Отложенная катастрофа Америки
Когда американцы устами своего президента Трампа объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкционного давления на Тегеран, многие были уверены, что за Вашингтоном привычно последуют и Лондон, и Париж, и другие традиционные союзники заокеанского «гегемона».
Не смущали экспертов даже возражения, озвученные в европейских столицах, и их несогласие на разрыв сделки с Ираном. Во всяком случае, ожидалось, что Лондон в итоге согласится с любым требованием «старшего брата» просто потому, что он делает так всегда, а Берлину раньше или позже выкрутят руки и тоже заставят присягнуть на верность. Под сомнением была только позиция Парижа, который любит иногда продемонстрировать свою суверенность, но и это обычно не заходит слишком далеко – в принципиальных вопросах французы все равно пляшут под ту музыку, которую играет Вашингтон.
Тем удивительнее новость, прозвучавшая на полях Генеральной ассамблеи ООН: оставшиеся верными «иранской сделке» страны, а именно Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, объявили о создании специальной платежной системы, которая позволит участникам экономических связей с Ираном обходить американские санкции. Этот шаг является одним из первых признаков реальности, а не виртуальности антиамериканского бунта в Европе, и уже одно это делает данную новость сенсационной.
К созданию такого механизма участников соглашения подтолкнули сами американцы, распространяющие свою юрисдикцию в том числе и на страны ЕС. Санкции, обещанные Трампом европейским компаниям, которые продолжат бизнес с Ираном, породили в ЕС не только вполне ожидаемый вопрос «а нас-то за что!?», но и желание наконец-то защитить свой бизнес от необоснованных ограничений со стороны Вашингтона.
Также не стоит сбрасывать со счетов развернувшуюся между ЕС и США торговую войну. Да, она не настолько остра, как разворачивающееся сейчас санкционное противостояние Америки и Китая, но все-таки по интересам европейского бизнеса ударила весьма чувствительно, и продолжать терять деньги из-за американских амбиций и недоговороспособности бережливые европейцы явно не хотят.
Нужно заметить, что это решение парадоксальным образом работает и на самих американцев: если бы санкции против Ирана полностью задушили иранский нефтяной экспорт, мировые цены на нефть могли бы снова подняться до рекордных значений. Однако в США явно не считают этот бонус достаточной компенсацией за срыв их санкционной стратегии: недавно Трамп ультимативно требовал от ОПЕК увеличить нефтяной экспорт, чтобы снизить нефтяные цены, и очевидно, что такой путь регулирования мировых рынков для США предпочтительнее.
Для России тут, казалось бы, больше рисков, чем выгод: уход с рынка такого крупного экспортера нефти, как Иран, наверняка подстегнул бы рост нефтяных котировок со всеми вытекающими из этого плюсами для российского бюджета. Но политические и военные издержки могли оказаться больше, чем экономические плюсы. От внутренней стабильности в Иране зависит интенсивность его участия в сирийской операции, да и в принципе Иран выглядит как очень и очень перспективный партнер для российского промышленного и военного экспорта. Ну и сама возможность щелкнуть американцев по их слишком длинному носу стоит того, чтобы за неё немного заплатить.
В то же время нужно понимать, что данный механизм вряд ли станет панацеей от американских санкций против участников промышленного и торгового взаимодействия с Тегераном. Данный механизм позволит легитимно, без риска арестов средств, проводить любые законные сделки между Ираном и другими участниками соглашения. Но никто не мешает американцам вводить санкции против компаний, основываясь на данных открытых источников (мы-то хорошо знаем о расследованиях, проведенных на основе публикаций в Фейсбуке) или разведки.
Возможно, соглашение будет реализовано таким образом, что транзакции всех участников сделок будут защищены. Например, для этого будет создан отдельный банк, отчетность которого будет носить закрытый от посторонних характер. Но и это не гарантирует защиту от санкций, а всего лишь обеспечит беспрепятственное прохождение платежей в любой валюте стран-участниц.
В то же время можно предположить, что в мире найдутся тысячи компаний, не имеющих особых интересов в США. Для них вторичные санкции этого государства не так страшны, и весьма вероятно, что возможностью более безопасно сотрудничать с Ираном они с удовольствием воспользуются. Тем более это верно для государств, желающих, например, закупить иранскую нефть или рассчитаться с иранскими компаниями за её доставку.
Наверное, нет нужды упоминать, как удобно это для самого Ирана, который будет иметь гарантированную возможность продать свою нефть и закупить необходимые ему товары. С учетом того, что за годы предыдущих жесточайших ограничений он научился более-менее стабильно развиваться и в гораздо худших условиях, при реализации этого сценария он новых американских санкций почти не почувствует.
