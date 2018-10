Боевой арбалет Little Joe (США)

Арбалет Little Joe во взведенном состоянии. Фото Peashooter85.tumblr.com



"Маленький Джо" после нескольких десятилетий хранения. Оружие оснащено штатными резиновыми жгутами. Фото Reddit.com



Тот же арбалет после реставрации. Оружие взведено. Фото Королевской оружейной палаты Великобритании / royalarmouries.org



Вид слева сзади, арбалет готов к выстрелу. Фото Королевской оружейной палаты Великобритании / royalarmouries.org



Вид спереди. Хорошо видно расположение плеч и жгута. Фото Королевской оружейной палаты Великобритании / royalarmouries.org



Стрелы, обнаруженные вместе с музейным Little Joe. Фото Королевской оружейной палаты Великобритании / royalarmouries.org

По материалам сайтов:

https://collections.royalarmouries.org/

http://weaponsman.com/

http://ww2f.com/

http://peashooter85.tumblr.com/

OSS Weapons: Special Weapons and Devices. Washington: Special weapons and devices research and development branch OSS, 1944.

Во второй половине 1942 года американское Управление стратегических служб, отвечавшее за проведение секретных операций, начало разработку перспективных образцов бесшумного стрелкового оружия . Рассматривались самые разные варианты таких изделий, в том числе и не вполне традиционные. К примеру, в кратчайшие сроки специалисты Office of Strategic Services (OSS) разработали целый ряд новых арбалетов, способных поражать живую силу противника при помощи острых стрел-болтов. Самым компактным представителем такого семейства было изделие под названием Little Joe.На тот момент сотрудники OSS еще не успели определиться с путями развития бесшумного оружия и найти оптимальные конструкции. В связи с этим параллельно разрабатывалось как огнестрельное, так и метательное оружие. В сфере последнего прорабатывались несколько вариантов компоновки и конструкции, позволявшие получить отличающиеся технические и эксплуатационные возможности. Так, два новых арбалета были выполнены в традиционном форм-факторе и имели складные приклады, а третий должен был походить на пистолет.Следует напомнить, что все конструкции специального метательного оружия от OSS обозначались как арбалеты – «crossbow», но при этом не соответствовали такому определению. Для накопления энергии, отправляющей стрелу в полет, предлагалось использовать не традиционные гибкие плечи лука, а пару резиновых жгутов. Таким образом, фактически эти «арбалеты» являлись особой версией старой доброй рогатки, выполненной с применением современных идей и материалов.Одна из новых «рогаток» должна была отличаться меньшими габаритами и по своей эргономике – в известной мере – соответствовать пистолетам. Такое оружие разрабатывалось параллельно с другими образцами и, как и они, получило специфическое название, вряд ли способное даже намекнуть на суть проекта. Компактный арбалет обозначили как Little Joe (также встречается написание Li’l Joe). Название «Маленький Джо» связывало этот образец с более крупным Big Joe 5, но при этом сохраняло должную секретность.Новый Little Joe должен был иметь определенное внешнее сходство с пистолетом, однако оно нарушалось наличием крупных выступающих деталей, необходимых для закрепления резиновых жгутов. В целом, он был похож на некое фантастическое оружие в виде трезубца с изогнутой пистолетной рукояткой. В отличие от двух более крупных образцов, компактный арбалет имел вертикально расположенные плечи, между которыми натягивались резиновые жгуты.Самой крупной и главной деталью «Маленького Джо» была литая металлическая рамка. Своей формой она напоминала детали револьверов, но при этом серьезно отличалась от них. Ее передняя часть была выполнена в виде пары продольных направляющих изогнутой формы. Спереди на направляющих имелись вертикальные выступы, соединенные горизонтальной перемычкой. Основная часть рамки отличалась сложной формой, ее боковые поверхности располагались на разных уровнях и плавно соединялись друг с другом. Спереди от нее отходили направляющие, сзади находилась рукоятка традиционной для револьверов изогнутой формы.Непосредственно перед скобой спускового крючка конструкторы поместили крупную деталь, выполнявшую функции крепления одного из резиновых жгутов. Она представляла собой изогнутый лоток U-образного сечения. Такой лоток отходил вперед и вниз относительно рамки. В передней его части стенки образовывали пару простейших открытых крюков. В отличие от плеча арбалета традиционной конструкции, деталь «Маленького Джо» была жесткой и не могла изгибаться.Основная часть рамки имела глубокую выемку. В верхней части ее бортов предусматривалась ось для качающегося «плеча» по типу нижнего. Его так же выполнили в виде устройства с U-образным поперечным сечением и крючками на свободном конце. В нижней части этой детали имелись отверстия для установки на оси. Там же предусматривалось расширение для упора на выступы рамки и фиксации в рабочем положении. В отличие от нижнего «плеча», верхнее могло перемещаться назад и вперед, что использовалось при перезарядке оружия.