еврейских кибуцев как шла на российский рынок, так и продолжает идти. Интересно, почему? winked
    2. KCA Онлайн
      KCA Сегодня, 06:54
      +2
      А пойдёт-ли Израиль на потери, которые, несомненно, будут? Сколько пилотов и самолётов готов потерять Израиль при уничтожении ПВО Сирии, с учётом наведения всех сирийских ЗРК российскими С-400?
      1. vvvjak Офлайн
        vvvjak Сегодня, 08:40
        -1
        Цитата: KCA
        А пойдёт-ли Израиль на потери, которые, несомненно, будут? Сколько пилотов и самолётов готов потерять Израиль при уничтожении ПВО Сирии, с учётом наведения всех сирийских ЗРК российскими С-400?

        Если ПВО будет многоэшелонированной, атака в "лоб" это чистое безумие (со стороны Израиля). Пока "Буки", "Торы", "Панцири" будут разбираться с ракетами, С-300 вполне может уничтожать самолеты даже на территории Израиля (или Ливана), да и задействовать придется почти все ВВС страны. Другое дело если снарядят для этих целей ручных "бармалеев", типа и мы не причем и С-300 уничтожен.
      2. случайный прохожий Офлайн
        случайный прохожий Сегодня, 09:25
        0
        Вот по поводу «потерь, которые несомненно будут» у меня и возникают сомнения, по крайней мере чувствительные потери. Чтобы такие потери нанести нужна ПВО включающая в себя не только С-300, но авиацию ПВО, Аваксы, средства РЭБ и средства ПРО прикрывающие все это от высокоточного оружия. Но самое главное необходима решимость нанести удары по аэродромам и средствам радио-электронной разведки Израиля, пунктам управления и.т.п. Поскольку сидя в обороне одержать победу и избежать серьезных потерь невозможно.
    3. Татьяна Офлайн
      Татьяна Сегодня, 07:06
      +3
      Цитата: случайный прохожий
      Начнём сами или используя сирийцев бомбить территорию Израиля? Нанесём удары по израильским аэродромам или выразим озабоченность?

      К сожалению, именно такая необходимость со стороны России и не исключается.

      А это, в свою очередь, в политическом плане означает, что прокси-война "богоизбранных" сионистов со всего мира - а главное из Вашингтона - на БВ против "гойских" государств автоматически расширяется на территорию самого Израиля.

      Израиль - заложник мировых мнимо "богоизбранных" сионистов частнособственнического разлива ФРС США. Эти финансисты развязали ВМВ, пожертвовав ради собственных прибылей несколькими миллионами евреев в самой Европе - как говорится, обрезали "сухие сучки" в сионистском движении.
      Пожертвуют они - ради своего мирового господства в ТМВ - и самим Израилем, и самими США! Наивны те, кто в этом сомневается.

      Кроме этого, следует учитывать, что все мировые войны закономерно распространяются в мире по сетевому принципу из перехода локальной прокси-войны к полномасштабной мировой войне в виде, наподобие построения и краха финансовой пирамиды. Спасётся только её верхушка.

      И это прекрасно понимают и в самом Израиле. (Правда, понимают далеко не все.) И именно поэтому посланники Израиля примчались в Вашингтон вскоре после того, как в результате их ОБЩЕЙ провокации в САР был сбит Ил-20. Израильтяне прибыли не просто за КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, но и американской "крышей" Израиля со стороны ПЕНТАГОНА!
  3. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 06:41
    +3
    Наверное, стоит перевести. Для Ф-35 наш комплекс может и не представляет такой угрозы, как нам хотелось бы. А вот для Ф-15 и 16 – вполне.


    далее можно размышления "стратегов-аналитиков" в статье не читать.С-300 отлично справляется и представляет угрозу для всех самолетов,как обычных старичков холодной войны так и всех выполненных по технологии "стелс".
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 07:00
      +1
      Согласен, полумеры здесь не прокатят, особенно в техническом плане.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:05
    +1
    Единственное, что действительно напрягает в этой ситуации, это фанатичная вера сирийцев. Вера в Аллаха. Помните нашумевшую историю с уничтожением "Панциря"? Посмотрите время уничтожения установки и сравните со временем намаза... Как бы не получилось и с новым комплексом так же.
    ....Помню, еще в школе, наш военрук, Владимир Митрофанович,царство ему небесное, на уроке НВП рассказывал, о форсировании Суэцкого канала, или Нила, уже не помню,египетской армией...Достигнув середины водной преграды, экипажи стали молиться, пришло время намаза..Естественно, понесли потери..За точность пересказа не ручаюсь,с тех пор много времени прошло...Но примерно так..
  5. kartalovkolya Офлайн
    kartalovkolya Сегодня, 07:45
    +1
    Уж больно хитро-мудрый автор; тут тебе и нашим и вашим ,а не лучше было бы кое-кому напомнить события 1983 года,когда любителям безнаказанно бомбить суверенные страны был оказан в Сирии очень "тёплый приём",а в статье такого "намешано",что диву даешься... Похоже автор больше обеспокоен судьбой западной коалиции и Израиля,а не заботой о Сирийском Народе!!! Мы такие осторожные и опасливые высказывания читаем почти каждый день и что...? С-300 в Сирию и точка,как в анекдоте: "...доктор сказал в морг,значит в морг...",а озабочиваются пусть те у кого " руки чешутся" побомбить Сирию,короче словами незабвенного Виктор Степановича: "...пускай чешут в другом месте..."!
  6. Volga073 Офлайн
    Volga073 Сегодня, 07:46
    +2
    Если и дальше доверять Израилю, то они скоро и Астрахань будут бомбить.
    Особенно если Дм.Медведев опять залезет в кресло.
  7. Boris55 Онлайн
    Boris55 Сегодня, 08:30
    0
    Цитата: А.Ставер, Р.Скоморохов
    стоит поговорить о возобновлении переговоров о продаже С-300 Ирану…

    Так уже поставили. Шесть комплексов С-300 уже в Иране развёрнуты. Личный состав подготовлен, обучен и заступил на боевое дежурство.