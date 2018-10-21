Боевой арбалет Little Joe (США)

Арбалет Little Joe во взведенном состоянии. Фото Peashooter85.tumblr.com

"Маленький Джо" после нескольких десятилетий хранения. Оружие оснащено штатными резиновыми жгутами. Фото Reddit.com

Тот же арбалет после реставрации. Оружие взведено. Фото Королевской оружейной палаты Великобритании / royalarmouries.org