Но не продают. В Китае назвали три самые желанные российские технологии
В Китае назвали военные технологии, которые бы хотели получить в "Поднебесной", но которые никогда не продаст Россия. Издание "Цзиньжи тоутяо" пишет, что не смотря на то, что Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений, есть передовые технологии, продажа которых за рубеж на сегодня невозможна, передает "РГ".
Как пишет автор издания, из-за экономических проблем в России пришлось продать некоторые военные технологии в различные страны, в том числе и Китай, но имеются несколько, которые ни при каких условиях Россия не продаст. Особенно Китай интересуют три из них.
Первой технологией, которую хотел бы получить Китай, является секрет создания атомных подводных лодок, которые были передовыми еще во времена Советского Союза. Особенно отмечается технология малозаметности российских субмарин, в которой, по мнению китайской строны, Россия на голову обставила все страны.
Вторая технология, интересующая Китай - это межконтинентальные баллистические ракеты. Автор выделяет еще не поступившую на вооружение российских ВС МБР "Сармат" за ее мощность и дальнобойность, а также способность преодолевать самые серьезные средства ПВО, хотя все характеристики МБР до сих пор не раскрыты. По имеющейся в открытом доступе информации, "Сармат" является единственной в мире МБР, способной доставить 10 боеголовок в любую точку земного шара по неоптимальной траектории.
На третье место Китай поставил секрет производства российских авиадвигателей. Как пишет издание, разработки российских конструкторов в данной сфере опережают время, а вот для китайской промышленности производство авиадвигателей до сих пор является "слабым звеном".
В конце материала автор резюмирует, что Россия владеет тремя видами оружия, "приводящими противника в трепет", но никогда и ни при каких обстоятельствах никому не продаст. Очень жаль, заключает автор.
Как пишет автор издания, из-за экономических проблем в России пришлось продать некоторые военные технологии в различные страны, в том числе и Китай, но имеются несколько, которые ни при каких условиях Россия не продаст. Особенно Китай интересуют три из них.
Первой технологией, которую хотел бы получить Китай, является секрет создания атомных подводных лодок, которые были передовыми еще во времена Советского Союза. Особенно отмечается технология малозаметности российских субмарин, в которой, по мнению китайской строны, Россия на голову обставила все страны.
Вторая технология, интересующая Китай - это межконтинентальные баллистические ракеты. Автор выделяет еще не поступившую на вооружение российских ВС МБР "Сармат" за ее мощность и дальнобойность, а также способность преодолевать самые серьезные средства ПВО, хотя все характеристики МБР до сих пор не раскрыты. По имеющейся в открытом доступе информации, "Сармат" является единственной в мире МБР, способной доставить 10 боеголовок в любую точку земного шара по неоптимальной траектории.
На третье место Китай поставил секрет производства российских авиадвигателей. Как пишет издание, разработки российских конструкторов в данной сфере опережают время, а вот для китайской промышленности производство авиадвигателей до сих пор является "слабым звеном".
В конце материала автор резюмирует, что Россия владеет тремя видами оружия, "приводящими противника в трепет", но никогда и ни при каких обстоятельствах никому не продаст. Очень жаль, заключает автор.
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