Ну а самое интересное, возможно, кроется в отдаленной перспективе. Само появление платежных систем, защищенных от американской гегемонии и в принципе не использующих доллар, можно назвать отложенной катастрофой Америки. Если этот опыт окажется успешным, не будет ничего удивительного, если новую систему начнут использовать для расчетов между другими участниками соглашения – например, между ЕС и Китаем или Китаем и Россией. А там и до появления других участников будет рукой подать…
Единственное, что смущает: участие в соглашении Великобритании. Как бы снова не подгадила нам англичанка…
Не смущали экспертов даже возражения, озвученные в европейских столицах, и их несогласие на разрыв сделки с Ираном. Во всяком случае, ожидалось, что Лондон в итоге согласится с любым требованием «старшего брата» просто потому, что он делает так всегда, а Берлину раньше или позже выкрутят руки и тоже заставят присягнуть на верность. Под сомнением была только позиция Парижа, который любит иногда продемонстрировать свою суверенность, но и это обычно не заходит слишком далеко – в принципиальных вопросах французы все равно пляшут под ту музыку, которую играет Вашингтон.
Тем удивительнее новость, прозвучавшая на полях Генеральной ассамблеи ООН: оставшиеся верными «иранской сделке» страны, а именно Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, объявили о создании специальной платежной системы, которая позволит участникам экономических связей с Ираном обходить американские санкции. Этот шаг является одним из первых признаков реальности, а не виртуальности антиамериканского бунта в Европе, и уже одно это делает данную новость сенсационной.
К созданию такого механизма участников соглашения подтолкнули сами американцы, распространяющие свою юрисдикцию в том числе и на страны ЕС. Санкции, обещанные Трампом европейским компаниям, которые продолжат бизнес с Ираном, породили в ЕС не только вполне ожидаемый вопрос «а нас-то за что!?», но и желание наконец-то защитить свой бизнес от необоснованных ограничений со стороны Вашингтона.
Также не стоит сбрасывать со счетов развернувшуюся между ЕС и США торговую войну. Да, она не настолько остра, как разворачивающееся сейчас санкционное противостояние Америки и Китая, но все-таки по интересам европейского бизнеса ударила весьма чувствительно, и продолжать терять деньги из-за американских амбиций и недоговороспособности бережливые европейцы явно не хотят.
Нужно заметить, что это решение парадоксальным образом работает и на самих американцев: если бы санкции против Ирана полностью задушили иранский нефтяной экспорт, мировые цены на нефть могли бы снова подняться до рекордных значений. Однако в США явно не считают этот бонус достаточной компенсацией за срыв их санкционной стратегии: недавно Трамп ультимативно требовал от ОПЕК увеличить нефтяной экспорт, чтобы снизить нефтяные цены, и очевидно, что такой путь регулирования мировых рынков для США предпочтительнее.
Для России тут, казалось бы, больше рисков, чем выгод: уход с рынка такого крупного экспортера нефти, как Иран, наверняка подстегнул бы рост нефтяных котировок со всеми вытекающими из этого плюсами для российского бюджета. Но политические и военные издержки могли оказаться больше, чем экономические плюсы. От внутренней стабильности в Иране зависит интенсивность его участия в сирийской операции, да и в принципе Иран выглядит как очень и очень перспективный партнер для российского промышленного и военного экспорта. Ну и сама возможность щелкнуть американцев по их слишком длинному носу стоит того, чтобы за неё немного заплатить.
В то же время нужно понимать, что данный механизм вряд ли станет панацеей от американских санкций против участников промышленного и торгового взаимодействия с Тегераном. Данный механизм позволит легитимно, без риска арестов средств, проводить любые законные сделки между Ираном и другими участниками соглашения. Но никто не мешает американцам вводить санкции против компаний, основываясь на данных открытых источников (мы-то хорошо знаем о расследованиях, проведенных на основе публикаций в Фейсбуке) или разведки.
Возможно, соглашение будет реализовано таким образом, что транзакции всех участников сделок будут защищены. Например, для этого будет создан отдельный банк, отчетность которого будет носить закрытый от посторонних характер. Но и это не гарантирует защиту от санкций, а всего лишь обеспечит беспрепятственное прохождение платежей в любой валюте стран-участниц.
В то же время можно предположить, что в мире найдутся тысячи компаний, не имеющих особых интересов в США. Для них вторичные санкции этого государства не так страшны, и весьма вероятно, что возможностью более безопасно сотрудничать с Ираном они с удовольствием воспользуются. Тем более это верно для государств, желающих, например, закупить иранскую нефть или рассчитаться с иранскими компаниями за её доставку.
Наверное, нет нужды упоминать, как удобно это для самого Ирана, который будет иметь гарантированную возможность продать свою нефть и закупить необходимые ему товары. С учетом того, что за годы предыдущих жесточайших ограничений он научился более-менее стабильно развиваться и в гораздо худших условиях, при реализации этого сценария он новых американских санкций почти не почувствует.
Ну а самое интересное, возможно, кроется в отдаленной перспективе. Само появление платежных систем, защищенных от американской гегемонии и в принципе не использующих доллар, можно назвать отложенной катастрофой Америки. Если этот опыт окажется успешным, не будет ничего удивительного, если новую систему начнут использовать для расчетов между другими участниками соглашения – например, между ЕС и Китаем или Китаем и Россией. А там и до появления других участников будет рукой подать…
Единственное, что смущает: участие в соглашении Великобритании. Как бы снова не подгадила нам англичанка…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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