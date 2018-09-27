Система ПВО в Сирии: С-300 как ответ на события и ее возможные последствия

Итак, обещанное продолжение в виде конкретных действий. Россия поставит Сирии не самые новые, но достаточно эффективные комплексы ПВО С-300. Точнее, С-300ПМУ-2.Фактически мы вооружаем сирийскую армию оборонительным вооружением, способным контролировать небо не только Сирии, но достаточно большую часть территории Израиля. Это в случае, если комплексы будут расположены в районе Дамаска. А ведь можно расположить их и там, где вся территория еврейского государства будет контролироваться.Интересный расклад, особенно в свете предстоящих переговоров.Для начала стоит вспомнить события совсем недавнего прошлого. Начнем с начала.Комплекс С-300 принят на вооружение Советской Армии в 1978 году. Комплекс С-300 ПМУ-2 "Фаворит" моложе на 20 лет и был представлен в 1997 году. Впечатляла дальность стрельбы. От 3 до 200 километров по аэродинамическим целям, от 5 до 40 километров по баллистическим целям, от 5 до 38 километров по низколетящим целям.Система предлагалась в экспортном варианте. В состав ЗРС С-300ПМУ-2 входят:1. Командный пункт системы управления 83М6Е2.2. До 6 ЗРК 90Ж6Е2.3. Зенитные управляемые ракеты 48Н6Е2.4. Средства технического обеспечения, аналогичные ЗРС С-300ПМУ-1.Согласитесь, при всей "грозности" российского комплекса, для одного из ведущих в области электроники и беспилотной авиации государств мира комплексы не столь опасны. А возможно, что многочисленные комплексы, проданные Россией различным государствам, позволили уже если не создать эффективную систему противодействия, то хотя бы начать работы в этом направлении.Наверное, стоит перевести. Для Ф-35 наш комплекс может и не представляет такой угрозы, как нам хотелось бы. А вот для Ф-15 и 16 – вполне.Так почему же в военных кругах Израиля сегодня явно наблюдается "большая озабоченность" решением России? Израильтяне боятся попасть под огонь сирийских установок? Сомнительно. При всей нашей общеизвестной филантропии мы не настолько богаты, чтобы прикрыть всю территорию Сирии за наш счет.Боятся установки "Фаворитов" на Голанских высотах? Так большая часть высот контролируется Израилем. Да и войны там вроде нет…Несмотря на нежелание Израиля афишировать лишний раз собственные отношения с США и Россией, ответ спрятан именно там.Нет никакого секрета в том, что Израиль активно поддерживается США. Начиная от приличной ежегодной суммы на оборонные нужды и заканчивая блокированием решений Совбеза ООН по Израилю.Но в то же время русскую поговорку о ласковом теляти евреи усвоили прекрасно, Израиль умеет договариваться со всеми, в том числе и с Россией. Вспомните отказ России выполнять контракт на поставку комплексов С-300 в Иран и Сирию. Причем в случае с Сирией мы даже вернули уже заплаченные за комплексы деньги. По настоятельной просьбе Израиля…Более того, израильтяне позволили себе даже шантажировать Россию нанесением авиаударов по местам расположения наших комплексов в случае их поставки сирийской армии.Так почему же так озабочен Израиль оборонительными комплексами ПВО?Израильтяне так много летают над территорией Сирии? Или С-300 способен стрелять ракетами «земля-земля»? Может, Асад использует С-300 для защиты "Хезболлы"?Нет. Всё гораздо проще. По нашему скромному мнению, разгадка кроется немного в стороне от Израиля.Напомним, что в регионе есть ещё и войска коалиции, самолеты которой совершенно безнаказанно летают над большинством районов Сирии. И вот тут-то и кроется ответ на действия израильтян. Они просто выполняют заказ своих покровителей. Увы, за все надо платить. Даже за деньги.Не собственных летчиков спасает Тель-Авив, а американцев и иже с ними. Наличие С-300 существенно осложнит жизнь именно им. И прежде всего им, американцам, французам и прочим борцам с терроризмом.Собственно, Израиль традиционно наносит свои удары из воздушного пространства Ливана. Ливан молчит. Но, в принципе, всем понятно, то, что сходит с рук Израилю в условиях войны с Сирией, в Сирии не прокатит. И так называемое «мировое сообщество», возмущённое, естественно, хамским поведением Асада, который к тому же не желает уходить с поста президента, вполне может устроить ему что-то типа ливийского сценария.Главное – подогреть до определенного градуса ситуацию. А уж за сообществом точно не заржавеет. Прибегут с демократией, прилетят, приплывут. На авианосцах.Но шутки шутками, а в сущности, поставка "Фаворитов" является логическим завершением создания системы ПВО. Специалисты заметили один нюанс в сообщении нашего МО. Шойгу заявил следующее:Всего несколько слов, и очередная головная боль нашим "союзникам в борьбе с терроризмом" готова.ПВО Сирии сегодня — это условно серьезная сила ввиду того, что оснащена она большим числом реально устаревших систем советского производства.Комплексы С-125, С-200, комплексы войсковой ПВО "Бук", "Оса", "Стрела-10, "Панцирь-С1" теперь дополнит С-300. Если рассматривать все эти системы как единый организм, то все встает на свои места. И, в принципе, рисуется эшелонированная оборона.Обстрелы сирийских объектов коалицией 14 апреля этого года показали, что авиация будет как минимум серьезно потрепана в случае входа в зону ответственности сирийских батарей.Единственное, что действительно напрягает в этой ситуации, это фанатичная вера сирийцев. Вера в Аллаха. Помните нашумевшую историю с уничтожением "Панциря"? Посмотрите время уничтожения установки и сравните со временем намаза... Как бы не получилось и с новым комплексом так же.Также недавние события заставляют усомниться в должной подготовке сирийских военных и наличия нормальной системы координации. Конечно, это решаемая проблема, но решаемая с течение времени.Дело не то что не одного месяца, как бы не дольше. Так что пока в Израиле могут либо спать спокойно (в случае если самолеты не будут летать), либо нервничать по любому поводу, так как сирийские «специалисты» по нашему мнению не сильно уступают украинским.Тут понятно, что отсыл идет к событиям 2001 года, о которых лишний раз напоминать не стоит ни русским, ни евреям.Завершая разговор о русском ответе, хочется сказать фразу, которая сегодня вертится на языке у многих.Завтра покажет все.Это только на первый взгляд кажется ерундой. На самом деле, говоря слово «завтра», мы имеем в виду не только российско-израильские переговоры, но и множество других вопросов взаимоотношений с соседями, борьбе с терроризмом и прочая...Но об этом стоит поговорить отдельно, потому что нюансов здесь действительно много. И, думаем, не все будет приятно услышать Израилю.Например, стоит поговорить о возобновлении переговоров о продаже С-300 Ирану… И о последствиях такого шага. Но – продолжение следует.