Две пары крючков, расположенные на концах «плеч», предназначались для закрепления двух металлических осей. На каждой оси свободно устанавливался резиновый жгут, собранный из большого числа отдельных колец. Также на жгутах присутствовали дополнительные проволочные или текстильные кольца, соединявшие их в одну «тетиву». Проволока / нить должна была контактировать непосредственно со стрелой. Отдельная деталь-седло для разгона болта не предусматривалась.Внутри рамки конструкторы OSS разместили несложный спусковой механизм. Управление стрельбой осуществлялось при помощи традиционного спускового крючка. Во взведенном состоянии механизм удерживал стрелу в исходном положении; при нажатии на крючок она освобождалась и разгонялась при помощи жгутов. Механизм взводился с использованием крупной кнопки, выведенной на верхнюю часть рамки. Интересной особенностью арбалета-пистолета Little Joe было наличие автоматического предохранителя. Его клавиша находилась на задней поверхности рукоятки.Вместе с нехарактерным форм-фактором «Маленький Джо» получил необычные прицельные приспособления. Наличие верхнего «плеча» исключало установку прицела на обычном месте, из-за чего его вынесли на левый борт рамки. На середине передней направляющей поместили складную подпружиненную мушку с парой круглых утолщений. В транспортном положении она поворачивалась назад и укладывалась на свое основание. Сзади на рамке находился неподвижный целик с V-образным вырезом. Особая форма мушки с парой утолщений позволяла стрелять на разные дальности. Впрочем, речь шла только о десятках метров.По своей эргономике компактный арбалет мог походить на различные револьверы. Удерживать его предлагалось за изогнутую рукоятку. Для большего удобства металлическая деталь рамки прикрывалась парой деревянных накладок. Небольшая масса позволяла удерживать оружие лишь за рукоятку, одной или двумя руками.Согласно некоторым данным, с арбалетом Little Joe могли использоваться болты двух типов. Первая стрела выполнялась только из металла, тогда как вторая включала деревянные элементы. Однако значительная разница в конструкции двух стрел, якобы предназначенных для «Маленького Джо», позволяет предположить, что эта версия не соответствует действительности. Деревянно-металлический болт, в отличие от цельнометаллического, имел средства для взаимодействия со спусковым механизмом.Штатный боеприпас для компактного арбалета имел деревянное древко, на которое спереди надевался крупный и длинный наконечник. Последний имел трубку для контакта с деревом и заостренный «клинок». На древке предусматривались четыре продольные прорези, куда вклеивалось оперение. Его выполнили из птичьих перьев. Хвостовой торец древка имел небольшую выемку для взаимодействия с «тетивой». Там же имелась пара изогнутых металлических крючков, при помощи которых стрела удерживалась спусковым механизмом.Готовый арбалет получался не слишком большим, особенно в сравнении с другими разработками того времени. Общая длина изделия – не более 10 дюймов при высоте (в боевом положении) порядка 7-8 дюймов. Длина стрелы – 8-10 дюймов. Из-за специфической формы «Маленького Джо» можно было переносить только в особой кобуре, имеющей место для выступающих деталей.Изделие Little Joe отличалось от других разработок OSS во многих отношениях, в том числе по способу подготовки к выстрелу. Для предварительного растяжения резиновых жгутов стрелок должен был потянуть верхнее «плечо» вверх и назад, до упора. Растягивая жгуты, эта деталь приближалась к крайнему заднему положению, где вжимала кнопку взведения спускового механизма. При этом она проходила через точку равновесия, и теперь резиновые кольца, стремясь сжаться, заваливали ее назад, предотвращая нежелательное перемещение в исходное положение.После приведения оружия в такое положение можно было установить стрелу. Стрела помещалась на передних продольных направляющих; ее наконечник оставался перед оружием, а хвостовик входил внутрь рамки. Там его крючки цеплялись за детали спускового механизма. Установив болт, стрелок должен был вернуть верхнее плечо в исходное положение. Перемещаясь вперед, оно фиксировалось на своем месте силой жгутов. После этого можно было целиться и стрелять.Для выключения предохранителя следовало обхватить рукоятку и вжать заднюю клавишу. Это позволяло нажать спусковой крючок и отпустить стрелу. Далее резиновые кольца сокращались и разгоняли стрелу по направляющим. Обеспечивалась стрельба на дальность до нескольких десятков метров. При этом убойное действие по живой силе сохранялось на гораздо меньших дистанциях.