Аналитика

Отложенная катастрофа Америки

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Когда американцы устами своего президента Трампа объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкционного давления на Тегеран, многие были уверены, что за Вашингтоном привычно последуют и Лондон, и Париж, и другие традиционные союзники заокеанского «гегемона».



Не смущали экспертов даже возражения, озвученные в европейских столицах, и их несогласие на разрыв сделки с Ираном. Во всяком случае, ожидалось, что Лондон в итоге согласится с любым требованием «старшего брата» просто потому, что он делает так всегда, а Берлину раньше или позже выкрутят руки и тоже заставят присягнуть на верность. Под сомнением была только позиция Парижа, который любит иногда продемонстрировать свою суверенность, но и это обычно не заходит слишком далеко – в принципиальных вопросах французы все равно пляшут под ту музыку, которую играет Вашингтон.


Тем удивительнее новость, прозвучавшая на полях Генеральной ассамблеи ООН: оставшиеся верными «иранской сделке» страны, а именно Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, объявили о создании специальной платежной системы, которая позволит участникам экономических связей с Ираном обходить американские санкции. Этот шаг является одним из первых признаков реальности, а не виртуальности антиамериканского бунта в Европе, и уже одно это делает данную новость сенсационной.

К созданию такого механизма участников соглашения подтолкнули сами американцы, распространяющие свою юрисдикцию в том числе и на страны ЕС. Санкции, обещанные Трампом европейским компаниям, которые продолжат бизнес с Ираном, породили в ЕС не только вполне ожидаемый вопрос «а нас-то за что!?», но и желание наконец-то защитить свой бизнес от необоснованных ограничений со стороны Вашингтона.

Также не стоит сбрасывать со счетов развернувшуюся между ЕС и США торговую войну. Да, она не настолько остра, как разворачивающееся сейчас санкционное противостояние Америки и Китая, но все-таки по интересам европейского бизнеса ударила весьма чувствительно, и продолжать терять деньги из-за американских амбиций и недоговороспособности бережливые европейцы явно не хотят.

Нужно заметить, что это решение парадоксальным образом работает и на самих американцев: если бы санкции против Ирана полностью задушили иранский нефтяной экспорт, мировые цены на нефть могли бы снова подняться до рекордных значений. Однако в США явно не считают этот бонус достаточной компенсацией за срыв их санкционной стратегии: недавно Трамп ультимативно требовал от ОПЕК увеличить нефтяной экспорт, чтобы снизить нефтяные цены, и очевидно, что такой путь регулирования мировых рынков для США предпочтительнее.

Для России тут, казалось бы, больше рисков, чем выгод: уход с рынка такого крупного экспортера нефти, как Иран, наверняка подстегнул бы рост нефтяных котировок со всеми вытекающими из этого плюсами для российского бюджета. Но политические и военные издержки могли оказаться больше, чем экономические плюсы. От внутренней стабильности в Иране зависит интенсивность его участия в сирийской операции, да и в принципе Иран выглядит как очень и очень перспективный партнер для российского промышленного и военного экспорта. Ну и сама возможность щелкнуть американцев по их слишком длинному носу стоит того, чтобы за неё немного заплатить.

В то же время нужно понимать, что данный механизм вряд ли станет панацеей от американских санкций против участников промышленного и торгового взаимодействия с Тегераном. Данный механизм позволит легитимно, без риска арестов средств, проводить любые законные сделки между Ираном и другими участниками соглашения. Но никто не мешает американцам вводить санкции против компаний, основываясь на данных открытых источников (мы-то хорошо знаем о расследованиях, проведенных на основе публикаций в Фейсбуке) или разведки.

Возможно, соглашение будет реализовано таким образом, что транзакции всех участников сделок будут защищены. Например, для этого будет создан отдельный банк, отчетность которого будет носить закрытый от посторонних характер. Но и это не гарантирует защиту от санкций, а всего лишь обеспечит беспрепятственное прохождение платежей в любой валюте стран-участниц.

В то же время можно предположить, что в мире найдутся тысячи компаний, не имеющих особых интересов в США. Для них вторичные санкции этого государства не так страшны, и весьма вероятно, что возможностью более безопасно сотрудничать с Ираном они с удовольствием воспользуются. Тем более это верно для государств, желающих, например, закупить иранскую нефть или рассчитаться с иранскими компаниями за её доставку.

Наверное, нет нужды упоминать, как удобно это для самого Ирана, который будет иметь гарантированную возможность продать свою нефть и закупить необходимые ему товары. С учетом того, что за годы предыдущих жесточайших ограничений он научился более-менее стабильно развиваться и в гораздо худших условиях, при реализации этого сценария он новых американских санкций почти не почувствует.

Ну а самое интересное, возможно, кроется в отдаленной перспективе. Само появление платежных систем, защищенных от американской гегемонии и в принципе не использующих доллар, можно назвать отложенной катастрофой Америки. Если этот опыт окажется успешным, не будет ничего удивительного, если новую систему начнут использовать для расчетов между другими участниками соглашения – например, между ЕС и Китаем или Китаем и Россией. А там и до появления других участников будет рукой подать…

Единственное, что смущает: участие в соглашении Великобритании. Как бы снова не подгадила нам англичанка…
Автор:
Виктор Кузовков
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17 комментариев
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  1. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 10:09
    +2
    Само появление платежных систем, защищенных от американской гегемонии и в принципе не использующих доллар
    Вот это пожалуй то самое, ради чего стоило отказаться от повышения мировых цен на нефть в результате антииранских санкций. Тем более, что
    Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, объявили о создании специальной платежной системы,
    в создании подобного механизма участвуют не только Россия и Китай.
    1. Удав КАА Офлайн
      Удав КАА Сегодня, 10:28
      +1
      Цитата: Лесс
      Само появление платежных систем, защищенных от американской гегемонии и в принципе не использующих доллар
      Вот это пожалуй то самое, ради чего стоило отказаться от повышения мировых цен на нефть в результате антииранских санкций.