По известным данным, в конце 1942 года Управление стратегических служб изготовило несколько опытных образцов перспективного бесшумного оружия. Эти изделия предназначались для проведения полигонных испытаний, по результатам которых планировалось принять соответствующие решения. При получении желаемых результатов OSS могло принять арбалеты на вооружение. Впрочем, не исключался и менее оптимистичный исход. Дело в том, что параллельно создавались пистолеты и пистолеты-пулеметы с приборами бесшумной стрельбы, которые имели все шансы попасть в части и оставить метательное оружие без работы.Испытания показали, что арбалеты всех представленных моделей не имеют значительных преимуществ перед самозарядными пистолетами с глушителями. Они имели лишь пару преимуществ: такое оружие было существенно тише и могло использовать стрелы разного назначения. Одновременно оно оказывалось неудобным в транспортировке и обращении, не могло сделать несколько выстрелов подряд без длительной и сложной перезарядки, а также показывало сравнительно низкие боевые качества. В целом, огнестрельное оружие оказалось гораздо удобнее и выгоднее метательного.История нескольких вариантов арбалетов разработки OSS завершилась почти сразу после окончания испытаний. Спецслужба решила вооружить своих бойцов огнестрельными системами, оснащенными приборами бесшумной стрельбы. Арбалеты, в свою очередь, не представляли особого интереса, и их отправили на хранение. В дальнейшем большая часть собранных прототипов была утилизирована за ненадобностью.Впрочем, история арбалета Little Joe была немного длиннее. Известно, что в 1943 году американская организация OSS передала, как минимум, одно такое изделие с запасом стрел британской службе Special Operations Executive. Управление специальных операций Великобритании тоже нуждалось в бесшумном оружии и проявило интерес к американским разработкам. Таким образом, любопытный образец специального оружия, отвергнутый создателями, мог найти применение в другой стране.Следует отметить, что в некоторых источниках упоминается передача сразу нескольких образцов метательного оружия. Согласно им, OSS предоставила SOE не только «Маленького Джо», но и опытные изделия типа Big Joe 5 и, возможно, William Tell. Однако достоверные сведения на этот счет отсутствуют, а передача Little Joe подтверждается известными фактами.В годы Второй мировой войны британские спецслужбы протестировали множество разнообразных вооружений нестандартных типов, и многие из них получили одобрение и даже рекомендации к применению в реальных операциях. По некоторым данным, американские арбалеты тоже были рекомендованы к применению в качестве вспомогательного оружия. С их помощью предполагалось запускать болты с тем или иным оснащением. В первую очередь, планировалось использовать осветительные или зажигательные пиротехнические составы. Эффективность подобных стрел не так сильно зависела от характеристик арбалета, как в случае с заостренными боевыми болтами.Однако, по всей видимости, арбалеты Little Joe – даже если и поступили в эксплуатацию в подразделениях SOE – не получили большого распространения. Кроме того, отсутствует информация о применении такого оружия в реальных операциях. Вполне возможно, что такие подробности спецопераций пока не подлежат разглашению, но не стоит исключать и иные варианты, при которых арбалеты попросту не добрались до поля боя.Так или иначе, боевой арбалет Little Joe разработки американского Office of Strategic Services не получил широкого распространения и не смог оставить заметный след в истории Второй мировой войны. Это оружие было выпущено в минимальных количествах и, вероятно, никем не принималось на вооружение.Насколько известно, до нашего времени дожил только один образец «Маленького Джо». До недавнего прошлого это изделие находилось где-то на складах британской армии и оставалось в безвестности. В 2005 году министерство обороны обнаружило уникальный образец и передало его Королевской оружейной палате. Вместе с арбалетом передали несколько стрел смешанной конструкции. После небольшой реставрации и восстановления внешнего вида изделие стало музейным экспонатом.На момент обнаружения и передачи на металлических деталях арбалета присутствовало множество масляных пятен. Кроме того, на нем имелись оси с резиновыми жгутами. В настоящее время Little Joe экспонируется без жгутов и их осей. Вместо них на оружии поместили кольцо из эластичного шнура. Такое оснащение позволяет понять принципы работы изделия, хотя и не иллюстрирует их в полной мере.В 1942-43 годах Управление стратегических служб США предприняло несколько попыток создания перспективных боевых арбалетов для спецподразделений. В рамках всех этих проектов, в целом, удалось решить поставленные инженерные задачи, но это был единственный их успех. Ни один из предложенных образцов, в том числе Little Joe, не поступил на вооружение. Впрочем, конструкторы все же изучили оригинальную идею и сделали выводы о ее нежизнеспособности. Возможно, это и был главный результат всей программы.