      Это только одна сторона вопроса.
      Вторая кроется чисто в экономической сфере. При достаточно высокой цене на нефть становится рентабельной добыча американского СПГ, в добычу и поставку в Европу (построено 20 терминалов!) которого вложены миллиарды зеленых ...
      А понижение цены на нефть ведет к уменьшению доли прибыли российских нефтедобывающих компаний со всеми вытекающими отсюда выводами...Больно бьет по Ирану -- главному врагу Израиля в регионе БВ. Расшатывает внутриполитическую ситуацию в этих странах через уменьшение социальных потенций государств...
  2. helmi8 Офлайн
    helmi8 Сегодня, 10:25
    0
    Единственное, что смущает: участие в соглашении Великобритании. Как бы снова не подгадила нам англичанка…

    Засланный "казачок"?
    А создание такой системы давно напрашивалось, нужно было ее вводить при создании БРИКС, а может и еще раньше.
  3. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 10:40
    +4
    Опять.... каждый месяц все пророчат катастрофу в америке... Не надоело?
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 10:57
      0
      Все жду, жду... так и помру не дождавшись recourse
    2. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:15
      0
      Шо Вы, шо Вы. Как такое может надоесть, это ведь лозунг или мечта!
      С ней многие спать ложатся и просыпаются ...
      Впрочем, как фоновое обстоятельство сойдет, шоб не заскучать. Это же вечная тема, но вряд ли бесконечная .... такого не бывает.
    3. Alex66 Онлайн
      Alex66 Сегодня, 13:07
      0
      Крах Америки когда-то это оправдание нашего правительства сейчас за рост цен на бензин, отмену пенсий. Вот рухнет Америка, а они нам и скажут вот видите какие мы мудрые решения принимали.
      1. Mestny Онлайн
        Mestny Сегодня, 14:03
        0
        А пенсии что - отменили? В какой стране?
        Вы там у себя в центре борьбы с Путиным будьте внимательнее.
  4. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 10:51
    +3
    Тост: Ну..., выпьем что ли за ЕВРОССИЮ!
  5. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 11:01
    0
    Статья, уровня, далекого от пинимания, как осуществляется межгосударственная торговля, межгосударственные заимствования, мировой банкинг, движение капитала внутри мировой финансовой системы, по каким законам и правилам, это происходит, под чьим контролем и пр. Так же далекая от понятия, что на самом деле, нужно для создания международных "альтернативных платежных систем"....
    1. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 12:16
      +1
      Статья, конечно, не доктора экономических наук, однако вполне себе аргументированная и основательная. Позиция автора четко обозначена, с опорой на конкретные факты, сделанные выводы хотя порой и носят вероятностный, а, в некоторых случаях - дискуссионный характер, тем не менее основаны на законах формальной логики. В статье есть незначительные изъяны, однако на суть проблем они не влияют. Например, на практике невозможно создать банк, который бы как-либо использовал доллары в ходе банковских операций и абсолютно не зависел от США, однако можно создать отдельный банк, который вообще не использует доллары для банковских операций. И это - только один из множества вариантов, как можно оставить "за бортом" Америку при многосторонних экономических соглашениях.
      Вместе с тем повторюсь, что статья вполне себе хорошая. На научную же работу на этом сайте статьи в принципе не претендуют. Да и не место здесь для научных работ и публикаций.
  6. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 11:11
    0
    Сказал бы что это бизнес, ничего личного .... но политика и тут зацепилась.
    Прям таки не знаю как верит утверждению, что завязан только бизнес, прибыль как главное, то политика как бы побоку?
    Всё в этом мире переплетено, не распутать, не разорвать!
  7. Tektor Офлайн
    Tektor Сегодня, 11:41
    0
    Согласен с автором, что это знаковое событие. Похоже на начало строительства альтернативы долларовой финансовой системе. Главное, что рублю там не нужно лезть поперёк батьки в пекло. Пусть евро с юанем бодаются.
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: Tektor
      Согласен с автором, что это знаковое событие. Похоже на начало строительства альтернативы долларовой финансовой системе. Главное, что рублю там не нужно лезть поперёк батьки в пекло. Пусть евро с юанем бодаются.

      По вашему мнению "Чапай" должен остаться в тылу наступающих и с холма наблюдать за битвой ? А за тем в случае победы явиться к дележу трофеев , но это не наш метод . "Чапай "должен возглавить атаку восставших валют. В случае победы главные трофеи получит юань, и возможнл евро ну а рублю достанется зона СНГ и то не точно.
  8. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 11:47
    0
    Картинка к статье неправильная. У американцев принято стрелять себе в ногу, о чем свидетельствует даже наличие такой идиомы.
  9. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 12:54
    0
    Американцы не понимают что у них троевластие:
    Трамп фактически без команды
    непримеримые консерваторы
    демократы
    А что дальше ?
    Рост цен при наличии пошлин и снижении
    безработицы
    Недовольство населения уровнем жизни
    Митинги, демонстрации,вооруженые стычки,гражданская война
    и конец Америке!
  10. Peter Smith Онлайн
    Peter Smith Сегодня, 13:03
    0
    Цитата: ggl1
    Американцы не понимают что у них троевластие:
    Трамп фактически без команды
    непримеримые консерваторы
    демократы
    А что дальше ?
    Рост цен при наличии пошлин и снижении
    безработицы
    Недовольство населения уровнем жизни
    Митинги, демонстрации,вооруженые стычки,гражданская война
    и конец Америке!

    Смешно аж не могу. Еще могильщик Америки laughing laughing laughing